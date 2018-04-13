قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تمحور اهتمام الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية حول القرار المفاجئ لرئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري بول رايان، بعدم الترشح لفترة انتدابية ثانية، والعنف في المكسيك عشية الانتخابات الرئاسية والمحلية، والتوترات الاقتصادية بين بنما وفنزويلا.

وكتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن قرار بول رايان بـ"التقاعد" في نهاية فترة ولايته سيثير صراعا داخليا داخل الحزب الجمهوري لخلافته بمجلس النواب ، وهو الامر الذي سيضر لامحالة بالمنتخبين الجمهوريين الذين يتوقعون معركة انتخابية حامية الوطيس لضمان إعادة انتخابهم في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نونبر المقبل.

و كتبت الصحيفة أنه بعد أقل من ثلاث سنوات من بدء ولايته ، أعلن بول ريان أنه ينوي الانسحاب في يناير القادم ،مضيفة أن الجمهوريين في الكونجرس لديهم بالفعل اسمين لخلافته ويتعلق الامر بالنائب الجمهوري عن كاليفورنيا كيفن مكارثي وزميله عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليس.

من جانبها، اعتبرت صحيفة (واشنطن بوست) أن قرار بول ريان بالتنحي عشية انتخابات التجديد النصفي يمكن أن يعزز قبضة دونالد ترامب على الحزب الجمهوري، كما أنه يزيد المخاوف حيال قدرة نواب الحزب على الحفاظ على أغلبيتهم العددية في مجلس النواب في نونبر المقبل.

من جهتها، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن قرار بول ريان يشي بالصعوبات التي ستواجه الجمهوريين في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، وترى الصحيفة أن رحيل رايان سيتسبب في معركة لخلافته وقد يؤدي الى موجة تنحي في صفوف النواب الجمهوريين الغير مستعدين لمواجهة تذمر ناخبيهم في استحقاق نونبر الانتخابي.

في المكسيك، تطرقت صحيفة ( إل سول دي مكسيكو) الى العنف المواكب لحملة الانتخابات الرئاسية والمحلية المقررة في 1 يوليوز مشيرة الى أن مرشحة عن حزب الخضر عثر عليها مقتولة في منطقة قروية بالقرب من "موريلا".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية أن العناصر الأولية للتحقيق تفيد بإصابة الضحية ماريبيل براخاس، بجروح خطيرة، مشيرة الى أن ما لايقل عن 30 مرشحا قتلوا على بعد شهرين من موعد الانتخابات.

من جهة أخرى، أفادت (إل فينانسييرو) أن وكالة التصنيف الدولية (موديز) رفعت للتو التصنيف السيادي للمكسيك، مؤكدة تصنيف أ3 ، الذي يعني توفر آفاق إيجابية للاقتصاد المكسيكي.

وأوضحت الصحيفة أن محللي الوكالة يعتمدون في تقييمهم على العديد من العوامل التي أثرت على هذا التغيير في التوقعات بالنسبة لتصنيفات البلاد ، بما في ذلك التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها منذ 2013 والتي زادت من مرونة الاقتصاد المكسيكي ومناعته إزاء الصدمات، والحد من المخاطر المرتبطة بإعادة التفاوض الجارية حول تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وفي بنما، توقفت صحيفة "لابرنسا'' عند إعلان الحكومة الفنزويلية تعليق علاقاتها مع المزيد من الشركات البنمية، بعدما كانت أعلنت في وقت سابق عن تعليق جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع عدد من المسؤولين والشركات البنمية.

ونقلت الصحيفة عن نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، قوله خلال نشاط سياسي بكاراكاس إن بلاده ستقوم بتجميد حسابات الشركات البنمية المرتبطة بحكومة الرئيس خوان كارلوس فاريلا، دون أن يحدد اسم الشركات المعنية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتصعيد جديد بين الحكومتين اللتين سبق أن تبادلتا تعليق العلاقات من شركات الطيران بالبلدين.

وأشارت اليومية إلى أن فنزويلا أعلنت الأسبوع الماضي عن تعليق العلاقات مع 46 شركة و22 فردا، بينهم الرئيس فاريلا، لمدة 90 يوما، وهو ما أدى إلى قيام شركة الطيران البنمية "كوبا إيرلاينز" بتعليق رحلاتها من وإلى كاراكاس، مضيفة أن رد فعل فنزويلا بدأ حينما بعدما نشرة السلطات البنمية، في 27 مارس المنصرم، قائمة الشخصيات الفنزويلية التي تعتبرها مصدر خطورة عالية" فيما يتعلق بتبييض الأموال.

من جهتها، اهتمت صحيفة "لاإستريا" بمعطيات التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيبال) بشأن توقعاتها لنمو النشاط الاقتصادي لبلدان المنطقة خلال العام الجاري، والذي توقعت أن يصل متوسط النمو الإقليمي خلاله إلى2ر2 في المائة، مقابل 2ر1 في المائة العام الماضي.

وأكد التقرير، مع ذلك، استمرار أوجه عدم اليقن المرتبطة بالميول للحمائية وللديناميكيات المالية والمخاطر الجيوسياسية.