عرض لأبرز اهتمامات الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، باستمرار فتور حملة الانتخابات البلدية في تونس، وتقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول الجزائر، وردود الفعل على تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا.

ففي تونس لاحظت صحيفة "الشروق" وجود تشابه كبير في العرض السياسي خلال حملة الانتخابات البلدية الجارية مع تغليب الانتظارات العامة على الخصوصيات المحلية للبلديات، وغياب الخطاب التشاركي، مشيرة إلى أن البيانات الانتخابية واللقاءات المباشرة للمرشحين اشتملت على كم هائل من الوعود التي تجاوز إطارها المجال الترابي للبلديات.

وسجلت الصحيفة أن إطلاق الوعود في حد ذاته غير متطابق مع فلسفة الديمقراطية التشاركية التي يرسيها الدستور بشأن السلطة المحلية، مشيرة إلى أن هذه الفلسفة تكاد تغيب عن المضامين الاتصالية في الحملة الانتخابية.

وذكرت صحيفة "الصباح" من جانبها، أنه بعد نحو أسبوع من انطلاقها عرفت الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي المقبل، جملة من الاختلالات والطرائف التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ضعف الدعاية السياسية للمرشحين سواء ضمن القوائم الحزبية أو المستقلة أو الائتلافية، على حد قول الصحيفة.

وسجلت الصحيفة وجود مخاوف بشأن مستوى المرشحين الذين قالت إن مجرد الإنصات إليهم ولبرامجهم الانتخابية يحيل مباشرة ويؤكد عدم فهمهم للمهام التي ترشحوا من أجلها حيت تجاوزت البرامج الانتخابية المجال المحلي إلى المستوى الوطني.

وأوردت الصحيفة في هذا السياق أن بعض المتابعين يرون أنه رغم الطابع الطريف لدى بعض المرشحين إلا أن المشهد يكشف مرارة وتخوفا من ارتفاع نسبة المقاطعين للانتخابات وضعف مستوى المرشحين المعرفي وإسهابهم في إطلاق الوعود.

ولاحظت صحيفة "المغرب" من جهتها، أنه بعد مرور أزيد من خمسة أيام على الحملة الانتخابية "وسط نوع من اللامبالاة من قبل الرأي العام"، يسجل غياب للتوازن الضروري بين حق المرشحين في معاملة إعلامية عادلة ومتساوية، وبين حق المواطنين في تأطير الحوار الوطني الضروري في مثل هذه المناسبات.

وانتقدت الصحيفة "القيود المفرطة المفروضة من قبل هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري"، مؤكدة أنها لا تشك في حسن النوايا وإرادة تجسيد العدل والمساواة في النفاذ إلى الإعلام بين مختلف المتنافسين، غير أنها اعتبرت أن "كثرة" الديمقراطية تقتلها أحيانا، "لأنها تكبلها بقيود لا قبل للناس بها."

واستغربت الصحيفة في افتتاحيتها عدم إدراك أنه لا ديمقراطية دون تعددية فعلية تعكسها وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الحرص الشكلي طغى على حق المواطن في الإعلام ما أدى إلى إغراق العرض دون الأخذ بالاعتبار مقتضيات الطلب الانتخابي.

وتساءلت الصحيفة عن سبب عدم المراهنة على مهنية ونزاهة وسائل الإعلام مع إيجاد الضوابط والردع إن لزم الأمر "حتى تتحول هذه الحملة الباردة والمتلعثمة بحكم عدة أخطاء تقديرية قامت بها هيئة الانتخابات لاسيما في ما يتعلق بالبيانات الانتخابية إلى نقاش وطني تعددي يمزج بين المحلي والجهوي والوطني حتى يكون المواطن/المشاهد هو الفيصل عندما يتحول إلى مواطن/ناخب".

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى تقرير فريق من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي رسم لوحة "قاتمة" للآفاق الاقتصادية للبلاد، مفندا بذلك تصريحات الوزير الأول، احمد أويحيى، خلال تقديمه، نهاية الأسبوع الماضي، لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2017. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن الجزائر مهددة بأزمة مالية، سبق أن توقعها الخبراء، والتي لا يبدو أن الوزير الأول يخشاها على الإطلاق.

