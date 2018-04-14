عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت أبرز صحف أروبا الغربية الصادرة اليوم السبت بعدد من المواضيع المحلية والدولية، من ضمنها خطر التصعيد الذي تواجهه منطقة الشرق الاوسط بعد الهجوم المفترض بالسلاح الكيماوي على مدينة دوما ، ومحاولات تشكيل حكومة جديدة في ايطاليا، فضلا عن قضية رئيسة جهة مدريد كريستينا سيفونتيس عن الحزب الشعبي المتهمة بتزوير شهادة الماستر .

وكتبت صحيفة (لوموند) الفرنسية تحت عنوان "في سوريا روسيا والغرب في مواجهة خطر التصعيد" ان الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة يحاولون تنظيم انفسهما من اجل شن ضربات عقابية بعد الهجوم الكيماوي المفترض على دوما، لكن موسكو تلوح بالانتقام.

واعتبرت الصحيفة ان استعادة مجموع بلدات الغوطة من قبل قوات النظام، المدعومة من طرف الروس،لن يغير من عزم قادة البلدان الغربية الذين قرروا اظهار ان استخدام السلاح الكيماوي لا يمكن ان يظل بدون عقاب، مشيرة الى انه على الرغم من تحذيرات الروس فان نظام الاسد الذي لم يتوقف عن التذكير بارادته في استعادة كافة المناطق يمكن ان يلجأ من جديد الى استخدام السلاح الكيماوي ضد اخر معاقل المتمردين بادلب شمال غرب او درعا في الجنوب.

من جهتها لاحظت صحيفة (لوفيغارو) انه بعد اسبوع من الهجوم الكيماوي المفترض على دوما، وفيما تواصل البلدان الغربية دراسة خيارها العسكري لمعاقبة نظام بشار الاسد، تضاعف موسكو من التحذيرات.

واعتبرت الصحيفة ان ضربة رمزية كما حصل في ابريل 2017 ضد قاعدة جوية قرب حمص، لن تفي بالغرض، مؤكدة ان طلعات جوية يمكن ان تؤدي الى تصعيد تريد واشنطن وباريس تفاديه.

في ذات السياق كتبت صحيفة "اوسنابروكر تسايتونغ" الالمانية أن هناك حاجة إلى أدلة بأن الرئيس السوري حافظ الأسد قد أمر بالفعل بالهجوم المزعوم بالغاز السام على مدينة دوما السورية المتمردة، معتبرة أن الشك فقط ليس كافيا لتبرير الإجراءات المضادة".

من جانبها ذكرت صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" أن موسكو هددت بان الضربات العسكرية الغربية ستكون لها "عواقب"، مشيرة الى ان المسؤولية تقع على عاتق واشنطن ولندن وباريس، حسبما قال السفير الروسي في واشنطن ، أناتولي أنتونوف.

وأضافت اليومية أن السفير الروسي اعتبر في تغريدة على موقع تويتر هذه الضربات "إهانة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها، اعتبرت صحيفة "دير نويه تاغ" أن التصعيد في الصراع السوري يثير الحيرة، والحدود بين الخير والشر تصبح غير واضحة ، والحل السلمي للحرب التي دامت سبع سنوات يبدو أبعد من أي وقت مضى، مضيفة "السلاح الكيماوي، المصالح الاقتصادية ، والانتصارات اللفظية – وضع قابل للانفجار".

من جهة أخرى، علقت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" على الكتاب المرتقب حول الرئيس الامريكي لمستشاره السابق للأمن القومي مايكل وولف، قائلة "هذه ليست أشياء مدهشة حقا للظهور في الكتاب "ولاء أعلى: الحقيقة والاكاذيب والقيادة، ومع ذلك ، فإن رد فعل الرئيس الأمريكي هو أمر غير مفاجئ. بالنسبة لأي شخص يعتقد أن الرجل الأقوى في العالم ربما يأخذ الوقت الكافي ، ثم يعمد الى إصدار بيان ، فإنه يصاب بخيبة أمل مرة أخرى".

وأوردت الصحيفة تغريدة ترامب بهذا الخصوص والتي يصف فيها مستشاره السابق بالكذب وبتسريب معلومات مصنفة يجب محاكمته عليها.

في الموضوع نفسه ذكرت صحيفة (لاستامبا) الايطالية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أعلنت، في تصريح للصحافة، أنه "لا توجد بدائل لاستخدام القوة" ، مضيفة أنها " أمرت القوات البريطانية بإجراء هجمات منسقة وموجهة للحد من إمكانات التسلح الكيميائي للنظام السوري .

وأشارت إلى أن بريطانيا و الولايات المتحدة و وفرنسا شنوا أكثر من 100 ضربة لسوريا فجر اليوم السبت فيما وصفته بأنه "ضربة لمرة واحدة فقط".

