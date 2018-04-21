إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة في بلدان أمريكا الجنوبية بعدد من المواضيع من بينها المفاوضات للرفع من أجور موظفي القطاع البنكي بالأرجنتين، و دعوة الرئيس البيروفي المواطنين إلى اختيار المرشحين الأكفاء خلال الانتخابات الجهوية المقبلة، و احتمال تعليق البرازيل لمشاركتها في أنشطة اتحاد دول أمريكا الجنوبية، و حجز 325 كيلوغراما من المخدرات في إسبانيا كانت في حاويات قادمة من الشيلي، و طلب الأمم المتحدة التسريع بإعادة إدماج عناصر حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" السابقة.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات على الخصوص عند مفاوضات الرفع من أجور موظفي القطاع البنكي، و إعلان عمال المعادن عن خوض إضراب في 13 ماي المقبل.

و هكذا، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن المفاوضات حول الزيادة في أجور موظفي القطاع البنكي لازالت تراوح مكانها و لا يلوح لحد الآن أي حل في الأفق، مشيرة إلى أن الجمعية البنكية بالأرجنتين و المؤسسات المالية الوطنية عقدت لقاء جديدا في وزارة التشغيل دون التوصل إلى اتفاق بشأن مطالب العاملين بالقطاع.

و أضافت الصحيفة أن النقابة، التي يتزعمها سيرخيو بالازو، أشارت في بلاغ لها أنه يتم إجراء مفاوضات مكثفة بين الجانبين، و أن المؤسسات المالية التزمت بتجاوز الوضع الحالي من خلال تغيير إيجابي في نهجها.

و أضافت أن الاجتماع يأتي بعد إضراب وطني دام 48 ساعة، و شمل المؤسسات المالية العمومية والخاصة في جميع أنحاء البلاد.

و من جهتها، أوردت يومية "لاناسيون" أن رئيس اتحاد عمال المعادن، أنطونيو كالو، أعلن عن خوض القطاع إضرابا وطنيا، و ذلك على إثر غياب اتفاق مع أرباب الشركات للرفع من الأجور.

و أضافت أن كالو أكد أنه بعد فشل اللقاء الرسمي الرابع الذي عقده ممثلو قطاع الأعمال و زعماء من النقابة، تقرر بالإجماع خوض إضراب في 13 ماي المقبل.

و في البيرو، خصصت الصحف حيزا بارزا من صفحاتها للحديث عن دعوة الرئيس البيروفي المواطنين إلى اختيار المرشحين الأكفاء خلال الانتخابات الجهوية المقبلة، و رفض الرئيس السابق كوشينسكي المثول أمام لجنة "لافا ياتو".

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا، دعا خلال زيارته إلى إقليم بانغوا بجهة خونين إلى اختيار أفضل المرشحين خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية المقبلة، مبرزة أن فيزكارا أكد أن حكومته ستسهر على إجراء عملية انتخابية نظيفة وشفافة.

و نقلت اليومية عن رئيس الجمهورية قوله "إن الأمر يتعلق بمسؤولية مشتركة فمن جانبنا في الحكومة سنضمن إجراء انتخابات نظيفة وشفافة، و من جانبكم اختاروا بشكل صحيح الشخص الذي تثقون به حقا والذي يمكن أن يعمل مع الحكومة المركزية".

و أضافت أن الرئيس أشار إلى أن حكومته ستواصل العمل مع السلطات الحالية لتطوير جهاتها، دون تمييز سياسي أو حزبي، لأن هدف الحكومة هو العمل بشكل مكثف من أجل تلبية مطالب المواطنين جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية.

و من جهتها، أفادت يومية "إل كوميرسيو" أن الرئيس البيروفي، السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، بعث رسالة إلى لجنة "لافا ياتو" يطلب منها توضيح أنه ليس ضروريا التحقيق معه حول علاقاته المشبوهة مع شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت"، مادام أن مكتب المدعي العام يجري معه نفس التحقيق.

و أشارت إلى أن دفاع الرئيس السابق، سيزار ناكازاكي، قال إن الكونغرس لا يمكنه التحقيق مع الأشخاص من خلال اللجان التابعة له، و أبرز أن كوشينسكي عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية تم التحقيق مع مؤسسة الرئاسة و شارك و تعاون في تقديم المعلومات.

وتابع ناكازاكي، تضيف اليومية، "كوشينسكي صار مواطنا عاديا، والدستور ينص على أن مكتب المدعي العام هو من يحقق مع المواطنين في جرائم مزعومة و ليس الكونغرس".

و ذكرت اليومية أن القضاء منع الرئيس السابق من مغادرة التراب الوطني لمدة 18 شهر، و تم تفتيش منزلين في ملكيته في إطار التحقيقات الجارية معه حول قضية "أوديبريشت".

