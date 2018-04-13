مصور صحافي يفارق الحياة قتيلا بجمهورية اليمن

هسبريس - أ.ف.ب

قتل المصور الصحافي اليمني عبدالله القادري، الذي كان يعمل لقناة "بلقيس" اليمنية ويتعاون مع وكالة فرانس برس، في قصف أصاب مجموعة من الصحافيين أثناء تغطيتهم للأحداث وسط اليمن.

وتعرض المصور الصحافي للاصابة أثناء قيامه بمهمة لصالح قناة "بلقيس". وقالت القناة ان طاقمها، الذي كان القادري أحد افراده، "تعرض للقصف المباشر أثناء تغطيته للأوضاع الميدانية في المناطق المحررة بالبيضاء".

وأصيب في القصف أيضا 3 صحافيين، بحسب مصادر طبية ومسؤول أمني في القوات الحكومية والقناة، وذكر المصدر الأمني ان القصف وقع في مديرية قانية، التابعة لمحافظة البيضاء بمحاذاة محافظة مأرب، ومصدره منطقة لا يزال يسيطر عليها الحوثيون.

وأصيب القادري بشظايا في عنقه نقل على أثرها الى مستشفى في مأرب، لكنه فارق الحياة في وقت لاحق، وفقا لطبيب في المرفق الصحي.

والقادري في الثلاثين من عمره، تزوج منذ نحو عام وهو أب لطفل. وقال صحافيون إن زميلهم الراحل كان يؤدي عمله بعزم وشجاعة، رغم مخاطر العمل الصحافي في اليمن.

وبحسب "لجنة حماية الصحافيين" فقد قتل في اليمن 15 صحافيا، على الأقل، في أعمال عنف متفرقة منذ بدء عمليات التحالف.

واصيب المصور الصحافي اليمني صالح العبيدي، الذي يتعاون مع وكالة فرانس برس، في ابريل 2017 بجروح بالغة بشظايا صاروخ جنوب غرب اليمن.