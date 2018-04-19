قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تطرقت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية، على الخصوص، إلى الاجتماع السري بين وزير الخارجية الأمريكي المقبل، مايك بومبيو، والزعيم الكوري الشمالي، وللدعوات الموجهة لحكومة أوتاوا للتحرك إزاء تدفق طالبي اللجوء، وكذا لتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وللعلاقات المكسيكية الفرنسية.

فبالولايات المتحدة، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية ووزير الخارجية المقبل مايك بومبيو قاما بزيارة سرية لبيونغ يانغ خلال عطلة عيد الفصح، التقيا خلالها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء بين اثنين من أكثر المبعوثين الموثوق بهم من لدن الرئيس ترامب، وكيم جونغ أون تندرج في إطار الجهود الرامية إلى إرساء أسس محادثات مباشرة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

وأضافت، في هذا الصدد، أن ساكن البيت الأبيض صرح أن الولايات المتحدة على اتصال مباشر مع كوريا الشمالية "على مستويات عالية جدا"، وذلك خلال جلسة تصوير مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي زاره في فلوريدا في مقر إقامته في مار لاغو.

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة ''ذ هيل" أن الرئيس ترامب يواجه موجة من الانتقادات الشديدة من قاعدته المحافظة المتشددة بعد تدخله العسكري الأخير في سوريا، معتبرة أن إدارته تتعرض لضغوط للإبقاء على سياسة أجنبية لا تقوم على التدخل.

وكتبت أن المحافظين الذين ثمنوا انتقاد ترامب للحروب في العراق وأفغانستان، أصيبوا بخيبة أمل عميقة بسبب قراره شن ضربات بالصواريخ للمرة الثانية ضد النظام السوري، مشيرة، مع ذلك، أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا "الاستياء العام يدل على وجود انقسام أعمق".

ونقلت الصحيفة عن جيمس كارافانو، خبير السياسة الدفاعية في مؤسسة ترامب، أن الرئيس الأمريكي "وانطلاقا من شعار حملته +أمريكا أولا+، أصر دائما على أن المصالح الأمريكية هي أولوية وأن لدينا مصالح مشروعة في سوريا"، مضيفة أن "أنصار الرئيس ترامب يثقون به ليقوم بما هو في مصلحة الشعب الأمريكي".

من جهتها، أشارت يومية "نيويورك تايمز" إلى أن مصلحة الضرائب الأمريكية، وضعت، أمس، مهلة يوم إضافي أمام دافعي الضرائب الأمريكيين لإتمام تصريحاتهم الضريبية برسم سنة 2017، وذلك إثر عطب في موقعها على الإنترنت في اليوم الأخير المحدد لهذه التصريحات.

وفي كندا، كتبت "لو صولاي" أن الوفاء بالتزاماتها الإنسانية وضمان مستوى لائق من الخدمات لطالبي اللجوء الذين قد يتدفقوا على مقاطعة كيبيك هذا الصيف، ليس هو الهدف الوحيد لحكومة فيليب كويار، التي ساءل أربعة من وزراءها، الاثنين، حكومة أوتاوا.

وأضافت أن الليبراليين يسعون أيضا إلى تفادي ضربات المعارضة وتجنب دفع ضريبة هذا الملف الساخن على بعد أشهر من الانتخابات المقرر إجراؤها في المقاطعة، ومن ثم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الفيدرالية.

من جهتها، كتبت صحيفة "لو جورنال دو مونريال" أن النواب الفرنسيين خصصوا بعض الهتافات والاحتجاجات القوية لرئيس الوزراء جوستين ترودو، الثلاثاء، عندما أصبح أول رئيس وزراء كندي يتحدث أمام الجمعية الوطنية.

وأوضحت الصحيفة ترودو، الذي حظي بالتصفيق في أكثر من عشرين مرة، دافع في كلمته عن البيئة والمساواة بين الجنسين والتجارة الحرة مع أوروبا، غير أن هذا الخطاب المتفائل من قبل رئيس الوزراء لم يرق الجميع في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وفي بنما، توقفت يومية ''لاإستريا" عند التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي توقع أن يتعزز نمو منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي خلال السنة الجارية ليصل إلى نسبة 2 في المائة، بعدما سجل انتعاشا بنسبة 3ر1 في المائة العام الماضي.

وأشارت اليومية، استنادا إلى التقرير، الذي صدر الثلاثاء على هامش "اجتماعات الربيع 2018 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي" بواشنطن، إلى أن هذا الرقم يبقى، مع ذلك، أقل من متوسط النمو العالمي المتوقع عند متم هذه السنة وهو 9ر3 في المائة، متأثرا، على الخصوص، بانكماش الاقتصاد الفنزويلي بنسبة ينتظر ان تصل إلى نحو 15 في المائة عند متم السنة.

وعلى مستوى أمريكا الوسطى والكاريبي، توقع التقرير، تورد الصحيفة، أن تحقق بنما أعلى نسبة نمو في هذه المنطقة تصل إلى 5.6 في المائة خلال السنة الجارية و5.8 في المائة خلال سنة 2019، ليواصل الاقتصاد البنمي دورة الانتعاش التي دخل فيها خلال السنوات الأخيرة.

من جهتها، ذكرت يومية "بنماأميريكا" أن لجة الاعتمادات بالبرلمان رفضت وحفظت، خلال جلسة الثلاثاء، دعوى مقدمة ضد الرئيس خوان كارلوس فاريلا بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإدارة العمومية، وأخرى ضد قاضيين بمحكمة العدل العليا بتهم تتعلق بالشطط في استعمال السلطة أو تجاوز الصلاحيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الاعتمادات بالمؤسسة التشريعية، والتي تتولى التعيين في المناصب العليا، مثل قضاة المحكمة العليا، وتعد الجهة الوحيد المخولة بفتح تحقيقات ضد هؤلاء القضاة أو ضد رئيس البلاد، قامت أمس بحفظ رابع دعوى تقدم ضد فاريلا.

وفي المكسيك، تطرقت صحيفة "لاراثون" للتعاون الفرنسي المكسيكي، والذي تعزز بتوقيع اتفاقيتي تعاون والعديد من مذكرات التفاهم الرامية إلى الحفاظ على التراث الثقافي، يومي الاثنين والثلاثاء، بمناسبة زيارة عمل قام بها وفد وزاري مكسيكي إلى باريس، يقوده وزير الخارجية، لويس فيديغاراي.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الخارجية المكسيكية أن الاتفاقيتين اللتين وقعتهما وزيرة الثقافة المكسيكية، ماريا كريستينا غارسيا سيبيدا، ونظيرتها الفرنسية فرانسواز نيسين، تتعلقان بترميم المعالم التاريخية في مكسيكو سيتي تشوتشيميلكو، التي تضررت من الزلزالين اللذين ضربا البلاد خلال السنة الماضية.

من جانبها، كتبت "إل صول دي ميخيكو" أن وزير الخارجية لويس فيديغاراي استقبل، خلال زيارة الوفد المكسيكي، من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتباحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان حول سبل تنسيق مواقف بلديهما بشأن القضايا الدولية.