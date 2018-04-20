عرض لأبرز اهتمامات الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، باستمرار أزمة التعليم في تونس، وتخليد ذكرى الربيع الأمازيغي في الجزائر، وتطورات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موريتانيا.

ففي تونس اعتبرت صحيفة "الشروق" أن "الأزمة الحالية المستفحلة في قطاع التعليم، ليست فقط مجرد عملية لي ذراع بين الحكومة ونقابة التعليم الثانوي، بقدر ما هي أزمة عميقة هيكلية سواء في ذهنية القائمين على الفعل النقابي اليوم أو في مستوى العجز البنيوي الذي بات يسيطر على دواليب السلطة التونسية".

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "الانتحار الجماعي"، أن "كل المبررات والمقدمات تصبح بلا معنى عند ذهاب النقابة بعيدا في مطالبها الاقتصادية أو بعبارة أدق عندما يستعمل الحد الأقصى لحق الإضراب وتعليق الدروس مع ملفات قابلة للتفاوض والنقاش مع الطرف الرسمي".

وتحدثت الصحيفة عن وجود مؤشرات تدل على أن الأمر يتعلق "بصراع بلا أفق تحضر فيه كل مقولات "الانتحار الجماعي" والتضحية بالمستقبل في سبيل الحاضر، ويغيب بشكل واضح العقل والعقلانية".

ولاحظت صحيفة "المغرب" أن الأزمة القائمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مستمرة و"لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل، ما لم يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار ... رغم ما يعلنه كل طرف من نوايا طيبة وحرص على التحاور".

ونقلت الصحيفة عن المهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني قوله إن الحكومة حريصة على معالجة الوضع في قطاع التعليم "بالتعقل والحوار"، مشيرا إلى أن طلبات النقابة العامة للتعليم الثانوي تتجاوز تكلفتها 500 مليون دينار (حوالي 207 ملايين دولار) في ظل وضع صعب للمالية العمومية".

وأضاف الوزير أن "مطالب الزيادة في الأجور في ظرف صعب للمالية تجعلنا غير قادرين على تحقيقيها بالإضافة إلى مطلب التخفيض في سن التقاعد للأساتذة... والحال أننا نبحث اليوم عن إنقاذ الصناديق الاجتماعية".

وأشارت الصحيفة من جهة أخرى إلى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن هناك بونا شاسعا حول الخيارات الجوهرية للبلاد بين الاتحاد والحكومة، مشيرا إلى أن جزءا من مطالب قطاع التعليم مادية لكن جزءا كبيرا منها يندرج في إطار إصلاح المنظومة التربوية.

واعتبرت صحيفة "الصحافة اليوم"، من جهتها، أنه "أيا كانت الذرائع والمبررات، لا يجب نقل الأزمة القائمة في قطاع التعليم إلى الشارع، بل تفرض المسؤولية الوطنية على الجميع أن يتم تناولها في إطار الحوار المؤسساتي."

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن "التعنت غير مرغوب فيه لا من نقابة المدرسين ... ولا من السلطة، لأن المسألة صارت تتعلق بقيمة معيارية، وليس بمجرد مطالب مادية"، معتبرة أنه "لا حاجة إلى تصعيد يسد أفق الحوار الذي سعى إليه الجميع".

وتحت عنوان "الصراع يتأجج بين النقابة ووزارة التربية" أشارت صحيفة "الصباح"، إلى "غضب وسخط" أولياء التلاميذ، بما أن مستقبل أبنائهم بات "على كف عفريت"، حيث "يقبع ولليوم الرابع على التوالي ما يقارب مليون تلميذ في منازلهم جراء تواصل سياسة لي الذراع بين الوزارة والنقابة دون وجود بوادر حلول في الأفق".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة) أصدرت أمس بلاغا دعت فيه مدرسي الثانوي إلى تنظيم تجمعات احتجاجية اليوم أمام المندوبيات الجهوية للعليم تزامنا مع اليوم الرابع لتعليق الدروس.

وأضافت الصحيفة أن العديد من الأصوات ترتفع داعية إلى ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة بما يتماشى مع مصلحة التلميذ حتى يتسنى إنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية ومع اقتراب الامتحانات الوطنية".

