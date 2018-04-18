عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

* أخبار اليوم:

- العثماني يكشف 100 إنجاز. يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، ضيفا على أحد مدرجات كلية الحقوق بمدينة الرباط، حيث سيقدم حصيلة العام الأول من ولايته الحكومية. وأكد مصدر حكومي أن حكومة العثماني ستقدم 100 أهم إجراء تعتبرها إنجازات هامة تحققت في عهدها، ويتعلق الأمر بإجراءت اقتصادية لفائدة المقاولات، وأخرى اجتماعية لفائدة الطلبة والأرامل والمطلقات، إضافة إلى التغطية الصحية للمستقلين.

- بدأت تنكشف بعض تفاصيل العرض العراقي لاستئناف عملية الإنتاج في مصفاة سامير المتوقفة منذ أزيد من سنتين ونصف، حيث عبرت السلطات العراقية عن التوصل إلى اتفاق مع المغرب من أجل إعادة الإنتاج في المصفاة، لكن بصرف أقل قدر ممكن من الأموال في ما يخص تسوية الديون. والعرض يهم استثمار ما بين 200 و300 مليون دولار، ما يعني ليس اقتناء المصفاة بقدر ما هو اتفاق للتشغيل والاستغلال.

* المساء:

- اتهامات للحكومة بالقيام بإشهار لشركات المحروقات والداودي ينتفض. عاد الجدل المثار حول أسعار المحروقات ليشعل قبة مجلس النواب، بعدما اتهم فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة ب"الضحك على المغاربة"، وبأنها تقوم بعملية إشهار للشركات من خلال التطبيق الإلكتروني "محطتي"، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الوزير لحسن الداودي، الذي انتفض في وجه النائب محمد أبدرار، بعدما استهزأ من الانخفاضات التي لا تتجاوز 20 أو 30 سنتيما.

- كشف وزير الصحة، أناس الدكالي، أن عدد المغاربة الذين تلقوا العلاج في مصالح المستعجلات بمختلف مستشفيات البلاد بلغ 6 ملايين شخص خلا السنة الماضية، وهو رقم ضخم مقارنة مع السنوات السابقة، التي لم يتجاوز العدد فيها 4 ملايين شخص. ويتضح من خلال الأرقام التي بسطها الوزير الضغط الكبير على المستشفى العمومي، حيث ارتفع عدد المرتفقين من 6 ملايين إلى 11 مليونا حاليا. وأشار الوزير إلى أنه تم رصد 730 مليون درهم لتأهيل المستشفيات.

* الأحداث المغربية :

- اغتصاب .. ملفق. نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، مزاعم الاغتصاب التي نشرتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، والتي ادعت فيها أن "قاصرا بمدينة إمزورن يدعى أيمن (ب)، يبلغ من العمر 16 سنة، كان قد صرح لهيئة المحكمة بتعرضه للاغتصاب بالتناوب" من طرف جهة لم تتم تسميتها تحديدا، وإنما تم ذكرها تلميحا، في إشارة إلى موظفي الشرطة المكلفين بالبحث. وذكرت المديرية في بلاغ لها، أنه "تنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذه الإشاعات المغرضة التي تنسب لمصالح الأمن أخبارا زائفة، فإن مصالح الشرطة بمدينة إمزورن لم تقدم أمام السلطات القضائية المختصة خلال سنتي 2017 و2018 أي قاصر يحمل الهوية المذكورة في التدوينة المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن السجلات الإدارية والقضائية الممسوكة على صعيد هذه المصلحة الأمنية تفنذ إجراء أي بحث مع قاصر بنفس الهوية".

- المجلس الأعلى للتعليم ينتقد التعاقد. قصف تقرير جديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الخيار، الذي أقدمت عليه الحكومة، ممثلا في التعاقد دون تكوين للأساتذة بتبرير معالجتها للخصاص في مجال التدريس. وكشف التقرير، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء، أن التكوين والتكوين المستمر والتأهيل المهني أبزز الإشكالات الكبرى، التي يعيق ضعفها وغيابها الأداء التربوي، ويتسبب في ضعف ومحدودية أداء الفاعلين التربويين، وفي مقدمتهم المدرسون في كافة الأسلاك والتعليم العالي، وكذلك التكوين التربوي.

* العلم:

- حل جواز السفر المغربي في المرتبة ال72 عالميا في ترتيب الدول التي يمكن لمواطنيها دخولها بدون تأشيرة أو بتأشيرة بعد الوصول. ويستطيع المغاربة، حسب الموقع العالمي "باسبورت إنديكس"، دخول 59 دولة دون تأشيرة ويمكنهم زيارة كوريا الجنوبية والبرازيل دون تأشيرة، إضافة إلى كل من تركيا والجزائر وتونس وبليز وساحل العاج والغابون وغامبيا وغرينادا وماكاو وفانواتو والنيجر والفلبين والبنين ودومينيكا والإكوادور وغينيا وهايتي وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا ومالي وولايات ميكرونيسيا المتحدة والأراضي الفلسطينية والسينغال، إلى جانب كل من "سانت فينسنت والغرينادين" و"ساو تومي وبرينسيب".

