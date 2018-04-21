قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تطرقت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية، على الخصوص، لمبيعات الأسلحة من قبل الولايات المتحدة، ولقضية تدبير تدفق طالبي اللجوء غير الشرعيين بكندا، وكذا للمستجدات المرتبطة بمشروع قانون ينص على عدم تقادم جرائم الفساد ببنما، فضلا عن تصاعد حدة العنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات في المكسيك.

بالولايات المتحدة كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض وضع سياسات جديدة لدعم صناعة الأسلحة الأمريكية من خلال تسهيل المبيعات في الخارج، تشمل إجراءات شأنها تخفيف قيود التصدير على الطائرات بدون طيار المصنعة في الولايات المتحدة.

وكتبت أنه في الوقت الذي أخذ رؤساء الولايات المتحدة صناعة الدفاع الأمريكية في الاعتبار عند وضع السياسة الخارجية، وضع الرئيس دونالد ترامب مبيعات الأسلحة في صلب مقاربته، منوها دائما بإبرام صفقات بيع مع حلفاء واشنطن.

وذكرت أنه ترامب أبرز مرة أخرى مطلع الأسبوع الجاري مبيعات الأسلحة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والذي وعد الرئيس خلاله "بالتقليص'' من بيروقراطية وزارة الخارجية لتسريع مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية إلى حلفاء مثل اليابان.

وسجلت الصحيفة، مع ذلك، أن الحكومة وإن كانت تتمتع بهامش كبير للمناورة في الترخيص ببيع الأسلحة من عدمه، فإن للكونغرس الحق في رفض هذه الصفقات، مضيفة أن القيام بتعديلات جوهرية في قواعد اللعبة يقتضي تعديلات للقوانين عبر السبل التشريعية.

وفي موضوع آخر، استبعدت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادا إلى تقرير سري للبنتاغون، أن يفضي الهجوم الصاروخي على سوريا من قبل القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية إلى إنهاء برنامج الأسلحة الكيمياوية للرئيس بشار الأسد.

وحسب هذا التقرير، الذي حصلت الصحيفة على معطيات منه من مصدر مطلع، فإن الغارات الجوية للحلفاء قد تؤخر إنتاج غاز السارين من قبل النظام السوري، لكن دمشق ستستمر في البحث عن الأسلحة الكيماوية وتطويرها لاستعمالها الممكن مستقبلا.

من جهتها، أفادت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس ترامب هاجم الجمعة منظمة أوبك إثر ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أن المنظمة "رفعت الأسعار بشكل مصطنع"، ومؤكدا أن هذا "لن يكون مقبولا".

وأشارت الصحيفة أن أسعار النفط في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن تتراجع قليلا الجمعة في وقت تجمع فيه الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة في جدة بالسعودية لمناقشة الإنتاج النفطي العالمي.

وفي كندا، كتبت يومية "لوجورنال دو مونريال" أن حكومة أوتاوا وعدت ببحث المطالب المالية للمقاطعة لتدبير أزمة المهاجرين، ورصدت حوالي 74 مليون دولار لتسريع معالجة طلبات طالبي اللجوء في المقاطعة.

من جانبها، كتبت "لابريس" أن حزبي المعارضة الرئيسيين، الحزب الكبيكي وتحالف مستقبل كيبيك، شددا على أن الالتزامات التي أطلقتها حكومة أوتاوا في ختام اجتماع الأربعاء لمجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالهجرة غير القانونية، غير مرضية، واعتبرا أن النوايا التي أبانت عنها الحكومة الفيدرالية تبقى غير كافية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "لوصولاي" أن حكومة ترودو تواجه نزاعا كبيرا مرتبطا بمشروع خط أنابيب النفط "ترانس مونتان" الذي تشرف عليه شركة كيندر مورغان في غرب البلاد، وآخر ما يحتاجه على بعد 17 شهرا من الانتخابات الفيدرالية المقبلة، هو نزاع آخر مع كيبيك حول المهاجرين غير القانونيين.

وفي بنما، ذكرت صحيفة "لاإستريا" أن محكمة الاستئناف الفيدرالية بأتلانتا، بالولايات المتحدة، دعت إلى عقد جلسة استماع "للمرافعات الشفوية" بشأن طلب الرئيس البنمي السابق ريكاردو مارتينيلي (2009-2014)، المعتقل منذ يونيو الماضي بأحد السجون الفيدرالية بولاية فلوريدا على خلفية متابعته باتهامات بالفساد خلال ولايته الرئاسية، إطلاق سراحه مقابل كفالة، في انتظار الحسم في إمكانية تسليمه لسطات بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة لم تكشف عن موعد عقد هذه الجلسة بالتحديد، والتي ستستمع خلالها المحكمة لمرافعات المدعي العام الأمريكي، الذي يمثل الحكومة البنمية، ولدفاع الرئيس السابق بشأن طلب إطلاق سراح الأخير مقابل كفالة.

وذكرت اليومية أن الرئيس البنمي السابق متهم بارتكاب جرائم تتعلق بإعداد شبكة للتنصت غير القانوني خلال ولايته على عدد من خصومه السياسيين.

من جهتها، توقفت يومية "لابرينسا" عند إعلان الرئاسة عن إطلاق مشاورات بشأن مشروع قانون ينص على عدم تقادم جرائم الفساد المرتكبة بالبلاد سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو المعنويين، صادق عليه البرلمان مؤخرا وأحاله على الرئيس خوان كارلوس فاريلا لإقراره.

وأضافت الصحيفة أن المشاورات ستتم مع الهيات المعنية قبل الحسم في إقرار مشروع القانون الذي ينص أيضا على حرمان الشركات المتورطة في فضائح الفساد من المنافسة على إبرام صفقات مع الدولة، مشيرة إلى أن هذه المشاورات ستتم بعد دعوات من عدد من الفاعلين والمنظمات المدنية المحلية إلى إدخال تعديلات على المشروع، ودعوات أصوات أخرى إلى إقراره بصيغته التي صادق عليها البرلمان قبل إحالته.

وفي المكسيك، توقفت يومية "إل صول دي ميخيكو" عند تصاعد موجة العنف المرتبط بتجارة بالمخدرات، مشيرة إلى العثور على جثث عشرة أشخاص، تحمل آثار تعذيب، من قبل الشرطة في ولاية غوادالاخارا، بوسط البلاد.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر في الشرطة، أنه تم العثور على جثث خمسة أشخاص مقيدة ومكممة في سيارة بالقرب من الطريق السريع الذي يربط كولوتلان وثابوبان، في حين تم اكتشاف أربعة جثة متفحمة في سيارة محترقة من قبل الشرطة غير بعيد عن هذه المنطقة، مشيرة إلى العثور على جثة رجل تحمل علامات تعذيب بقربها بطاقتان تحملان توقيع مجموعة إجرامية في منطقة تيتلان فيردي في غوادالاخارا.

من جهتها، اهتمت صحيفة "إل أونيبرسال" بمغادرة راوول كاسترو السلطة في كوبا، مشيرة إلى أن الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل، سيتولى "مواصلة الثورة الكوبية في لحظة تاريخية حاسمة"، لكن أيضا استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها راوول كاسترو".

كما تطرقت الصحيفة لرد فعل الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، التي وصفت انتقال السلطة الجاري في كوبا، من خلال خلافة ميغيل دياز كانيل لراوول كاسترو في رئاسة الجزيرة الشيوعية، بأنه "غير شرعي".