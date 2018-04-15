إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة في بلدان أمريكا الجنوبية بعدد من المواضيع من أبرزها مشاركة الرئيس ماكري في القمة الثامنة الأمريكتين بليما، و رغبة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية في فرض عقوبات قاسية على نظام نكولاس مادورو، و موقف الرئيس البرازيلي بشأن طلب غلق حدود بلاده مع فنزويلا، و لقاء وزير الخارجية الشيلي بمعارضين فنزويليين، و إعلان الرئيس الكولومبي استئناف العمليات العسكرية ضد الجماعات المنشقة عن "فارك".

ففي الأرجنتين، اهتمت اليوميات المحلية بعدد من المواضيع في مقدمتها مشاركة الرئيس ماكري في القمة الثامنة للأمريكتين بليما، و تعليق الحكومة على نسبة التضخم خلال شهر مارس.

و هكذا، كتبت يومية "كلارين" أن الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، الذي حل بالبيرو للمشاركة في القمة الثامنة للأمريكتين، سيؤكد أن هناك "ديكتاتورية" في فنزويلا بقيادة نيكولاس مادورو وبالتالي لا يمكن قبول إجراء الانتخابات الرئاسية في 20 ماي المقبل، مبرزة أن هذه الرسالة تتناغم مع قرار المعارضة الفنزويلية، التي ترفض المشاركة في الانتخابات

و نقلت الصحيفة عن مصدر من الوفد الأرجنتيني قوله: "اليوم و أكثر من أي وقت مضى، توصلنا إلى اقتراح مفاده أنه يجب القيام بشيء ما لمواجهة هذه الأزمة الاجتماعية والسياسية، وعلى الأقل سنشجع الدول المشاركة في هذه القمة على التعبير عن معارضتها للنظام".

و من جهتها، أشارت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" إلى أن وزير المالية، نيكولاس دوخوفني، اعتبر أن ارتفاع نسبة التضخم خلال مارس الماضي بنسبة 3 ر2 بالمائة "أمر سيئ" و كان "متوقعا"، مبرزة أن دوخوفني بدا متفائلا للغاية بشأن "انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة".

و أضافت أن الوزير توقع أن يسجل التضخم ارتفاعا خلال شهر أبريل الجاري، لتبدأ بعد ذلك معدلات التضخم في الانخفاض بشكل كبير مقارنة مع الربع الأول من السنة.

و بالبيرو، خصصت الصحف المحلية حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن رغبة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية في فرض عقوبات قاسية على فنزويلا، و المطالبة بتوسيع التحقيقات لتشمل الرئيس السابق كوشينسكي في قضية ملتمس العزل ضده.

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماغرو، أعرب عن أمله في أن يناقش قادة المنطقة خلال قمة الأمريكتين عقوبات "أكثر صرامة" ضد حكومة نيكولاس مادورو حتى استنفاد كافة القنوات الدبلوماسية.

و نقلت الصحيفة عن ألماغرو قوله "إنه من الصعب اتخاذ قرار، لكننا نأمل أن تكون كلمات الدول قوية لدراسة عقوبات أشد من قبل حكومات أمريكا اللاتينية، و يجب علينا استنفاد القنوات الدبلوماسية"

و من جانبها، أوردت يومية "البيرو 21 " أن مكتب المدعي العام المتخصص في جرائم الفساد طالب بتوسيع التحقيق التمهيدي ليشمل الرئيس السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، بعد أن لوحظ وجود مؤشرات تدل على أنه استخدم امتياز العفو الإنساني لألبرتو فوجيموري كوسيلة لتجنب عزله من قبل الكونغرس.

و أفادت أن التحقيقات شملت إنريكي مندوزا، وزير العدل السابق، و خوان فالكوني، النائب السابق لوزير العدل والرئيس السابق للجنة العفو الرئاسي، و فرناندو داليسيو، وزير الصحة السابق بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين.

و في البرازيل، توقفت اليوميات عند رد فعل الرئيس ميشال تامر على طلب إغلاق الحدود مؤقتا مع فنزويلا، وطلب عمدة مدينة كوريتيبا (جنوب) بنقل الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من مقر الشرطة الفيدرالية، حيث يقضي عقوبة بالسجن، إلى مكان آخر.

