قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالجدل حول الإصلاحات الكبرى للحكومة في تونس، وفشل مختلف محاولات الحكومة الجزائرية لإعادة الاقتصاد إلى سكة الانتعاش، واجتماع لجنة الحوار التي تضم احزاب الأغلبية والمعارضة المحاورة في موريتانيا.

ففي تونس لاحظت صحيفة "المغرب" وجود "تنافس غريب بين أجندات تدعي كلها الإصلاح ولكنها تتخاصم حول تبنيه"، مشيرة إلى أن الموقعين على وثيقة قرطاج بصدد التوصل إلى وثيقة جامعة سوف تدعى وثيقة قرطاج 2، وستكون بمثابة خارطة طريق للحكومة إلى متم هذه العهدة الانتخابية.

ولاحظت في المقابل سعي الحكومة من خلال الندوة حول الإصلاحات الكبرى التي عقد أمس إلى "القول إن لها خارطة طريق قررت بمقتضاها إعطاء الأولوية الكبرى لأربع مجالات هي المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم والإدارة".

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها، أنه "بغض النظر عن المآلات السياسية وحتى السياسوية لمساري الإصلاح وحول من سيتولى التطبيق فإن السؤال اليوم ليس فقط في مجالات الإصلاح - فجلها أضحى معروفا اليوم - ولكن في ترتيبها وفي البوصلة التي ينبغي أن تقودها".

وكتبت صحيفة "الصحافة اليوم" أن الحكومة نظمت ندوة حول "الإصلاحات الكبرى" في "خطوة تأخرت كثيرا عن السياق"، وفي "غياب أحد أهم الأطراف الاجتماعية ممثلا في اتحاد الشغل" وأطراف سياسية أخرى، معتبرة أن الحكومة "فكرت على الأرجح في استباق أعمال لجنة الـ18 المنبثقة عن مسار قرطاج 2 التي شرعت فعلا في صياغة الإصلاحات وتبويبها حسب الأولويات".

واعتبرت الصحيفة أن الأمر يتعلق ب"حركة في الوقت بدل الضائع لملاحقة مستجد بدأت خطواته تتسارع، ومن الصعب إيقافه"، متسائلة عما إذا كانت "ندوة الإصلاحات" قد "أعطت نتيجة معاكسة لما كان ينتظره منها رئيس الحكومة؟"

وذكرت الصحيفة أنه "كان أولى وأحرى أن تقدم الحكومة مقترحاتها بشكل تفاعلي إلى الإطار التشاركي المنبثق عن مسار قرطاج 2 لتتفادى بذلك الإحراج والعزلة".

واعتبرت صحيفة "الصباح" من جهتها، أنه "بات واضحا أنه أمام تعدد المواقف المنتقدة لأداء الحكومة وتصاعد أصوات منادية بتعديل جزئي أو بحكومة جديدة، أن الخيارات أصبحت جد محدودة لدى يوسف الشاهد (رئيس الحكومة) بتقلص هامش المناورة لديه بالنظر إلى تصاعد حدة لهجة المنتقدين لأداء الحكومة".

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها، أن الأمر يتعلق "بهجوم معاكس ارتأى الشاهد اللجوء إليه في ربع الساعة الأخير، أي قبل بضعة أسابيع من الانتخابات البلدية بينما تزداد العلاقة مع اتحاد الشغل توترا مما يطرح عدة أسئلة بخصوص ما يمكن للحكومة تنفيذه من إصلاحات..."

وكتبت صحيفة "الشروق" من جانبها، أن "الإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة إنجازها باعتبارها الحل الوحيد الممكن لإنقاذ تونس، لا بد أن تراعي مصالح الشغالين الذين لا يعقل أن يتحملوا وحدهم الجرائم الكبرى التي كانت نتيجتها كارثية في كل المستويات منذ 14 يناير (2011) إلى اليوم".

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه تونس لم يكن صدفة بل كان التتويج الطبيعي للسياسات الخاطئة التي رسمتها أحزاب ومنظمات نقابية وجمعيات سرقت أحلام البسطاء".

ولاحظت صحيفة "لوكوتيديان" من جهتها، أنه في الوقت الذي انطلق فيه النقاش حول الإصلاحات الكبرى الكفيلة بإنقاذ البلاد واقتصادها، بدا رئيس الحكومة متمسكا بها حتى قبل معرفة رأي شركائه في اتفاق قرطاج.

