عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و.م.ع

أولت ابرز صحف أوروبا الغربية الصادرة اليوم الخميس اهتمامها لعدد من المواضيع الدولية والمحلية، من ضمنها التصعيد الغربي ازاء سوريا عقب الهجوم الكيماوي المفترض على دوما، وتداعيات التحدي الانفصالي في كاتالونيا، وفرص استئناف مشاورات تشكيل الحكومة في ايطاليا .

ففي المانيا تمحورت اهتمامات الصحف حول إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بشأن قصف سوريا بصواريخ في رد على الهجوم الكيماوي المفترض في دوما في الغوطة الشرقية بسوريا.

وكتبت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" أن "ترامب ليس لديه خطة ، ولا استراتيجية ولا هدفا واضحا"، مضيفة أنه جراء الشؤون الداخلية وإحساسه بالإحباط كما لم يحدث من قبل، فانه من الواضح أنه يعيش حالة من الغضب الداخلي، وهذا لا يؤهله لان يكون مدافعا نبيلا عن القانون الدولي.

وكتبت صحيفة (فرانكفورتر الغماينه تسايتوتغ) "يتساءل المرء حقا إذا كان هذا الرجل لا يزال في كامل قواه العقلية.

وأوردت بهذا الخصوص تغريدة ترامب على موقع تويتر والتي قال فيها "تعهدت روسيا بضرب جميع الصواريخ الموجهة إلى سوريا. استعدي يا روسيا لأنها قادمة وستكون جميلة وجديدة و+ذكية+".

من جهتها، طالبت صحيفة "تاغسشبيغل" بمزيد من الشفافية والأدلة على الادعاءات باستخدام السلاح الكيماوي.

واعتبرت أن "الأدلة الغامضة للاستخبارات ليست كافية ، فكل مهمة عسكرية تحتاج إلى شرعية تستند إلى الأدلة ، وعلى المواطنين أن يثقوا بحكوماتهم ، لكن يجب أن يكونوا قادرين على الثقة بها".

أما صحيفة "باديشه نويستن ناغريشتن" فأعربت عن خيبة أملها من كون الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باءت بالفشل.

وأضافت اليومية "لقد فشلت ثلاث مشاريع قرارات حول الوضع في سوريا ومع فشل الأمم المتحدة فشلا ذريعا ، هناك خطر متزايد من هجوم عسكري أمريكي كبير ضد سوريا ، استفزاز روسيا وزعزعة استقرار المنطقة الهشة تماما".

في ذات السياق كتبت صحيفة (بوبليكو) البرتغالية أن لا أحد يريد أ يخاطر بنشوب حرب بين قوى نووية على أبواب أوروبا، لكن صحيح أن هجوما عقابيا محدودا "لن يردع بشار الأسد عن مواصلة قتل السوريين بجميع أنواع الأسلحة".

وبالنسبة لصحيفة (دياريو دي نوتيسيا) فإن الولايات المتحدة و روسيا أشعلتا أمس حربا كلامية حول سوريا طبعها التعليق على تداعيات الرد الانتقامي لواشنطن الذي يعتبر حتميا ضد نظام بشار الأسد عقب الهجوم الكيماوي المفترض على مدينة دوما بالغوطة في نهاية الأسبوع الماضي .

وأشارت إلى أن روسيا حذرت من أن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا بسبب الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في مدينة دوما سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها، مما يثير احتمال حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي فرنسا كتبت صحيفة (ليبراسيون) تحت عنوان "غليان دبلوماسي قبل ضربات غربية محتملة" ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب حذر موسكو عبر تغريدة على تويتر بضربات قادمة ضد النظام السوري لكن هناك نقاش وتردد داخل الولايات المتحدة كما في اروبا بشأن شكل هذه الضربات.

واضافت الصحيفة انه فيما يبدو التهديد برد عسكري وشيكا ضد نظام الاسد بعد الهجوم الكيماوي المفترض على دوما، فانه لم يحصل ليلة الثلاثاء الاربعاء. لكن يوم الاربعاء شهد تصعيدا للتوتر، مضيفة انه تستمر بين لندن وباريس وواشنطن ،مناقشة حجم وشكل واهداف وخاصة مخاطر العملية.

من جهتها قالت صحيفة (لوفيغارو) تحت عنوان "موسكو تحمي الاسد في مواجهة الضربات الامريكية" ان السفير الروسي في لبنان ، هدد باسقاط الصواريخ التي ينوي ترامب القاءها على سوريا.

واشارت الصحيفة الى انه منذ الاثنين تتخذ القوات المسلحة السورية في الجنوب قرب الاردن حتى حلب وضع الاستنفار في المطارات والقواعد العسكرية، مبرزة انه تم اخلاء غالبية القواعد العسكرية، خاصة قاعدة دوماير قرب دمشق التي انطلقت منها الطائرات لضرب معاقل المتمردين في الغوطة.