و هكذا، كتبت يومية "أوغلوبو" أن الرئيس ميشال تامر وصف بالشيء الذي "لا يمكن التفكير فيه" إغلاق الحدود مع فنزويلا و ذلك ردا على طلب حكومة ولاية رورايما، التي التجأت إلى المحكمة الفيدرالية العليا، مشيرة إلى أن رئيس الدولة أعرب عن أمله في ألا تلبي المحكمة هذا طلب.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس، الذي يتواجد بليما للمشاركة في أشغال القمة الثامنة للأمريكتين"، قوله إن "البرازيل لن تغلق الحدود ولا أتوقع أن تفعل المحكمة العليا ذلك. (...) إغلاق الحدود أمر لا يمكن التفكير فيه".

و من جانبها، أوردت يومية "فولها دي ساوباولو" أن عمدة مدينة كوريتيبا، آنا لويزا ألبوكيركي، طلبت من القضاء نقل الرئيس الأسبق لولا من مقر الشرطة الفيدرالية إلى مكان آخر "آمن"، مشيرة إلى أن الطلب تم تبريره من خلال التواجد الهائل لأنصار زعيم اليسار بالقرب من مكان سجنه.

و ذكرت الصحيفة أن محكمة الولاية كانت قد أصدرت أمرا يقضي بنقل المحتجين من المنطقة الآهلة بالسكان، مشيرة إلى أنه حتى شاحنات القمامة لم تعد تستطيع المرور بالقرب من مقر الشرطة الفيدرالية بسبب مخيم أقامه أنصار لولا.

و في الشيلي، سلطت الصحف الضوء على زيارة رئيس البلاد إلى البيرو للمشاركة في قمة الأمريكتين، و اللقاء الذي جمع بين رئيس الدبلوماسية الشيلية و معارضين فنزويليين.

و هكذا، كتبت يومية "إل ميركوريو" أن الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، بدأ زيارة إلى البيرو للمشاركة في القمة الثامنة للأمريكتين، مشيرة إلى أن بينيرا سيجري سلسة من المباحثات مع نظيره البيروفي، و رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس.

و أضافت أن الرئيس الشيلي سيلتقي أيضا مع قادة آخرين من أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.

و من جانبها، أفادت صحيفة "لا ناسيون" أن وزير الشؤون الخارجية الشيلي، روبرتو أمبويرو، الذي التقى في ليما نائبي المعارضة الفنزويلية لويس فلوريدو و سيرخيو فيرغارادا، قال إنه "من المهم بالنسبة للشيلي إجراء انتخابات حرة بضمانات للجميع".

و نقلت اليومية عن المسؤول الشيلي قوله "إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الانتخابات ليست شرعية وليست صحيحة ولن تعترف بها الشيلي ولا المجتمع الدولي".

و في كولومبيا، تركز اهتمام اليوميات المحلية على إعلان استئناف العمليات العسكرية ضد الجماعات المنشقة عن "فارك"، والإجراءات الجديدة الخاصة بسفر الأطفال القاصرين على متن الرحلات الجوية.

و هكذا، توقفت يومية "إل كولومبيانو" عند إعلان الرئيس خوان مانويل سانتوس عن استئناف العمليات العسكرية ضد الجماعات المنشقة عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) السابقة ، خاصة ضد الملقب ب "غواتشو"، المتهم بالوقوف وراء خطف وقتل صحفيين إكوادوريين.

و نقلت الصحيفة عن الرئيس سانتوس قوله "تم تقليص العمليات على الجانب الكولومبي لأسباب إنسانية، ولكن بعد تأكيد (الاغتيال)، سيتم استئنافها".

و من جانبها، سلطت يومية "بورتافوليو" الضوء على المعايير الجديدة التي اتخذتها السلطات المكلفة بالطيران بشأن سفر الأطفال القاصرين، الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات على متن الطائرات.

و أضافت أنه بات من الواجب على هذه الفئة من المسافرين التوفر على سجل مدني مصادق عليه لدى موثق للسفر جوا في كولومبيا، مبرزة أن الهدف يبقى هو حماية القاصرين.