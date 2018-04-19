عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس ببلدان أوروبا الغربية مجموعة من المواضيع الوطنية والدولية، السياسية والاقتصادية.

ففي فرنسا، اهتمت الصحف بملف نوتردام دي لاند قرب نانت وخاصة ما يتعلق باخلاء "منطقة الدفاع" عقب تخلي الحكومة عن مشروع مثير للجدل لبناء مطار جديد بهذه الجماعة.

وكتبت صحيفة (لوموند) تحت عنوان "استئناف الحوار بنوتردام دي لاند" ان الدولة التي ترغب في عدم التورط في هذا الملف،بدأت ما يشبه وساطة آخر فرصة.

وقررت الحكومة ايفاد نيكولا هولو الوزير المكلف بالانتقال الايكولوجي من اجل تر ؤس اللقاء الذي سيتمحور اساسا حول تسوية الملف، مشيرة الى ان العد العكسي انطلق .

واضافت الصحيفة ان رئيس الجمهورية دعا هؤلاء المناضلين المناهضين للرأسمالية الذين استثمروا منذ سنة 2008 في المنطقة من اجل حمايتها ،واقامة مشاريع بديلة عليها، الى الدخول في مسار التسوية،والتصريح بشكل فردي بالانشطة التي يرغبون في ممارستها بالمنطقة.

من جهتها اكدت صحيفة (لوفيغارو) ان وزير الانتقال الايكولوجي يعتبر في مقدمة هذا الملف فيما كان الى غاية الان حذرا ازاء هذا الملف متجنبا عدسات الكاميرا والتحرك بالتالي في الكواليس.

ولاحظت الصحيفة انه امام خطر انفلات الامور من بين يديه، خرج نيكولا هولو عن صمته، مضيفة ان الامر يتعلق بارادة التهدئة في موازنة الصرامة التي ابان عنها وزير الداخلية جيرار كولومب، مبرزة ان هذه المبادرة تأتي فيما الحكومة تمد يدها لهؤلاء المناضلين الى غاية 23 ابريل تاريخ وضعهم لطلبات التسوية.

وخصصت الصحف الإيطالية تعاليقها لسيناريو تشكيل ائتلاف الحكومي بين حركة خمس نجوم وتحالف اليمين وكتبت صحيفة (لاستامبا) أن رئيسة مجلس الشيوخ ماريا اليزابيتا كازيلاتي القريبة من سيلفيو برلوسكوني كلفها الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا أمس الأربعاء بتأكد في ظرف 48 ساعة من قدرة الفائزين في انتخابات رابع مارس، أي تحالف اليمين وحركة خمس نجوم على تشكيل حكومة والحسم في اسم رئيس الوزراء الجديد.

وأضافت في مقال بعنوان "فرص تشكيل حكومة في يومين ..هل تنجح كازيلاتي " أن المرجح أن تعود ماريا اليزابيتا كازيلاتي من هذه المشاورات الصعبة للغاية "خالية الوفاض"، إذ يتبين من الاجتماع الذي عقدته أمس مع قيادي حركة خمس نجوم واستغرق ساعة من المشاورات أن جمود موقف زعيمها لويجي دي مايو لن يفضي إلى أي توافق حكومي .

وأشارت إلى أن دي مايو اقترح ، خلال هذا الاجتماع ، ائتلافا حكوميا على غرار الائتلاف الألماني الذي شكلته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، مؤكدا أن مثل هذا التحالف سيسمح للرابطة بتحقيق جزء من برنامجها.

وذكرت صحيفة (لاريبوبليكا) أن ماثيو سالفيني زعيم رابطة الشمال يترقب نتائج الانتخابات الإقليمية في فريولي (شمال شرق) التي ست جري في 29 أبريل، والتي يمكن أن تفوز فيها الرابطة شرط بقائها في التحالف مع اليمين.

وبالنسبة لليومية فإن احتمال فشل مهمة رئيسة مجلس النواب قد يفسح المجال لمسارات أخرى من ضمنها إجراء مشاورات مع قياديي الحزب الديمقراطي لبحث فرص تشكيله ائتلاف مع تحالف اليمين.

وكتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن الرئيس الإيطالي قد يحاول مرة أخرى في حال فشل كازيلاتي في التوصل لاتفاق بين الأحزاب، باختيار رئيس مجلس النواب لبدء مشاورات جديدة تقرب مواقف تحالف اليمين وحركة خمس نجوم ، أو التفاوض مع الحزب الديمقراطي .

وفي بلجيكا، سلطت الصحف الضوء على رد فعل البرلمان الأوروبي على التعيين المثير للجدل لمارتان سيلماير في منصب الأمين العام للمفوضية الأوروبية من قبل رئيسها جان كلود يونكر.

وتحت عنوان، " سيلماير : يونكر تعرض للتوبيخ وليس للعقاب "، ركزت (لوسوار) على مصادقة البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على توصية تدعو فيها المفوضية إلى " إعادة تقييم " تعيين مارتان سيلماير و" مراجعة مستقبلا قواعد تعيين المسؤولين السامين".

