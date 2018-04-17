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كُتّاب وآراء
فيسبوك يجمع معلوماتِ أشخاصٍ لا يستخدمون الشبكة الاجتماعية
أقر مدير إدارة المنتج في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ديفيد باسير، اليوم، بأن الشركة الأمريكية تستخدم أدواتها المختلفة للتسويق من أجل جمع معلومات حتى لأشخاص لا يستخدمون المنصة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر ممارسة شائعة في هذا القطاع.
وقال باسير في رسالة نشرت بموقع الشركة: "عندما تزور موقعا أو تطبيقا يستخدم خدماتنا نتلقى بيانات حتى إذا كنت غير متصل أو ليس لديك حساب على فيسبوك".
ورد المسؤول التجاري بالشركة بذلك على أحد الأسئلة التي لم يتمكن رئيس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ من الإجابة عليها أمام الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.
ويحدث جمع هذه البيانات عندما يقوم متصفح بالضغط على زر "أعجبني" أو "إعادة نشر" في الشبكة أو لدى استخدام حسابه في "فيسبوك" للتسجيل في موقع أو تطبيق.
وذكر باسير أن هذه الممارسة شائعة جدا في شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"لينكد إن"، وأوضح أنها تساعد إدارة "فيسبوك" على تحسين "المحتوى والدعاية".
وتأتي هذه الإيضاحات بعد مثول زوكربيرغ أمام مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونغرس على خلفية فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".
وجاء مثول زوكربيرغ بعد كشف وسائل إعلام عدة في مارس الماضي حصول الشركة البريطانية في 2014 على بيانات جمعها "فيسبوك"، وتم استخدامها في تصميم برنامج معلوماتي يستهدف التكهن بقرارات المستخدمين وكيفية التأثير عليها.
ويعتقد أن "كامبريدج أناليتيكا" تعاونت مع حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب الانتخابية أثناء انتخابات 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة.
وقّدر "فيسبوك" في البداية عدد المتضررين بـ50 مليون مستخدم، لكنه اعترف مطلع الشهر الجاري أن "كامبريدج أناليتيكا" حصلت على مستوى العالم على بيانات 87 مليون مستخدم، أي ما يعادل ربع إجمالي مستخدمي "فيسبوك" في الولايات المتحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
Pour ces jeunes cherchent l’enfer au quotidien ???
في العادة تكون لي مكالمات بأشخاص غير مسجلين عندي في الهاتف
(repertoire)، ومع ذلك يقترحهم عليا فايسبوك كأصدقاء.
كيف حصل ؟؟
يبدو أن حيلة تلفيق التهمة للروس بخصوص تدعيم حملة ترامب باءت بالفشل
صارت الشبكات الاجتماعية سلاح فعال في إثارة الشعوب مع أو ضد الحكام والخطير في الأمر أن أكبر هاته الشبكات الاجتماعية بحوزة أشخاص موالين للإسرائليين
ما يسمى فضيحة فيسبوك ما هو الا ظهور سياسة فيسبوك التجارية للعلن.
فيس بوك منذ نشأتها وهي تقدم خدمة مجانية وتعتمد بشكل كامل على بيانات المستخدمين واهتماماتهم لتوجيه الدعايات بشكل فعال. والسماح للتطبيقات على الموقع بالحصول على بيانات المستخدمين بموافقتهم او بعدم ادراكهم.
وهو الموضوع الذي طرح بشدة في الكونغرس. ضرورة اخطار المستخدم في كل مرة سيتم فيها استعمال بياناته. وتوضيح اتفاقية الاستخدام التي تجاوزت غالبا لا يقرأها الناس.
تنجيم البيانات او ما يسمي data mining سوق كبير تبنى عليه تجارة الاعلان حاليا على الانترنت. وايضا استنباط توقعات الناس لعدة قضايا منها الانتخبات.
في الأخير نحن في زمن إن لم تكن انت المبرمج فأنت المبَرمَج.انصح بكتاب ل Douglas Rushkoff بعنوان
Program or be programmed