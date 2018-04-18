عرض لأبرز اهتمامات الصحف المغاربية اليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، باستمرار أزمة التعليم الثانوي في تونس، والمشروع المثير للجدل حول الصحة في الجزائر، واتفاق الأغلبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة على تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا.

ففي تونس أبرزت صحيفة "الشروق" أن تعليق الدروس في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية "فجر غضب آباء التلاميذ"، وأثار "جدلا واسعا لدى الشارع التونسي وفي صفوف الأولياء والتلاميذ"، والذين نفذ بعضهم وقفات احتجاجية "محملين المسؤولية لنقابة الأساتذة والوزارة على حد سواء".

ولاحظت الصحيفة، في مقال تحت عنوان "تعليق الدروس تخريب لمستقبل تونس" أن المواقف تأرجحت بين مؤيد ورافص، حيث يعتبر أساتذة التعليم الثانوي أن قرار تعليق الدروس "راجع إلى غلق الوزارة لباب التفاوض مع المدرسين"، فيما أدان آخرون "هذه الخطوة الاحتجاجية لما لها من انعكاسات سلبية على التلاميذ خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من السنة الدراسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأساتذة أكدوا أن إضرابهم حقق نسب نجاح تجاوزت 97 في المائة، مشيرين إلى تمسكهم بمواصلة تعليق الدروس إلى حين تراجع وزارة التربية عن موقفها تجاه مطالبهم والتوصل معها إلى حلول ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.

وأضافت الصحيفة أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة) أكدت تمسكها بمواصلة تعليق الدروس، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء للرد على ما اعتبرته "تعنتا من قبل الحكومة ووزارة التربية ورفضهما الجلوس معها إلى طاولة المفاوضات".

وتحت عنوان "الانتحار البطيء للمدرسة العمومية"، كتبت صحيفة "المغرب"، "إننا نعيش اليوم نزيفا خطيرا يفقر المدرسة العمومية"، معتبرة أنه "أيا كانت نتيجة الصراع اللاعقلاني بين النقابة العامة للتعليم الثانوي والحكومة، فالنتيجة الحاصلة الآن بصفة مؤكدة هي الانتحار البطيء للمدرسة العمومية".

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن الوضع الراهن يعود إلى أمرين أساسيين أولهما "عجز الحكومات المتعاقبة عن طرح مشروع إصلاحي فعلي للمنظومة التربوية"، وثانيهما "جنوح نقابات التعليم إلى سياسة شبه وحيدة تتمثل في المزيد من المكتسبات ذات البعد المادي، والضغط بكل السبل على السلطة التنفيذية".

وأضاف كاتب الافتتاحية أنه "ينبغي أن تكون لنا الشجاعة الكافية لكي نقول بأن التراجع الكبير لمدرستنا العمومية مرتبط ولا شك بالتراجع النوعي لمضمون التدريس عامة وجودته"، معتبرا أنه "لا يمكن تبرئة الإطار التربوي من هذا التردي العام".

ونقلت صحيفة "الصباح" من جهتها، عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قوله إنه "سيتم التوصل في الساعات القادمة للحلول المناسبة لأزمة التعليم"، مشيرة إلى أن الطبوبي شدد كذلك على أن المركزية النقابية "حريصة على إنجاح السنة الدراسية" محملا الحكومة مسؤولية "إفشال الحوار وتجاهل المفاوضات مع الطرف النقابي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي أكد من جهته، أن "نسبة تعليق الدروس بلغت 97.6 بالمائة في كافة تراب البلاد"، معتبرا أن "هذا النجاح هو رسالة واضحة للحكومة ولوزارة التربية".

وأضافت الصحيفة أن وزير التربية التونسي حاتم بن سالم قدم أمس اعتذاره على تعليق الدروس، مؤكدا أن موقف الحكومة موضوعي وواضح ويتمثل في الرغبة في عدم إقحام التلاميذ في نزاع نقابي مادي. وأشارت إلى أن الوزير بعث برسالة طمأنة للأولياء والتلاميذ بخصوص الامتحانات الوطنية.

