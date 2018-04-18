إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة في بلدان أمريكا الجنوبية بعدد من المواضيع من أبرزها إعلان المعهد الأرجنتيني "بالسييرو" أن عالم الفيزياء النووية، أنطونيو خينتيلي، الذي كان يعتبر ضمن الأشخاص المفقودين خلال آخر ديكتاتورية عسكرية بالارجنتين، حي يرزق، و تأكيد الرئيس البيروفي أن بلاده تجاوزت الأزمة السياسية، و آخر التطورات حول اغتيال النائبة ببلدية ريو دي جانيرو مارييل فرانكو، و تعيين مدير جديد للوكالة الشيلية للاستخبارات، و إرجاء تسليم جثامين الصحافيين الإكوادوريين الذين قتلوا على يد منشقين عن حركة "فارك" السابقة بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، تطرقت اليوميات إلى جملة من المواضيع في مقدمتها تأكيد معهد "بالسييرو" أن عالم الفيزياء النووية، أنطونيو خينتيلي، حي يرزق، و استئناف النقاش حول إلغاء تجريم الإجهاض.

و هكذا، كتبت يومية "كلارين"، بناء على بلاغ للمعهد الأرجنتيني "بالسييرو"، أن عالم الفيزياء النووية، أنطونيو خينتيلي، الذي كان يعتبر ضمن الأشخاص المفقودين خلال آخر ديكتاتورية عسكرية بالبلد الجنوب أمريكي (1976-1983)، أكد في اتصال مع المؤسسة أنه حي يرزق و يقيم بالولايات المتحدة رفقة أسرته.

و ذكرت أنه خلال السنوات الأخيرة تم تكريم خينتيلي في مناسبات عدة كأحد ضحايا الدكتاتورية، مشيرة إلى أن المعهد، التي تخرج منه، أوضح الأسباب التي دفعته إلى اعتبار عالم الفيزياء النوية "شخصا مفقودا"، و أكد أنه اعتبارا من سنة 1977 لم تعد هناك أية أخبار أو أي اتصال معه.

و من جانبها، أفادت يومية "دياريو بوبولار" أن رئيس لجنة التشريع العام بمجلس النواب، دانيال ليبوفتزكي، وصف الأسبوع الأول من النقاش حول إلغاء تجريم الإجهاض، الذي بدأ الثلاثاء الماضي، ب "الإيجابي للغاية"، و أبرز "الاحترام المؤسساتي الكبير" الذي جرى فيه النقاش.

و أضافت أن ليبوفتزكي أكد أنه عندما يستأنف النقاش بالمبادرات التي تقترح وقف الحمل، اعتبارا من الأسبوع 14، سيشرع الأشخاص و المتخصصون الذين يعارضون هذا الاقتراح في تقديم وجهة نظرهم.

و بالبيرو، خصصت الصحف حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن تأكيد الرئيس البيروفي أن بلاده تجاوزت الأزمة السياسية التي كانت قد اندلعت مؤخرا، و رفض الرئيس الفنزويلي تصريحات بعض رؤساء دول المنطقة حول الانتخابات الرئاسية في بلاده.

و هكذا، كتبت يومية "إل كوميرسيو" أن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا، أكد أن بلاده تجاوزت الأزمة السياسية التي أوصلته إلى رئاسة البلد الجنوب أمريكي، بعد استقالة سلفه، بيدرو بابلو كوشينسكي، على خلفية شرائه المزعوم لأصوات أعضاء الكونغرس لتجنب عزله من قبل الكونغرس.

و أضافت الصحيفة أن فيزكارا أشار، خلال اجتماع بين الحكومة و حاكمي الجهات الخمس والعشرين في البلاد، قال إنه تم تجاوز الأزمة بفضل الالتزام بالدستور، الذي ينص على أن نائب الرئيس الأول يتولى زمام الأمور في حال تعذر على الرئيس إتمام ولايته.

و من جهتها، أفادت "البيرو 21" أن الاجتماع ركز على خمسة مواضيع و هي التعليم والصحة والإسكان والصرف الصحي والنقل وإعادة الاعمار، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية دعا حاكمي الجهات إلى "تحديد الأولويات" والشروع في تنزيل المشاريع الضرورية و الملحة في الجهة.

و نقلت اليومية عن الرئيس قوله "من أجل تعافي الاقتصاد، نحتاج إلى الشروع في إعادة تنشيط الاستثمارات العمومية (...) و ستكون بمثابة قاطرة للاستثمارات الخاصة".

و من جانبها، أوردت صحيفة "لاريبوبليكا" رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تصريحات رؤساء كولومبيا والأرجنتين والبرازيل بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن مادورو قال إن المهم هو أن تعترف مؤسسات بلاده و الشعب بنتائج الانتخابات.

