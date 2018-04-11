الراحل عبد العزيز لبحر .. إذاعي راكم محبة الناس بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

بسيط ومتواضع، يدخل البهجة على الناس بكافة فئاتهم، كالمستمعين إليه كل صباح على أمواج الإذاعة؛ ذلك هو عبد العزيز البحر، الذي سحر بصوته كل من تتبع الأنشطة الموازية بثانوية محمد الخامس بباب أغمات، ومعهد أبو العباس السبتي للمكفوفين، وكل من يتذكر المهرجان الوطني للأغنية الشعبية 1987، وبرنامج سباق المدن الذي شارك فيه إلى جانب فركوس ولطيفة بومدين وعبد الجليل بكباش والمرحوم العاديلي وفرقة الجيل الصاعد.

ولد هذا الصوت الإذاعي والفني يوم 23 من شهر أكتوبر سنة 1965 بحي باب أيلان، داخل أسوار المدينة العتيقة لمراكش، وحصل على الإجازة في الأدب الإنجليزي؛ كما تمكن من ترك بصمته من خلال قصائده الزجلية والارتجال على إذاعة "إ.م.ف.م"، من خلال برنامج "مسك الليل" لمعده مولاي هشام لمغاري، بعد التحاقه بها سنة 2007، وبرنامجه الصباحي "صباح الخير والتيسير"، رفقة رشيد امعيلات، لمدة ثلاث سنوات.

"اعتبر عبد العزيز البحر، الذي فقد بصره، جوهرة العمل الإذاعي، بسبب ما راكمه من خلال انخراطه في العمل الجمعوي بدور الشباب بمدينة مراكش، ومشاركته في الأنشطة التي كانت الحركات الطلابية تنظمها بجامعة القاضي عياض، ما أهله لتنشيط العديد من السهرات، وإصدار أول شريط له سنة 1990 بعنوان "إذاعة تقرقيب الناب""، يحكي رشيد امعيلات، الذي خبر العمل الصحافي الإذاعي.

عبد الله أرزيزة، إطار بمعهد أبو العباس السبتي للمكفوفين، وصديق لعبد العزيز لبحر، قال لهسبريس: "كان المرحوم نشيطا، ففي فترة طفولتنا كان له حضور قوي في الأنشطة المدرسية خلال سنوات 1984 و1985، لذا كان نبراسا وقدوة لنا..عرف بتنشيطه للحفلات الليلية في رمضان مع مجموعة لرصاد، وكم فرحنا لحظة التحاقه بالعمل الإذاعي، نحن المكفوفين".

"تعرفت على سي عبد العزير لبحر من خلال برنامج "الله يسعد الصباح"، لأنني كنت مستمعا وفيا..أثارتني تدخلاته، لاسيما القصائد الزجلية التي كان يرتجلها في أي موضوع كنا نقترحه"، يروي رشيد امعيلات لهسبريس، مضيفا: "هذا ما دفعني إلى أن أقترح عليه أن يعد لنا "كبسولات"، وبعدها التحق بالإذاعة، وعملنا معا في برامج كنا نستضيف فيها فنانين على الصعيد الجهوي والوطني".

"كانت له "كبسولات" لقيت صدى واسعا كـ"قولها وضحك عليها"، و"برگم وأنا نفهم" التي تعدت 1500 حلقة، مع حملات تحسيسية بمواضيع اجتماعية عديدة، كان يؤديها بطريقة بيداغوجية خاصة تدخل البهجة على المستمعين وتنمي وعيهم بعادات إيجابية وتجنبهم إتيان ما هو سلبي من التصرفات"، يقول امعيلات.

يذكر أن المرحوم عبد العزيز لبحر، الذي ترك خمسة أبناء، ووري الثرى أمس الثلاثاء في موكب جنائزي مهيب شيعه إلى مثواه الأخير بمقبرة باب أغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بحضور ثلة من الإعلاميين والفاعلين الجمعويين وأهله وأحبابه.