- تحتضن مدينة برشلونة (شمال شرق إسبانيا) ما بين 16 و19 أبريل الجاري المعرض الدولي للمنتجات الحلال "المانتاريا حلال" 2018، بمشاركة مقاولات وفاعلين من عدة بلدان، من بينها المغرب. وحسب بلاغ للجمعية، تقود الجمعية المغربية للمصدرين وفدا يضم حوالي 20 مقاولة تمثل العديد من القطاعات خاصة الصناعة الغذائية والتجميل والمالية التشاركية. وسيتم تخصيص جناح للترويج للمنتجات والخدمات في هذا القطاع، الذي يشهد توسعا كبيرا في سوق عالمي يقدر ببليوني دولار سنة 2017.

* بيان اليوم:

- قال وزير الصحة، أناس الدكالي، إنه تم خلال سنة 2017 رصد 730 مليون درهم من أجل تأهيل المستشفيات. وسجل السيد الدكالي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "النقص الحاد في الأطر الطبية" تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن قطاع الصحة في المغرب يعرف عدة إكراهات، خاصة أن المنظومة الصحية تشهد ضغطا كبيرا جراء نقص الموارد البشرية وارتفاع عدد المرتفقين من 6 مليون شخص إلى 11 مليون شخص حاليا.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن السوق الوطنية سيتم تموينها بشكل عادي بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. وقال السيد الداودي، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة البين وزارية المكلفة بمراقبة وضعية الأسواق وعمليات المراقبة، إن الأسواق المغربية سيتم تموينها بجميع المواد الضرورية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان، بفضل وفرة التساقطات المطرية هذه السنة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري .. صفعة جديدة للبوليساريو. فوض مجلس وزراء الدول ال28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأروبي، يوم الاثنين اللجنة الأوروبية، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على بروتوكول جديد للصيد البحري، المغرب- الاتحاد الاروبي، يشمل الصحراء المغربية. ويشكل هذا الأمر انتصارا دبلوماسيا جديدا للمغرب، الذي أفلح مرة أخرى في التصدي بحكمة وحزم ل"المناورات القضائية"، التي يلجأ إليها البوليساريو وحاضنتها الجزائر، والرامية الى استهداف الاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب وأوروبا.

- تساءلت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، في رسالة موجهة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، عن موقع جهاز تفتيش الشغل ضمن أولويات واهتمامات وزارة الشغل والإدماج المهني، مسجلة التناقض الحاصل بين الخطاب والممارسة، حيث يتم تكريس سياسة الإقصاء والتهميش في حق العناصر المنتمية لهذا الجهاز.

* رسالة الأمة:

- وقع المغرب والإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية. ويتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة، التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للموارد البشرية، على وضع برامج مشتركة، لاسيما في مجالات دعم الثقافة المؤسسية وأنظمة السلوك المهني، وترسيخ مبدا التدبير المبني على الوظائف والكفاءات، والتدبير المندمج للموارد البشرية، وتثمين تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، ووضع آليات للتعاقد ترتكز على النتائج داخل الإدارات العمومية.

- بدا البنك الدولي أقل تفاؤلا بخصوص معدل النمو خلال السنة الجارية، حيث خفض توقعاته لنسبة النمو بالمغرب، وهي تقديرات أقل مما كانت عليه في يناير الماضي، بينما كان أكثر تفاؤلا بخصوص نمو الاقتصاد الوطني خلال السنتين المقبلتين. ففي أحدث إصدار من "تقرير المرصد الاقتصادي"، الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي، خفض هذا الأخير توقعاته للنمو بالمغرب إلى 3 بالمائة، مقابل 3.1 المتوقعة في تقريره الخاص بشهر يناير الماضي.

* آخر ساعة:

- أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز وإتلاف ما مجموعه 859 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني خلال الربع الأول من السنة الجارية. وأوضح بلاغ للمكتب أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب قامت بـ 15.680 زيارة ميدانية داخل السوق الوطني، 3.571 منها في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، لمراقبة 249.300 طن من مختلف المنتجات الغذائية، موضحا أن 607 ملفات تم تقديمها أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.

- دعت النقابة الوطنية للصحة موظفي قطاع الصحة إلى خوض إضراب وطني غدا الخميس 19 أبريل الجاري، بجميع المؤسسات الصحية بالمغرب، مستثنية أقسام الإنعاش والمستعجلات احتجاجا على ما وصفته ب"غياب سياسة وطنية للصحة والسعي إلى خوصصة القطاع". ويأتي هذا الإضراب في سياق الاستمرار في المطالبة ب"إقرار فعلي للحق في الصحة لجميع المواطنين، والرفع من الميزانية والزيادة في الموارد البشرية، ومن أجل الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأطباء والممرضين والمتصرفين، والمساعدين الطبيين، والمساعدين الإداريين والتقنيين والمهندسين، وكل فئات موظفي الصحة.

