إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية بعدد من المواضيع من أبرزها مصادقة مجلس القضاء على أول تقرير رسمي حول التدقيق في قضايا الفساد، و دعوة الرئيس البيروفي رجال الأعمال إلى الانضمام إلى جهود مكافحة الفساد، و التحقيق حول طلقات نارية كانت قد استهدفت موكبا للرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا، و استمرار إضراب موظفي شركة "لاتام إيرلاينس" بالشيلي، و عمليات تصفية "نشطاء اجتماعيين" بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات عند مصادقة مجلس القضاء على أول تقرير رسمي حول التدقيق في قضايا الفساد، و نسبة التضخم خلال شهر مارس.

و هكذا، كتبت يومية "كلارين" أن مجلس القضاء صادق، خلال جلسة عمومية، على أول تقرير رسمي حول التدقيق في قضايا الفساد التي تم النظر فيها على صعيد جميع المحاكم الفيدرالية بالبلاد خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و 2016.

و أضافت أنه تم خلال هذه الفترة النظر في 9476 قضية من بينها 2178 حالة لا تزال معروضة على القضاء، مشيرة إلى أنه يبدو أن هذا الكم الكبير من الملفات لم تملأ السجون بالفاسدين، و لم تقلل من الإغراء باختلاس المال العام.

و من جانبها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو"، بناء على أرقام للمعهد الأرجنتيني للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3ر2 بالمائة على المستوى الوطني خلال شهر مارس الماضي، مبرزة أن هذه النسبة تعزى بالخصوص إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والمعدات المنزلية.

و أضافت أن معدل التضخم المتراكم خلال الاثني عشر شهرا الماضية بلغ 4 ر25 بالمائة في حين وصل خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية 8ر6 بالمائة، وهو ما يعني ارتفاعا ب 45 بالمائة مقارنة مع الهدف الذي أعلنت عنه الحكومة (15 بالمائة).

و بالبيرو، خصصت اليوميات حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن دعوة الرئيس البيروفي رجال الأعمال إلى الانضمام إلى جهود مكافحة الفساد، و شروع رئيس الحكومة في إجراء جولة من الحوار مع الفرق البرلمانية.

و هكذ، توقفت الصحف عند دعوة الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا رجال الأعمال بالدول الأمريكية إلى العمل مع الحكومات لتعزيز التنمية الاقتصادية و الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد الذي يهدد التنمية في المنطقة.

و أضافت أن فيزكارا أشار، في كلمة له خلال افتتاح قمة الأعمال الثالثة للأمريكتين بليما، إلى أن السياق الحالي الذي يتسم بنمو عالمي ضعيف وتزايد انعدام ثقة المواطنين في السلطات و الشركات بسبب قضايا الفساد، لم يضر فقط بالاقتصاد، بل أيضا بالحكامة الديمقراطية في البلاد.

و نقلت عن الرئيس البيروفي خلال هذا اللقاء، الذي يسبق انعقاد قمة الأمريكتين الثامنة، قوله إن "هذه العوامل تؤثر علينا بشكل سلبي وقد أضعفت نمونا وتطورنا و لهذا السبب يطالب المواطنون باتخاذ اجراءات لمواجهة هذه الوضعية". و من جهتها، أفادت يومية "إل كوميرسيو" أن رئيس الحكومة، سيزار فيانويفا، دشن جولة من الحوار الذي يعتزم إجراءه مع جميع الفرق البرلمانية، قبل توجه فريقه الحكومي إلى الكونغرس لطلب ثقة البرلمان.

و أضافت أن اللقاء الأول لرئيس الحكومة كان مع فريق "بيروفيون من أجل التغيير"، مبرزة أن الناطق باسم الفريق، خرلبرت فيوليتا، أكد أن المباحثات تركزت على جانبين أساسيين هما المصادقة على قانون انتخابي جديد و إقرار جريمة التمويل غير القانوني للحملات السياسية.

و في البرازيل، سلطت الصحف الضوء على المعلومات الأولية عن مصدر الطلقات التي كانت قد استهدفت قافلة سياسية للرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في 27 مارس، و الزيارات الأولى التي تلقاها زعيم اليسار منذ سجنه في مقر الشرطة الفيدرالية في كوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا.