وأشارت إلى أنه قبل ذلك ببضعة أيام لوحظ ما يشبه التهدئة بين نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ويوسف الشاهد و"ساد الاعتقاد بأن الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى ستقرب بين الرجلين أكثر".

وسجلت الصحيفة أن اتحاد الشغل كشف عن تحول مفاجئ منذ يوم الاثنين الماضي من خلال الإعلان عن رفضه المشاركة في الندوة احتجاجا على ملف خوصصة المؤسسات العمومية، متسائلة عن كيفية التطلع إلى نتائج جيدة من هذا الملتقى في حين أن اتحاد الشغل، الشريك الرئيسي في هذا النقاش غير حاضر.

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى فشل مختلف محاولات الحكومة لإعادة الاقتصاد إلى سكة الانتعاش وإعطاء دينامية جديدة للنشاط الاقتصادي، وعزت هذه الوضعية إلى الاختيارات الاقتصادية السيئة وإلى سوء التدبير. وكتبت صحيفة (ليبيرتي) في افتتاحيتها بعنوان "حرروا مؤشر الثقة" أن هناك انخفاضا في النشاط التجاري ناجم أساسا عن القيود الأخيرة الواردة في قانون المالية، مؤكدة أن الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم، وغالبيتهم من التجار بالجملة، يؤكدون عدم توفر المواد.

واعتبرت الصحيفة أن مسألة الوضع الاقتصادي تبقى مهمة و لا يمكن تهميشها على خلفية احداث تستغرق يوما واحدا، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، مسجلة أن هذه المسألة تحتل، يوميا، صدارة الساحة وأن النتائج غير مشجعة ولا تدعو إلى التفاؤل.

وذكرت الصحيفة أن ذلك ما يشهد عليه منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرى أن مؤشر الثقة يبقى سلبيا، موضحة أن القطاعات الأكثر تأثرا هي الصناعة والصناعة الغذائية، وهما قطاعان يكتسيان أهمية كبرى على اعتبار أنهما يشكلان العنصرين الرئيسيين لأي انتعاشة اقتصادية، خارج قطاع المحروقات.

كما أشار صاحب الافتتاحية إلى قرار مجلس مساهمات الدولة الذي يفوت حصصا من مركب الحجار للحديد والصلب لتجمع إماراتي، وبذلك فقد أضحى هذا المركب، الذي كان يمثل واحدا من أهم أعمدة الاقتصاد الجزائري، يشكل عبئا وقد سبق أن تم تفويته للعملاق (ميطال) الذي سارع بدوره إلى التخلص منه، مبرزة أنه بعدما ضخت فيه الدولة مبالغ ضخمة، بدون جدوى، تم وضعه في سوق المنتوجات المستعملة مع تقديم تسهيلات فوق ذلك.

من جهتها، كتبت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) أن فاعلين لا يرغبون في الاستثمار في خطوط جديدة للإنتاج بسبب وجود خطر يتصل بإجراءات تعليق الاستيراد، موضحة أن حظر استيراد 800 منتوج ما يزال يثير المزيد من ردود الفعل و على الرغم من كونه يفتح المجال لتصنيع منتوجات محليا، فإن العديد من الفاعلين استثمروا في مصانع موجهة لتعويض المنتوجات المستوردة، في حين يرى منتجون آخرون أن الإطار التنظيمي في مجال التجارة غير مستقر، وبالتالي فهم لا يرغبون في المخاطرة.

وفي مقال بعنوان "عدم الاستقرار التنظيمي يعرقل الانتاج الوطني"، أكدت الصحيفة أن التغييرات المتواترة في قواعد التجارة الخارجية بالجزائر خلال السنتين الأخيرتين تبقى رادعة، متسائلة عمن بإمكانه ضمان عدم رفع الحظر الذي يطال استيراد هذه المواد؟.

من جانبها، اعتبرت صحيفة (الشروق) أن إجراء حظر استيراد 800 منتوج الذي قررته حكومة أحمد أويحيى لن يكون له تأثير كبير من حيث التقليص من الواردات: 5ر1 مليار دولار فقط، مبرزة أن هذا الإجراء الإداري يتسبب في اضطرابات في السوق، وفي ندرة المواد، وبالتالي يشجع على ارتفاع ملموس للمنتوجات المستهلكة على نطاق واسع.