* ليكونوميست:

- يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الخميس 26 أبريل الجاري، الحكومة والنقابات والمؤسسات العمومية، إلى التفكير في إقامة عقد اجتماعي جديد. وبالنسبة للاتحاد، فإن التقدم الاقتصادي والاجتماعي مترابطان. وفي هذا الصدد، يتعين على المشرع إعداد نصوص تمكن المقاولة من مواجهة المنافسة الدولية.

- أكد مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، حسن عبقري، أن المحطة المينائية تركز بشكل كبير على تأمين علاقة ناجحة بين الزبون والناقل من أجل تفادي أي تأخير أو عائق أثناء عملية النقل. ويعتزم الميناء الاستفادة من موقعه الاستراتيجي القريب من سوق تضم أكثر من 600 مليون مستهلك، في إشارة إلى أوروبا.

* أوجوردوي لوماروك:

- يمكن لزبناء شركة تأمين، الذين يمتلكون منتجات ادخار للتقاعد تحويل مدخراتهم بكل حرية من شركة تأمين إلى أخرى دون أي قيود. وهذا ما تسمح به، نظريا، مقتضيات قانون المالية 2018. وقد أثار هذا الإجراء استحسان الكثير من المدخرين. وفي الماضي، كان الزبناء يعانون في حالة رغبتهم في تغيير الشركة، حيث يتعين عليهم شراء جميع مساهماتهم، وأداء الغرامات المفروضة على ذلك، قبل إعادة الاشتراك في منتج آخر لدى شركة أخرى.

- تم انتخاب المغرب، باستحقاق، من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في ثلاث هيئات رئيسية تابعة للمنظمة الأممية. ويتعلق الأمر بالمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ولجنة التنمية الاجتماعية. ويعكس انتخاب المغرب في هذه الهيئات الأممية، الإشعاع الدبلوماسي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

* لوبينيون:

- أعلنت المديرية العامة للضرائب عن نظام جبائي جديد لتيسير عملية أداء المستحقات الضريبية المفروضة على الشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة تمنعها من مواصلة نشاطها. ويطبق هذا النظام، ابتداء من فاتح يناير 2018، على الشركات سواء بالنسبة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل.

- فاز الجناح المغربي في معرض السياحة ببرلين 2018 بالجائزة الثالثة في فئة إفريقيا، وذلك بفضل تصميمه الذي يعكس تراث ومعمار بلد مشارك. وتميز الرواق المغربي بما قدمه من تجديد وابتكار، حيث شاركت جهة أكادير سوس ماسة برواق خاص بها، وهو ما يمثل سابقة في الحملات السياحية الترويجية للمغرب في برلين.

* البيان:

- بلغ عدد المتبرعين خلال قافلة التبرع بالدم، التي نظمتها وزارة الصحة من 19 فبراير الماضي إلى 25 مارس، 47 ألفا و161 متبرعا. وحسب وثيقة لوزارة الصحة تم تقديمها، أمس الثلاثاء، خلال عرض حصيلة هذه القافلة، فإن الهدف كان محددا في 37 ألفا و100 متبرع. وبلغ مخزون الدم على الصعيد الوطني 13 ألفا و838 كيسا من الدم، أي ما يناهز 18 يوما من حاجيات المؤسسات الاستشفائية من الدم.

- قال وزير الصحة أناس الدكالي، أنه تم خلال سنة 2017 رصد 730 مليون درهم من أجل تأهيل المستشفيات. وسجل السيد الدكالي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن قطاع الصحة في المغرب يعرف عدة إكراهات، خاصة أن المنظومة الصحية تشهد ضغطا كبيرا جراء نقص الموارد البشرية وارتفاع عدد المرتفقين من 6 مليون شخص إلى 11 مليون شخص حاليا.

* ليبيراسيون:

- أبرمت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، شراكة مع بورصة الدار البيضاء لتعزيز جاذبية المقاولات المغربية لدى المستثمرين. وتندرج هذه الشراكة في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية لدعم إحداث مناصب الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي في المغرب. وستقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة لبورصة الدار البيضاء في استراتيجيتها لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات الحكامة والتواصل المالي.

* لوماتان:

- قال وزير العدل، محمد أوجار، إن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة شركات التأمين بلغت 113.13 في المائة خلال سنة 2017. وتابع السيد أوجار، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بالبرلمان، أنه على مستوى المحاكم الإدارية، فقد بلغت هذه النسبة 111.04 في المائة خلال السنة ذاتها، فيما كانت على مستوى المحاكم الابتدائية في حدود 106 بالمائة.

- أوصى البنك الدولي، في تقرير جديد له، المغرب بالتوجه نحو نموذج اقتصادي يرتكز أكثر على التصدير، حيث يضطلع فيه القطاع الخاص بدور أكبر كمحفز للنمو ولإحداث فرص الشغل. وأبان النموذج الحالي، الذي يعتمد على الطلب الداخلي، لاسيما الاستثمار العام، عن ضعفه بسبب العقبات التي تحول دون مواصلة تحقيق التقدم على مجموعة من المستويات.