وفي الجزائر، اهتمت الصحف بالمشروع الجديد المثير للجدل حول الصحة الذي ستتم دراسته الأسبوع المقبل، بالمجلس الشعبي الوطني. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أنه بعد تأخيره في مناسبات عدة، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون المثير للجدل حول الصحة، ابتداء من يوم الأحد المقبل ، للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، اللهم إذا صدر قرار مفاجئ بخلاف ذلك.

وأضافت أن "نص مشروع القانون، الذي يعترض عليه بشدة جزء من الطبقة السياسية ونقابات القطاعات، ستتم دراسته في نهاية المطاف في جلسة عامة من قبل النواب الذين سيكون عليهم، بهذه المناسبة، استعراض والفصل في مقتضيات، أقل ما يمكن أن يقال عنها، إنها عرضة للجدل من البداية".

وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "قفزة في المجهول"، أن مخاوف تم التعبير عنها لحد الآن تظهر أن مشروع القانون الأولي يتضمن توجهات جديدة في التكفل بالصحة العمومية قد تؤثر سلبا على منظومة الصحة الوطنية التي بنيت إلى غاية الآن على نوع من الهيمنة للقطاع العمومي

واعتبرت أن القطاع العمومي غير قادر على مواكبة تكفل لائق بصحة المواطن كما هو الشأن عبر العالم، بما في ذلك بالبلدان الأقل ثراء من الجزائر، غير أنه بدل التضحية بالقطاع العمومي برمته جراء عجزه عن توفير هذا الحد الادنى الذي ينتظره المواطن من حيث الخدمات، كان يتعين الاهتمام، عن كثب، بأسباب هذا الإفلاس.

ويرى صاحب الافتتاحية أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تفسير ضعف الخدمة التي تقدمها مؤسسات الصحة العمومية على الرغم من المجهود الضخم الذي تبذله الدولة في هذا المجال منذ نيل البلاد استقلالها؟ مقترحا أنه يتعين، ربما، النظر في الجانب المتعلق بتدبير القطاع بصفة عامة، الفاشل بطبيعة الحال.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الحياة) أنه بغض النظر عن هذا المعطى الذي يعرفه الجميع، فإن مشروع القانون، الذي يفترض فيه أن يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، يظهر وكأنه لا يبالي بذلك، على اعتبار أن بعض مقتضياته قد تفتح المجال لجدل حاد.

وذكرت الصحيفة أنه عندما تعتزم الحكومة التخلي عن مسؤوليتها في تمويل المنظومة الصحية وتحويله إلى نظام الضمان الاجتماعي، يبدو من الصعب تصور كيف يمكن لهذه الأخيرة أن تنجح في ذلك، وهي التي تصطدم بصعوبات مالية كبيرة.

وتساءلت كيف يمكن لنظام الضمان الاجتماعي أن يواجه ارتفاعا مهولا منتظرا للنفقات الناجمة عن سداد تكاليف العلاجات؟

من جهتها، كتبت صحيفة (الخبر) أن مشروع القانون حول الصحة الذي طال انتظاره سيصل أخيرا إلى المجلس الشعبي الوطني وأن تقديمه في جلسة عامة مقرر يومي الأحد والاثنين المقبلين، قبل التصويت عليه يوم 30 أبريل، باستثناء إذا كان هناك تغيير في اللحظة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة أن أعضاء لجنة الصحة، التي تتشكل أساسا من ممثلي الأغلبية البرلمانية (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) طالبوا برفض أو تعديل مقتضيات ما لا يقل عن ثلاثة فصول مقترحة من قبل الحكومة، موضحة أن الأمر يتعلق، من بين أمور أخرى، بالفصل 174 الذي ينص على منع النشاط التكميلي للأطباء الذي دعت إليه الحكومة، والذي رفضته اللجنة.

من جانبها، لاحظت صحيفة (الشروق) أنه وحتى قبل عرضه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني، وعلى الرغم من تطمينات الوزارة الوصية والسلطات العمومية، بخصوص الحفاظ على المبادئ الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية، وخاصة مجانية العلاجات، فإن هذا القانون الجديد يبقى بعيدا عن أن يحظى بقبول الخبراء المستقلين، وبدرجة أقل المعارضة، على اعتبار أنه لا يميز تقريبا بين القطاعين العمومي والخاص.

