عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- تعقيدات تحرم 900 ألف طالب من التغطية الصحية للطلبة. يواجه نظام التغطية الصحية للطلبة، الذي كان أحد منجزات حكومة بنكيران، أزمة بسبب تعقيدات المساطر بحيث لم يسجل فيه لحد الآن سوى 13 في المائة من الطلبة، فمنذ يناير 2016، تم إعلان دخول التغطية الصحية لفائدة الطلبة حيز التطبيق، ورصدت لها الحكومة 110 ملايين درهم لكي يستفيد منها حوالي 900 ألف طالب في الجامعات المغربية، لكن تبين أنه لحد الساعة لم يستفد من هذا النظام سوى عدد قليل من الطلبة.

- التامك يستعد ل"تحدي" محاربة التعذيب. في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتفعيل الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، أطلق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، برنامجا جديدا لمحاربة التعذيب داخل السجون، في سياق استعداده للتحدي المطروح على المغرب بعد تفعيل هذه الآلية. المسؤول الأول عن تدبير السجون بالمغرب قال في ندوة صحفية، إن مندوبيته وضعت استراتيجية من أربعة محاور لتحقيق هذه الأهداف: أنسنة ظروف الاعتقال، والحفاظ على الأمن وسلامة السجناء، وتهييء المعتقلين لإعادة الإدماج ، وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة.

* المساء:

- الأزمة المالية تدفع منتخبي الرباط إلى بيع الممتلكات العقارية للعاصمة. شرعت المجالس المنتخبة بالرباط، فعليا، في بيع أرصدتها العقارية تحت ضغط الأزمة المالية الخانقة التي تورطت فيها، بعد التوقيع على تحملات ضخمة ضمن مشروع الرباط مدينة الأنوار، الذي سيكلف 942 مليار سنتيم.

- فريق برلماني يطالب بالاقتطاع من أجور الوزراء المتغيبين. عاد تغيب بعض الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية بالمؤسسة التشريعية إلى دائرة النقاش البرلماني، فقد طالبت المستشارة البرلمانية، ثريا لحرش، بإعمال الاقتطاع من أجور أعضاء الحكومة الذين يتغيبون عن الجلسات العمومية، من أجل ضمان نوع المساواة مع باقي الفئات التي يتم الاقتطاع من أجورها.

* الأحداث المغربية :

- رمضان يستنفر الداخلية. قررت وزارة الداخية، بتنسيق مع عدد من الوزارات والمصالح، إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، طيلة شهر رمضان، لتلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم إعطاء التعليمات لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

- الغشاشون .. ضربات استباقية. على بعد شهرين ونصف تقريبا من امتحانات البكالوريا، تشن "عصابات" متخصصة هجوما على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أجهزة إلكترونية ذكية تستعمل في أعمال الغش، سواء المتعلقة بتخزين المعلومات، أو تلك التي تستعمل في الاتصال اللاسلكي. والمثير في الأمر أن هذه الأجهزة يتم الترويج لها بأثمنة بخسة تتراوح ما بين 100 و200 درهم فقط، وحجمها لا يكاد يتجاوز حبة العدس، خصوصا بالنسبة للسماعات. أما الإقبال فيبدو كبيرا جدا، من خلال الاستفسار حول استعمالات تلك الأجهزة.

* العلم:

- وفد برلماني مغربي رفيع المستوى في مدريد. يجتمع بداية من الخميس 19 أبريل إلى غاية يوم غد الجمعة 20 أبريل المنتدى البرلماني المغربي الإسباني بالعاصمة مدريد لتدارس جدول أعمال يتطرق إلى قضايا وازنة تحظى باهتمام الشعبين المغربي والإسباني. وسيلقي هذا الاجتماع الهام بظلاله على تطورات قضية وحدتنا الترابية واتفاقية الصيد البحري.

- التعاقد والاكتظاظ وغياب الاستقرار من العوامل التي تؤثر سلبا على جودة التعليم. لخص عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أزمة التعليم حينما قال إن المدرسة المغربية تعاني تشتتا في العناصر القيمية، حيث تسبب تضافر مجموعة من العوامل، كغياب شروط مزاولة مهنة التدريس، خصوصا في المناطق النائية والصعبة، وشعور بعض الأساتذة بعدم الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي، وغياب آليات الوساطة وحل النزاعات داخل المؤسسات، بشكل كبير في تدني صورة الأستاذ داخل المجتمع. وأكد أن توظيف الأساتذة المباشر بالتعاقد ستكون له آثار سلبية على جودة التعليم المدرسي.

