عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم:

- ترسيم تنازلات الحكومة للنيابة العامة. بعد حوالي سبعة أشهر من استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم جديد، يهم تنظيم الوزارة، ويرسم الحدود بينها وبين رئاسة النيابة العامة. وحسب مشروع المرسوم، فإن وزارة العدل ستحتفظ بالإشراف على تتبع سير وأداء الإدارة القضائية بالمحاكم، والإشراف على تدبيرها المالي والإداري، وتكوين المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، والإشراف على المهن القانونية والقضائية، وأيضا ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل، كما ستشرف على وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية.

- قدمت حكومة سعد الدين العثماني هدية جديدة للمقاولات عن طريق منحها الفرصة، بشكل قانوني، للالتفاف على حقوق الأجراء المنصوص عليها في مدونة الشغل. حدث ذلك بعد تمرير الحكومة لمشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، حيث تضمنت المادة 624 ما يسمح بتسريح الأجراء في مرحلة الوقاية، أي في الوقت الذي ترى فيه المقاولة أنها تواجه صعوبات مادية تهدد استمراريتها.

* المساء:

- بعد الأطباء .. الممرضون يشلون المستشفيات ليومين. أياما قليلة على إعلان أطباء القطاع العام عن إضراب وطني من المقرر أن يشل المستشفيات العمومية لمدة يومين، أعلن الممرضون عن حركة احتجاجية جديدة من المقرر أن تشل كذلك المستشفيات أيام 24 أبريل الجاري و11 مايو المقبل، احتجاجا على أوضاع القطاع. ويطالب الممرضون بالإسراع بإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة دون مماطلة، إلى جانب إخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني المتعمد، والذي طالما تسبب في متابعات إدارية وقضائية للممرضين.

- لي الذراع بين النقابات والحكومة حول قانون النقابات. عاد الحديث مجددا عن قانون النقابات بشكل أثار الكثير من ردود الفعل المتباينة بين مؤيد لقانون ينظم العمل النقابي وبين من يعترض بعض البنود التي جرى تداولها على نطاق واسع. آخر ردود الفعل تلك التي عبر عنها عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالة الديمقراطية للشغل، في تصريح للصحيفة، والذي انتقد بشدة التركيز على عدم السماح للمتقاعدين بترؤس النقابات، معتبرا أن الحديث يجب أن يركز على جوانب أخرى تخدم العمل النقابي على المستوى الوطني.

* الأحداث المغربية :

- اتفاقية الصيد البحري .. تفويض بالإجماع. تبنى المجلس الأوروبي، أمس الاثنين، تفويضا للجنة الأوروبية بمباشرة المفاوضات مع المغرب بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري. وستتكلف اللجنة الأوروبية بموجب هذا التفويض، الذي صادقت عليه البلدان ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالدخول في مفاوضات مع المغرب من أجل التوقيع على اتفاق وعلى بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية.

- العراق تدخل حلبة السباق للظفر ب"لاسامير". بشكل مفاجئ دخلت الدولة العراقية على خط اقتناء شركة "لاسامير"، وذلك رفقة شريكين آخرين، الشركة الأولى هي مجموعة (بي بي إنيرجي) الشهيرة، والثانية لم تعرف بعد هوية الشريك الثالث. وتسعى العراق من وراء اقتناء الشركة إلى تخزين جزء من النفط مع إنتاج 200 ألف برميل يوميا من البترول المكرر الموجه إلى دول أوروبا الغربية.

* العلم:

- انتقد صيادلة الجنوب بقوة غياب وزير الصحة عن ملتقاهم يومي الجمعة والسبت الماضيين، الذي ناقشوا فيه مواضيع ترتبط بمستقبل الصيدلة في المغرب. وعبروا عن استغرابهم الكبير للغياب غير المبرر للحكومة في شخص وزير الصحة على فعاليات لقاء ضخم ضم نخبة الصيادلة في المغرب، داعين إلى فتح حوار عاجل وفوري معهم للانكباب على دراسة الملف المطلبي، في ضوء المشاكل التي يعيشها أزيد من 35 بالمائة من الصيادلة على حافة الإفلاس، فضلا عن الإكراهات القانونية والاقتصادية، كغياب دستور للأدوية، وهو ما تسبب في انتحار ثلاثة صيادلة بسبب تراكم المشاكل وغياب الحلول.