وفي تعليقها، على هذه القضية، اعتبرت (ليكو) أنه " وعلى مدى أربع سنوات، لم يكن جان كلود يونكر أقرب إلى مغادرة منصبه " لكن في نفس الوقت يبدو أن الأبواب محروسة بشكل جيد ".

وفي موضوع آخر، اهتمت (لاليبر بلجيك) بتعيين في كوبا لنائب الرئيس ميغل دياز كانيل كأول رئيس دولة مدني، ولد بعد ثورة 59.

وأوضحت الجريدة أن الرئيس الكوبي الجديد مدعو لمواجهة عدم نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها راوول كاسترو والتي تجد صعوبة في خلق نتائج إيجابية.

واهتمت الصحف الالمانية بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي اليوم لبرلين وباعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن تنظيم انتخابات مبكرة.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر تسايتونغ" أن أهم مشروعين للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهما تجديد النموذج الاجتماعي والاقتصادي الفرنسي وإعادة تأسيس أوروبا ،يتقدمان بوتيرة متسارعة، مضيفة أنه "بالنسبة للفترة المتبقية من فترة ولايته، سيكون من الأمور الحاسمة بالنسبة اليه كيفية تدبير إضراب عمال السكك الحديدية والخلاف مع ألمانيا بشأن إصلاح منطقة اليورو " مضيفة أن " ماكرون يواجه اختبارا مزدوجا".

واعتبرت اليومية هذا مؤشر على حيوية جديدة للعلاقات الفرنسية الألمانية ، حيث أن هناك الكثير من النقاش حول كيفية العمل في الاتحاد الأوروبي ، مبرزة أن ألمانيا تدين بالنقاش إلى ماكرون ، الذي لا يتعب من تأكيد إرادة أوروبا المبدعة في برلين.

وبخصوص الانتخابات التركية المبكرة، كتبت صحيفة "نويه اسنابروكر تسايتونغ" أنه "لا يمكن لأردوغان أن ينتظر أن يمنح مستوى غير مسبوق من السلطة نتيجة للنظام السياسي المعاد تنظيمه ، والذي يمكنه من إحداث ثورة في البلاد بالمعنى الإسلامي المحافظ وربما أبعد من أوروبا في الآونة الأخيرة".

وأضافت اليومية أن الاتحاد الأوروبي أعلن مرة أخرى أن أنقرة تشكل انتكاسة كبيرة في الحريات المدنية واستقلال القضاء ، الأمر الذي يوضح أن أردوغان يحب لعب دور الخصم بدلا الشريك.

من جانبها ، اعتبرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن اردوغان متوتر للغاية لانه أنه قد يخسر الانتخابات إذا كان سينتظر حتى الموعد المحدد في نوفمبر 2019" ، مشيرة الى أن الاقتصاد التركي يشكل مصدر قلق، مبرزة أنه في أسرع وقت ممكن تتعطل الليرة وترتفع الأسعار ، والذي من المرجح أن يكون السبب الرئيسي في أن اردوغان قد أعلن الآن عن انتخابات مفاجئة، بل ومضغوطة - في تسعة أسابيع فقط.

وفي إسبانيا، توقفت الصحف عند حلقة جديدة من الاحتقان بين الأمين العام لحزب اليسار المتطرف (بوديموس)، بابلو إغليسياس ونائبه السابق إنييغو إريخون، النائب عن هذه التشكيلة السياسية.

فتحت عنوان " مخطط لطرد بابلو إغليسياس "، ذكرت (إل موندو) أن زعيم بوديموس أعرب عن تخوفاته من وجود محاولات لإيريخون والنائبة وإحد مؤسسي الحزب كارولينا بيسكانا بتعويضه.

وأضافت الجريدة نقلا عن القيادة الوطنية لبوديموس أن الأمر يتعلق بقضية في غاية الخطورة " وذلك ردا على وثيقة قامت بتحريرها بيسكانا، تسرب خطأ والي يكشف عن مفاوضات مع إيريخون لطرد بابلو إيغليسياس من قيادة الحزب.

من جانبها، كتبت (أ بي سي) تحت عنوان " حرب مدنية على بوديموس " أن وثيقة بيسكانا كشفت أنها اقترحت على إيريخون أن ينضم إليها في لائحة بوديومس للانتخابات الجهوية المتوقعة في 2019.

أما (إل باييس) فأشارت تحت عنوان " بيسكانا تقترح اتفاقا على إيريخون لتعويض إيغليسياس " إلى أن إيريخون نفى هذه المبادرة.

وأكدت (لاراثون) أن الوثيقة المسربة خطأ من طرف بيسكانا كشفت عن مخططات لإقالة إيغليسياس بمساعدة مرشح بوديموس لرئاسة جهة مدريد.