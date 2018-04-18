جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

ركزت الصحف، الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة شرق أوروبا، اهتمامها وتعليقاتها على قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها اقتراح إقرار "تصويت عائلي" في الانتخابات البولونية، والمباحثات التي جرت بين زعيمي الطائفة اليونانية والتركية في قبرص حول توحيد الجزيرة، والتدابير الجوابية الروسية ردا على العقوبات الأمريكية، ودعوة حزب الحركة القومية بتركيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، إضافة إلى مواضيع أخرى.

ففي بولونيا، اعتبرت صحيفة "فيورشا" أن الاقتراح ،الذي تقدم به ياروسلاف غوفين، نائب رئيس الوزراء البولوني ،بإدخال تعديل على آلية التصويت في البلاد عبر إقرار قانون " التصويت العائلي " هو "أمر وإن كان غريبا وغير مسبوق ،إلا أنه مثير للنقاش رغم شبه استحالة تحقيقه على أرض الواقع ،ويدخل عملية التصويت في إشكال قانوني لإلغائه إلزامية سن الرشد للمشاركة في أي استحقاق انتخابي".

وأضافت أن "التصويت العائلي ،وتصويت أب الأسرة أو الأم نيابة عن الأولاد غير البالغين ،فيه الكثير من السذاجة وقليل من الحكمة السياسية ،ويدخل الأطفال المعنيين في خانة السياسيين دون أن تكون لهم أية رغبة في ولوج المشهد السياسي المعقد أصلا ".

ورأت صحيفة "أونيط" أن اقتراح ياروسلاف غوفين ،وإن كان له جانب إيجابي يتمثل في تربية الناشئة وتوعيتها سياسيا قبل بلوغ سن الرشد ،إلا أن المسألة قد تجرد المعنيين من حقهم في اختيار مسارهم السياسي وتشكيل قناعتهم السياسية ،التي تأتي ليس بفرض الآباء آرائهم السياسية على الأطفال ،وإنما بحس النقد والتحليل الشخصي ".

وأضافت أن "الآباء ملزمون بتوعية آبائهم فكريا وتربيتهم على القيم النبيلة ،والتي لا تعني بالضرورة توجيهم سياسيا عسب قناعاتهم الشخصية" ،ومن تم فإن " التصويت العائلي ،الى حد ما ، يعد تجاوزا لحقوق الطفل وانتقاصا من قدراته الفكرية التي تتشكل ليس بوصاية من الوالدين، وإنما عبر تجارب الحياة في كل مناحيها ".

وأبرزت صحيفة "فورصال" أن رأي ياروسلاف غوفين هو "رأي محترم ومهم إذا تم مناقشته من وجهة نظر حرص الآباء على توعية أولادهم بالقيم الوطنية النبيلة ،إلا أنه من الناحيتين السياسية والقانونية ،فالأمر صعب ومستحيل التطبيق ويحشر الأطفال في قضايا لا يمكنهم استيعابها ".

وأكدت أن "دور الآباء مهم في تكوين شخصية الأطفال ومساعدتهم على الانفتاح على محيطهم الاجتماعي والسياسي في المستقبل ،ومع ذلك قناعات الآباء لا يمكنها أن تفرض فرضا على الأبناء ،الذين يجب أن يترك لهم المجال للقيام باختياراتهم بحرية وقت ما يشاؤون وحين يبلغون سن القرار وتكتمل لديهم الصورة العامة عن الممارسات السياسية" .

وفي اليونان، تناولت الصحف العشاء غير الرسمي الذي جمع يوم الإثنين زعيمي الطائفة اليونانية والتركية في قبرص ،وهو الأول من نوعه منذ انهيار مباحثات توحيد الجزيرة في يوليوز الماضي بكرانس مونتانا في سويسرا.

وكتبت (إيثنوس) أن الاجتماع ،الذي دام ساعتين بإشراف الأمم المتحدة ،لم يتفق خلاله الطرفان على استئناف المفاوضات، وان كان قد مر في جو من الصراحة والهدوء ،الا أن الطرفين ظلا متمسكين بمواقفهما السابقة.

وقالت الصحيفة إن الخلافات في وجهات النظر موجودة وقوية، وما زاد في حدتها التوترات الأخيرة مع تركيا ،التي منعت قيام شركات نفط بعمليات التنقيب في المياه القبرصية ،بحجة حماية حقوق الأقلية التركية في الجزيرة.

صحيفة (تو فيما) ذكرت أن الجانبين أكدا على الأقل أنهما لا يرغبان في أن تؤدى جهود التسوية إلى طريق مسدود ، وأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد يضطر إلى لعب دور شخصي نشط في إطلاق عملية السلام المتوقفة.

وأشارت الصحيفة الى أنه في هذه الظروف من الجمود ،فإن تعيين غوتريس لممثل خاص جديد تكون له ثقة الطرفين ،سيكون مفيدا للغاية في محاولة وضع العملية السلمية على أساس جديد.

وأضافت أن الرئيس القبرصي أناستاسيادس تقدم بمقترح لاستئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت اليها قبل انهيارها في يوليوز الماضي ،بينما كان موقف زعيم القبارصة الأتراك هو بدء عملية جديدة تماما في مؤتمر دولي مع تحديد سقف زمني للتوصل الى تسوية نهائية لتوحيد الجزيرة.

وفي روسيا، واصلت الصحف اهتمامها بالتدابير الجوابية الروسية ردا على العقوبات الأمريكية، وكتبت صحيفة (كوميرسانت) أن 300 مشرع انضموا إلى المبادرة الرامية إلى الرد على العقوبات الأمريكية بالتوقيع على مشروع القانون ،الذي قدمه الأسبوع الماضي رئيس مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان) فياتشيسلاف فولودين، وحظي بتأييد رؤساء كافة الفرق النيابية بالمجلس.

