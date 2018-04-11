عرض أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

المساء:

- توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بدعوة عاجلة لإيفاد لجنة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والخروقات التي عرفها مشروع تهيئة مركز مصمودة، بعد تبديد أزيد من 900 مليون سنتيم. وكشفت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أنها تقدمت بنفس الطلب للمجلس الأعلى للحسابات بعد وقوف مكتبها الإقليمي بوزان على معطيات دقيقة تفيد بوجود تلاعبات واختلالات واختلاسات لأموال عامة بمشروع تهيئة مركز جماعة مصمودة بإقليم وزان الذي تم إنجازه من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال بشراكة مع سلطات المنطقة.

* أخبار اليوم:

- بعد أن ظلت مهامهم غير واضحة وتقاريرهم المالية بعيدة عن أنظار مجلس مدينة الدار البيضاء، كشفت مصادر مطلعة، أن كلا من عبد الكبير زاهود والي جهة البيضاء - سطات والعمدة عبد العزيز العماري، تسلما تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تضمن نتائج عمليات الافتحاص الواسعة التي خضعت لها سبع شركات للتنمية المحلية. وخلص تقرير قضاة المالية، إلى أن شركات التنمية المحلية المفتحصة، لا تحترم قوانين الصفقات العمومية المعمول بها، أثناء تنفيذ وتسيير مشاريع العاصمة الاقتصادية.

* الأحداث المغربية :

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يشكل اعترافا بالدور البناء والمنتج الذي تضطلع به المملكة لصالح السلم والاستقرار بإفريقيا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال بوريطة، في حديث نشر بتقرير حول مجلس السلم والأمن أعده معهد الدراسات الأمنية (يوجد مقره ببريتوريا/جنوب إفريقيا)، إن "المغرب مستعد ليتقاسم مع باقي البلدان الإفريقية تجربته الوطنية الناجحة في مجال الهجرة بعد ست سنوات من تفعيل سياسة الهجرة واللجوء".

* العلم:

- "نداء العيون" يضيق الخناق على الجزائر والبوليساريو. لم تستطع الجزائر وصنيعتها البوليساريو هضم الحدث التاريخي الذي احتضنته عاصمة الأقاليم الجنوبية، مدينة العيون، والذي جسد الإجماع الوطني الراسخ والدائم والمتجدد لكل فئات الشعب المغربي ومختلف الهيئات السياسية والمؤسسات التمثيلية والقوى الحية في المجتمع من أجل الدفاع عن الوطن ووحدة ترابه، والتصدي لكل المناورات التي تستهدف المس بسيادة بلادنا أيا كان شكلها ومصدرها على أي شبر من وطننا الموحد من طنجة إلى لكويرة. وما زاد في تضييق الخناق على الجارة الشرقية والبوليساريو، كشف المغرب عن استعداده لجميع الاحتمالات، وذلك في حال إذا ما تجاوزت جبهة الوهم مداها.

* رسالة الأمة:

- كشف تقرير لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، المعروف باسم "يوروستات"، عن عدد المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا والذين حصلوا على جنسية إحدى بلدان القارة العجوز. وحسب تقرير "يوروستات"، فقد احتل المغاربة صدارة لائحة أكثر الشعوب حصولا على جنسية دول من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، حيث حصل نحو 101 ألف و300 مغربي من بين 994 ألفا و800 شخص على جنسية بلد من بلدان منطقة اليورو خلال سنة 2016، 89 بالمئة منهم حصلوا على الجنسية الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية.

* بيان اليوم:

- قاطع الأساتذة المتعاقدون التكوين المستمر على الصعيد الوطني، الذي كان مبرمجا خلال هذا الأسبوع، رفضا منهم لـ"سياسة التعاقد الرامية إلى ضرب المدرسة العمومية والزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية". وعن خلفيات هذا الإضراب، أوضح عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لحسن منصور، أن الإضراب "جاء نتيجة عدم صرف أجور ومستحقات الأساتذة بعد سبعة أشهر من العمل الميداني للبعض وعدم صرفها في الوقت المحدد للبعض الآخر".

