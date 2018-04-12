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كُتّاب وآراء
الخلفي يربط "ادعاءات الزفزافي" بصلاحيات القضاء
رداً على التصريحات المثيرة التي زعم من خلالها ناصر الزفزافي، في محاكمته، أنه "تعرض للتعذيب والعبث بمؤخرته"، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، إن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الرد على مثل هذه الادعاءات.
وأكد الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، ما جاء على لسان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، موردا أن "القضاء له ما يكفي من الأطر القانونية والمؤسسات التي تجعله يمارس صلاحياته التامة باستقلالية، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة لكشف حقيقة هذه المعطيات".
وتابع المسؤول الحكومي جواباً على أسئلة الصحافة: "القضاء وحده من يتحمل مسؤولية النظر في الملفات المعروضة عليه وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
واليوم وبعد عدة اشهر من المحاكمة وعلى بعد ايام من قرب صدور الحكم في قضيته وبعد ان امضى عدة اشهر في عهدة ادارة السجون رهن الاعتقال الاحتياطي عرض خلالها مرتين على الخبرة الطبية يخرج بتصريح مفاده انه تعرض للاغتصاب بواسطة عصا ولمعاملة قاسية وغير انسانية وحاطة من الكرامة ...السؤال لماذا لم يقل هذا الكلام اايوم الاول الذي قدم فيه للمحاكمة او طيلة عدة اشهر من المحاكمة رغم انه سئل عنه عدة مرات ؟!
والسؤال الاهم لماذا الخبرة الطبية التي اجريت عليه لم تجد اثارا لتعذيب او عنف او اغتصاب بالعصا ؟!
اللهم فك اسرهم واسر جميع المعتقلين بدون سبب يارب
صرخنا بصوت عال نحبك ياوطن فاجاب الوطن احبوا بعضكم اولا