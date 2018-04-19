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كُتّاب وآراء
محامو مشتكيات ينسفون دفوعات الصحافي بوعشرين
رفض دفاع المشتكيات في ملف محاكمة توفيق بوعشرين، مدير جريدة "أخبار اليوم"، المتابع على خلفية تهم أقواها الاتجار بالبشر، الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامو المشتبه فيه.
ودعا كل من المحامي محمد الهيني والحبيب حاجي، اللذين ينوبان عن "نعيمة.لـ"، "سارة.لـ"، "خلود.ج" و"أسماء.ح"، في المذكرة الجوابية التي تقدما بها، إلى عدم تبني الدفوعات المثارة من طرف دفاع بوعشرين "لعدم انبنائها على أساس صحيح سواء من الواقع أو القانون".
واعتبر دفاع المشتكيات في مذكرته أنه في ما يتعلق بالدفع المتعلق بانعدام حالة التلبس الذي تقدم به محامو ناشر "أخبار اليوم"، فـ"وجود فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة يفسر ضبطه وكأنه "إثر ارتكابها"، لأن المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة ومستمرة في الزمان والمكان إلى حين كشف الجريمة ما لم تتقادم. كما أن هذه الحالة هي بمثابة أثر وعلامات تثبت ارتكاب المتهم لجريمته، لاسيما أن المشرع استعمل عبارة الوقت القصير في المقطع الأول دون المقطع الثاني من الحالة الثالثة للتلبس".
وشدد دفاع المشتكيات على أن "حالة التلبس ليست حالة مادية فقط تكتشف بالمشاهدة العادية (التلبس العادي)، وإنما أيضا حالة إلكترونية (التلبس الإلكتروني)، باعتبارها تعكس واقع الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي الملموس إلى الإلكتروني، ما دام أن المحجوز الإلكتروني يتضمن وقائع الجريمة، لاسيما أن ضابط الشرطة القضائية عاين وسيلة الجريمة والجرم بذاته".
ولفت دفاع المشتكيات، في ما يتعلق بالدفع المقدم ببطلان التفتيش لغياب إذن كتابي من لدن النيابة العامة، ولعدم وجود إذن كتابي من طرف المتهم يسمح بالتفتيش، إلى أن "هذا الدفع لا يميز بين التفتيش في حالة التلبس والتفتيش في البحث التمهيدي العادي؛ ذلك أن الإذن الكتابي للنيابة العامة والإذن الكتابي للمتهم يتعلق فقط بالحالات العادية للتفتيش، ولا يندرج في إطار التفتيش في البحث التلبسي".
أما في ما يتعلق بالدفع المثار الخاص بخرق حقوق الدفاع بإحالة محاضر جديدة على النيابة العامة بعد تعيين الجلسة، والذي تقدم به النقيب محمد زيان، فأوضحت مذكرة الهيني وحاجي أن "الفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات على هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة"، مشددة على أن "مجرد إحالة محاضر جديدة لا يعيب المتابعة ولا يعد انتقاصا لحقوق الدفاع، طالما أنها لا تتضمن وقائع جديدة ولم تحرك بشأنها متابعات قضائية".