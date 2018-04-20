عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- العثماني يقبر مخطط الوردي. كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في المجلس الحكومي، أنه يواكب عمل وزير الصحة، أناس الدكالي، لإعداد مخطط جديد للصحة في أفق 2025، بدلا من مخطط الوردي الذي يصل إلى 2021، مشيرا إلى أنه اعتمد مقاربة جديدة.

- كشف المجلس الأعلى للحسابات أن قضاته حلوا في أزيد من 52 عمالة وإقليما، مدعومين بوكلاء الملك للتواصل مع المنتخبين حول المحاسبة والشفافية. وهي اللقاءات التواصلية التي نظمتها المجالس الجهوية للحسابات لفائدة رؤساء الجماعات الترابية ومديري المصالح في عمالات وأقاليم المملكة، وحضرها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومسؤولي المؤسسات العمومية بالجهات. وكشف مجلس جطو أن هذه اللقاءات التواصلية استهدفت التعريف بالمجالس الجهوية للحسابات، من حيث الطبيعة والمهام والاختصاصات والمساطر المتبعة من طرفها للتدقيق في ميزانيات الجماعات.

* الأحداث المغربية :

- المغرب رئيسا للجمعية العالمية لمصالح التشغيل. انتخب الجمع العام للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل أول أمس الأربعاء بمراكش، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل رئيسة للجمعية للفترة 2018-2021. وتخلف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المصلحة العمومية التركية إكسور التي شغلت هذا المنصب في الفترة مابين 2015 و2018.

- المغرب يفتح أبوابه لعبور أمريكي نحو إفريقيا. بحضور نخبة من رجال المال والأعمال ومسؤولي الصناديق الاستثمارية الأمريكية، استعرض المغرب بنيويورك مؤهلاته الاقتصادية والمالية، التي تجعل منه بوابة عبور للشركات الأمريكية نحو السوق الإفريقية. وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام لمكتب الاستشارة "بوسطن كونسلتنغ غروب" بالمغرب، باتريك دوبو، أن المملكة تتموقع كبوابة نحو إفريقيا بفضل استقرارها السياسي وانفتاح اقتصادها وسهولة توظيف المواهب والكفاءات بها. واشاد دوبو بكون المغرب أصبح، على غرار جنوب إفريقيا، أحد المستثمرين الرئيسيين في القارة الإفريقية، وذلك بفضل، على الخصوص، دينامية بنوكه التي تقود وتيسر الصادرات المغربية عبر هذه القارة.

* المساء:

- وزارة الصحة تتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لمواجهة نقص الأطر الصحية. في ظل النقص الحاد الذي تعرفه مستشفيات البلاد في الموارد البشرية الصحية، لجأت وزارة الصحة إلى طرق باب أطباء القطاع الخاص، لمواجهة الخصاص الذي تعرفه المستشفيات العمومية في عدد من المناطق، خاصة في العالم القروي، بالموازاة مع اللجوء إلى حلول أخرى تتمثل في جلب أطباء أجانب للعمل في المغرب.

- الحكومة ترفع سيف المتابعة القضائية لردع المتلاعبين بالمواد الغذائية في رمضان. هددت الحكومة المتورطين في عمليات الغش والاحتكار، بمناسبة شهر رمضان، بالمتابعة القضائية، وعدم التسامح مع أي ممارسات من شأنها أن تشكل تهديدا لصحة المواطن أو تؤثر على التموين العادي للأسواق. وشهد اجتماع انعقد يوم الأربعاء بوزارة الداخلية توجيه تعليمات صارمة لرؤساء الأقسام الاقتصادية بمختلف الولايات والعمالات من أجل النزول بقوة للقيام بالمراقبة الميدانية.

* العلم:

- أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان، اليوم الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري. وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء عقد، أمس الخميس بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وحضره، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا فيدي.

- التصدير أداة فعالة لإنجاح أي نموذج تنموي جديد. كشف البنك الدولي عن وجود علامات ضعف في النموذج التنموي للمغرب تتعلق بالاستدامة، والتي تعيق بدرجات متفاوتة إحراز المزيد من التقدم، داعيا في هذا الصدد إلى التحول نحو نموذج تنموي جديد يقوده التصدير. وأوضح البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر منتصف أبريل الجاري، أن النموذج التنموي المغربي، القائم على الطلب المحلي، يواجه خطر الانكماش عند عدم تحقيق زيادة كبيرة في الآثار غير المباشرة للاستثمار والإنتاجية.

