إطلالة على أبرز الصحف الصادرة في شرق أوروبا

هسبريس - و.م.ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة شرق أوروبا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها قرار الحكومة البولونية خفض رواتب والعلاوات والتحفيزات المالية الخاصة بأعضاء البرلمان والأطر العليا، واستمرار التوتر بين اليونان وتركيا، والانخفاض الحاد لقيمة صرف العملة الروسية الروبل، والتراجع القياسي للعملة التركية، وعزم الحكومة النمساوية إدخال تعديل على القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن القرار ،الذي اتخذته حكومة ماتيوس مورافيسكي لخفض الرواتب والتحفيزات المالية الخاصة بأعضاء البرلمان والأطر العليا ،له" مدلول سياسي واقتصادي بليغ ،وسيمكن خزينة الدولة من موارد مالية إضافية وتقليص وترشيد النفقات العامة" .

واعتبرت أن هذا القرار الحكومي ،الذي يقضي بتخفيض أجور وتعويضات الأطر السامية ونواب الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء البرلمان بنحو 20 الى 25 في المائة، "يتجاوب مع مبدأ المساواة في العمل والأجر ،وتقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا ،وكذا الفوارق الاجتماعية بين مختلف الطبقات المجتمعية ،وهو قرار سياسي جريئ ونموذجي يؤكد أن المهام السياسية لا يجب أن توازي الربح المادي".

ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن تخفيض أجور وتعويضات الأشخاص الذين سيشملهم القرار الحكومي هو "رسالة سياسية واجتماعية هامة ستحسب للحكومة ،التي تبحث عن ضمان توازنات مالية وضبط المصاريف والانفاق من ميزانية الدولة" .

وتابعت القول إن القرار "يربط المسؤولية بالتضحية من أجل المجتمع ،ويضع حدا للمفاهيم السائدة بأن تولي المهام السامية يبقى من أجل الربح وتحسين الوضع المالي والاجتماعي الشخصي" ،مشددة على أن تولي المهام السامية "يجب أن يندرج في إطار التضحية لخدمة المجتمع والعمل من أجل المصلحة العامة وليس الشخصية ".

صحيفة "بانكير" رأت أن القرار الحكومي "مهم جدا من الناحية السياسية والاقتصادية ،شريطة أن لا يدخل في خانة المزايدات السياسية والدعاية الانتخابية وكسب عطف الطبقة الناخبة ،خاصة وأن الحياة السياسية في بولونيا تتميز خلال العام الجاري والسنتين القادمتين بإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية " .

واعتبرت أن قرار الحكومة "قد يكون له انعكاس سلبي على الإدارة العمومية ،خاصة وأن تقليص أجور وتحفيزات الأطر السامية قد يدفع الكثير الى التخلي عن العمل في القطاع العام وتولي المسؤوليات المؤسساتية الرفيعة ،وفي المقابل التوجه نحو القطاع الخاص ،الذي يمنح أجورا عالية جدا ،إلا إذا كانت الحكومة تفكر أيضا في تقنين الأجور في القطاع الخاص".

وفي اليونان ،تواصل الصحف اهتمامها بالتوتر في العلاقات بين أثينا وأنقرة ،وكتبت (كاثيمنيري) أن اليونانيين يشعرون بالقلق إزاء التوتر المتزايد الذي ظهر في الأيام والأسابيع الأخيرة ،وفيما يحاول بعض المسؤولين تهدئة المخاوف هناك آخرون يبذلون قصارى جهدهم لإذكائها.

وأضافت الصحيفة ”إن أفضل استجابة يمكن أن تقدمها السلطات اليونانية في المناخ الحالي المثير للقلق هو "إعلام الناس في الوقت المناسب والدقيق بالتطورات. فيجب على المسؤولين التعامل مع الوضع الحالي بمسؤولية وبحذر“.

صحيفة (تا نيا) ذكرت من جانبها أنه ”مع مرور الوقت أصبحت الخطة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لإنشاء منطقة كردية عازلة بين طهران ودمشق واضحة ،فالأمريكيون يريدون حماية إسرائيل من إيران ، ولهذا السبب يسعون إلى قطع أي قناة للاتصالات المباشرة بين العرب وإيران ولا يبدو أن جهود تركيا لإبعاد الأكراد عن حدودها ،ومحاولة منع إقامة دولة كردية ناجحة.

وأضافت أن تركيا تتحرك بأهداف مختلفة تماما، الأمر الذي يضعها على مسار المواجهة مع واشنطن ،وهناك تحالف طويل الأمد بين تركيا والولايات المتحدة يواجه خطر التدمير فيما يبدو التحالف الانتهازي الذي يحاول أردوغان إقامته مع بوتين والإيرانيين غير كاف وهشا تماما.

وقالت الصحيفة ”من هذا المنظور ، فإن ملاحظات السفير الروسي في أثينا أندري ماسلوف ، التي أرادت التخفيف من المخاوف اليونانية بشأن تزويد روسيا لتركيا بالنظام المضاد للصواريخ (إس 400) ،هي موضع اهتمام. فقد صرح إنه لا يشكل تهديدا لليونان ، وأن الصدام بين اليونان وتركيا أمر لا يمكن تصوره“.

