إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية بعدد من المواضيع من أبرزها زيارة رئيس الحكومة الاسبانية إلى الأرجنتين، و إلغاء الرئيس الأمريكي مشاركته في القمة الثامنة للأمريكتين بالبيرو، و مقتل أزيد من 20 شخصا خلال محاولة فرار نزلاء أحد السجون بالبرازيل، و خطة عمل منظمة الهجرة الدولية في أمريكا اللاتينية بالشيلي، و اعتقال زعيم لحركة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" السابقة بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، اهتمت اليوميات على الخصوص بزيارة رئيس الحكومة الاسبانية إلى الأرجنتين، و موقف الرئيس ماكري من سجن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا.

وهكذا، أفادت اليوميات أن الرئيس الارجنتيني، ماوريسيو ماكري، أجرى مباحثات مع رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، الذي دشن زيارة رسمية إلى الارجنتين على رأس وفد يضم العديد من رجال الاعمال.

وأضافت أن راخوي أشاد بالإصلاحات الهامة التي باشرتها الحكومة الارجنتينية خاصة وأنها تمت في ظرف وجيز بالكاد يتجاوز السنتين، أي منذ تولي ماكري قيادة البلاد في دجنبر 2015، و أبرز أن البلد الجنوب أمريكي استطاع أن يكسب "الثقة" من جديد في إطار سياسة انفتاحها على العالم.

ونقلت تأكيد ماكري مواصلة حكومته مسلسل الاصلاحات التي أطلقتها في مختلف المجالات، و التصدي لمختلف المشاكل التي قد تعيق تحقيق النمو الاقتصادي، ومن بينها معدلات التضخم.

ومن جهتها، أوردت يومية "كلارين" أن الرئيس الأرجنتيني تحدث للمرة الأولى عن وضعية الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، الذي بدأ السبت الماضي تنفيد عقوبة حبسية بتهم تتعلق بالفساد، مشيرة إلى أن ماكري أكد احترامه لعمل المؤسسات في البرازيل

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله "إن وجود عدالة مستقلة أمر أساسي وهذا يوجد في البرازيل اليوم"، مبرزة أن الحكومة الأرجنتينية تجنبت حتى الآن التعليق عما يحدث في البرازيل.

وبالبيرو، خصصت الصحف المحلية حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن إلغاء ترامب لمشاركته في قمة الأمريكتين المقبلة بليما.

وهكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألغى زيارته إلى البيرو للمشاركة في قمة الأمريكتين، التي ستنعقد يومي الجمعة و السبت المقبلين، مبرزة بناء على مصادر من البيت الأبيض، أن ترامب سيمكث بالولايات المتحدة للإشراف على الرد على النظام السوري بعد فضيحة الهجوم المفترض بأسلحة كيماوية على مدينة دوما.

وأضافت أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، سينوب عن ترامب في القمة، مشيرة إلى الولايات المتحدة اعتبرت "ما حدث (في سوريا) عمل بربري وغير مقبول، ونحن ندرس الرد و لا شيء مستبعد".

ومن جهتها، أفادت يومية "البيرو 21 " أن رئيس الحكومة، سيزار فيانويفا، أعطى انطلاقة الأنشطة التحضيرية للقمة الثامنة للأمريكتين، مشددا على أن الديمقراطية تقتضي مشاركة الجميع، أغلبية وأقلية، و على نفس الدرجة من الحقوق.

وأضافت أن رئيس الحكومة أشار، في كلمة خلال افتتاح منتدى الشعوب الأصلية، إلى أن القمة "تهدف إلى تطوير رسالة الحكامة الديمقراطية ومكافحة الفساد"، مبرزا أهمية مشاركة الشعوب الأصلية في هذه العملية.

وفي البرازيل، اهتمت الصحف المحلية بمقتل أزيد من 20 شخصا بإحدى السجون في ولاية بارا خلال محاولة للفرار، و آخر التطورات بشأن اغتيال النائبة بإحدى البلديات مارييل فرانكو

وهكذا، أفادت صحيفة "جورنال دو برازيل"، نقلا عن مصادر رسمية، أن حوالي عشرين شخصا لقوا مصرعهم خلال محاولة هروب جماعي للسجناء من سجن سانتا إيزابيل، بضواحي بيليم، عاصمة ولاية بارا.

