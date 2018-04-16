عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- مبيعات السيارات تراهن على القروض الإسلامية. قال عادل بناني، رئيس جمعية مصنعي ومستوردي السيارات "إيفام"، إن مشاركة 5 من شركات التمويل التشاركي في النسخة الحالية من معرض السيارات "أوطو إيكسبو 2018" من شأنها أن تشكل دفعة مهمة في هذا المجال، ستزيد من التنافسية بين مختلف الفاعلين، مما يتيح للزبائن خيارات أوسع. وتابع السيد بناني، في حديث للصحيفة، أن سوق السيارات في المغرب يبقى محدودا من حيث المبيعات، مشيرا إلى أن الحجم الطبيعي للمبيعات ينبغي أن يكون في حدود 300 ألف سيارة سنويا عوض 170 ألفا حاليا.

- إصدار الصكوك السيادية يدخل مراحله النهائية. كشف هشام الطالبي، رئيس قسم المالية والتمويل القطاعي بمديرية الخزينة والتمويل الخارجي، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يقوم بإعداد سلسلة من إصدارت الصكوك السيادية خلال العام الجاري. وحسب الطالبي، الذي كان يتحدث في مقابلة مع مؤسسة بلومبيرغ الاقتصادية، فالأمر يتعلق بمنتوجات الإجارة والوكالة والمشاركة، وأخيرا المرابحة.

* المساء:

- حجز كميات كبيرة من فضلات الدجاج موجهة لتعليف المواشي. بعد أسابيع على عيد الأضحى، وفي سابقة من نوعها، تدخل في سياق الحملة التي تشنها مصالح وزارة الفلاحة لمحاربة استعمال فضلات الدجاج في تغذية المواشي، التي أدت إلى تعفن أعداد كبيرة من الأضاحي العام الماضي، حجزت لجنة مختلطة كمية كبيرة من فضلات الدجاج داخل إحدى الضيعات كانت بجانب الأعلاف الموجهة لتغذية المواشي الموجودة بالضيعة. وأوضحت معطيات حصلت عليها الصحيفة أن الحادث عرفته ضيعة تقع بدوار آيت سعيد أمعي 3، التابع لجماعة وقيادة أجلموس بضواحي مدينة خنيفرة.

- وزير الداخلية يدعو الولاة إلى ترشيد مراقبة دعم الجمعيات. حذر عبد الوافي لفتيت، في مراسلة عممها مؤخرا على الولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات، من انزلاقات محتملة في عمليات دعم جمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية، داعيا المسؤولين الترابيين إلى الحرص على ممارسة مهام المراقبة الإدارية في هذا الجانب، وفق المقتضات التنظيمية التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات، وعقلنتها وضمان فعالية إسهامها في أداء الجماعات الترابية لمختلف مهامها، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها.

* الأحداث المغربية :

- العثماني يقدم حصيلته أمام الطلبة. في تقليد جديد، فضل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تقديم حصيلة سنة من توليه مقاليد الحكومة، أمام طلبة الجامعة. وستحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الأربعاء المقبل، لقاء مفتوحا للعثماني مع الطلبة والعموم، يتم خلاله استعراض إنجازات الحكومة بعد سنة من عمرها.

- أكد المغرب على ضرورة تعزيز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، لحضورها في الميدان عبر تدابير فعالة ومعززة. وجدد المغرب، في تصريح بمناسبة الدورة ال204 للمجلس التنفيذي لليونسكو التي تنعقد بباريس، دعوته لتقييم "التأثير الحقيقي للمشاريع والبرامج الميدانية على مستوى بلداننا من أجل الوقوف على الاسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج وعلى رؤية المنظمة".

* العلم:

- ملايين المغربيات ينتظرن العريس حسب مؤسسة "فاميلي أوبتيميز"، المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية، والتي كشفت ارتفاع نسبة التأخر في الزواج داخل بعض الدول العربية، التي شملها البحث ومنها المغرب، حيث تضاعفت نسبة النساء غير المتزوجات بنحو 4.6 في المائة، في حين تضاعفت نسبة الرجال غير المتزوجين بنحو 2.6 في المائة. وتشير الإحصائيات إلى أن سن الزواج في المغرب انتقل إلى 28 سنة لدى الفتيات، و27 سنة لدى الرجال، بينما ارتفعت نسبة التأخر في الزواج عند الفتيات التي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة. وبذلك يحتل المغرب مراتب متقدمة في نسبة التأخر في الزواج من بين الدول العربية، بعد لبنان 85 في المائة، وتونس 81 في المائة، بينما تظل الدول الأقل عنوسة هي السعودية 36 في المائة وقطر 41 في المائة.