أما صحيفة (الوطن)، فأوردت نتائج دراسة حول استهلاك الأدوية بالجزائر، أعدها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، وهي سابقة في الجزائر، موضحة أن الدراسة، التي تسلط الضوء على تعاطي المرضى الجزائريين مع استهلاك الدواء ووجهة نظرهم إزاء منظومة الصحة الوطنية، همت عينة من 2603 أشخاص تفوق أعمارهم 18 سنة وأنجزت ما بين 15 فبراير والرابع من مارس الماضيين، من خلال مكالمات هاتفية استغرقت 18 دقيقة بالنسبة لكل مستجوب.

وأوردت الصحيفة، في هذا الصدد، تصريحات، الدكتور عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، الذي ذكر بالأهداف الرئيسية للدراسة التي تروم معرفة أفضل لواقع استهلاك الأدوية بالجزائر، وإنجاز نمذجة للأدوية المستهلكة، والصورة التي كونها المستهلك عن المصنعين الوطنيين، وموقفهم ودرجة ثقتهم في أداء المنظومة الصحية.

وفي موريتانيا، كتبت الصحف أن الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة (المعتدلة) اتفقتا على تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحسبا للاستحقاقات المقبلة، معتبرة أن ذلك يعني تبخر أي أمل للمعارضة الراديكالية (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) في الانضمام لهذه اللجنة، باعتباره واحدا من أبرز مطالبها. وأوضحت الصحف، استنادا لمصادر لم تكشف عن هويتها، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع عقدته لجنة متابعة الحوار بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة، مساء أمس الثلاثاء، وخصص بشكل رئيسي لمناقشة المقترح المقدم من طرف لجنة مشتركة بين الطرفين تتكون من ثمانية أعضاء، بخصوص أعضاء هذه اللجنة.

وأضافت أن الطرفين اتفقا بشأن الأعضاء ال11 المرشحين ليكونوا حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو ما يعني رفعها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها بمرسوم رئاسي دون أي تعديل، وفقا للقانون المنظم للجنة، متوقعة أن يتم الإعلان عن تشكيلة اللجنة في وقت قريب.

وتابعت أن الاعلان عن تشكيلة اللجنة يعني تبخر الأمل في استئناف المفاوضات السرية بين الاغلبية الرئاسية والمعارضة الراديكالية، مبرزة أن تشكيلة اللجنة كانت من بين أهم بنود مسودة الاتفاق السياسي التي تم تسريبها قبل ايام، وأعقب ذلك انهيار المفاوضات وتبادل الاتهامات بين الطرفين.

وبحسب الصحف فقد قدمت الأغلبية الرئاسية خلال اجتماعها، أمس، مع المعارضة المحاورة، عرضا حول المفاوضات السرية التي جرت مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وانتهت الى طريق مسدود، بعد تسريبات إعلامية لمسودة المشروع الذي كان الطرفان على وشك التوقيع عليه.

وارتباطا بهذه المفاوضات السرية، ذكرت الصحف أن رئيس حزب (الصواب) المعارض، عبد السلام ولد حرمة، اعتبر أن "أكبر هدف يفترض تحقيقه من تسريب لقاءات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مع النظام على النحو الذي تم به، هو إضعاف وتفتيت المعارضة بكل أطيافها، ومواقعها، وزيادة عجزها عن الالتقاء حول برنامج مرحلي يضمن إدارة الاستحقاقات القادمة بشكل تشاركي، يقوي حظوظ نزاهتها وحياد المشرفين عليها".

ونقلت عن ولد حرمة قوله إن "الخطأ الأكبر سيكون أن نعالج خطأ ارتكبه بعضنا (في إشارة إلى دخول أطراف بالمنتدى في مفاوضات سرية مع الأغلبية الرئاسية دون علم أطراف أخرى) بزيادة تشرذمنا وانقسامنا في هذه اللحظة والانشغال عن تصحيحه بارتكاب ما هو أسوأ منه، وهو مواصلة الانقسام في وقت يحتاج بلدنا أن نتحد ونتكاتف ويتفهم بعضنا أخطاء بعض مهما كان حجمها".