وكشفت الصحيفة أن الحل الأنجع يتمثل في الحد من الواردات عبر إدراج حواجز غير جمركية على مستوى الحدود، أي من خلال فرض تدابير لإبعاد المواد غير المطابقة للمعايير، او المزورة أو التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، أما بخصوص النهوض بالإنتاج الوطني، فإن الحل يبقى هو التقنين: بمنح امتيازات ضريبية وشبه ضريبية للمنتجين، على حساب المستوردين، على حد قول الصحيفة.

بدورها، أشارت صحيفة (الوطن) إلى أنه على الصعيد الاستراتيجي في مجال توجيه الانتاج الوطني، فمن الواضح "أنه من غير المستحيل انتاج كافة المواد المستوردة محليا، بقدر ما يتعلق الامر باختيار الفروع التي يمكن للجزائر أن تنافس فيها، وتدخل في سلسلة القيم الدولية".

وقالت إنه من المستحسن ليس فقط الانتاج من أجل تزويد السوق الوطنية، ولكن أيضا قصد التصدير، مسجلة أن قطاع السيارات الوطني لا يمكن أن يحقق المردودية، على سبيل المثال، إلا في إطار سلسلة القيم الدولية.

وفي موريتانيا، تطرقت الصحف إلى الاجتماع، الذي عقدته، أول أمس الثلاثاء، لجنة الحوار التي تضم احزاب الأغلبية والمعارضة المحاورة (المعتدلة)، لبحث آليات اقتراح أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل عرضها على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها. وكتبت أن الطرفين شكلا لجنة من ثمانية أشخاص مناصفة بينهما، تتمثل مهمتها في اقتراح 21 شخصية لعضوية اللجنة المستقلة للانتخابات، لعرضها على الاجتماع الموسع لأحزاب الأغلبية والمعارضة المحاورة، خلال 48 ساعة أي في اجل اقصاه اليوم الخميس.

وأوضحت أنه إذا اتفق الطرفان على 11 شخصا لعضوية اللجنة المستقلة للانتخابات، فسيتم رفعها الى الرئيس لإعلانها عبر مرسوم رئاسي دون تعديل في الأسماء، مضيفة أنه فى حال عدم التوافق يتم رفع اسماء 22 شخصا المقترحة الى رئيس الجمهورية ليختار من بينها 11 لعضوية اللجنة.

وأشارت، استنادا لمصادر وصفتها ب"المتطابقة"، الى أنه من المنتظر أن يتم اليوم الاعلان عن أسماء أعضاء اللجنة. وتحدثت عن لقاء جمع، أول أمس، بنواكشوط، الأغلبية الرئاسية والمنتدى الوطني للدمقراطية والوحدة، أكبر تكتل لأحزاب المعارضة بالبلاد، من أجل إشراك هذا الأخير في موضوع تشكيل اللجنة.

وفي معرض تعليقها على تركيبة اللجنة، التي يطلق عليها لجنة الحكماء، كتبت الصحف أن طرفي الحوار وضعا شروطا للجنة الحكماء منها أن يكون العضو طاعنا في السن، وعدم الانتماء السياسي للأحزاب لمدة 10 سنوات وكذلك بالنسبة للمدراء (5 سنوات من عدم الانتماء الحزبي)، معتبرة أنه في هذا الأمر مفارقة عجيبة تكمن في كون الشروط المطلوبة في اللجنة أشد وأقسى من الشروط المطلوبة في الترشح لرئاسة الجمهورية (تتاح دستوريا لمن بلغ 40 سنة، مع خلوه من موانع أخرى).

وأضافت أن حرص طرف الموالاة على التشبث بالطاعنين في السن يشوش على الخطاب الرسمي الذي يدعي إشراك الشباب، معتبرة أن توزيع أعضاء اللجنة بين 6 للموالاة، و5 للمعارضة، إذا كان صحيحا، قسمة غير عادلة، مبرزة أنه في حالة ما إذا نشب خلاف داخل اللجنة، فإن المنتصر سيكون هو الجناح الذي يملك ستة أعضاء .

وتساءلت أليس من الأجدر أن يكون 6 أعضاء للمعارضة التي لا تمتلك أجهزة الدولة ولا سطوتها ولا هيبتها؟ وهل ستحقق هذه اللجنة الحد الأدنى من الموضوعية أم ستكون لجنة عرجاء تكيل بعدة مكاييل؟.