وبالنسبة لصحيفة (كوريري ديلا سيرا) استنادا إلى وزارة الدفاع الأمريكية فإن الضربات جاءت في أعقاب "أدلة حاسمة" على أن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن هجوم بالأسلحة الكيماوية استخدم فيه غاز الكلور .

وحسب الصحيفة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام النظام السوري باستخدام غاز الكلور ، ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت واشنطن قد خففت من شروطها لشن عمل عسكري في سوريا بقرارها تنفيذ ضربة للرد على الهجوم بغاز الكلور.

وفي موضوع اخر كتبت صحيفة (لاريبو بليكا) ان الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا دعا أمس الجمعة الاحزاب الى التوصل لاتفاق "في أسرع وقت" لتشكيل حكومة، بعد إخفاق الجولة الثانية من المشاورات .

وأضافت أن المحادثات مع القوى السياسية لم تحرز "أي تقدم"، وهو ما جعل ماتاريلا يمنح نفسه بضعة ايام من اجل "تقييم كيفية الخروج من المأزق". وتشكيل حكومة تتمتع بالصلاحيات الكاملة وقادرة على موجهة الطوارئ الدولية .

واعتبرت اليومية ان الرهانات المهمة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي وتصاعد التوتر الدولي في مناطق قريبة من ايطاليا تتطلب الاسراع بتوافق الأحزاب بشكل ايجابي" وتشكيل ائتلاف يجنب البلاد فرض "حكومة الرئيس" .

وفي اسبانيا تطرقت الصحف الى قضية رئيسة جهة مدريد كريستينا سيفونتيس عن الحزب الشعبي المتهمة بتزوير شهادة الماستر .

وذكرت صحيفة (أ بي سي ) انه ليس هناك سببا لاقالة رئيسة جهة مدريد على الرغم من قرار الجامعة طرد الاستاذ المسؤول عن دبلوم الماستر الذي حصلت عليه سفونتيس.

من جانبها قالت صحيفة (ايلموندو) فيما يعطي راخوي نفسا لسيفونتيس ، يتهمه سيودادانوس بالتغاضي عن جرائم ، مشيرة الى ان رئيس الحكومة الاسبانية تحدى زعيم الحزب الوسطي البير رفيرا حليف الحزب الشعبي في الحكومة برفض المهلة التي حددها لاقالة رئيسة جهة مدريد.

اما صحيفة (لاراثون) فقالت ان راخوي عمل من خلال تصريحاته على توتير العلاقات مع سيودادانوس قبل ان يتخلى عن سيفونتيس، مضيفة ان ان زعيم الحزب الشعبي يبحث عن ربح الوقت قبل اتخاذ قرار في موضوع رئيسة جهة مدريد.

وفي البرتغال، انصب اهتمام الصحف على برنامج الاستقرار 2022-2018 الذي تم تقديمه أمس الجمعة للبرلمان.

وكتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن ميزانية قطاع الصحة هي تماما نفس تلك التي خصصت لسنة 2018 ، وتندرج ضمن البرامج الأكثر تمويلا في 2019 ، سنة الانتخابات التشريعية (وستحصل مرة أخرى على 2,7 في المائة أو 228 مليون أورو)، حسب البرنامج الجديد للاستقرار الذي تم عرضه على البرلمان أمس الجمعة وسيتم فيما بعد طرحه على بروكسيل.

وأضافت اليومية أنه ياستثناء الضمان الاجتماعي وبرنامج التمويلات ، قرر وزير المالية ماريو سينتينو الإبقاء على نفقات محدودة في جميع الميادين في 2018 ، مقارنة مع ما تم تقريره في ميزانية الدولة ، مشيرة إلى أنه في سنة 2019 سيكون هناك ارتفاعا معمما في الالتزامات.

وتطرقت صحيفة (دي نوتيسيا) إلى ردود أفعال بعض الأحزاب ، لاسيما كتلة اليسار المتحالف مع حكومة الاشتراكيين ، مسجلا أن الحزب أعلن يوم الجمعة عن تقديم في الأسبوع القادم مشروع قرار للبرلمان من أجل أن "يبقي برنامج الاستقرار على الالتزام بالعجز في 1,1 في المائة ، مقابل 0,7 في المائة المحددة حاليا.

واستعرضت صحيفة (جورنال إي) تصريحات ماريو سينتينو الذي أبرز أن برنامج الاستقرار هو "نتيجة الاختيار الذي قمنا به خلال السنتين الماضيتين " من أجل تمكين البلاد من مواجهة عالم تحدق به المخاطر و عدم اليقين.

وذكرت اليومية أنه ردا على تساؤل حول قرار محتمل من جانب كتلة اليسار لرفض مراجعة انخفاض العجز، قال الوزير أن الأمر يتعلق بالتكيف مع التحول الاقتصادي وليس مراجعة أهداف.