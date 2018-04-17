إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، بعدد من المواضيع من أبرزها مثول وزير الدفاع أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في اختفاء الغواصة "سان خوان"، و استطلاع للرأي حول شعبية الرئيس البيروفي، و ردود فعل حزب العمال بالبرازيل على استطلاع للرأي حول نوايا التصويت، و العملية العسكرية المشتركة بين الجيشين الكولومبي والإكوادوري على مستوى الحدود بكولومبيا، و مشاركة الرئيس الشيلي بالقمة الثامنة للأمريكتين.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات عند جملة من المواضيع، في مقدمتها مثول وزير الدفاع أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في اختفاء الغواصة "سان خوان"، و قضية التضخم في البلاد.

و هكذا، أفادت يومية "كلارين" أن وزير الدفاع، أوسكار أغواد، سيمثل اليوم أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في غرق و عمليات البحث عن الغواصة "سان خوان" التي اختفت منذ خمسة أشهر وعلى متنها طاقمها المكون من 44 شخصا، مبرزة أن أغواد سيسعى إلى دحض كل الانتقادات الموجهة إليه بهذا الشأن.

و نقلت الصحيفة عن وزير الدفاع قوله "سأتعاون مع التحقيق الذي تجريه اللجنة و نريد أن نعثر على الغواصة ونعرف أسباب حدوث هذه المأساة".

و أضافت أن اللجنة تتكون من ستة نواب وستة أعضاء من مجلس الشيوخ و تحظى بدعم فريق من المختصين، مشيرة إلى أنه بعد العرض الذي سيقدمه أغواد، سيكون هذا الأخير على موعد مع أسئلة أعضاء اللجنة.

و من جانبها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن وزير التشغيل، خورخي ترياكا، أكد أن الرئيس ماوريسيو ماكري "منشغل بموضوع التضخم"، مبرزة أن الوزير توقع أن ينهي اقتصاد البلد الجنوب أمريكي نسبة التضخم بنحو 15 بالمائة، و هو الهدف الذي حددته الحكومة.

و أشارت اليومية إلى أن تصريحات الوزير تأتي عقب الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، و التي كشفت أن معدل التضخم بلغ خلال شهر مارس الماضي 3 ر2 بالمائة، و راكم خلال الربع الأول من السنة الجارية 5ر6 بالمائة.

و بالبيرو، خصصت الصحف المحلية حيزا بارزا من صفحاتها للحديث عن نتائج استطلاع للرأي حول شعبية الرئيس مارتين فيزكارا، و "التزام ليما" لمكافحة الفساد الذي تبنته الدول المشاركة في القمة الثامنة للأمريكتين بليما.

و هكذا، توقفت يومية "إل كوميرسيو" عند نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن نحو 57 بالمائة من البيروفيين يؤيدون الرئيس مارتين فيزكارا، الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أسابيع فقط.

و أضافت أنه بحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة إيبسوس ما بين 10 و 12 أبريل الجاري و شمل عينة من 1289 شخصا، فإن 13 بالمائة من المستجوبين أبدوا عدم دعمهم للرئيس الحالي، في حين أن 30 بالمائة من المواطنين لم يعبروا عن رأيهم.

و أشارت إلى أن الرئيس فيزكارا، الذي شغل سابقا منصبي حاكم منطقة موكيغوا ووزير النقل والاتصالات، يحظى بشعبية كبيرة بين الفئات الهشة، و بمنطقة الأمازون حيث بلغت نسبة تأييده 60 بالمائة.

و يرى 45 بالمائة من المستجوبين أن حكومة فيزكارا ستكون أفضل حالا من حكومة سلفه بيدرو بابلو كوشينسكي، و 11 بالمائة من المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن الفريق الحكومي الحالي سيكون أفضل بكثير من الفريق السابق.

و من جهتها، توقفت يومية "لاريبوبليكا" عند القمة الثامنة للأمريكتين، التي احتضنتها العاصمة البيروفية، مشيرة إلى أن وفود الدول ال 34 الذين شاركوا في اللقاء القاري صادقوا على "التزام ليما" الذي يضم 57 إجراء لمكافحة الفساد الذي بلغ ذروته مع ما بات يعرف بقضية "لافا ياتو".

و أضافت أن "التزام ليما" يسعى إلى تعزيز مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص لتجنب تكرار حالات مثل "لافا ياتو"، مبرزة أن التحدي سيكون هو تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع.

و أشارت إلى أن الوثيقة اعتبرت أن "الفساد يضعف الحكامة الديمقراطية، وثقة المواطنين في المؤسسات وله تأثير سلبي على حقوق الإنسان"، مبرزة أن في البيرو وحدها يتم التحقيق، في إطار قضية "لافا ياتو"، مع أزيد من 200 مسؤول بالإضافة إلى 17 آخرين صدرت ضدهم أوامر قضائية بالاعتقال الاحتياطي من بينهم رئيسين سابقين و هما أويانتا هومالا (في السجن) وأليخاندرو توليدو (موضوع مذكرة تسليم).