وفي روسيا، كتبت صحيفة (كوميرسانت) أن الانخفاض الحاد لقيمة صرف العملة الروسية الروبل في الأيام الأخيرة سيساهم في دعم صادرات الحبوب الروسية التي سجلت تراجعا في نهاية الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن الروبل قد يقلص قريبا حجم الخسائر التي مني بها، فإن القفزة قصيرة الأجل التي حققتها العملات الأجنبية ،ستساعد بشكل كبير على الرفع من قيمة الصادرات.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة تأكيد المحلل الاقتصادي ديمتري ريلكو ، أن الصادرات الروسية ستحقق انتعاشا ملحوظا بالرغم من تراجع سعر صرف الروبل الروبل، كما ستحقق البلاد صادرات قياسية من الحبوب خلال شهر أبريل الجاري.

صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) ذكرت، من جهتها، نقلا عن مصادر دبلوماسية كورية، أنه يتوقع أن يقوم وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو بزيارة لموسكو قريبا قبل القمة المرتقبة ،التي ينتظر أن يعقدها الزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون مع الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة.

واعتبرت الصحيفة أن الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الكوريون الشماليون لعدد من الدول ،تندرج في إطار حشد دعم القوى الكبرى للحفاظ على النظام السياسي للبلاد ،وتعزيز مواقف بيونغ يانغ في محادثاتها المرتقبة مع سيول وواشنطن.

ورأت الصحيفة أنه "بالرغم من استياء بيونغ يانغ من عدم دعم موسكو لها في مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة الأزمة بشبه الجزيرة الكورية، فإنها ترغب بشدة في معرفة موقف روسيا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن نزع السلاح النووي بالمنطقة".

وفي تركيا، أكدت صحيفة (ستار) أن التقلبات ،التي تشهدها العملة التركية ،مؤقتة وجاءت نتيجة "المضاربة"، وذلك بعدما سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار والأورو.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء بنعلي يلدريم قوله "يبدو في الأيام الأخيرة أن الذين فشلوا في التأثير على المسار الديمقراطي بتركيا ،يسعون إلى تجريب أساليب جديدة على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أنه "لاشيء يدعو للقلق وسنتغلب على هذه الهجمات الاقتصادية".

من جهتها، ذكرت صحيفة (الفجر الجديد) أن ارتفاع أسعار الفائدة والعملات هو ظرفي والمؤشرات تؤكد ذلك، موضحا أن الأمر مرتبط بالظرفية العالمية والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، لاسيا في ظل "المخاوف من احتمال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وروسيا".

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من الأجواء الحالية ،فإن أنقرة نجحت في التغلب على كل العقبات الواحدة تلو الأخرى، واعتبرت أن هذه التقلبات "مؤقتة وستكون عواقبها محدودة للغاية" وأن "الوضعية الاقتصادية للبلاد آمنة ،علاوة على أنها تنعم باستقرار سياسي ونظام قوي".

من جانبها، كتبت صحيفة (دايلي صباح) أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيته قصف سوريا بأحدث الأسلحة والصواريخ ،أثر بشكل كبير على الليرة التركية التي سجلت مستويات قياسية منخفضة في الأسابيع الأخيرة، مسجلة أن سعر الفائدة على سندات الخزينة المستحقة على مدى سنتين قفز إلى مستوى قياسي بلغ 14.6 في المائة ، فيما وصل سعر السندات المستحقة على مدى عشر سنوات إلى 13.43 في المائة .

صحيفة (الحرية دايلي نيوز) أفادت من جهتها أن التراجع القياسي للعملة التركية يعزى إلى مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسية النقدية والتضخم، إضافة إلى التوترات السياسية في سوريا.

وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) أن الحكومة النمساوية تعتزم إدخال تعديل على القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية ،عبر السماح بنشر بعض المعلومات حول الأشخاص لأغراض مرتبطة بالنهوض بالبحث، مشيرة إلى أنه ستتم دراسة مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع يوم الإثنين المقبل داخل اللجنة البرلمانية المختصة.

وسجلت الصحيفة أن رهان هذا التعديل هو ضمان حماية أفضل للمعطيات الشخصية، من خلال تحديد إطار واضع للعلوم والبحث والابتكار بالنمسا، مضيفة أن مشروع هذا القانون يعارضه المدافعون عن خصوصية البيانات الشخصية والحياة الخاصة ،ويخشون من حدوث انفلاتات ،على غرار ما حصل في فضيحة شركة تحليل المعلومات "كامبريدج أناليتكا".

من جهتها، أفادت صحيفة (دير ستاندار) أن متحف متروبوليتان بنيويورك اختار مديره الجديد بعد عملية بحث دامت أزيد من سنة ، ويتعلق الأمر بالنمساوي ماكس هولن الذي يخلف في هذا المنصب توماس كامبل الذي أعلن استقالته في أواخر فبراير 2017 .

وأضافت الصحيفة أن ماكس هولن (48 سنة) الذي سيتولى منصبه في الصيف المقبل ، يشغل حاليا منصب مدير متحف الفنون بسان فرانسيسكو الذي انضم إليه في يونيو 2016 ، مشيرة إلى أن هولن بدأ حياته المهنية في عام 1995 في متحف غوغنهايم بنيويورك ومكث فيه حتى عام 2000 ، قبل أن يعود إلى أوروبا ليدير في نفس الوقت بين عامي 2006 و 2016 ثلاثة متاحف رئيسية بمدينة فرانكفورت الألمانية.