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المجتمع المدني مطالب بتفعيل الأدوار الجديدة التي خولها له الدستور المغربي لسنة 2011، والتي تبوأه الاضطلاع بدور وازن في مسلسل التنمية المحلية. وأوضح الوزير، خلال لقاء تواصلي جمعه يوم الاثنين، مع ثلة من المنتخبين المحليين، وممثلين عن المجتمع المدني في إقليم تارودانت، أن دستور 2011 جاء بمجموعة من المستجدات التي أناطت بالمجتمع المدني مهام جديدة تتمثل على الخصوص في رفع العرائض، وتقديم الملتمسات التشريعية، والمشاركة الفعالة في التشاور العمومي، إضافة إلى المساهمة الاقتراحية في إعداد البرامج التنموية على المستوى المحلي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- كشف تقرير لمصرف الأعمال التابع لمجموعة البنك الشعبي للمغرب "أبلاين سوكوروتيز"، أن البنوك المغربية المدرجة في البورصة، وعددها ست مؤسسات بنكية، استطاعت خلال سنة 2017، تحقيق نتائج جيدة بفضل تحسن هوامش الوساطة والتحكم في تكلفة المخاطر. وأبرز التقرير أن أرباح البنوك الستة ارتفعت بـ9,5 في المئة خلال سنة 2017، لتبلغ 11,6 مليار درهم، وشكلت 36,5 في المئة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة.

* لوماتان:

- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمس، بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. وخلال هذا اللقاء، تطرق جلالة الملك وفخامة الرئيس الفرنسي، بشكل مطول، للوضع في الشرق الأوسط وكذا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وسجلا تطابقا واسعا لوجهات النظر بهذا الخصوص.

* ليكونوميست :

- قطاع الزيتون في تحول كامل : تسريع وتيرة التحول، والرفع من معدل استخراج زيت الزيتون وتحسين جودته والحفاظ على البيئة. ويواكب هذا التحول أيضا ترسانة قانونية لفائدة التنمية المستدامة. ويشهد على ذلك القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وقد سمح هذا النص بسد الثغرات القانونية في مجال الطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمارات ورفع عدد من التحديات.

* أوجوردوي لوماروك :

- تبدأ نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا غابريلا باتايني دراغوني، اليوم، زيارة للمغرب تستغرق يومين. وستجري السيدة باتايني، خلال هذه الزيارة، مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة حول واقع التعاون الثنائي وآفاق الشراكة بالنسبة لسنوات 2021-2018. وتعتبر المملكة المغربية شريكا متميزا لمجلس أوروبا في إطار سياسة المنظمة مع المناطق المجاورة التي يتم تنفيذها منذ 2011.

* لوبينيون:

- تم يوم الإثنين بالدار البيضاء، تدشين أكاديمية لتعليم القيادة الآمنة للشاحنات، وذلك تعزيزا لفرص الشغل للشباب في قطاع النقل الطرقي واسهاما في الحد من آثاره السلبية على المجال البيئي. ويتوخى من هذا المشروع، المحدث بفضاء المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي التابع لشبكة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تكوين الشباب والسائقين المهنيين على القيادة الاحترازية والاقتصادية والصديقة للبيئة في مختلف أنواع الشاحنات والحافلات.

* البيان:

- جدد رؤساء مجالس جهوية وإقليمية بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، يوم الاثنين بالعيون، التأكيد على التعبئة المتواصلة للساكنة ومختلف مكونات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للتصدي لمناورات واستفزازات خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وندد رؤساء هاته المجالس الجهوية والإقليمية، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للساكنة المحلية، خلال "اللقاء الوطني التعبوي للأحزاب السياسية حول الوحدة الترابية"، الذي حضره شيوخ وأعيان وبرلمانيون عن الأقاليم الجنوبية، بالاستفزازات الخطيرة التي تقوم بها "البوليساريو" بدعم من الجزائر في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية.

* ليبراسيون:

- تحتضن مدينة مراكش يوم 2 ماي المقبل المؤتمر الوزاري الخامس للحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية. فبعد أزيد من 10 سنوات من التعاون المثمر في مجال الهجرة والتنمية في إطار مسلسل الرباط، سيجمع المؤتمر الخامس وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي وإفريقيا من أجل إعادة التفكير في الحوار وتحديد أولوياته بالنسبة للفترة 2018-2020.