و في البرازيل، توقفت الصحف عند ردود فعل حزب العمال إزاء دراسة حديثة أجراها معهد "داتافولها" حول نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية خلال أكتوبر المقبل، و المظاهرات التي نظمت تكريما للنائبة ببلدية ريو دي جانيرو، مارييل فرانكو، التي قتلت منذ ما يقرب من شهر رفقة سائقها.

و هكذا، كتبت يومية "فولها دي ساو باولو" أن حزب العمال أصدر بيانا انتقد فيه نتائج استطلاع معهد "داتافولها" التي تظهر أن الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، غادر الميدان لكن لا يزال في صدارة نوايا التصويت ب 31 بالمائة، يليه نائب اليمين المتطرف جاير بولسونارو (15 بالمائة) ومارينا سيلفا (10 بالمائة)، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق لولا يبقى مرشح الحزب في الانتخابات مهما حصل.

و أضافت الصحيفة أن الحزب أكد أن الأمور واضحة بالنسبة لانتخابات أكتوبر 2018 "لولا سيكون مرشحنا، بغض النظر عما يحصل"، مبرزة أن الحزب انتقد ذكر المعهد للسيناريوهات الستة التي يغيب فيها زعيم اليسار عن الانتخابات.

و من جانبها، أفادت يومية "جورنال دو برازيل" أن العديد من المظاهرات نظمت، السبت، تكريما للنائبة ببلدية ريو دي جانيرو، مارييل فرانكو، التي قتلت يوم 14 مارس رفقة سائقها أندرسون جوميز وسط المدينة.

و أشارت إلى أن مظاهرات نظمت بالعاصمة و في 13 ولاية، وكذلك في الخارج في دول مثل الولايات المتحدة وكندا و البيرو والأرجنتين، مبرزة أن المتظاهرين أعربوا عن عزمهم دعم القضايا التي كانت تدافع عنها فرانكو ومكافحتها ضد العنصرية والتعصب الديني والعنف ضد السود.

و في كولومبيا، سلطت الصحف الضوء على العملية العسكرية المشتركة بين الجيشين الكولومبي والإكوادوري ضد المتمردين الذين قتلوا فريقا صحفيا، واستمرار اعتقال المفاوض السابق في "فارك" المتهم بتهريب المخدرات.

و كتبت يومية "إل هيرالدو" أن عملية عسكرية مشتركة شنها، نهاية الاسبوع الماضي، الجيشين الكولومبي والإكوادوري على مستوى الحدود المشتركة ضد المتمردين المتهمين باختطاف واغتيال صحفيين اكوادوريين اثنين وسائقهما.

و أضافت أن هذه العملية تهدف إلى تسديد ضربة قوية لوالتر أرتيزالا، الملقب ب "غواتشو"، الذي يتزعم المجموعة المنشقة عن المقاتلين السابقين لحركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، و التي خطفت و قتلت الفريق الصحفي الإكوادوري.

و من جانبها، ذكرت صحيفة "تييمبو" أن محكمة العدل العليا رفضت طلب الإفراج عن المفاوض السابق لحركة "فارك "، خيسوس سانتريتش، المتهم بالتورط في شبكة لتهريب الكوكايين.

و أشارت إلى أن المحكمة رفضت طلب دفاع المتهم، معللة قرارها بكون الوقائع الحالية لا تشملها بنود اتفاقية السلام الموقعة في نونبر 2016 بين المتمردين السابقين والحكومة.

و في الشيلي، تركز اهتمام اليوميات على مشاركة الرئيس في القمة الثامنة للأمريكتين بليما، و فوز فريق كولو كولو على أونيفرسيداد دي تشيلي.

و هكذا، أفادت يومية "إل ميركوريو" أن الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، أجرى سلسلة من المباحثات مع قادة دول المنطقة على هامش مشاركته في القمة الثامنة للأمريكتين.

و أضافت أن بينيرا أجرى على الخصوص مباحثات مع الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، و البرازيلي، ميشال تامر، و نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، الذي أشاد بجهود الشيلي في دعم الديمقراطية في فنزويلا.

و أشارت الصحيفة إلى أن بينيرا شارك أيضا في اجتماع رؤساء تحالف المحيط الهادي مع رئيس وزراء كندا، جوستين ترودو، بالإضافة إلى لقاء مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي.

و من جانبها، توقفت يومية "لاس أولتيماس نوتيسياس" عند الفوز العريض لفريق كولو كولو في الديربي ال 183 ضد أونيفرسيداد دي تشيلي.

و أشارت إلى أنه على الرغم من افتتاح التسجيل في الدقيقة 6 بقدم ماوريسيو بينيا، لم يستطع أونيفرسيداد دي تشيلي استغلال هذا التقدم أمام ثنائية المخضرم إستيبان باريديس في الدقيقتين 33 و 49 قبل أن يضيف كلوديو بايزا على بعد 5 دقائق من نهاية الوقت القانوني للمباراة هدف الخلاص.