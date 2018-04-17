قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بأزمة التعليم الثانوي في تونس، و تصريحات أحمد أويحيى بشأن الوضع الاقتصادي في الجزائر، وبالسجال الدائر في موريتانيا بشأن تسريب مسودة مشروع اتفاق بين الأغلبية والمعارضة.

ففي تونس اعتبرت صحيفة "الشروق" أن "تعطيل الدروس في المعاهد الثانوية، فضلا عن تعليقها، هو جريمة موصوفة لا مبرر لها، وجريمة في حق تونس (...) وجريمة في حق التونسيين في التقدم والمناعة والحرية".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن "مثل هذا التصرف" في إشارة إلى قرار نقابي بتعليق الدروس في المعاهد الثانوية العمومية، "يعد إهانة لكل الأجيال السابقة التي ضحت في سبيل أن تخرج تونس من ظلمات الجهالة والتخلف".

وسجلت الصحيفة أن المدرسة وخصوصا في مستواها الثانوي هي "ركيزة بناء تونس المستقبل بما يفترض أن يجمع هذا البناء من فكر مبدع وأياد ماهرة وعقل متفتح".

ولاحظت صحيفة "المغرب" من جهتها، أن أزمة التعليم الثانوي "دخلت فعليا منعرجا خطيرا" وذلك بالتوازي مع تأكيد وزارة التربية أنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية" بما في ذلك الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين سيعلقون الدروس.

وسجلت الصحيفة أن جامعة التعليم الثانوي (نقابة) ووزارة التربية تتبادلان التهم بتحميل كل طرف للآخر مسؤولية وصول التعليم الثانوي في تونس إلى هذا الوضع، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد أو ممثلي الحكومة "لم تثمر" حتى الآن.

واعتبرت الصحيفة أن تعليق الدروس يعد "خطوة نحو المجهول"، مشيرة إلى أن "الخطر يكمن في استمرار خيارات التصعيد والتعويل على المزيد من محاصرة الطرف الآخر، قد تدفعه إلى تجاوز الخط الأحمر". ورأت أن "أي خطوة إلى الأمام "ستجر الجميع إلى الهاوية".

وذكرت صحيفة "الصحافة اليوم" أن الفضاء التربوي يتسم "بالوقوع تحت ضغط التصريحات والتصريحات المضادة"، بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، مضيفة أن "كل طرف يزداد تمسكا بموقفه يوما بعد يوم".

وأشارت إلى أن الوضع "يشهد توترا مع الدخول في فترة الامتحانات"، مضيفة أنه في ظل هذه الأجواء المتوترة "يبقى التلاميذ وأولياؤهم في مدارج حلبة صراع تقوده نقابة ألفت سياسة لي الذراع".

وأوردت صحيفة "الصباح" من جهتها، أن وزارة التربية عبرت عن "أسفها لما تشهده المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من ارتباك في السير العادي للدروس نتيجة المواقف التصعيدية غير المبررة للجامعة العامة للتعليم الثانوي".

وأشارت إلى أن الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ سترفع من جهتها دعوى استعجالية لدى محكمة مختصة ضد كل من تثبت إدانته بتعطيل سير الدروس وبهضم حق أبنائهم في تعليم عمومي جيد ومستقر"، مضيفة أن ذلك يأتي في أعقاب تنفيذ أساتذة التعليم الثانوي في الفترة الأخيرة لجملة من التحركات الاحتجاجية على خلفية عدم تلبية وزارة التربية لمطالبهم.

وفي الجزائر، عبرت الصحف عن استغرابها لتصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، حول الوضع الاقتصادي، ولاسيما معدل التضخم، معتبرة أنها لا تعكس الحقيقة على أرض الواقع وتعوزها المصداقية، فضلا عن كونها موجهة "لتلميع" حصيلة عمل الحكومة وتلك الخاصة بالرئيس بوتفليقة، وعلى الخصوص، عشية انتخابات 2019.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه لا أحد كان ينتظر أن يتصرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، بطريقة أخرى سوى تلميع ما أمكن حصيلة تدبيره، وبشكل عام، حصيلة رئيس الدولة.