وأضافت الصحيفة أن فولودين أكد الإثنين أن القراءة الأولى لمشروع هذا القانون ستكون في 15 ماي المقبل، على اعتبار أنه من الضروري إشراك الخبراء ورجال الأعمال في النقاش الدائر حول هذا الموضوع.

ونقلت الصحيفة تأكيد أندريه إيساييف، النائب الأول لرئيس فريق حزب "روسيا الموحدة" بالمجلس، أن العمل على صياغة مسودة مشروع هذا القانون انطلق بعد مدة وجيزة من التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف أمام مجلس الدوما في 11 أبريل الجاري .

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية روسية أن القرار بشأن هذه المبادرة التشريعية اتخذ مباشرة بعد "توسيع واشنطن القائمة السوداء لرجال الأعمال والشركات الروسية المشمولين بالعقوبات قبل حوالي أسبوع من الآن".

وسجلت الصحيفة أن مشروع القانون المحال على مجلس الدوما في 13 أبريل الجاري ينص فرض قيود على الولايات المتحدة وحلفائها ،الذين فرضوا عقوبات على الصناعات الروسية وكياناتها القانونية والمادية، كما يسمح للحكومة بفرض حظر على واردات المنتجات الزراعية والبرمجيات والتبغ والكحول وأنواع معينة من الأدوية.

وارتباطا بنفس الموضوع، ذكرت صحيفة (فيدوموستي) أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في 3 ماي المقبل لتسليط الضوء حول مشروع هذا القانون ،بمشاركة الحكومة الروسية ورجال الأعمال وممثلي جميع الشركات المشمولة بالعقوبات، إضافة إلى عدد من المحللين السياسيين.

وفي تركيا، أفادت صحيفة (دايلي صباح) أن زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها في 26 غشت من العام الجاري.

وأضافت الصحيفة أن حزب الحركة القومية، الذي تحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي، وأقام تحالفا انتخابيا مع حزب العدالة والتنمية تحسبا للاستحقاقات المقبلة، اعتبر أن الانتخابات السابقة لأوانها ستعود بالنفع على تركيا ومستقبلها، وستساهم في "تبديد أي سوء للفهم وإحباط مخططات الذين يراهنون على السيناريوهات الفوضوية".

وسجلت أن الحزب الحاكم رحب بهذه الدعوة ،في انتظار أن تتم مناقشتها من قبيل هيئاته التقريرية، كما حظيت بالترحيب من قبل حزب الشعب الجمهوري، أبرز قوى المعارضة، الذي أعرب عن قبوله "التحدي" و"استعداده" للاستحقاقات الانتخابية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (حريت) تأكيد نائب رئيس حزب الحركة القومية، بولنت تيزكان، قوله إنه "من غير الممكن الانتظار حتى 3 نونبر 2019" ، في إشارة إلى التاريخ المبدئي للانتخابات، معتبرا أن "إرادة الأمة وحدها يمكن أن تحل المشاكل التي تواجهها تركيا".

ومضت الصحيفة قائلة إن "الحكومة التركية فشلت ،سواء تعلق الأمر بالقضايا الداخلية أو الخارجية، حيث تعاني البلاد جملة من المشاكل الاقتصادية"، كما هو الشأن بالنسبة للتراجع المهول للعملة التركية (الليرة).

من جهتها، سجلت صحيفة (ستار) أن الرئيس أردوغان اعتبر في بداية أبريل الجاري أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها مسألة "غير قابلة للنقاش"، مشيرة إلى أن رئيس البلاد سيعقد الأربعاء الجاري اجتماعا مع زعيم حزب الحركة القومية لمناقشة هذا الموضوع.

وفي النمسا، أفادت صحيفة (داي بريس) أنه تم الثلاثاء فتح تحقيق حول مسجد وحديقة أطفال يوجد مقرهما ببريتيتاو (الدائرة العشرون لفيينا) التابعين لجمعية "الاتحاد الإسلامي التركي بالنمسا"، وذلك بعد نشر صور، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأطفال أتراك يرتدون زيا عسكريا للتمويه وفتيات محجبات، مشيرة إلى أن التحقيق سيشرف عليه مكتب حماية الشباب ،وسيسعى إلى التحقق مما إذا كانت هذه الأنشطة تعرض تربية الأطفال وصحتهم للخطر.

وذكرت الصحيفة أن الوزير المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي والفنون والثقافة والإعلام، جيرنوت بلوميل (الحزب المحافظ)، أعرب عن اندهاشه من تلك الصور ،التي تحتفل بشكل واضح بانتصار عسكري تركي في الحرب العالمية الأولى ، داعيا عمودية مدينة فيينا لاتخاذ التدابير اللازمة ،من خلال عدم منح إعانات لرياض الأطفال الإسلامية، وحظر ارتداء النقاب على الفتيات في سلك الحضانة والابتدائي.

من جهتها، علقت صحيفة (دير ستاندار) على الضربة العسكرية الأخيرة على سوريا ،التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مسجلة أن فرنسا تحضر لحل سياسي للقضية السورية ينتظر أن يشرك كلا من روسيا وتركيا وإيران، في الوقت الذي تعزز موسكو وطهران وأنقرة تعاونها وتنسيقها بالمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات التسوية السورية ،التي تقام تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة الأطراف السورية الفاعلة الخارجية، "توجد في مأزق حقيقي".