- نزار بركة: استفزازات خصوم وحدتنا الترابية تشكل خطرا على العالم والاستقرار في المنطقة، والمغاربة لن يقبلوا بأي تهاون للأمم المتحدة. أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن المملكة تعيش ظرفية خاصة بالنظر إلى التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الوطنية بسبب الأعمال التي تقوم بها جبهة البولسياريو الانفصالية في محاولة بئيسة لتغيير الوضع في المنطفة العازلة، وذلك بهدف خلق مستوطنات لمخيمات تندوف بهذه المنطقة. وشدد السيد بركة على أن هذه الاستفزازت تشكل "خطرا كبيرا على بلادنا لأنها تروم تحويل المسألة إلى قضية بين دولتين، وهذا ما لا يمكن أن يرضى به حزب الاستقلال، الذي كان من أوائل المبادرين إلى القول بكيفية واضحة لا للمس بالوحدة الترابية، ولا لأي تغيير في الوضعية، ولا لتلاعب وتهاون الأمم المتحدة في هذه القضية التي تمثل تهديدا للاستقرار في المنطقة، وللوحدة الترابية ولمسلسل الحل السلمي الهادف إلى البحث عن تسوية لهذا النزاع المفتعل في إطار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية المغربية، وهو السقف الأعلى الممكن لحل هذه الإشكالية.

* بيان اليوم:

- أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن نجاح لجنة العرائض، التي تم تنصيبها في 2017، رهين بتقوية قدرات المجتمع المدني في هذا المجال، وتعميم ثقافة المشاركة المواطنة. وأوضح بلاغ للوزارة أن السيد الخلفي أكد، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العرائض، أن سنة 2018 ستكون مفصلية في هذا المجال، إذ سيتم الانتقال إلى الممارسة الفعلية بعد اعتماد المراسيم والقوانين وإرساء منظومة مؤسساتية، مؤكدا على أن هذا اللقاء سيخصص للخطوات اللازمة لإنجاح هذا التحول الديمقراطي.

- وحدات عسكرية دولية تشد الرحال نحو المغرب. يستعد المغرب لاستضافة المناورات العسكرية، الأسد الإفريقي 2018، للمرة الحادية عشر على التوالي، والتي ستنطلق يوم السبت القادم، بمدينة طانطان، وبنجرير، ووادي درعة، حيث بدأت الأطقم العسكرية الدولية المشاركة في المناورات في التوافد على المغرب. والتدريبات العسكرية التي يعود تاريخها إلى سنة 2007، تناور فيها الوحدات العسكرية المشاركة برا وبحرا وجوا، مستعملة فيها الذخائر الحية، ومعتمدة فيها على تكتيكات وخطط عسكرية حديثة، وذلك في إطار تعزيز العمليات العسكرية بالمنطقة، تحسبا للهجومات الإرهابية المتطرفة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية تعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما التصعيد العسكري بسوريا. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء، مضيفة أن "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب".

- صيادلة المغرب يدعون إلى سن سياسة دوائية شمولية. وجه ممثلو 52 نقابة مهنية بقطاع الصيدلة صرخة احتجاج إلى وزارة الصحة، خلال فعاليات المعرض الدولي الكبير لصيادلة الجنوب الذي احتضنته مدينة أكادير نهاية الأسبوع الفارط، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودعا الصيادلة إلى تفعيل الملف المطلبي للمهنيين وتنزيل الإجراءات المواكبة التي تعهد بها الوزير السابق، الحسين الوردي، اعترافا بالدور الهام والانخراط التام للصيادلة في ورش تخفيض أثمنة الأدوية.

* رسالة الأمة:

- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة لبيع تجهيزات ومعدات عسكرية جديدة للمغرب. وكشفت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية، التابعة للبنتاغون، في بيان لها، أن شركة "سبيغل كونستراكشن" في ولاية فلوريدا، هي التي فازت بهذه الصفقة المحتملة بميزانية تقدر ب15 مليارا و140 مليونا و800 ألف دولار أمريكي من أجل توفير مبيعات عسكرية لفائدة المغرب، و24 دولة أخرى.

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة. وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تدخل له لتقديم المشروع، إن هذا الظهير الشريف يعتبر إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية.

* لوماتان

- :بدأت أمس الاحد، بالظهران شرق السعودية، أشغال القمة العربية ال29 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الحدث العربي. وناقشت هذه القمة، التي شارك فيها عدد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول العربية، عددا من القضايا من بينها، على الخصوص، القضية الفلسطينية، والتطورات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية نقل سفارتهاإلى القدس.

