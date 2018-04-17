عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

أولت أبز صحف أروبا الغربية الصادرة اليوم الثلاثاء، اهتمامها لعدد من المواضيع المحلية والدولية ، من ضمنها الوضع في سوريا عقب الضربات العقابية للتحالف الغربي، ردا هجوم مفترض بالسلاح الكيماوي على مدينة دوما،وللحديث المتلفز للرئيس ايمانويل ماكرون، ولتاكيد حزب اليمين المتطرف الإيطالي ضرورة رفع العقوبات على روسيا.

ففي بلجيكا، سلطت الصحف الضوء ، على الموقف المتوازن لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد أمس باللوكسمبورغ لبحث موضوع الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على منشآت عسكرية في سوريا ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية على مدينة الدومة.

وكتبت جريدة (لوسوار) أن المجلس، وعملا بمبدأ التوازن، حرص على عدم التنديد بهذه الضربات دون أن يدعمها بشكل صريح " مشيرة إلى أن البلدان ال 28 كانت منقسمة بخصوص الخيار العسكري بين من شاركوا في هذه الهجمات و" المحايدين " وبينهما أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين يختلفون حول هذه الضربات.

من جانبها، أكدت (لاليبر بلجيك) في مقال تحت عنوان " الاتحاد الأوروبي يفضل التهدئة " أن " الاتحاد الأوروبي يتفهم قرار باريس ولندن بالقيام بضربات جوية في سوريا إلى جانب الولايات المتحدة معتمدا بذلك على مبدأ التوازن في المواقف.

وأضافت أنه " إذا كانت فرنسا والمملكة المتحدة قد نجحا في عملياتهما، فقد وجدتا نفسيهما أمس الإثنين أمام دول أعضاء ينتابها الشك على أقل تقدير ".

وفي المانيا ركزت الصحف الالمانية تعليقاتها على موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي في الصراع السوري في أعقاب الضربة الجوية ضد سوريا.

ونقلت صحيفة "فرانكفوتر روند شاو" عن فولفغانغ إيشينغر ، الدبلوماسي البارز ورئيس مؤتمر ميونيخ للامن قوله مؤخرا بخصوص دور ألمانيا في النزاعات الدولية، أنه على الرغم من وصف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل للضربات الجوية الغربية ضد سوريا بأنها "ضرورية ومناسبة" ، إلا أن ألمانيا لم تشارك في هذه العملية ، باستثناء حقيقة أن الجيش الألماني ، كجيش يخضع للبرلمان ، لا يمكن تعبئته بسرعة تحت أوامر حكومية وربما يكون هناك نقص في المعدات المناسبة، مضيفا "هناك موقف وراء هذا القرار: الألمان لا يحبون الحرب".

وعلقت صحيفة "روتلينغر غينرال انتسياغر" على الاعلان عن قرار فرنسا إطلاق مبادرة جديدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع ، انه "في الواقع ، من الأفضل دائما البحث عن حل على طاولة المفاوضات بدلا من ساحة المعركة. لقد حاولت سوريا بالفعل عدة مرات ، ولكن في الغالب لم تنجح".

من جانبها، أشارت صحيفة "لاندس تسايتونغ" الى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، غير انها لاحظت ان الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى استراتيجية حقيقية ، أسوأ من ذلك ، فإنه يفشل حتى في محاولة لإظهار الوحدة.

وفي فرنسا اهتمت الصحف بالحديث المتلفز للرئيس ايمانويل ماكرون، الذي تطرق خلاله لعدد من القضايا الوطنية والدولية .

وكتبت صحيفة (لوموند) تحت عنوان "ماكرون يدافع بقوة عن حصيلته الاولى" ان رئيس الدولة "حاول الاحد اقناع الفرنسيين بانه لم يكن اصما بخصوص غضب البلاد".

واضافت الصحيفة ان ماكرون اهدى لنفسه قبل بضعة ايام على مرور سنة على انتخابه رئيسا للجمهورية ،هدية هي بمثابة حديث متلفز من نوع غير مسبوق ، مشيرة الى ان ماكرون واجه داخل المسرح الوطني شايو، في مشهد بدا فيه برج ايفيل في الخلفية ، لمدة تفوق ساعة ونصف اسئلة في كل المواضيع باستثناء قضية البيئة.

من جهتها قالت صحيفة (ليبراسيون) انه عوض مشاهدة مونولوغ تتخلله اسئلة محترمة، كان المشاهدون امام صراع يقدم عرضا متوترا.

واضافت الصحيفة انه كما هو الشان على شاشة التلفزة ، فانه يعتد بالشكل ، على الرغم من ان ايمانويل ماكرون دفع مرارا للذهاب ابعد في موضوع ما.

وفي إيطاليا ، ركزت تعاليق الصحف على تأكيد حزب اليمين المتطرف الإيطالي ضرورة رفع العقوبات على روسيا و تطورات الوضع في سوريا.

وذكرت صحيفة (لاستامبا) في مقال تحت عنوان "العقوبات المفروضة على موسكو..كلفة اقتصادية باهضة"، أن نائب رئيس رابطة الشمال (اليمين المتطرف) عبر عن قناعته بأنه يوما بعد يوم تبرز عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا ، التي تكلف الاقتصاد الإيطالي حوالي مليار أورو في السنة، و ربما هذا الضرر يطال دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت اليومية أن قرار إلغاء هذه العقوبات يجب اتخاده على الطاولة الأوروبية، و أن رابطة الشمال ستعمل على تحقيق هذا الهدف في حال تصدرت الاتئلاف الحكومي المقبل.

وفي مقال بعنوان "كفا من الغارات المتهورة ضد سوريا…الحل يكمن في الدبلوماسية"، كتبت صحيفة (لاريبو بليكا) إنه بعد الهجمات الصاروخية لدول غربية في سوريا والوضع الخطير بهذا البلد، حان الوقت للالتزام بشكل كامل بالسلام، لأنه "من الاستهتار" أن يستمر الصراع على نفس النهج الحالي .

وأشارت إلى أن وقف هذه الحرب المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص وأسفرت عن 5 ملايين لاجئ و 6 ملايين مشرد ، يتطلب التفاوض لإيجاد حل سياسي و ليس الانزلاق إلى ردود فعل عسكرية جديدة لا يمكن التنبؤ بتدعياتها.

و اعتبرت أن الرد العسكري الذي تم تنفيذه خلال عطلة نهاية الأسبوع "يثير جدلا حادا على المستوى القانوني " ، لكون التبرير الذي قدمته الحكومة البريطانية ، والذي يعتمد على مبدأ التدخل الإنساني "لا يرتكز على اسس مقبولة"، لأن الهجمات نفذت دون موافقة البرلمان ، وهو "ما يؤكد ضعف الحكومة التي كانت تنتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي".

و بالنسبة لليومية فإن المزيد من الأعمال العسكرية ستكون "ردا طائشا" ، لأن الحرب التي طال أمدها في سوريا تحمل في ثناياها خطر اندلاع صر اع على نطاق وسع يشمل على الخصوص روسيا وتركيا و إيران وإسرائيل و غيرها.

وكتبت صحيفة كوريري ديلا سيرا) أن سيناريو الخروج من الجمود السياسي الحالي لازال يكتنف الغموض، في ظل تضارب مواقف القوى السياسية ، مشيرة إلى أن زعيم حركة خمس نجوم اعتبر أن رئيس رابطة الشمال يتحمل مسؤولية تاريخية بإلزام نفسه بالبقاء ضمن تحالف سيلفيو برلسكوني ، الذي يعتبر عقبة كبيرة أمام تشكيل حكومة جديدة .