* بيان اليوم:

- تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .. نقص حاد في عدد الأساتذة الجامعيين وخلل في التوزيع الجغرافي. وأبرز التقرير أن أعداد الطلبة في العديد من الفصول الأولى من التعليم الجامعي يتجاوز 1500 طالب وطالبة بالنسبة للأستاذ الواحد، وتصل أعدادهم بمجالات التكوين إلى 169 طالبا لكل أستاذ بالعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مقابل 108 في الكليات متعددة التخصصات، و83 بالآداب والعلوم الإنسانية. وفي ما يتعلق بتوزيع الأساتذة والأطر الإدارية على المؤسسات الجامعية، سجلت الوثيقة أن نسبة كبيرة منهم تتمركز تباعا بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بينما تظل بعض الجهات أقل استفادة من الأطر البيداغوجية والإدارية.

- قال وزير الصحة، أناس الدكالي، إن قافلة التبرع بالدم، التي نظمتها الوزارة من 19 فبراير الماضي إلى 25 مارس، حققت مخزونا احتياطيا فاق التوقعات، إذ بلغ عدد أكياس الدم 13 ألفا و838، أي ما يناهز 18 يوما من حاجيات المؤسسات الاستشفائية من الدم. وأضاف السيد الدكالي، في تصريح للصحافة على هامش تقديمه لحصيلة هذه القافلة، التي نظمت تحت شعار "التبرع بالدم مسؤولية الجميع"، أن مجموع جهات المملكة عرفت تدفقا مهما للمتبرعين، حيث بلغ عددهم 47 ألفا و161 متبرعا، متجاوزا الهدف المسطر للحملة والذي حدد في 37 ألفا و100 متبرع.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أمس الأربعاء بالرباط، أن المعطيات المحصلة هذه السنة تبين أن العرض يمكن من تغطية حاجيات الاستهلاك الوطنية خلال شهر رمضان 1439هـ وأن التموين وافر بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك. وأضافت السيدة الدرهم، خلال اجتماع تنسيقي خصص للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، وتتبع حالة الأسعار، وكذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، أنه "تم التأكد بالأرقام من أن حالة التموين المرتقبة ستكون عادية، وأن المخزون يغطي حاجيات السوق الداخلية، وخاصة بالنسبة لعدد من المواد الأكثر استهلاكا كالسكر والزبدة والزيوت الغذائية والحليب".

- كشف تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول موضوع "الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير"، عن انعدام التوازن بين تطور أعداد الطلبة وأعداد الهيئات المهنية المؤطرة لها بيداغوجيا وإداريا. وعزا التقرير، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء بالرباط، من قبل رئيس اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير بالمجلس، السيد محمد دالي، ومدير قطب الدراسات والبحث بالمجلس السيد حسن الصميلي، انعدام هذا التوازن إلى النمو البطيء لأعداد الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية ما بين 2009 و2017، مقابل تضاعف كبير لأعداد الطلبة يقارب 4 مرات خلال نفس المدة.

* رسالة الأمة:

- أبرز وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، أن قطاع السياحة يضم السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والنقل الجوي، ولابد من مساهمة شركاء آخرين لتنميته. وأوضح السيد ساجد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع السياحة في بلدان أخرى مرتبط بوزارة المالية، التي توفر له التمويلات الأساسية للاستثمارات الكبيرة التي تكون بها، وهناك بلدان لا توجد في تشكيلتها الحكومية، فهي تبقى مسؤولية الحكومة بكاملها، لأن قطاع السياحة أفقي ولابد من تعاون جميع القطاعات مع بعضها.

- مندوبية السجون تشخص أمراضا مزمنة لأكثر من 30 ألف نزيل. أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها سطرت برنامجا سيشمل 23 مؤسسة سجنية تأوي 30 ألفا و554 نزيلا نزيلة، سيخضعون لفحوصات للكشف عن داء السل وسرطان الثدي والرحم بالنسبة للنزيلات. ويندرج تنظيم هذه الحملة الطبية في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاقيتين الموقعتين أمام جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 5 يوليوز 2016، والمتعلقتين بتعزيز العرض الصحي لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.

* ليكونوميست:

- أصبحت صناعة السيارات المحرك الرئيسي للنمو في النقل الطرقي الدولي. وتسجيل ارتفاع في حركة المرور بنسبة 35 في المائة سنويا. واضطر الفاعلون إلى مطالبة السلطات الفرنسية بقدرات إضافية. وحصل المغرب، في ختام اجتماع اللجنة المغربية الفرنسية المشتركة، على أكثر من 36 ترخيصا برسم سنة 2019. وهي حصة سيتم تجاوزها بسرعة.

- في إطار الدينامية الجديدة لامتصاص انعدام التوازن بين المناطق، أضحت الجهات والمدن مدعوة إلى الاضطلاع بدور حاسم. كما أن انخراطها أصبح أمرا ضروريا لضمان التنفيذ الأمثل للسياسات العمومية وتفعيلها على المستوى الترابي. ودعا تقرير لوزارة إعداد التراب الوطني حول الديناميات والتفاوتات الترابية، إلى تعبئة القدرات الضرورية لتنمية الجهات والمدن، كل حسب مؤهلاتها وخصوصياتها.