وأضافت أن الوزير الأول رسم لوحة بيضاء في الوقت التي يراها الجميع سوداء، كما هو الحال بالنسبة للتضخم، الذي اعتبره معقولا، وبالتالي يمكن تحمله، بينما لا توجد أسرة واحدة لم تشعر بانعكاساته، مسجلة أن تأكيده انخفاض معدل التضخم ، وخاصة بعد اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية، أمر مشكوك فيه. وقالت إن المتخصصين يؤكدون عكس ذلك، على اعتبار أن تصريحات أويحيى لا تعكس الحقيقة على مستوى السوق، حيث ارتفعت الأسعار، والجميع يشتكي من هذا المعطى.

وكشفت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن خبراء يشككون، بالفعل، في ما إذا كانت الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار كافة العناصر التي تدخل في تحديد معدل التضخم، وإلا فإن الحسابات كانت ستكشف، لا محالة، عن وجود تضخم بشكل ملحوظ، وهو ما لا تريد الحكومة قبوله، فضلا عن كون مهمتها تتمثل في نقل الفكرة المغلوطة، بكل تأكيد، والتي مفادها أن تدبير بوتفليقة غير استثنائي للغاية، بما أنه استبق وقلل من تأثيرات الأزمة المالية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

واعتبر صاحب الافتتاحية أنه يكفي التذكير بأن بوتفليقة أصدر تعليماته بوضع سياسة للتقشف لتفنيد تأكيدات أويحيى، كما يكفي التذكير بأن الحكومة لجأت إلى طباعة الأوراق النقدية لندرك أن الأزمة هزت البلاد، مضيفا بنبرة ساخرة أن أويحيى سيكون آخر من يعترف بذلك. من جهتهما، كتبت صحيفتا (الخبر) و(الشروق) أن تأكيدات الوزير الأول، خلال ندوة صحفية، أول أمس، بخصوص التضخم وطباعة الأوراق النقدية، يعترض عليها الخبراء.

وذكرتا بأن الوزير الأول كان قد أكد أن التضخم يسير باتجاه الانخفاض، حيث أوضح أن معدل التضخم بلغ 9ر4 في المائة في فبراير 2018، و5.5 في المائة سنة 2017 وفي يناير 2018، مقابل 6.4 في المائة سنة 2016، و"هذا يعني، على عكس ما قيل، أن التضخم في تراجع".

وذكرت الصحيفتان أن خرجة أويحيى أثارت رد فعل بعض واضعي هذه التوقعات التضخمية، والذين شككوا في المقام الأول في منهجية الجهاز التنفيذي في احتساب التضخم، موضحين أن مؤشر الأسعار بالجزائر الكبرى يمثل قاعدة الاحتساب من أجل تحديد معدل التضخم بالبلاد من طرف المكتب الوطني للإحصاءات. ويرى هؤلاء المتخصصون أن مؤشر الأسعار هذا يحتسب انطلاقا من السلة الأسرية التي لا يتم تحيينها، وهو ما يفسر تصور أغلبية المواطنين بأن الارتفاع المسجل في الأسعار هو أكثر بكثير مما تعلن عنه الحكومة.

ونقلتا عن أحد المستشارين قوله إنه "عندما نأخذ بعين الاعتبار المواد المستهلكة على نطاق واسع ، فإن معدل التضخم لا يبلغ 5 في المائة، وإنما 10 في المائة، وقد يرتفع إلى 15 في المائة"، معللين ذلك بضرورة عدم نسيان أن الزيادة في أسعار الوقود كانت لها انعكاسات مزدوجة، تتمثل في ارتفاع تعريفة النقل الحضري، وارتفاع الأسعار لدى الباعة بالجملة والتقسيط، وهي الزيادة التي لا تتناسب مع مستوى ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الحافلات.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الوطن) أن القدرة الشرائية تشهد انهيارا كبيرا منذ تراجع سعر برميل النفط، كما أن الأزمة المالية التي تهز الجزائر منذ شهر يونيو 2014، أدت إلى تجميد أجور الأغلبية العظمى من الجزائريين، مسجلة أنه ينضاف إلى ذلك الخطر الكبير للتلاعب بالأرقام، بالنظر إلى محدودية منظومة الاحصاء الوطنية.

وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالسجال السياسي الدائر بالبلاد، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية تسريب مسودة مشروع اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة، مما أدى إلى توقف مسار التفاوض بشأنها، وتبادل الطرفين الاتهامات عن هذا التسريب. ونقلت الصحف، في هذا الصدد، عن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيدي محمد ولد محم، قوله إنه "بعد جلسات مثمرة توصلنا لاتفاق يوم الخميس الماضي وبتنا جاهزين لتوقيع الاتفاق، وحددنا الخامسة مساء من نفس اليوم لتوقيع الاتفاق، ليتم تسريب وثيقة تشبه الوثيقة الأصلية التي تم الاتفاق عليها وبعد تسريبها حصل ارتباك في الطرف الآخر"، على حد تعبيره.

وأضافت الصحف أن ولد محم أكد، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس، أن "تسريب الوثيقة حصل عبر تسجيل لأحد قادة المنتدى، بعدها توقف المسار"، مشيرا إلى أن "بعض الأطراف في المنتدى قد يكون لها موقف من التفاوض ولها تحفظ على أي اتفاق يمكن توقيعه، لكن في الأغلبية لاوجود لتحفظ وتوجيه الرئيس واضح وهو التفاوض مع المنتدى وتوقيع أي اتفاق ممكن، و بالتالي لامجال للتملص من اي التزام قطعه وفد التفاوض، لكن الورقة الأخيرة معدة للتوقيع وليست مطروحة للتفاوض من جديد".

وفي المقابل، ذكرت الصحف ان الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، محمد ولد مولود، نفى، خلال مؤتمر صحفي، علمه بـ "الجهة المسربة لمسودة الاتفاق"، مشيرة إلى أنه تحدث عن ما وصفه ب "مفاوضات مع الأغلبية الرئاسية خارج التداول الإعلامي أو السياسي، للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية الراهنة".

ونقلت الصحف عن ولد مولود قوله إن الجهة المسربة "قامت بعمل حقير وغير مسؤول، وعملت على تفجير الحوار وتشويه المنتدى ومحاولة زرع الفتنة بين الأطراف السياسية المعارضة داخل البلد"، مؤكدا أن الحوار مسألة لابد منها مهما كانت الخلافات بين أي خصمين، وسواء تم ذلك الحوار سرا أو علنا، مبرزا أن المنتدى ما يزال ينتظر ردا واضحا من الأغلبية على القضايا التي قام بطرحها.

وعبرت الصحف عن استغرابها إزاء إعلان أطراف حزبية عن "مفاوضات سرية " في مناخ وصفته بالديمقراطي يتباهى الجميع بشفافيته، وأثمرت حواراته السياسية العلنية 2011 و2016 وثائق، ترجمت في قوانين صادق عليها المشرعون، ومررتها الحكومات، في جلسات علنية وغير سرية، معتبرة أن القاسم المشترك بين أشخاص "الحركات السرية" في المناخ الديمقراطي، هو العمل من "تحت الطاولة"، لإجهاض مسار ديمقراطي، أو لإقصاء طرف سياسي محاور، أو للكيد بفريق منافس.

كما اعتبرت أن موافقة المنتدى على ما وصفته ب"الزواج السري مع النظام"، يمثل "لغزا يحير الرأي العام، ويطرح الكثير من نقاط الاستفهام ويقوي فرضية ارتفاع المهر أو الكعكة على حساب المواطن المطحون الذي يعاني من ديمقراطية مزيفة بقيادة احزاب ملك الأشخاص همهم الأول مصالحهم الشخصية على حساب الديمقراطية"، خاصة وأن العلاقة بين السلطة والمعارضة طبعتها منذ ما يقارب تسع سنين حرب كلامية كلها تهديد ووعيد.