* بيان اليوم:

- أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة، فإن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته تستوجب اتخاذ تدابير إضافية ومزيدا من اليقظة والتعبئة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن السيد بوطيب، دعا في هذا الصدد إلى تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

- أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المعدل التراكمي للتساقطات المطرية على الصعيد الوطني بلغ 367,7 ملم إلى غاية 16 أبريل 2018، بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة مع المعدل العادي (316,7 ملم)، مؤكدة أن الموسم الفلاحي "يسير بشكل جيد" وأن الزراعات في "حالة جيدة". وذكر بلاغ للوزارة أن المملكة سجلت، خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، تساقطات مطرية مهمة همت كل التراب الوطني تقريبا، ناهز متوسطها 36 ملم، وبلغت حدا أقصى قدره 154 ملم في شفشاون، مضيفة أن العجز بلغ 61 في المائة مع بداية الموسم الفلاحي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أبرز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، يوم الأربعاء خلال ورشة دولية موضوعاتية حول موضوع "الهجرة في خدمة التنمية.. خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالصخيرات، أن إشكالية الهجرة تقتضي إيجاد حلول شمولية وواقعية وعميقة ذات بعد مستقبلي، مشيرا إلى أن بناء الأسوار وإغلاق الحدود وضبط التأشيرات تعد أجوبة مؤقتة لإشكال دائم. ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، على ضرورة وضع سياسات وطنية تهم الهجرة في دول الجنوب انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

- دعت كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة، إلى جانب الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إلى إضراب وطني يوم الثلاثاء 24 أبريل بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية، وكل المراكز الاستشفائية الجامعية، ومعهد باستور المغرب، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك احتجاجا على ما يعتري المنظومة الصحية من قصور، لاسيما على مستوى ضعف خدماتها وتباينها مجاليا وتراجع عدد من مؤشراتها.

* رسالة الأمة:

- على بعد عشرة أيام من العيد الأممي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، ومع اقتراب إنهاء اللجان التقنية للحوار الاجتماعي لأشغالها، جددت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التأكيد على مواقفها إزاء مطلب الزيادة في الأجور. وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن ممثلي النقابات المذكورة عقدوا اجتماعا تنسيقيا بالمقر المركزي للاتحاد، خلصوا خلاله إلى إعلان تشبثهم ب"زيادة 400 درهم صافية في أجور جميع الموظفين دون ارتباط بالسلالم"، عوض 300 درهم التي اقترحتها الحكومة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 7 و8 و9، أي ذوي الأجور غير الخاضعة للضريبة التي تقل عن 5 آلاف درهم.

- وقع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الذي يقوم حاليا بزيارة للجمهورية التركية، والنائب العام بمحكمة التمييز العليا لدولة تركيا، محمد أكارجا، على مذكرة تفاهم بين المؤسسستين، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي والتقارب بين المغرب وتركيا. وذكر بلاغ للنيابة العامة، أن هذه المذكرة، التي تم توقيعها بمقر محكمة التمييز بحضور مسؤولين قضائيين سامين، تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين، عن طريق تبادل المعلومات بين السلطات المغربية والتركية المتعلقة بالنظم القانونية للبلدين والقوانين الجنائية، ولاسيما القوانين المتعلقة بزجر الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الاقتصادية، وكذا تبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.

* ليكونوميست :

- تم تسجيل 14141 علامة تجارية خلال سنة 2017 من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي بزيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2016. وتمثل العلامات التجارية المغربية الأصل أكثر من نصف الودائع. وأكدت نفيسة بلقايد، مديرة قطب الرموز التمييزية بالمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية أن "أصحاب الحقوق هم أشخاص طبيعيون أو اعتباريون. ولإتمام عملية التسجيل، نحيل المستخدمين على الطريقة الإلكترونية، لأنها أسهل وأسرع وأقل كلفة".

- آفاق موسم فلاحي جيد تتأكد، خاصة في ما يتعلق بإنتاج الحبوب. ومن المحتمل أن يصل حجم المحاصيل إلى 80 مليون قنطار، التي كانت قد أعلن عنها البنك المركزي الشهر الماضي، استنادا لمعطيات وزارة الفلاحة. واحتمالات بإمكانية تجاوز هذا الحجم.