وأضافت اليومية أن من بين القتلى حارس سجن و 14 سجينا وثمانية أشخاص حاولوا دخول السجن، مشيرة إلى أن خمسة حراس أصيبوا بجروح، من بينهم أربعة تم نقلهم إلى المستشفى.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "أوغلوبو" إلى أن الشرطة المدنية والشرطة الفيدرالية المكلفة بالتحقيق في وفاة النائبة بإحدى البلديات، مارييل فرانس، وسائقها، أندرسون غوميز، تمكنوا من رفع بصمات القاتل المزعوم على رصاصة من عيار 9 ملم، التي استخدمت خلال عملية الاغتيال يوم 14 مارس الماضي.

وأبرزت أن "البصمات التي تم رفعها جزئية و هو ما يعني، بحسب الخبراء، أنه لا يمكن مقارنتها مع تلك الموجودة في قاعدة البيانات للشرطة الفيدرالية"، مشيرة إلى أنه وفقا لعناصر الشرطة المكلفة بالتحقيق يمكن مقارنتها مع بصمات المشتبه بهم المحتملين.

وبالشيلي، توقفت الصحف عند خطة عمل منظمة الهجرة الدولية في أمريكا اللاتينية، و الزلزال الذي ضرب شمال ووسط البلاد وبلغت قوته 2ر6 درجات.

وهكذا، كتبت يومية "إل ميركوريو" أن منظمة الهجرة الدولية أطلقت خطة عمل إقليمية في 17 دولة بأمريكا اللاتينية لمساعدتها على إدارة تدفق الفنزويليين، الذين يغادرون بلادهم بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها. و سيتم تنزيل الخطة، التي ستتطلب نحو 3ر32 مليون دولار، إلى جانب برامج وطنية وإجراءات من قبل وكالات الأمم المتحدة لمساعدة الحكومات التي تستضيف عددا كبيرا من الفنزويليين.

وكشفت أنه خلال السنتين الماضيتين، غادر زهاء 6 ر1 مليون فنزويلي بلادهم مقارنة مع 700 ألف خلال سنة 2015 ، مبرزة أن حوالي 400 ألف فنزويلي تم تسوية وضعيتهم في دول مثل كولومبيا، و البيرو و الشيلي والبرازيل.

ومن جانبها، أشارت يومية "لا ناسيون" أن زلزالا بقوته 2ر6 درجات، و الذي حدد مركزه في منطقة كوكيمبو، هز شمال ووسط الشيلي لمدة دقيقة تقريبا دون أن يتسبب في أية إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت أن الزلزال ضرب العاصمة سانتياغو حوالي الساعة السابعة و عشرين دقيقة بالتوقيت المحلى (العاشرة و عشرين دقيقة بالتوقيت العالمي)، مبرزة أن الهزة شعر بها أيضا سكان مناطق أتاكاما في الشمال وبيو بيو وسط البلاد.

وفي كولومبيا، سلطت الصحف المحلية الضوء على اعتقال زعيم سابق لحركة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" السابقة للاشتباه به في تهريب المخدرات، و إلقاء القبض على صحافي أميركي بتهم تورطه في قضية تتعلق بالحق العام.

وهكذا توقفت الصحف اليومية عند اعتقال سوكسيس باوسيس هيرنانديز سولارت الملقب ب "خيسوس سانتريتش"، أحد مفاوضي السلام في حركة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" السابقة، و ذلك للاشتباه في انتمائه إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى جانب أعضاء سابقين في المجموعة المسلحة.

وأضافت اليوميات أن خيسوس سانتريتش، البالغ من العمر 51 سنة، متهم من قبل محكمة أمريكية بنيويورك بالتورط في شحن 10 أطنان من الكوكايين نحو الولايات المتحدة منذ يونيو 2017، بعد توقيع اتفاق السلام مع حركة "فارك" السابقة.

وفي الوقت التي طالبت فيه الولايات بتسليم المشتبه به، حذر حزب "فارك"، المنبثق عن الحركة المسلحة السابقة، من أن اعتقال المفاوض السابق يعرض اتفاق السلام، الموقع مع الحكومة الكولومبية نونبر 2016، للخطر.

ومن جانبها، ركزت يومية "إل تييبمو" اهتمامها على اعتقال صحافي أمريكي بفلوريدابلانكا بجهة سانتاندر (شمال شرق)، بتهم تورطه في قضية تتعلق بالحق العام.

وكشفت أن الصحافي ميشال فومينتو، التي وضع رهن الاعتقال منذ الأحد الماضي، وجهت إليه تهمة إلقاء قنبلة مولوتوف على شقة في فلوريدابلانكا بسبب نزاع مع مالكها.