وقالت إنه بعد الخبراء الوطنيين الذين شككوا في تصريحات أحمد أويحيى، جاء الدور على مؤسستين ماليتين دوليتين كبيرتين، هما البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، لتعلنا عن آفاق مالية قاتمة في مستقبل قريب، مؤكدة أن الحكومة عملت على الطمأنة، غير أنه ربما يتعين أن نخشى من الأسوأ.

وكشفت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "آفاق قاتمة" أن المؤسستين اتفقتا في تقريرهما حول الظرفية، الصادر حديثا، على أن هناك مؤشرات مقلقة بخصوص مالية البلاد، وبالتالي بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيكون لها بالضرورة تأثير مباشر عليها. وأوضحت أن ما تقدمه الحكومة على أنه وسيلة للخلاص، ممثلا في طباعة الأوراق النقدية، فإن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ينظران إليه بخلاف ذلك، أي كعامل لتفاقم الوضع المالي.

وأكد صاحب الافتتاحية ان الأمر يتعلق بعنصر يفاقم الأزمة الموجودة أصلا، وإلا لماذا يتم اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية لتمويل، من بين أمور أخرى، مشاريع البنية التحتية الاقتصادية، مضيفا ان البنك العالمي وصندوق النقد الدولي يرسمان المنحى نفسه، عندما يحللان تطور التضخم برسم السنوات المقبلة، وهو المنحى الذي يسير في اتجاه تصاعدي، بما أن معدل التضخم سينتقل بالنسبة لإحدى المؤسستين من 8.1 في المائة سنة 2019 إلى 9 في المائة سنة 2020، وسيبلغ بالنسبة للمؤسسة الأخرى .6 في المائة، وسيرتفع ليصل إلى 13.9 في المائة سنة 2023

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفتا (الفجر) و(لوكوتيديان دو وهران) أن ما يثير المخاوف أكثر هو أن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي توقعا معدل نمو هزيل برسم سنتي 2019 و2020، مسجلتين أن هذا النعت يحمل دلالة قوية، بما أنه يأتي ليشكك في التصريحات المفرطة في التفاؤل لاحمد أويحيى، الذي يساوره اليقين أكثر من أي وقت بأنه وضع البلاد، بالرغم من كل شيء، على سكة الانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

واعتبرتا أن تصريحاته غير موثوق بها، بعد ما توقعته المؤسستان الماليتان الدوليتان، مسجلتين أنه إذا كان دور وزير أول يتمثل في النظر إلى الأمور بإيجابية، فليس من المجدي دائما السكوت عن الحقائق أو تشويهها، لأن ذلك قد يكون مكلفا جدا.

من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اتفقا على أن البلاد قد تواجه صعوبات متنامية على الصعيدين المالي والاجتماعي، وخاصة اعتبارا من سنة 2019، معللتين ذلك بكون معدل التضخم، الذي ساهمت فيه طباعة الأوراق النقدية، قد يرتفع إلى حدود 9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.

وتحت عنوان "تضخم وأزمة اجتماعية في الأفق"، لاحظت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي، المتحفظ بشكل صريح بشأن اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية، توقع معدل تضخم متسارع ابتداء من السنة الجارية، في حين أن النمو الاقتصادي قد يكون "هزيلا"، أي بمعدل 2 في المائة بالكاد، ابتداء من السنة المقبلة.

وأوضحت أن البنك العالمي، ومن خلال تقريره الأخير حول تطور اقتصادات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، توقع تسجيل معدل تضخم ب.5 في المائة برسم السنة الجارية، مقابل 5.5 في المائة سنة 2017، قبل أن يتسارع أكثر بشكل مقلق خلال سنتي 2019 و2020، حيث قد يبلغ، على التوالي، 8.1 في المائة و9 في المائة.

بدورها، لاحظت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية أن التقريرين الصادرين بواشنطن يتميزان هذه السنة بشكل واضح بقراءة متشائمة جدا لآفاق الاقتصاد الجزائري، وبنبرة حادة في التعاليق إزاء السياسة المالية غير التقليدية التي نفذتها الحكومة.

واعتبرت باقي الصحف أن الآفاق الشاملة للاقتصاد الجزائري خلال السنوات المقبلة، غير المشجعة والمقلقة، تثير مخاوف من تفاقم خطير للأزمة الاجتماعية، فضلا عن كون البطالة والفقر ما فتئا يزدادان ارتفاعا.

