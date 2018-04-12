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الرئيسية | السلطة الرابعة | الخلفي يربط "ادعاءات الزفزافي" بصلاحيات القضاء

الخلفي يربط "ادعاءات الزفزافي" بصلاحيات القضاء

الخلفي يربط "ادعاءات الزفزافي" بصلاحيات القضاء
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 12 أبريل 2018 - 22:10

رداً على التصريحات المثيرة التي زعم من خلالها ناصر الزفزافي، في محاكمته، أنه "تعرض للتعذيب والعبث بمؤخرته"، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، إن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الرد على مثل هذه الادعاءات.

وأكد الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، ما جاء على لسان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، موردا أن "القضاء له ما يكفي من الأطر القانونية والمؤسسات التي تجعله يمارس صلاحياته التامة باستقلالية، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة لكشف حقيقة هذه المعطيات".

وتابع المسؤول الحكومي جواباً على أسئلة الصحافة: "القضاء وحده من يتحمل مسؤولية النظر في الملفات المعروضة عليه وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Ber nour الخميس 12 أبريل 2018 - 22:22
الله أطلق سراحك وسراح زملائك في هاذ العواشير يارب لي تلتقو بي احباتكم أتمنى أن تسود الحكمة والمنطق من المسؤولين. والسلام
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2
2 - محامي طنجاوي الخميس 12 أبريل 2018 - 22:38
بعيدا عن العاطفة ولنكون موضوعين قليلا سي زفزافي معتقل مند حوالي السنة و يحاكم مند عدة اشهر وطيلة مدة محاكمته وعند سؤاله عدة مرات سواء من طرف رئيس الجلسة او النيابة العامة او محامي هيئة دفاعه حول ظروف اعتقاله عند الشرطة القضائية في الحسيمة كان يجيب انها كانت عادية باسثناء تعنيفه اثناء مقاومته لاعتقاله في الحسيمة وبخصوص الفرقة الوطنية وصف تعامل عناصرها بالجيد ورغم كونه عرض من طرف الوكيل العام على الخبرة الطبية فور تقديمه من طرف الشىرطة القضائية للمحاكمة (يعني يوم خرج من يديها) ...
واليوم وبعد عدة اشهر من المحاكمة وعلى بعد ايام من قرب صدور الحكم في قضيته وبعد ان امضى عدة اشهر في عهدة ادارة السجون رهن الاعتقال الاحتياطي عرض خلالها مرتين على الخبرة الطبية يخرج بتصريح مفاده انه تعرض للاغتصاب بواسطة عصا ولمعاملة قاسية وغير انسانية وحاطة من الكرامة ...السؤال لماذا لم يقل هذا الكلام اايوم الاول الذي قدم فيه للمحاكمة او طيلة عدة اشهر من المحاكمة رغم انه سئل عنه عدة مرات ؟!
والسؤال الاهم لماذا الخبرة الطبية التي اجريت عليه لم تجد اثارا لتعذيب او عنف او اغتصاب بالعصا ؟!
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-10
3 - الهواشم الخميس 12 أبريل 2018 - 22:49
باختصار فقدنا تقتنا بكم و بحزبكم لانكم اثقلثم كاهلنا بالزيادات في كل ما نستهلكه اليس هدا بداته تعديب وتنكيل بجيوب البصطاء
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0
4 - BOUJAMAA الخميس 12 أبريل 2018 - 22:55
ي تكلم كاننا في دولة ديموقراطية حقيقية الدولة هي التي تحكم والقضاة ينفدون التعليمات
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5
5 - مطحون الخميس 12 أبريل 2018 - 23:08
لما كطيح البقرة عاد كيبانو جناوى، الكل يحلل والكل يعطي رايه والكل يكذب ، نحن ابناء المغرب كلنا ونعرف كل ما يقع في سجوننا ولا داعي لمحاولة ان نغطي الشمس بالغربال، انظروا كيف نعامل من طرف الشزطة في الشاريع والكلام الذي يتلفظون به فما بالك بداخل السجن، ممكن ان نوهم انفسنا اننا لدينا قضاء مستقل لكن للاسف ما يقال شيء والواقع شيء اخر
اللهم فك اسرهم واسر جميع المعتقلين بدون سبب يارب
صرخنا بصوت عال نحبك ياوطن فاجاب الوطن احبوا بعضكم اولا
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6
6 - ازداحماض الخميس 12 أبريل 2018 - 23:12
هي محاولة الباس القضية لباسا سياسيا وحقوقيا للإفلات من العقاب الجنائي ولاأدري لم يطيل الزفزافي وزملاؤه المحاكمات باختلاق مواضيع ومشاكل لاعلاقة لها بتهمهم كالماء الملوث والخطب التهريجية والعصا في الدبر ووو لكن اظن ان هذا يدخل في إطار كسب نقط في ملفه السياسي والظهور بمظهر البطل أمام الملأ او ان التهم الثقيلة التي يواجهها تتطلب المزيد من كسب الوقت لطبخ مايمكن طبخه خارج اروقة القضاء لكن وهو بسلوكياته تلك يريد وضع مصداقية القضاء موضع شك وهب أن الزفزافي فعلا يتعرض لمعاملة سيئة فالواجب فتح ملف آخر للنظر فيها وفق الشروط المسطرية القضائية لكن يأبى الزفزافي إلا إطالة الموضوع لكسب مزيد من التعاطف و الانتباه ويدعم هذا التوجه حضور شخصيات من الخارج لتتبع مجريات المحاكمة وهم بدورهم لهم أجنداتهم السياسية ونقاط يريدون كسبها أمام الجالية المغربية المقيمة هناك وناخبيهم بصفة عامة وسيستثمرون خطواتهم هته لهذا الغرض والقضاء اليوم أمام المحك فالحكم سيكون بقدر البراهين المثبة للبراءة  وليس بقدر التشويش على المحكمة سيما أن القضية أصبحت قضية رأي عام يريد العدالة ولا شيء غير العدالة.
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-5
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