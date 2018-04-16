عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت أبرز صحف أروبا الغربية بعدد من المواضيع المحلية والدولية من ضمنها ، تداعيات الازمة السورية عقب الضربات العقابية التي شنها التحالف الغربي على سوريا عقب استخدامها المفترض للسلاح الكيماوي في دوما،والعلاقات بين أروبا ومونتنغرو، فضلا عن سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة في ايطاليا.

وكتبت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية ان حصيلة الضربات مختلفة بحسب زاوية الرؤية، مشيرة الى انه اذا اخذنا بعين الاعتبار الاستخدام المشين للسلاح النووي، فانه يبدو ان رد الفعل هذا كان ضروريا.

واضافت ان الغربيين ارادوا أمام الفظائع المتكررة ، توجيه رسالة صارمة الى بشار الاسد والى خارج الشام،مشيرة الى ان لاشيء سيتغير على الميدان.

من جانبها ذكرت صحيفة (لوموند) ان هذه الضربات الانتقامية لا يجب ان تغير مسار النزاع،، مشيرة الى ان هذه الضربات يمكنها في افضل الحالات حث السلطات السورية على وقف الهجمات بالكلور التي تضاعفت خلال الاشهر الاخيرة على نطاق ضيق باستثناء حالة مدينة دوما حيث قتل نحو خمسين شخصا في السابع من ابريل.

في نفس الموضوع اكدت صحيفة (لاراثون) الاسبانية ان الجيش السوري يتقدم نحو حمص وحماة من اجل سحق آخر بؤر المقاومة فيما اعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة ضد مقاولات كيماوية روسية تتعاون مع سوريا، مضيفة ان الرئيس السوري يواصل الحرب في بلاده، مفتخرا بالدعم الروسي في الوقت الذي دافع فيه ماكرون امس على "نجاح تدخل مشروع".

وقالت صحيفة (ايل باييس ) تحت عنوان "الولايات المتحدة وحلفاؤها يبحثون عن عقوبات جديدة ضد سوريا" ان واشنطن، وباريس ولندن سيطلقون هذا الاسبوع هجوما دبلوماسيا،من اجل عزل بشار الاسد عقب ضربة السبت الفائت.

واضافت الصحيفة ان الاسد المدعوم من روسيا يحاول التقليل من تأثير ضربات الحلفاء التي وصفها ب"العدوان الثلاثي"،مبرزة ان بشار الاسد يشعر انه اكثر اقوة لمواصلة هجومه العسكري بحمص وحماة.

في السياق ذاته وكتبت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الالمانية انه على الأقل حول هذه القضية الهامة ، اتفق الائتلاف الحاكم، إذ وصفت كل من المستشارة الالمانية ووزيرا الدفاع و الخارجية ، الهجوم الرادع على الأهداف السورية ب"الضروري والملائم"، فيما التزم الحزب الاجتماعي المسيحي، حليف ميركل بالصمت.

وأضافت الصحيفة أنه بالنظر الى الحالة المزاجية السائدة بين المواطنين عموما وفي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل خاص ، كان بوسع المرء أن يتوقع أشياء أخرى.

من جانبها ، علقت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" ، على موقف ألمانيا من الضربات الجوية الغربية، مشيرة الى أن المستشارة أنغيلا ميركل اعتبرت أن الهجمات "مناسبة" ، فيما دعا الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الولايات المتحدة وروسيا إلى إطلاق محاولة جديدة لمبادرة السلام السورية، محذرا في الوقت نفسه في ضوء المواجهة بين القوى العظمي من المزيد من التصعيد.

ونقلت اليومية عن شتاينماير قوله لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" الالمانية "هذا هو السبب في أن هذا الصراع أصبح الآن قابلا للانفجار وخطيرا أكثر بكثير مما كان عليه في السنوات الأولى."

وأشارت نقلا عن السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي أن واشنطن ستفرض اليوم الاثنين عقوبات جديدة ضد روسيا على صلة باستخدام النظام السوري الذي تدعمه موسكو اسلحة كيميائية، و التي ستستهدف مباشرة كل انواع الشركات التي تهتم بمعدات مرتبطة بالاسد واستخدام اسلحة كيميائية.

من جهة أخرى ، كتبت صحيفة "دي فيلت" انه على الرغم من استمرار مفاوضات انضمام مونتينيغرو الى الاتحاد الاوروبي منذ عام 2012 ، إلا أن المفوضية الأوروبية غير راضية عن وتيرة الإصلاحات في البلاد التي شهدت انتخابات أمس الاحد فاز بها ميلو ديوكانوفيتش من الجولة الأولى.

وذكرت الصحيفة أنه يجب على النظام القانوني بأكمله أن يحقق الآن نتائج أفضل، كما جاء في التقرير حول انضمام مونتينيغرو ، والذي تعتزم المفوضية الأوروبية تقديمه مع تقارير أخرى عن الدول المرشحة للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

وأكد التقرير حسب الصحيفة انه يتعين على منتينيغرو تعزيز حرية التعبير والإعلام ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتهريب البشر وإصلاح القانون الانتخابي.

وفي إيطاليا، تناولت الصحف رسالة البيت الأبيض لرابطة الشمال الداعمة لموسكو و سيناريوهات تشكيل حكومة جديدة.

و في مقال بعنوان " رسالة البيت البيض للحكومة الإيطالية القادمة"، كتبت صحيفة (لاريبوبليكا) أن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أوكرانيا، كورت فولكر قال في مقابلة صحفية إن الحكومة التي سترى النور في إيطاليا يجب أن " لاتزيل العقوبات على موسكو"، معتبرا أن التدابير التي تعتزم رابطة الشمال (اليمين المتطرف) اتخاذها مستقبلا بهذا الخصوص "خاطئة".

وأضافت اليومية أن زعيم الرابطة ماثيو سالفيني أكد أمس الأحد علنا على رغبته في رفع العقوبات عن موسكو في حال تولى منصب رئيس الوزراء ، مشير ة إلى أن "عزل و مقاطعة روسيا لن يحل المشاكل بل سيفاقمها".

و تطرقت صحيفة (لاستامبا ) إلى سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا، إذ اعتبرت أنه من المرتقب أن يختار الرئيس الإيطالي بعد غد الأربعاء الشخصية التي سيعهد إليها بمهمة تشكيل ائتلاف حكومي لإخراج البلاد من الجمود السياسي .

وأشارت اليومية إلى أن تصريحات ماثيو سالفيني الأخيرة بشان موسكو قد تبعده عن منصب رئيس الحكومة و بالتالي ستكون هناك خيارات أخرى خارج الحزبين الفائزين في هذه الانتخابات لتشكيل حكومة "تتمع بالصلاحيات الكاملة للتعامل مع الأحداث الدولية ".

وذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أنه بعد ساعات من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان باريس اقنعت ترامب بالبقاء القوات الامريكية في سوريا "لمدة طويلة"، قالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز إن "المهمة الامريكية لم تتغير".

وأضافت ان "الرئيس الأمريكي كان واضحا، فهو يريد ان تعود القوات الامريكية في اقرب وقت ممكن الى الوطن".