واعتبرت صحيفة "لوتون" من جهتها في مقال افتتاحي أن "اختبار القوة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية طال أكثر من اللازم، ولم يؤد إلى أي شيء، فيما يستمر حوار الطرشان بين الجانبين"، مشيرة إلى أنه يبدو أن طرفي هذا الصراع لا يرغبان في الجلوس إلى طاولة التفاوض. وأضافت أن التوتر يزداد كل يوم أكثر، بينما يطل شبح سنة بيضاء في الأفق، معتبرة أن الوضع أصبح ملحا ويتعين إنهاء هذا الصراع.

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى تخليد ذكرى الربيع الأمازيغي (20 أبريل 1980)، معتبرة أن التعبئة على مدى 38 سنة من النضال المستمر وخاصة النضال السلمي حقق مبتغاه، على الرغم من أن النظام السياسي اعتقد أنه قد سحب، من خلال فتح المجال تحت ضغط الشارع، هذه القضية من المناضلين الأمازيغ. ولاحظت صحيفة (الوطن)، في هذا الصدد، أن الأمازيغية، اللغة الوطنية منذ الأحداث المأساوية لربيع عام 2001، أصبحت "لغة رسمية" في الدستور الذي تمت مراجعته في فبراير 2016، في حين أن يناير تم إقراره كيوم عطلة، ثم كعيد وطني على إثر تظاهرات تلاميذ الثانويات، والتي جاءت وسط إضرابين لنقابات المدرسين في دجنبر الماضي.

وأضافت أنه مع توقف كافة الأعمال في خضم الركود الاقتصادي، فإنه على الحكومة إرساء، ودون تأخير، الأدوات القانونية لأكاديمية اللغة الأمازيغية، مسجلة أن الممارسين والباحثين في مجال الأمازيغية أخذوا على حين غرة تقريبا أمام هذا التملص الرسمي من قضية أخرجت من طي النسيان والاقصاء

وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "الدعوة إلى الديمقراطية" أنه بما أن قدرة الحكم على الالتفاف تقلصت، إن لم تكن قد اضمحلت في هذا الملف، فإن التحدي يلزم حاليا المتخصصين في اللغة الأمازيغية على تقديم برامجهم ومبرراتهم للرأي العام، الذي لا يمكن التغاضي عن وجهة نظره من طرف أصحاب القرار.

واعتبرت أن تكريس الوضع الرسمي للأمازيغية، على أرض الواقع، سيكون رهينا بتهيئة هذه اللغة، والذي سيبدأ، على أساسه، ادماج فعلي لها في المنظومة التربوية، ثم في مجال البحث والعلوم.

وأضاف صاحب الافتتاحية أنه في ظل هذه الظرفية السياسية والاجتماعية المحفوفة بالمخاطر التي تعيشها البلاد، فإن العبر التي يمكن استخلاصها من دينامية الاعتراف بالأمازيغية وما ينتج عنها هي عبر فورية وجاهزة للاستعمال، مبرزا أن الاستقرار الحقيقي، الذي لطالما سعى وراه، دون جدوى، النظام القائم يوجد بشكل طبيعي داخل المجتمع، باعتباره حامل قيم السلم والتضامن.

وسجلت الصحيفة أن المصالحة التاريخية المنتظرة من قبل الجزائريين، ليست هي تلك المدونة في نصوص القانون بهدف تفادي مآس أخرى، مؤكدة أن رد الاعتبار للثقافة الأمازيغية، الحامل للعقلانية والانفتاح على الآخرين، سيشكل البلسم الطبيعي ضد كافة أشكال التطرف.

وفي السياق ذاته، لاحظت صحيفتا (الحياة) و(الفجر) أن تخليد ذكرى الربيع الأمازيغي (20 أبريل 1980) حفز خلال السنتين الأخيرتين، بمنطقة القبائل، التعبئة بقوة حول القضية الأمازيغية.