وفي موريتانيا، رصدت الصحف ردود الفعل على تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تم الإعلان، أمس الأربعاء، رسميا، عن تعيين أعضائها، وجرى تنصيبها في اليوم نفسه، عقب أدائها اليمين الدستورية أمام المجلس الدستوري. وذكرت بأن الرئاسة الموريتانية كانت قد أعلنت، صباح أمس، بموجب مرسوم عن تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبأنه بعد مداولات سياسية ماراطونية بين المعارضة المحاورة والأغلبية الرئاسية، اتفق الطرفان على ما اعتبرته "اخراجا هزيلا لمسرحية" اللجنة، التي كان يتطلع الرأي العام الموريتاني إليها لكي يقف على مدى الجدية في إجراء انتخابات تطبعها الشفافية والمصداقية، لكن بعد الإعلان عن تعيين أعضاء هذه اللجنة "أصيب الجميع بالذهول وخيبة الأمل".

وأضافت أن جهات سياسية استغربت هيمنة ما اعتبرته "عوامل لا تبشر بشفافية الانتخابات المقبلة"، وأن محللين يرون أن ذلك بدا جليا في اختيار بعض المحاورين مع السلطة تعيين مقربين منهم أسريا للدخول في تلك التشكيلة، التي ضمت، رغم ذلك، وجوها يعول عليها في القيام بمهامها بشكل مقبول.

وكتبت أن "الإعلان عن التشكيلة النهائية للجنة حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات شكل مفاجأة سيئة للرأي العام، الذي انتظر طويلا، وتوقع كثيرا، بحكم الشروط، والمعايير التي فرض القانون توفرها في أعضاء هذه الهيئة، والتي ستتحكم في مصير المستقبل السياسي لموريتانيا على مدى سنوات".

وقالت إنه "بعد إعلان الأسماء تبين جليا أن القرابة الاجتماعية، والانتماء السياسي، والولاء كانت هي المعايير التي تم تحكيمها في تعيين أعضاء اللجنة، إضافة إلى مسحة من المحاصصة الطائفية، وحضور شكلي للنساء، بينما غابت معايير الخبرة، والكفاءة، والاستقلال السياسي"، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.

واستشهدت، في هذا الصدد، بكون اللجنة ضمت أشخاصا مقربين من بعض رؤساء الأحزاب المعتدلة، أو يدورون في فلكهم، وآخرين معروفين بولائهم للنظام وحماستهم في الدفاع عن التعديلات الدستورية الأخيرة، وذلك على الرغم من أن وزارة الداخلية أكدت اشتراط ابتعاد أعضاء اللجنة عن الشأن السياسي، والإداري خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، و "هو شرط تم إلغاؤه بالكامل".

وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أن زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية (تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان)، الحسن ولد محمد، وصف اللجنة بأنها غير قانونية، وأنهم سيطعنون فيها لدى الجهات المختصة، مذكرة بأن هذه المؤسسة كانت قد دعت إلى إشراكها في اختيار أعضاء اللجنة.

ونقلت عن ولد محمد قوله، في تدوينة، إنه كان قد نبه وذكر "الحكومة بمحتوى القوانين التي تمنح مؤسسة المعارضة الديمقراطية حق تمثيل المعارضة في المؤسسات الجمهورية وبضرورة أن تكون هي من يرشح ممثلي المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات، لكنهم تجاهلوا ذلك في ما يبدو وضربوا بالقانون عرض الحائط كعادتهم وشكلوا لجنة غير قانونية سنطعن فيها لدى الجهات المختصة".

وأضافت أن ولد محمد أكد أيضا أن قانون مؤسسة المعارضة يكرس حقها في تمثيل المعارضة في اقتراح أعضاء اللجنة "باعتبار أن الاتفاقات والتفاهمات السياسية لا تحل محل القانون إذا كانت تحظى بالإجماع فبالأحرى وهي جزئية".

كما نقلت الصحف عن حزب الكتل الموريتانية، المنضوي تحت لواء المعارضة المحاورة، قوله في بيان إن "تشكيلة لجنة حكماء المستقلة للانتخابات لم تكن ترقى لمستوى طموح النخب السياسية الداعمة والمعارضة المحاورة ولا لأغلبية الناخبين"، معبرا عن امتعاضه من "اللجنة الرباعية الممثلة لنفسها باسم احزاب المعارضة المحاورة"، وعن تحفظه على آلية اختيار اللجنة.