و ذكرت أن العديد من رؤساء دول المنطقة تطرقوا خلال القمة الثامنة للأمريكتين، التي احتضنتها العاصمة ليما، إلى الأزمة والانتخابات الرئاسية في فنزويلا، مشيرة إلى أن الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، أكد أن بلاده لن تعترف بنتائج هذه الانتخابات.

و في البرازيل، اهتمت اليوميات بآخر تطورات التحقيق في اغتيال، النائبة بمدينة ريو دي جانيرو مارييل فرانكو، في مارس الماضي، و الخطوط العريضة لمحاضرة ألقاها بجامعة هارفارد القاضي الفيدرالي، الذي تولى التحقيق في فضيحة الفساد "لافا ياتو"، سيرجيو مورو.

و هكذا، كتبت يومية "فولها دي ساو باولو" أن وزير الأمن العام البرازيلي، راؤول جونغمان، أكد أن الميليشيات شبه العسكرية قد تكون الخيط الأقوى للمحققين للوصول إلى الأشخاص الذي كانوا وراء اغتيال مارييل فرانكو منذ نحو شهر.

و أضافت أن الوزير أشار إلى أن الفرضية الأكثر احتمالا هو "عمل لميليشيات ريو دي جانيرو".

و من جهتها، أفادت يومية "جورنال دو برازيل" أن القاضي مورو، الذي حكم على الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بالسجن بتهم الفساد و تبييض الأموال، ألقي محاضرة في جامعة هارفارد أكد خلالها أن "الديمقراطية ليست مهددة في البرازيل".

و أشار، تضيف الصحيفة، القاضي إلى أن التحقيقات حول الفساد التي أشرف عليها أو التي أنيطت بقضاة آخرين بينت حقائق "مخجلة" و أن معاقبة هذه الأفعال يجب أن يكون "مصدر فخر للبلاد".

و في الشيلي، توقفت الصحف بالخصوص عند تعيين مدير جديد للوكالة الوطنية للاستخبارات، و توسيع نطاق مجانية التعليم التقني والمهني.

و هكذا، كتبت يومية "إل ميركوريو" أن الحكومة عينت لويس ماسفيرير على رأس الوكالة الوطنية للاستخبارات.

و أضافت أن هذا التعيين يتعلق بواحدة من أكثر التعيينات تعقيدا في الإدارة بالبلد الجنوب أمريكي بسبب صعوبة العثور على مرشحين مناسبين، مشيرة إلى أن الرئيس سيباستيان بينيرا عين المحامي ماسفيرير مكان غوستافو فيالوبوس.

و من جانبها، أفادت "لا تيرثيرا" أن الرئيس الشيلي وقع، بالقصر الرئاسي "لا مونيدا"، مشروع قانون يتعلق بتوسيع نطاق مجانية التعليم التقني والمهني ، وهو إجراء سيستفيد منه نحو 13 ألف طالب من أوساط هشة.

و أشارت إلى أن الرئيس اعتبر أن الهدف من هذا القانون هو الحد من "عدم المساواة في معاملة" الطلبة التقنيين مقارنة مع طلبة الجامعات.

و في كولومبيا، تركز اهتمام الصحف حول إرجاء تسليم جثامين الصحافيين الإكوادوريين الذين قتلوا على يد منشقين عن حركة "فارك" السابقة، وإعلان حالة الطوارئ الإنسانية في أعقاب الاشتباكات التي وقعت شمال البلاد بين مقاتلي حركة "جيش التحرير الوطني" ومجموعة من الماويين.

و هكذا، كتبت يومية "إل تييمبو" أن العناصر المنشقة عن حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" السابقة قررت إرجاء تسليم جثامين الصحفيين الاكوادوريين الاثنين و سائقهما، الذين تأكد مقتلهم الجمعة الماضي.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاعلان جاء عبر بيان أرسل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبرزة أن جبهة "أوليفر سينيستيرا"، التي يتزعمها الإكوادوري الملقب ب "غواتشو"، بررت قرارها بعدم تسليم الجثامين ب "غياب ضمانات أمنية".

و من جانبها ، توقفت يومية "إل باييس" عند الإعلان عن حالة الطوارئ الإنسانية بجهة نورتي دي سانتاندير إثر مواجهات بين مقاتلي حركة "جيش التحرير الوطني" و مجموعة ماوية.

و نقلت اليومية عن حاكم نورتي دي سانتاندر قوله "لقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ الإنسانية الاثنين لإيجاد آليات تمكننا من الاستجابة الفورية لاحتياجات النازحين".