* أوجوردوي لوماروك:

- الحكومة تصادق على مرسوم جديد يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها. ويكتسي هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام مجلس الحكومة، أهمية كبرى بالنظر إلى أن المجالات الرعوية تغطي 53 مليون هكتار، 21 منها تمت تهيئتها، و9 ملايين توجد في المجال الغابوي.

- نوه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالانعكاسات البيئية والاجتماعية لمشروع تثمين موقع بحيرة مارشيكا، والتي جعلت منه نموذجا للتنمية المستدامة في المناطق المتاخمة للبحيرات ومرجعا لعدد كبير من البلدان الإفريقية. وأبرز السيد العثماني، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مرشيكا في دورته السادسة، أن هذه البلدان الافريقية التمست من المملكة المغربية الاستفادة من خبراتها من خلال شركة مارشيكا ميد التابعة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، حيث أسفرت هذه الشراكة عن فتح مجالات أخرى للتعاون بين المملكة وكوت ديفوار ومدغشقر.

* البيان:

- أشاد نواب أوروبيون ومغاربة، بستراسبورغ، بالموقف الأوروبي الثابت بخصوص الصحراء المغربية، والذي يدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة من خلال مخطط الحكم الذاتي كقاعدة جادة وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه. وأجرى وفد عن اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي، الذي يقوده عبد الرحيم عثمون، سلسلة من اللقاءات، بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ على هامش جلسته العامة، مع عدد من النواب الأوروبيين النافذين، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الأوروبية – المغربية على مستوى جميع القطاعات، وكذا الدفاع عن المكتسبات التي تحققت منذ التوقيع على الوضع المتقدم.

* لوبينيون:

- يراهن المغرب على مشروع للغاز الطبيعي المسال والطاقات المتجددة لتنويع مزيجه الطاقي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وهذا ما أكدته (أكسفورد بيزنيس غروب)، التي يوجد مقرها بلندن، في مذكرة إعلامية حديثة حول المغرب. وأبرز المصدر ذاته أنه من خلال مشروع للغاز الطبيعي المسال بمليارات الدولارات، واكتشاف مناجم للغاز بالبلاد، والالتزام المستمر بالطاقات المتجددة، يعتزم المغرب تلبية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين والصناعة الطاقية، وتنويع مزيجه الطاقي.

- منذ عدة سنوات، شدد مهنيو النقل السياحي بشتى الطرق على ضرورة إجراء تغييرات عميقة في هذا القطاع الحيوي. وسيجدد هؤلاء المهنيون، بمناسبة الدورة الرابعة للمنتدى الجهوي، الذي سينعقد في 3 مايو المقبل، التأكيد على التزامهم بتوحيد جهود جميع الفاعلين لإحداث إطار قانوني ملائم لتطوير هذا القطاع. وسيركز هذا المنتدى، الذي ستنظمه الجمعية الجهوية للنقل السياحي بالدار البيضاء، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء - سطات، على التزامات النقل السياحي وآفاق هذا القطاع.

* ليبيراسيون:

- هجرة الأدمغة. اختار آلاف المهندسين الوطنيين فرنسا لمواصلة مشوارهم المهني. وفقا للأرقام الصادرة عن اتحاد التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والأفشورينغ، فقد غادر 8000 من الأطر العليا المغرب نحو الخارج، و25 في المائة من الأطر الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال قدموا استقالاتهم بحثا عن فرص جديدة في أماكن أخرى. ولا يتعلق الأمر فقط بالمهندسين، وإنما أيضا بالعديد من الأطر التي تتمتع بكفاءات عليا الذين استقطبتهم العديد من الشركات في الخارج. وهي هجرة توصف دائما ب"هجرة الأدمغة" لأنها تحرم بلدنا من الكفاءات القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية.

- رحب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي عقد اجتماعا خصص للتطورات السياسية الأخيرة وقضايا تنظيمية أخرى، بمواقف الأحزاب السياسية المغربية التي أعربت عن عزمها القوي إحباط مؤامرات خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وجدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزامه بمواصلة الكفاح، إلى جانب القوى المغربية ومؤسسات الدولة ورموزها، من أجل استكمال الوحدة الترابية، وإحباط كل مخططات التجزئة التي تريد بعض القوى الإقليمية والوطنية تنفيذها في المنطقة.