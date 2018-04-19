إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، بعدد من المواضيع من أبرزها استمرار النقاش حول إلغاء تجريم الإجهاض بالأرجنتين، و تقديم الخطة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بالبيرو، وفتح دعوى قضائية ضد عضو مجلس الشيوخ، أسيو نيفيس، بالبرازيل، و توقعات صندوق النقد الدولي حول توقعات الاقتصاد الشيلي، و الاضراب الذي فرضته إحدى الحركات المسلحة بإحدى الجهات شمال كولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات عند استمرار النقاش حول قضية إلغاء تجريم الإجهاض، و التوقعات حول نسب التضخم و النمو بالبلاد.

و هكذا، كتبت يومية "كلارين" أنه خلال ثلاث ساعات تحدث 22 متدخلا من المعارضين لإلغاء تجريم الإجهاض و لجأ بعضهم إلى مقاطع فيديو تظهر حالات إجهاض لدعم و جهات نظرهم، مبرزة أن البعض حذر من أن إلغاء تجريم الاجهاض يعني "القتل".

و أضافت أن أغلب المتدخلين أطباء و محامون و أساتذة من الجامعة الكاتوليكية الأرجنتينية، و رئيسات منظمات غير الحكومية و مؤسسات خيرية، مبرزة أن الحجج التي دعموا بها موقفهم هي فكرة أن "هناك حياة" و أنه طوال مداخلاتهم تحدثوا عن "الطفل" و "الشخص"، الذي يتساوى في الحقوق مع المرأة.

و من جانبها، كتبت يومية "دياريو بوبولار" أنه بعيدا عن تقديرات الحكومة حول التضخم (15 بالمائة)، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، صدر أمس، أن تصل نسبة التضخم بالبلد الجنوب أمريكي 19.2 بالمائة عند متم السنة الجارية، و أن تبلغ نسبة النمو نحو 2 بالمائة.

و أضافت أن المؤسسة المالية الدولية توقعت أن يصل النمو خلال السنة المقبلة 3.2 بالمائة، و التضخم نحو 15 بالمائة.

و في البيرو، خصصت الصحف المحلية حيزا بارزا من صفحاتها للحديث عن تقديم الخطة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، و معدل النمو المتوقع خلال السنة الجارية.

و هكذا، كتبت يومية "البيرو 21" أن الرئيس مارتين فيزكارا شارك في حفل تقديم الخطة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد خلال الفترة 2018-2021، التي أعدتها لجنة مكافحة الفساد، مبرزة أن رئيس الجمهورية أكد أن الوثيقة ستشكل خريطة طريق لعمل حكومته لمكافحة هذه الآفة.

و نقلت اليومية عن فيزكارا قوله "إننا ندرك تماما بأننا لن نكون قادرين على تحقيق التنمية التي نبحث عنها إذا لم نحارب الفساد بشكل مباشر"، مشيرة إلى الرئيس أكد أن الخطة ستكون ضمن أجندة مجلس الوزراء المقبل لمناقشتها و تقييمها و المصادقة عليها.

و من جانبه، تضيف اليومية" أفاد رئيس اللجنة دوبيرلي رودريغيث، الذي يشغل أيضا منصب رئيس السلطة القضائية، أن الخطة تحتوي على تدابير محددة وقائية، بالإضافة إلى إصلاحات في المجال التشريعي لمحاربة الفساد.

و في الشق الاقتصادي، أفادت اليوميات أن صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقرير له أن يسجل الاقتصاد البيروفي نموا بنسبة 3.7 بالمئة خلال السنة الجارية، و 4 بالمائة العام المقبل.

و أوردت أن المؤسسة المالية خفضت، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، من تقديراتها بشأن نمو اقتصاد البلد الجنوب أمريكي من 3.8 بالمائة كانت قد توقعتها شهر أكتوبر الماضي إلى 3.7 بالمائة حاليا.

و في نفس السياق، أبرزت أن صندوق النقد الدولي كشف أن الناتج المحلي الإجمالي للبيرو سجل خلال السنة الماضية نموا بلغ 5ر2 بالمائة، وهو ثاني أقل معدل في السنوات السبع الأخيرة، في ظل التباطؤ الناجم عن الأزمة السياسية التي بلغت ذروتها باستقالة الرئيس السابق بيدرو بابلو كوشينسكي ، و قضايا الفساد والكوارث الطبيعية.

