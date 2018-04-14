البقالي: حرية الصحافة في حاجة إلى تشريع قوانين

وائل بورشاشن*

اعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن "80 في المائة من الصحافيين المغاربة لا يعلمون بوجود ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة".

وأضاف البقالي، في مداخلة له بمؤسسة علال الفاسي، أن "هناك سلطة هلامية مسيطرة على سلطة الإعلام، ويا ريت كون كانت سلطة تنفيذية واضحة مسيطرة على الإعلام"، في رده على مداخلة علي كريمي، أستاذ القانون الدولي للإعلام، قال فيها إن السلطة التنفيذية مهيمنة على التشريع في مجال الإعلام.

وقدم البقالي، في الندوة التي نظمت بعنوان "الإعلام والتواصل الاجتماعي"، مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تردي أخلاقيات العمل الصحافي، من قبيل "الاستجابة لحاجيات الجمهور كما يريدها، والتهافت على السبق الصحافي بما لا يتيح الوقت الكافي لتجويد المنتوج الإعلامي، إضافة إلى ضعف التكوين المستمر والدائم لمواكبة سرعة التحولات التقنية والقانونية للمنتوج الإعلامي من طرف المشتغلين بالقطاع".

كما حمّل البقالي تراجع قيم النزاهة والموضوعية والصدق والمصداقية في المجتمع جزءاً من المسؤولية، مشيرا إلى أنه "عندما تتراجع هذه القيم في المجتمع تنعكس على القطاع".

واستعرض رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية "الإرادات المتعددة حول تقنين الإعلام"، موضحا أن "هناك من يستعمل التقنين للتضييق على حرية الصحافة، وهناك من يبالغ في التخوف من التقنين بحجة الحفاظ على حرية الصحافة والتعبير، وهناك من يعتقد أن حرية الصحافة يجب أن تكون بدون قيود لأن لها أهمية مفتوحة". وأوضح أن رأيه هو أن "حرية الصحافة في حاجة إلى تقنين".

واستند البقالي إلى مرجعين أساسيين لضبط حرية الصحافة، أولهما "تشريع قوانين تضبط هذه الحرية، لأنه حتى في بريطانيا توجد قوانين صغيرة تنظم وتعتبر مراجعَ للقضاء"، وثانيهما "الاتفاق على قواعد أخلاقية إلزامية قد تتضمن قرارات زاجرة وتأديبية يكون متفقا عليها بين الأوساط المهنية، وتقوم على رغبة ذاتية لهم''.

بدوره، ذكر علي كريمي، أستاذ القانون الدولي للإعلام بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن السلطة التنفيذية في المغرب كانت دائما مهيمنة على تجربة التشريع في مجال الإعلام، واستعرض تطور القوانين المغربية ابتداء من "أكثر قانون ليبرالي في إفريقيا"، الذي "قضمت أطرافه السلطة التنفيذية سنة 1959، بعدة تعديلات كانت تهدف إلى تقليص حرياته وليبراليته، ثم كانت الضربة القاضية مع تعديل الحكومة للمادة 77 في 1960، فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، والمنع الإداري".

وفسر كريمي تقليص الحريات، التي كان ينص عليها قانون الصحافة، بأنه "كان لا بد من قطع ألسنة الصحافة القوية الاستقلالية والاتحادية التي كانت تنتقد النظام بألفاظ قوية".

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى سنة 1973، التي تم فيها "تدخل السلطة التنفيذية ليبقى هذا المجال حكرا عليها إلى اليوم، فبعد أحداث 3 مارس سيتم تغيير قانون الحقوق والحريات، بما فيه قانون الإعلام والاتصال، لندخل مرحلة تشريع جنائي للإعلام، ولنتحول إلى نظام شديد الرقابة، كابح وقامع".

كما تحدث الرئيس السابق للجمعية المغربية للعلوم السياسية عن "انفراج سنة 1975 الذي يمكن فهمه في الشرط السياسي، الذي أعطانا تطبيقا مرنا للقانون دون تطوره"، وهي السنة نفسها التي عرفت نهاية حكم سالازار وفرانكو. ثم تحدث عن مرحلة ما بعد حرب الخليج ودستور 1992، موضحا أن في هذه المرحلة تم "احترام الحريات العامة وحرية الإعلام وإلغاء قانون "كل ما من شأنه".

وانتقل كريمي بعد ذلك إلى الحديث عن "القانون الجديد سنة 2002"، الذي "أراد تطوير القانون الجنائي للإعلام إلى قانون مخفف، لكنه لم يُزل إلا العقوبات الخفيفة"، مفسرا ذلك بأن "ذكاء الإدارة يظهر في مبدأ الوصل المؤقت الذي ابتكره كتقنية بيروقراطية، وحوله في قانون 2002 إلى قاعدة قانونية، رغم أنه أتى في ظرف سياسي منفتح جدا".

وعن اللحظة التي نعيشها اليوم، ذكر المتخصص في القانون الدولي للإعلام أن "من الجميل إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية، وتنظيم الإعلام الالكتروني". لكن هذه العقوبات، يضيف كريمي، تم ترحيلها إلى قانون آخر هو القانون الجنائي، فأصبح يطبق على الإعلامي قانونان بدل واحد.

أما جمال المحافظ، المتخصص في العلوم السياسية، فأوضح أن علال الفاسي كان "أول من اقترح دفاتر تحملات للقطاع السمعي البصري بالمغرب، في مداخلة له امتدت ثلاث ساعات حول الإعلام في البرلمان". وأضاف المحافظ أن علال الفاسي استشعر مبكرا دور الصحافة المؤثر في جمهور القراء "خاصة في بلد يعاني من الأمية"، مستشهدا في ذلك بخطاباته في المؤتمرات، وداخل البرلمان، ومقالاته الصحافية المنشورة.

المتخصص في العلوم السياسية أوضح أن علال الفاسي كان يحصر رسالة الصحافة في ثلاثة أهداف، هي: "تنوير الشعب، وخدمة المشاريع الموضوعة لرفع مستوى الشعب المادي والفكري، وتنشيط الحركة الفنية والثقافية". وبيّن المحافظ أن حرية الصحافة كانت "من المقدسات بالنسبة إلى علال الفاسي"، مضيفا أنها كانت تمثل بالنسبة إليه "ضمير الأمة"، لذا كان يدافع عن "حق المواطن في المراقبة" عبر وسائل الإعلام.

بينما تحدثت محجوبة قاوقو، الباحثة في الفلسفة، عن مفهوم الشبكة العنكبوتية على "الويب"، وبينت أنه "مناقض للتراتبية ومرادف للمساواة''. وأضافت أنه "ينبغي أن يقيس المرء مقدار ما يشاركه بحجم الآثار المتروكة، فإنسان اليوم أصبح وثيقة، وتعليقاته وآراؤه وكتاباته تحدد من هو".

وأوضحت محجوبة قاوقو أنه "علينا أن نمرن أنفسنا على الاستعمال المقنن للوسائل الاجتماعية، لأن أقنعتنا على فضاء وسائل التواصل الاجتماعي شفافة"، مضيفة أن التجربة الرقمية تعطي "إحساسا واهما بالحرية، لأن المرء عند الإبحار في الشبكات يتناسى تلازم الحرية مع المسؤولية، فيعتقد واهما أنه حر".