و في البرازيل، سلطت اليوميات الضوء على احتمال تعليق البلاد مشاركتها في أنشطة اتحاد دول أمريكا الجنوبية، و الجدل الذي أثاره شريط فيديو سجلته رئيسة حزب العمال، جليسي هوفمان، طلبت من خلاله دعما عربيا للإفراج عن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

و هكذا، كتبت "أو إسطادو دي ساو باولو" أن ست دول أعضاء في اتحاد دول أمريكا الجنوبية، من بينها البرازيل، ستعمل خلال الأيام القادمة على تعليق مشاركتها في أنشطة التكتل الإقليمي. و أضافت أن هذا القرار يأتي ردا على الأزمة الحالية التي يعاني منها الاتحاد، الذي لم يعين أمينا عاما له منذ أزيد من سنة و يعرف انقساما بين الدول البوليفارية و المنتقدة لها، مشيرة إلى أن الرئيس الكولومبي السابق، إرنستو سامبر، كان آخر من شغل منصب الأمين العام الشاغر منذ 31 يناير 2017.

و من جهتها، أفادت "جورنال دو برازيل" أن نائبا طلب من المدعي العام للجمهورية فتح تحقيق ضد رئيسة حزب العمال، بناء على شريط فيديو بث على قناة الجزيرة تطالب فيه بدعم عربي للإفراج عن الرئيس السابق لولا، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة و شهرا واحدا منذ 7 أبريل بتهم الرشوة وتبيض الأموال. و أرسل النائب ماجور أوليمبيو إلى المدعي العام للجمهورية طلبا لفتح تحقيق ضد جليسي هوفمان بسبب الفيديو الذي تم إرساله إلى القناة، والذي تقول فيه إن الرئيس الأسبق لولا سجين سياسي وتتهم العدالة البرازيلية بالتحيز.

و في الشيلي، توقفت الصحف عند حجز الحرس المدني الاسباني ل 325 كيلوغراما من المخدرات في حاويات قادمة من الشيلي، و فك فريق كولو كولو الارتباط بمدربه الأرجنتيني غيدي. و هكذا، كتبت يومية "إل ميركوريو" أن الحرس المدني الإسباني تمكن من حجز، خلال الأسبوع الجاري، بميناء فالنسيا كمية من الكوكايين تقدر بنحو 325 كيلوغراما كانت مخبأة في حاويتين على متن سفينتين قادمتين من الميناء الشيلي "سان أنطونيو"، و تقدر قيمتها في السوق السوداء بأزيد من 16 مليون يورو.

وأوضحت أن السفينة توقفت بعدة دول إيبيروأمريكية، مبرزة أن قوات الأمن الإسبانية تحقق في مصدر الكوكايين و الميناء الذي تم فيه وضع المخدرات في السفينتين.

و من جانبها، أفادت "لاس أولتيماس نوتيسياس" أن الأرجنتيني بابلو غيدي غادر منصبه كمدرب لفريق كولو كولو، بطل الشيلي، وودع اللاعبين بعد لقاء مع الرئيس الجديد للنادي، غابرييل رويس تاغلي.

و ذكرت أن كولو كولو فاز، الأحد الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على فريق أونيفرسيداد دي تشيلي، مشيرة إلى أن بابلو غيدي قد يكون استقال من منصبه وأنه في حالة فصله يتعين على إدارة الفريق دفع تعويض قدره 2.3 مليون يورو إلى المدرب الأرجنتيني.

و في كولومبيا، تركزت اهتمامات اليوميات على طلب الأمم المتحدة التسريع في إعادة إدماج المقاتلين السابقين في حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" السابقة، ودعوة الرئيس خوان مانويل سانتوس إلى إجراء حملة انتخابات "سلمية و مسؤولة".

و هكذا، ذكرت صحيفة "إل اتييمبو" أن رئيس بعثة الامم المتحدة في كولومبيا، جان أرنو، طلب من البلد الجنوب أمريكي تسريع عملية إعادة إدماج المقاتلين السابقين من حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" السابقة.

و أفادت الصحيفة أن المسؤول الأممي كان يتحدث في اجتماع لمجلس الأمن بشأن عملية السلام في كولومبيا، واعتبر أن هناك "حاجة لبذل جهود دؤوبة لتسريع إعادة دمج المقاتلين السابقين "في المجتمع الكولومبي.

و من جانبها، توقفت يومية "إل باييس" عند دعوة الرئيس خوان مانويل سانتوس إلى إجراء حملة انتخابات "سلمية ومسؤولة" و ذلك على بعد نحو شهر من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 ماي.

و نقلت الصحيفة عن الرئيس الكولومبي قوله "أجدد دعوتي لإجراء الحملة (الانتخابات) في مناخ سلمي و مسؤول يتم فيه احترام جميع وجهات النظر".