واعتبرتا، في هذا الصدد، أن المكتسبات الأخيرة التي تم انتزاعها، ومن بينها دسترة الأمازيغية كلغة رسمية ومأسسة يناير كعيد وطني، لم ينتجا في نهاية المطاف الأثر المتوخى من قبل السلطات العمومية.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، متوقفة عند الدعوة التي وجهها (الميثاق الوطني من أجل التناوب السلمي) إلى جميع الشركاء السياسيين، في الموالاة والمعارضة، من أجل تطبيع المناخ السياسي، والعمل على خلق آليات توافقية شفافة لضمان سير الاستحقاقات المقبلة. وذكرت أن الميثاق، وهو منبر سياسي حديث النشأة يضم وزراء سابقين، وأعضاء في مجلس الشيوخ، الذي تم حله العام الماضي، بالإضافة إلى حقوقيين وإعلاميين وشخصيات مستقلة، طالب، في بيان له، بـ"العمل على خلق آلية توافقية، لضمان سير الاستحقاقات المقبلة، في ظروف طبيعية يقبل الجميع بنتائجها، وتحقق هدف التناوب السلمي على السلطة"، مضيفا أن "التوافق السياسي هو وحده ما يجنب البلد عواقب عدم الاستقرار، وتهديد السلم الأهلي الذي عصف بالعديد من البلدان".

وأشارت الصحف إلى أن الميثاق ندد بما قال إنه "تغييب طيف واسع من المعارضة، عن تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات، بعد أن طالب بحقه في المشاركة فيها، وبعد أن أعلن توجهه لخوض الاستحقاقات المقبلة"، معتبرا أن "تغييب مؤسسة المعارضة الديمقراطية، (تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان)، المعنية قانونيا بتمثيل المعارضة، عن التشاور حول هذه اللجنة، يعد خروجا غير مبرر عن القانون، وعن الأعراف الديمقراطية".

وتابعت أن الميثاق اعتبر أن الطريقة التي تم بها تعين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات "تبعث على القلق، لأنها تزيد من تفاقم الأزمة السياسية، وتعمق عدم الثقة بين الفرقاء، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى التهدئة وتطبيع الوضع السياسي، بدل التمادي في نهج الصدام والإقصاء".

وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أن حزب (التجمع من أجل موريتانيا)، المشارك في الحوار مع الأغلبية الرئاسية، ندد بما وصفه ب"الاختيار غير الموفق لممثلي المعارضة المحاورة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي جاء بعيدا كل البعد عن المعايير والضوابط التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا في المعارضة".

ونقلت عن الحزب، قوله، في بيان، إنه وإيمانا منه بحق المواطن الموريتاني في الاطلاع على حقيقة الأمور، فإنه "يعلن بصراحة أن تشكيلة هذه اللجنة لا تمثلنا لما فيها من محسوبية وزبونية وخروقات واضحة للعيان، تمثلت في اختيار إخوة ومقربين اجتماعيا ممن يفترض أن يكونوا في طليعة المتنافسين خلال الانتخابات القادمة، وهو أمر لا يتصور معه وجود شفافية ولا نزاهة ولا مصداقية".

وتابعت أن (التجمع من أجل موريتانيا) حمل المعارضة المحاورة "مسؤولية وأد حلم الشعب الموريتاني في انتخاب ممثلين عنه بطريقة شفافة".

وفي المقابل، ذكرت الصحف أن وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، أكد أن المعارضة المحاورة ممثلة في لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مبرزا أن قانون اللجنة لا ينص بالضرورة على أن يكون زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية من بين أعضاء اللجنة، في إشارة إلى عزم زعيم هذه المؤسسة، الحسن ولد محمد، الطعن في اللجنة لدى الجهات المختصة.

ونقلت عن ولد الشيخ قوله، بخصوص وجود صلات قرابة بين بعض أعضاء اللجنة مع بعض الساسة ورجال الاعمال، إن ما يهم هو أن "لا تكون تلك الصلة على حساب القانون واذا ما حدث ذلك فان اللجنة ستكون له بالمرصاد"، مؤكدا أيضا أن رئاسة الجمهورية "لم تقترح أيا من اعضاء اللجنة، لأن المهم أن تتوفر في العضو الشروط المطلوبة، وفي مقدمتها الكفاءة".