- 30 بالمائة من ساكنة الوسط القروي تواجه اختلالات في التزود بالماء الشروب. أفادت دراسة، تم تقديمها مؤخرا بمجلس النواب حول تقييم برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، بأن 72 بالمائة من الساكنة المستفيدة تزود بصفة مستدامة، فيما 28 بالمائة من الساكنة المستفيدة من المشاريع تتوفر على منظومات مائية تعرف اختلالات في التزويد. وأشارت الدراسة إلى أن الاختلالات مرتبطة أولا بندرة الموارد المائية خاصة مع توالي سنوات الجفاف، وذلك بنسبة 49 بالمائة، بينما 43 في المائة من الاختلالات ناتجة عن عدم الانتظام في تسيير وصيانة المنظومات المائية المنجزة من طرف الجمعيات والجماعات الترابية.

* بيان اليوم:

- تنظم هيئة المحامين بالرباط "قافلة الأبواب المفتوحة" اليوم الثلاثاء بساحة باب الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لتقديم خدمات وتوجيهات قانونية للمواطنين بما يتناسب وقانون المهنة. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن القافلة تنظم في إطار الإحتفاء بأيام الأعراف والتقاليد المهنية التي تنظمها من 11 إلى 17 أبريل الجاري وارتباطا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجسد مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة وتحقيق جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية.

- أفادت كتابة الدولة المكلفة بالماء، بأن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب، تجاوزت إلى حدود يومه الاثنين، 10,3 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 68,3 في المئة. وأوضحت كتابة الدولة، في الوضعية اليومية للسدود، أن هذا المستوى يزيد عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2017، والتي بلغت فيها المخزونات حوالي 8,5 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 56,2 في المئة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- شكل تعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين المغرب وليتوانيا محور مباحثات أجراها السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مع وفد ليتواني يضم برلمانيات وسيدات أعمال. وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المباحثات بين الجانبين تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتوطيد روابط التعاون والارتقاء بها في المجال الاقتصادي على الخصوص.

- الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تؤكد السلامة الصحية للدجاج البياض "الكروازي". وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، جودة لحوم هذا النوع من الدواجن وسلامته الغذائية، موضحة أنه "بعد نهاية فترة الإنتاج يتم عرض الدجاج البياض للاستهلاك كما هو معمول به في جميع دول أنحاء العالم".

* رسالة الأمة:

- الطماطم المغربية تمثل 71 بالمائة من واردات الاتحاد الأوروبي خارج القارة. مازال المغرب يحافظ على ريادته كأفضل منتج ومصدر للطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي، ذلك ما كشفت عنه الفيدرالية الإسانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات، استنادا إلى إحصاءات وبيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي. وحسب الفيدرالية الإسبانية، فإن واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب خلال السنة الماضية وصلت إلى 404 آلاف و983 طنا، من مجموع واردات الخضر التي استوردتها دول الاتحاد الأوروبي من دول العالم الثالث.

- في اختتام القمة العربية بالظهران .. إشادة كبيرة بدور المغرب في خدمة القضايا العربية، وتأكيد على مركزية قضية فلسطين وصيانة الأمن القومي العربي في وجه التهديدات والتدخلات الإقليمية. وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في تصريح للصحافة، أن قرارات القمة تضمنت على الخصوص إشادة بدور جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، في دعم صمود المقدسيين وفي العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس من خلال تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية لفائدة المقدسيين.

* ليكونوميست:

- بعد خمس سنوات من الانخفاض، سجلت القروض الاستهلاكية للشركات المتخصصة نموا خلال الفترة الأخيرة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة. وتجاوز حجم القروض لاقتناء السيارات، لأول مرة، حاجز 10 ملايير درهم سنة 2017.