و في البرازيل، انصب اهتمام اليوميات المحلية على فتح دعوى قضائية ضد عضو مجلس الشيوخ، أسيو نيفيس، بتهم الفساد وعرقلة العدالة، و توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد.

و هكذا، كتبت "أوغلوبو" أن قرار المحكمة العليا بفتح دعوى بتهمة الفساد وعرقلة العدالة ضد عضو مجلس الشيوخ أسيو نيفيس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي (وسط يمين) خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، يلقي بظلاله على المشاركة المحتملة في انتخابات أكتوبر.

و أضافت الصحيفة "من المستحيل تقريبا قياس الضرر الذي يمكن أن تسببه اتهامات نيفيس للمرشح المحتمل للحزب للانتخابات الرئاسية جيرالدو ألكمين"، مشيرة إلى انتخابات أكتوبر تعد بأن تكون "مليئة بالمفاجآت".

و من جانبها أفادت يومية "جورنال دو برازيل" أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل الاقتصاد البرازيلي نسبة نمو ب 2.3 بالمائة، مبرزة أن هذا الرقم يمثل زيادة ب 0.4 بالمائة مقارنة بتقديرات يناير 1.9 بالمائة، و أن أداء البلاد سيظل بعيدا عن المعدل العالمي للاقتصادات الصاعدة.

و أضافت أن المؤسسة المالية راجعت أيضا تقديراتها لاقتصاد العملاق الجنوب أمريكي خلال السنة المقبلة متوقعة أن يسجل نموا بواقع 2.5 بالمائة مقارنة بالتوقعات السابقة 2.1 بالمائة.

و في الشيلي، اهتمت الصحف على الخصوص بتوقعات نمو الاقتصاد، والشكوى المرفوعة ضد المرشح الرئاسي السابق بسبب فواتير مزيفة.

و هكذا، كتبت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الشيلي خلال السنة الجارية إلى 3.4 بالمائة، مقابل 2.5 بالمائة كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.

و أضافت أن المؤسسة، التي أفادت وفق تقديراتها أن نمو اقتصاد البلد الجنوب أمريكي سيسجل 3ر3 بالمائة خلال السنة المقبلة، جددت ثقتها في تسارع نمو الاقتصاد الشيلي.

و من جهتها، أفادت "لا تيرثيرا" أن مصلحة الضرائب الداخلية بالشيلي قدمت دعوى، أمس، ضد المرشح الرئاسي السابق ماركو إنريكيز أومينامي، بسبب فواتير مزيفة مقابل أموال لتمويل حملته الانتخابية.

و يواجه إنريكيز أومينامي، مؤسس و زعيم الحزب التقدمي و الذي ترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات (2009 و 2013 و 2017) ، تهمة تسليم فاتورتين مزيفتين لشركة تعدين بقيمة 700.590 دولار أمريكي.

و في كولومبيا، توقفت الصحف المحلية عند الإضراب المفروض الذي أعلنت عنه مجموعة ماوية بجهة نورتي دي سانتاندير، وتوقعات النمو لسنة 2018 .

و هكذا، سلطت يومية "إل اتييمبو" الضوء على الاضراب المفروض بالقوة بكاتاتومبو بجهة نورتي دي سانتاندير (شمال)، على الحدود مع فنزويلا من قبل مجموعة ماوية تدعى "جيش التحرير الشعبي".

و أضافت الصحيفة أن الاضراب الذي أعلن عنه في أعقاب الاشتباكات المستمرة بين "جيش التحرير الشعبي" و مقاتلي "جيش التحرير الوطني" إلى شلل في المنطقة، رغم الضمانات الأمنية التي قدمتها سلطات كاتاتومبو.

و من جهتها، توقفت يومية "بورتافوليو" عند التوقعات الجديدة لنمو الاقتصاد الكولومبي للسنة الجارية، والتي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير.

و وفقا لهذا التقرير، فإن النمو الاقتصادي للبلد الجنوب أمريكي من المتوقع أن يصل 7ر2 بالمائة في 2018 ، مقابل 8ر2 بالمائة كانت متوقعة في تقديرات سابقة.