* أوجوردوي لوماروك:

- الموسم الفلاحي يمر في ظروف جيدة. وسياق جيد يؤثر بشكل إيجابي على القطاع بأكمله سواء على مستوى الإنتاج النباتي أو الحيواني. وهذا ما أكدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وبلغ معدل التساقطات التي شهدتها المملكة، خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، 36 ملم، حيث بلغ أحيانا 154 ملم في شفشاون.

- تم انتخاب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات رئيسة للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل لفترة 2018-2021. وتخلف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تم انتخابها بالإجماع خلال هذا الجمع العام للجمعية، المصلحة العمومية التركية إكسور التي شغلت هذا المنصب في الفترة مابين 2015 و2018.

* البيان:

- أعربت منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، في ختام اجتماعها الاستراتيجي لوسط إفريقيا الذي عقد أول أمس الثلاثاء في ليبروفيل، عن امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الخدمات الجليلة المقدمة لهذه الهيئة الإفريقية. وقال إميل غروس رايمون ناكومبو، عمدة مدينة بانغي (إفريقيا الوسطى)، وعضو المجلس الإفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، إن المغرب تحت قيادة جلالة الملك، قدم وما يزال يقدم الكثير للمنظمة، معربا باسم المشاركين في هذا الاجتماع عن امتنانه لصاحب الجلالة على الجهود المبذولة لتعزيز اللامركزية في إفريقيا.

- قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، إن السياسة الحضرية التي اعتمدها المغرب لإنشاء مدن مستدامة وشاملة تتطلب مقاربة تكفل التكامل والالتقائية بين جميع الفاعلين المعنيين المنخرطين في هذا الجهد. وأكد السيد الفاسي الفهري، في تصريح صحفي، عقب لقائه بوفد من فريق عمل المدينة المستدامة لمنظمة (ميديف إنترناسيونال)، أن نجاح هذه السياسة رهين بسد الخصاص والنقص المسجلين في بعض المجالات من أجل إنشاء مدن شاملة ومستدامة من خلال مقاربة تضمن التكامل والالتقائية بين الفاعلين المعنيين.

* لوبينيون:

- أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن المسالك الممهننة تمثل حاليا حوالي 60 في المئة من مجموع المسالك المعتمدة. وأوضح السيد الصمدي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه في إطار المجهودات الرامية إلى ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل والرفع من قابلية الاندماج المهني للخريجين، تسهر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على تنويع التكوينات ومهننتها.

- وقع المغرب وبوركينا فاسو اتفاقية تعاون في قطاعي المعادن والجيولوجيا، وذلك على هامش الدورة الخامسة للمعرض الدولي للمناجم والمقالع. وتحدد الاتفاقية إطار التعاون بين البلدين في قطاعي المعادن والجيولوجيا، خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في هذه المجالات.

* ليبيراسيون:

- بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يجري التمرين المشترك المغربي- الأمريكي "الأسد الإفريقي 2018" من 16 إلى 29 أبريل 2018 بمنطقة أكادير وتفنيت وطانطان وتزنيت وبنجرير والقنيطرة، وذلك تحت القيادة والمراقبة العملياتية للقيادة العامة للمنطقة الجنوبية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الدورة الـ15 لهذا التمرين تعرف مشاركة وحدات ومراقبين عسكريين من 15 بلدا يمثلون إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويتعلق الأمر بكل من ألمانيا وكندا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا وبوركينافاسو والتشاد ومصر ومالي وموريتانيا والسنغال وتونس، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

* لوماتان:

- أجمع المتدخلون في ندوة نظمت حول موضوع "المنطقة العازلة .. وسيلة لتدبير وقف إطلاق النار أم قنبلة موقوتة"، على أن وضعية اللاسلم واللاحرب التي فرضت على المنطقة كنتيجة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لم تعد مقبولة بأي حال من الأحوال اعتبارا للكلفة الباهظة المترتبة عنها، والتي تدفع ثمنها شعوب المنطقة. وأكدوا خلال هذه الندوة، المنظمة من طرف المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستمرار في وضعية الجمود التي تحيط بهذا الملف، وما تقوم به الجبهة الانفصالية من طمس للحقائق وتغيير للوضع القائم، يتطلب تدخلا مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما من شأنه وضع حد للنزيف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده المنطقة برمتها على مدى عقود.

- على الرغم من الفراغ القانوني، فإن الوساطة في النزاعات التجارية تحقق خطوات متقدمة في المغرب، أسرع حتى من البلدان الأوروبية. لكن هذا الأمر لا يمنع من إحداث مركز دولي للوساطة في غضون الأسابيع القليلة بمبادرة من الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.