و هكذا، نقلت يومية "جورنال دو برازيل" تأكيد زعيم حزب العمال في مجلس النواب باولو بيمنتا، أن شرطة ولاية بارانا قد تعرفت إلى مالك الأرض التي أطلقت منها أعيرة نارية استهدفت، أواخر شهر مارس الماضي، حافلتين كانتا ضمن قافلة الرئيس الأسبق لولا لدى عبورها الولاية.

و أضافت الصحيفة أنه، ودون الإشارة إلى اسم المشتبه به، أشار بيمنتا إلى أن المتهم كان سبق و أن تورط في اشتباكات مع أعضاء حركة العمال القرويين بدون أرض، و جرائم أخرى.

و من جهتها، أفادت يومية "أو غلوبو" أن الرئيس الأسبق لولا استقبل أبناءه وحفيده بمقر الشرطة الفيدرالية في بارانا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالزيارة الأولى التي يتلقاها من أقاربه منذ أن بدأ تنفيد عقوبة بالسجن 12 سنة وشهرا واحدا بتهمة الرشوة و تبييض الأموال.

و كانت الشرطة الفيدرالية قد أعلنت أن الرئيس الأسبق يمكن أن يتلقى زيارات من الدرجة الأولى والثانية كل يوم خميس، في حين يمكن لمحاميه زيارته يوميا شريطة الاعلان عن الزيارة عبر الإنترنت.

و في الشيلي، توقفت الصحف عند باستمرار إضراب موظفي شركة "لاتام إيرلاينس"، و دخول أكبر رجل سنا بالبلاد إلى المستشفى للعلاج.

و هكذا، أفادت يومية "إل ميركوريو" أن موظفي شركة "لاتام إيرلاينس"، أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، قرروا مواصلة خوض الإضراب، الذي دخلوا فيه منذ الثلاثاء الماضي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة حول مطالبهم. و أبرزت أنه على الرغم من اجتماع بين الجانبين استمر أزيد من ثلاث ساعات إلا أن مسؤولي الشركة وممثلي موظفيها لم يتوصلوا إلى حل، مشيرة إلى أن ممثل الموظفين أكد أنه لم يسجل أي تقدم في المفاوضات.

و من جانبها، أشارت "لاتيرثيرا" إلى أن سيلينو فيانويفا، الذي يعتبر أكبر رجل في البلاد (121 عاما) ، أدخل إلى أحد المستشفيات في جنوب البلاد للخضوع لعملية جراحية على إثر كسر تعرض له على مستوى القفص الصدري بعد أن سقط من سريره. و أضافت أن فيانويفا، الذي رأى النور ذات 25 يوليوز 1896 بمدينة ريو بوينو الجنوبية، يعيش في منزله بميهوين، وهي قرية للصيد بمنطقة لوس ريوس، على بعد حوالي 800 كيلومترا جنوب سانتياغو.

و في كولومبيا، اهتمت اليوميات المحلية باستمرار الاغتيالات في صفوف القادة المحليين الاجتماعيين، والدعوة التي وجهها عمدة مدينة ميدلين لمواجهة موجة النزوح من جهة كاوكا.

و هكذا، وقفت يومية "إل تيمبو" عند عمليات الاغتيال المستمرة في صفوف قادة محليين و ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالبلد الجنوب أمريكي، على الرغم من التدابير التي أكدت الحكومة أنها اتخذت في هذا المجال.

و أضافت أن ويلسون كيتاما، الذي يرأس جمعية ضحايا بلدية سان خوسي ديل بالمار بجهة شوكو، الواقعة غرب البلاد، قتل الثلاثاء الماضي على يد أربعة أشخاص مسلحين، على ما يبدو تابعين لحركة "جيش التحرير الوطني ".

و من جهتها، سلطت يومية "إل كولومبيانو" الضوء على دعوة عمدة مدينة ميدلين، فيديريكو غوتريس، الحكومة المركزية إلى ضرورة وضع مخطط لتقديم المساعدة الإنسانية إلى النازحين من جهة كاوكا (جنوب البلاد).

و بحسب عمدة المدينة، تضيف اليومية، فإن 53 بالمائة من النازحين الذين فروا من ديارهم للاحتماء في ميديلين بسبب عنف العصابات الإجرامية، ينحدرون من جهة كاوكا.