من جانبها ذكرت صحيفة (لوموند) ان موسكو تحذر من ضربات في سوريا ، مؤكدة ان لا احد من الاعضاء الغربيين بمجلس الامن اشار الى ضربات وشيكة عقابية.

وفي اسبانيا ركزت الصحف على مواضيع ذات صلة بالتعاطي القضائي مع مسلسل الانفصال بكتالونيا.

وذكرت صحيفة (ايل باييس) ان وكلاء للنيابة العامة اسبان والمان التقوا بلاهاي (هولندا) من اجل تنسيق اعمالهم ضد مبادرات الرئيس السابق لكتالونيا كارليس بيدغمونت الذي اعتقل بالمانيا بمقتضى مذكرة توقيف اصدرها القضاء الاسباني، لكن افرج عنه من قبل القضاء الالماني الذي لم يوجه له له تهمة التمرد.

في هذا الصدد اكدت صحيفة (لاراثون) ان النيابة العامة الاسبانية ترغب في تقديم الحجج ضد بويدغمونت من اجل تكريس الاتهام بالتمرد الذي وجهته العدالة الاسبانية، بعد ان رفضت محكمة المانية الاخذ بنظر الاعتبار هذه التهمة،ولم تبقي سوى على اختلاس المال العام وهي تهمة عقوبتها غير قاسة مقارنة بتهمة التمرد.

واضافت الصحيفة ان القاضي الاسباني المكلف بالقضية بابلو لارينا ضمن مذكرة التوقيف ضد بويدغمونت، 21 فعلا عنيفا للحركة الانفصالية الكتلانية، ارتكبت يوم الاستفتاء غير القانوني لفاتح اكتوبر الماضي، مبرزة ان ذلك لم يكن كافيا لاقناع القضاء الالماني بوجود تمرد.

وفي إيطاليا تمحورت تعاليق الصحف حول فرص فشل استئناف مشاورات تشكيل الحكومة وحول الرسوم الجمركية الأمريكية .

وكتبت صحيفة (لاريبو بليكا) أنه في ظل جمود مواقف الأحزاب الكبرى، لاسيما حركة خمس نجوم وتحالف اليمين واليمين المتطرف من المحتمل ان تفشل الجولة الثانية من مشاورات التي سيستأنفها الرئيس الإيطالي اليوم الخميس من أجل اتفاق يفضي إلى تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بثقة البرلمان.

وأضافت اليومية أنه من المرتقب إجراء جولة ثالثة من المشاورات مما يؤكد أن مسار تشكيل حكومة جديدة سيتطلب المزيد من الوقت أو الدعوة إلى العودة لصناديق الاقتراع من أجل الضغط على القوى السياسية لتليين موقفها .

ونقلت عن رئيس حركة خمس نجوم لويجي دي مايو قوله إنه يريد تيسير مهمة رئيس الجمهورية من خلال الانفتاح على أحزاب أخرى باستثناء حزب فورتسا إيطاليا الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، كما يمد يده لرابطة الشمال (اليمين المتطرف ) وللحزب الديمقراطي (اليسار) من أجل التوصل لاتفاق بشأن الحكومة المقبلة .

وذكرت صحيفة (لاستامبا) أن هناك بوادر اتفاق محتمل بين رئيس الحركة لويجي دي مايو وزعيم رابطة الشمال ماثيو سالفيني تلوح في الأفق للخروج من المأزق السياسي الذي تشهده البلاد رغم وجود التصريحات والتصريحات المضادة .

وحسب اليومية فإن جهود الرئيس الإيطالي الذي يجري مشاورات "جد صعبة" تتواصل إلى غاية غد الجمعة، ستنصب على التوفيق بين برامج الحزبين اللذين فازا في الانتخابات الأخيرة وهما الحركة والرابطة ، كما يرجح تشكيل "لجنة علمية" توكل لها مهمة بحث مقترحات القوتين السياسيتين ومحاولة التقريب بين موقفها و إيجاد صيغة جديدة للائتلاف الحكومي المقبل متوافق بشأنها .

في الشأن الاقتصادي ، ذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن اتحاد الصناعات الإيطالي حذر أمس الأربعاء من المخاطر المحتملة للرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الحمائية التي تتبنها والتي قد تلحق أضرارا بجميع القطاعات و قد "تشعل حربا تجارية عالمية".

وأشارت اليومية إلى أن هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "واضح ويتمثل في تغيير قواعد لعبة التجارة العالمية و"تغليب ثقل الولايات المتحدة في المفاوضات الثنائية مع شركائها التجاريين".