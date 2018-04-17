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الرئيسية | السلطة الرابعة | فيسبوك يجمع معلوماتِ أشخاصٍ لا يستخدمون الشبكة الاجتماعية

فيسبوك يجمع معلوماتِ أشخاصٍ لا يستخدمون الشبكة الاجتماعية

فيسبوك يجمع معلوماتِ أشخاصٍ لا يستخدمون الشبكة الاجتماعية
هسبريس - إفي
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:00

أقر مدير إدارة المنتج في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ديفيد باسير، اليوم، بأن الشركة الأمريكية تستخدم أدواتها المختلفة للتسويق من أجل جمع معلومات حتى لأشخاص لا يستخدمون المنصة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر ممارسة شائعة في هذا القطاع.

وقال باسير في رسالة نشرت بموقع الشركة: "عندما تزور موقعا أو تطبيقا يستخدم خدماتنا نتلقى بيانات حتى إذا كنت غير متصل أو ليس لديك حساب على فيسبوك".

ورد المسؤول التجاري بالشركة بذلك على أحد الأسئلة التي لم يتمكن رئيس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ من الإجابة عليها أمام الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.

ويحدث جمع هذه البيانات عندما يقوم متصفح بالضغط على زر "أعجبني" أو "إعادة نشر" في الشبكة أو لدى استخدام حسابه في "فيسبوك" للتسجيل في موقع أو تطبيق.

وذكر باسير أن هذه الممارسة شائعة جدا في شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"لينكد إن"، وأوضح أنها تساعد إدارة "فيسبوك" على تحسين "المحتوى والدعاية".

وتأتي هذه الإيضاحات بعد مثول زوكربيرغ أمام مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونغرس على خلفية فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

وجاء مثول زوكربيرغ بعد كشف وسائل إعلام عدة في مارس الماضي حصول الشركة البريطانية في 2014 على بيانات جمعها "فيسبوك"، وتم استخدامها في تصميم برنامج معلوماتي يستهدف التكهن بقرارات المستخدمين وكيفية التأثير عليها.

ويعتقد أن "كامبريدج أناليتيكا" تعاونت مع حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب الانتخابية أثناء انتخابات 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقّدر "فيسبوك" في البداية عدد المتضررين بـ50 مليون مستخدم، لكنه اعترف مطلع الشهر الجاري أن "كامبريدج أناليتيكا" حصلت على مستوى العالم على بيانات 87 مليون مستخدم، أي ما يعادل ربع إجمالي مستخدمي "فيسبوك" في الولايات المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الشلح الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:18
fb, Je ne me suis jamais inscrit, je savais que lui c'est un parasite et maintenant son site est un véritable et REDOUTABLE VIRUS qui détruit tout surtout notre VIE
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20
2 - السحاب العابر الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:24
انها وسيلة من وسائل التجسس الدقيق على البشر .. وما خفي أعظم. .
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36
3 - خدع الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:27
كارثة كارثة على ناءمين
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23
4 - stitou hamou الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:35
Pourquoi ne pas faire comme nos parents pour vivre en paix et en totale tranquillité !!???
Pour ces jeunes cherchent l’enfer au quotidien ???
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9
5 - مهاجر من بريطانيا الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:36
الحمد لله الذي عافانا من الفيسبوك وإخوته
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14
6 - YOUSSEF الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:37
من يتحكم في مثل هاته الطبيقات المعلواتية سيتحكم في مستقبل بني البشر.
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4
7 - داوود الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:39
لقد تم علمنا بما صدر عن المعلومات التي جمعتها إدارة فايس بوك ، لاكن هل هذا نوع من التجسس ، لماذا لم يتم حضر الفأس بوك في المغرب ، هل يخدم مصلحة الأمن الترابي او او او .... تساؤلات لا اجابة عنها
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1
8 - منير التولالي الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:40
أمريكا بفضل شركاتها و تطبيقاتها يمكنها معرفة كل شيئ بما في ذلك أوقات الأكل و النوم و دخول الحمام .
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2
9 - Ahmed الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:45
فايسبوك لم يظلموه
في العادة تكون لي مكالمات بأشخاص غير مسجلين عندي في الهاتف
(repertoire)، ومع ذلك يقترحهم عليا فايسبوك كأصدقاء.
كيف حصل ؟؟
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3
10 - atlas الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:51
سياسة ترامب تحابي بوضوح الاسرائليين
يبدو أن حيلة تلفيق التهمة للروس بخصوص تدعيم حملة ترامب باءت بالفشل
صارت الشبكات الاجتماعية سلاح فعال في إثارة الشعوب مع أو ضد الحكام والخطير في الأمر أن أكبر هاته الشبكات الاجتماعية بحوزة أشخاص موالين للإسرائليين
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0
11 - وسام الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:59
كل المواقع تستخدم ذلك. وهو ما يعرف ب cookies وتظهر فور الدخول اول مرة في أغلب المواقع.
ما يسمى فضيحة فيسبوك ما هو الا ظهور سياسة فيسبوك التجارية للعلن.
فيس بوك منذ نشأتها وهي تقدم خدمة مجانية وتعتمد بشكل كامل على بيانات المستخدمين واهتماماتهم لتوجيه الدعايات بشكل فعال. والسماح للتطبيقات على الموقع بالحصول على بيانات المستخدمين بموافقتهم او بعدم ادراكهم.
وهو الموضوع الذي طرح بشدة في الكونغرس. ضرورة اخطار المستخدم في كل مرة سيتم فيها استعمال بياناته. وتوضيح اتفاقية الاستخدام التي تجاوزت غالبا لا يقرأها الناس.
تنجيم البيانات او ما يسمي data mining سوق كبير تبنى عليه تجارة الاعلان حاليا على الانترنت. وايضا استنباط توقعات الناس لعدة قضايا منها الانتخبات.
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12 - معلق الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 15:59
هذه الأشياء لم تكن سرا من أسرار الويب كل من يتابع أخباز التقنية و معارض كـ DEFCON , BLACKHAT و غيرها ، يعرف جيدا ما يحدث.
في الأخير نحن في زمن إن لم تكن انت المبرمج فأنت المبَرمَج.انصح بكتاب ل Douglas Rushkoff بعنوان
Program or be programmed
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