- أضحى بإمكان حاملي الجنسية المزدوجة الاستفادة من الإعفاء الضريبي الجديد الذي ينص عليه قانون المالية سنة 2018، وذلك بعد عدم استفادتهم منه سنة 2014. ويهم هذا الإجراء المغاربة الذين يحملون جنسية أجنبية ويتوفرون على أصول في الخارج. ووضعت المديرية العامة للضرائب دليلا عمليا على الإنترنت ينص على أن هذا الإجراء يشمل حاملي الجنسية المزدوجة، الذين نقلوا إقامتهم الضريبية إلى المغرب.

* أوجوردوي لوماروك:

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 10,6 في المائة متم مارس 2018، ليصل إلى حوالي 48,7 مليار درهم، مقابل 44,02 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، أن الواردات بلغت 117,14 مليار درهم في نهاية مارس 2018، مقابل 108,21 قبل سنة، أي بارتفاع قدره 8,2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 6,6 في المائة لتناهز 68,45 مليار درهم مقابل 64,19 مليار درهم نهاية مارس 2017.

- كثرة أوراش البناء الخاصة بترامواي الدار البيضاء تثير استياء المواطنين ومستعملي الطرقات. وهي الوضعية التي تسائل شركة الدار البيضاء للنقل. وفي هذا الصدد، ستحدث الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة خدمة عملية على مستوى مقاطعات العاصمة الاقتصادية لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم. وأوضح مصدر بالشركة أن "الهدف يتمثل في مواكبة هذا المشروع على مستوى أوراش البناء.

* لوبينيون:

- سجلت الواردات من السلع والخدمات مع نهاية فبراير 2018 زيادة (+ 9.842 مليون درهم) أكثر من الصادرات (+ 6.669 مليون درهم). وحسب مكتب الصرف، فإن هذا الارتفاع أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 21.6 بالمائة: - 20 ألفا و708 مليون درهم مقابل – 17 ألفا و035 مليون درهم مع نهاية فبراير 2017.

- أعلن بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، عن انخفاض الدرهم بنسبة 0,13 في المائة مقابل الأورو، وارتفاعه بـ0,62 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و11 أبريل 2018. وأبرز البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 230,8 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ0.3 في المئة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

* ليبيراسيون:

- وقع المغرب والهند على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالي المعادن والجيولوجيا. ويشمل التعاون، بموجب مذكرة التفاهم هاته، مجالات تطوير البنية التحتية الجيولوجية في إطار المخطط الوطني للخرائط جيو-علمية، ووضع خرائط جيولوجية وجيوفيزيائية وجيوكيميائية، وتعزيز البحث الجيولوجي وتقييم إمكانات الموارد المعدنية.

- تستضيف المنطقة الحرة بطنجة بين 25 و27 أبريل الجاري الدورة الخامسة لمعرض المناولة بقطاع صناعة السيارات المنظم تحت شعار "المناولة من أجل تسريع الإقلاع الصناعي وجلب تخصصات جديدة في قطاع صناعة السيارات". وأكد نائب رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، رشيد ماشو، خلال ندوة صحافية بطنجة، أن المعرض يتوخى "خلق فضاء للتبادل وربط العلاقات التجارية بين المقاولات على المستوى المحلي وتسليط الضوء على الامتيازات السانحة"، موضحا أن القطاع أصبح على مر السنوات رافعة حقيقية للنمو والتسريع الصناعي بالمغرب.

* البيان:

- تستضيف بورصة لندن الدورة الثالثة ل"موروكو كابيتال ماركتس دايز"، التي تمثل موعدا سنويا يروم النهوض بالسوق المالية المغربية، وإطلاع المستثمرين البريطانيين على فرص الأعمال المتاحة بالمملكة، التي تعد مركزا لا محيد عنه للاستثمار في إفريقيا. وتهدف هذه التظاهرة إلى أن تشكل فضاء للتبادل واللقاء مع المهنيين في المجال المالي بشأن المؤهلات والتحديات التي تواجه سوق الرساميل في المغرب.

- أفاد مكتب الصرف أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 24 في المائة نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 4,32 مليار درهم، مقابل 5,68 مليار درهم وذلك خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، هذه النتيجة إلى انخفاض المداخيل ب10,1 في المائة لتصل إلى 7,02 مليار درهم مرفوقة بارتفاع النفقات ب27 في المائة لتبلغ 2,69 مليار درهم.