- المغرب يتوفر فقط ألف سيارة هجينة "هيبريد"، بينما يشكل هذا النوع من السيارات 5 في المائة فقط من أسطول السيارات في أوروبا. وعلى الرغم من مزاياها العديدة، خصوصا على مستوى استهلاك البنزين، فإن هناك العديد من الحواجز التي تعيق الانتقال إلى هذا النوع من المركبات، بدء بالحاجز النفسي.

* ليكونوميست:

- الاقتصاد الأخضر: إلى حدود اليوم يتوفر المغرب على 38 مسلكا للغولف وﻋﺷرة أخرى في طور الإنجاز. ففي المغرب، تتراوح قيمة مسلك الغولف ما بين 80 و100 مليون درهم. وسيتجاوز حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات القادمة عتبة 4 ملايير درهم. وهو استثمار بعائدات هامة بالنظر إلى أن السائح الذي يمارس الغولف ينفق ضعف أو ثلاث أضعاف ما ينفقه السائح العادي. وينمو سوق الغولف بنسبة 2.5 في المائة أكثر من سوق السياحة الترفيهية.

- في انتظار إجراء إصلاح شامل لآلية تأهيل واعتماد مؤسسات خصوصية للتكوين المهني، يسعى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى الحصول على مساعدة تقنية لتنظيم هذه العمليات. وقد تم إطلاق طلب عروض، وسيتم الإعلان عن الفائز في 17 مايو المقبل. ووفقا لإحصاءات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فقد تم حاليا اعتماد 417 مؤسسة. وفي سنة 2016-2017، حصلت 147 مؤسسة على هذا الاعتماد من بين 159 مؤسسة تم اقتراحها، وذلك بنسبة 92 بالمائة من الاعتمادات. وتضم هذه المؤسسات 50 بالمائة من المتدربين في القطاع الخاص.

* أوجوردوي لو ماروك:

- إنجازات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطي برسم السنة المالية 2017 تأخذ منحى تصاعديا. وفي هذا الصدد، أعلنت الوكالة عن تسجيل زيادات ملموسة في جميع مؤشراتها مقارنة بالسنة السابقة. وهكذا، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 13 بالمائة في إيرادات الوكالة.

- تصدر المغاربة عدد الطلبة الاجانب بفرنسا سنة 2017، بحسب أرقام نشرتها الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي والاستقبال والحركية الدولية (كامبوس فرانس). وبلغ عدد الطلبة المغاربة بفرنسا 38002 منهم 43 في المائة من الطالبات خلال سنة 2016 -2017 أي بارتفاع نسبته 17 في المئة مقارنة مع الفترة ما بين 2011 -2016. وجاء المغاربة، في هذا التصنيف، متبوعين بالصينيين (28 ألفا و760).

*لوبينيون:

- أبرمت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، شراكة مع بورصة الدار البيضاء لتعزيز جاذبية المقاولات المغربية لدى المستثمرين، وفقا لبيان للمؤسستين. وتندرج هذه الشراكة في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية لدعم إحداث مناصب الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي في المغرب. وأوضح المصدر ذاته أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم المشورة لبورصة الدار البيضاء في استراتيجيتها لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات الحكامة والتواصل المالي.

- وقعت "فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والكترونية" و"فنون ومهن باريس تيك"، وهي مدرسة فرنسية عليا لتكوين المهندسين، بروتوكول اتفاق لتطوير التكوين في المجالات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية. ويؤكد هذا البروتوكول رغبة الطرفين في العمل معا لتطوير تكوين التقنيين والأطر في المجالات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية.

* ليبيراسيون:

- افتتح مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدت يوم الجمعة، دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2017-2018، وذلك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وقال رئيس المجلس، الحبيب المالكي، في كلمة خلال الجلسة، إن افتتاح هذه الدورة يأتي في سياق وطني تميزه التعبئة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، ما يجعل هذا الموضوع يتصدر الأجندة الوطنية، بما في ذلك برنامج عمل مجلس النواب.

- توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتسارع بشكل طفيف النمو الاقتصادي الوطني خلال الربع الثاني سنة 2018. وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة غير الفلاحية ستسجل تحسنا بسبب الظروف الخارجية، سواء في الاقتصادات الناشئة أو المتقدمة. وفي مذكرتها حول الظرفية، التي نشرتها مؤخرا، أشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن الطلب العالمي الموجه للمغرب سيعرف تحسنا بنسبة 5.1 في المائة.