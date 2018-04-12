الخلفي يربط "ادعاءات الزفزافي" بصلاحيات القضاء

هسبريس - عبد الرحيم العسري

رداً على التصريحات المثيرة التي زعم من خلالها ناصر الزفزافي، في محاكمته، أنه "تعرض للتعذيب والعبث بمؤخرته"، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، إن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الرد على مثل هذه الادعاءات.

وأكد الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، ما جاء على لسان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، موردا أن "القضاء له ما يكفي من الأطر القانونية والمؤسسات التي تجعله يمارس صلاحياته التامة باستقلالية، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة لكشف حقيقة هذه المعطيات".

وتابع المسؤول الحكومي جواباً على أسئلة الصحافة: "القضاء وحده من يتحمل مسؤولية النظر في الملفات المعروضة عليه وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك".