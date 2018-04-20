الصحافيون يقاطعون محاكمة توفيق بوعشرين

هسبريس من الدار البيضاء

عبّر مجموعة من الصحافيين عن امتعاضهم مما تعرض له زملاؤهم داخل رواق محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على يد أحد المحامين، والذي وصل إلى تكسير أنف صحافية.

وقرر الصحافيون، الذين يواكبون محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" وكذا معتقلي حراك الريف، مقاطعة الجلسات إلى حين صدور قرار واعتذار رسمي من هيئة المحامين بالدار البيضاء التي ينتمي إليها صاحب التصرف اللا أخلاقي.

وأصدر الصحافيون بلاغا موجها إلى الرأي العام، يعلنون من خلاله رفضهم وإدانتهم لما تعرض له زملاؤهم من سب وإهانة تطورت إلى اعتداء جسدي على زميلة أثناء مزاولة واجبها المهني.

وحسب البلاغ المذكور، فقد قرّر هؤلاء عدم تغطية الجلسات مستقبلا ما لم تقدم الهيئة التي ينتمي إليها المحامي المعتدي اعتذارا مكتوبا.

وطالب الزملاء، الذين ينتمون إلى منابر وطنية عديدة، بضرورة اتخاذ المتعين قانونا في حق المحامي المعتدي للقطع مع مثل هذه الممارسات.

وكانت جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين قد شهدت مساء الأربعاء توترا بين المحامين والزملاء الصحافيين، خاصة بعدما وصف المحامي صحافيا بـ"الحمار"؛ وهو ما جعل الأوضاع تزداد حرارة وسط ضوضاء وشتم.

ولم يقتصر الحال على هذا السبّ فحسب، إذ أقدم المحامي على مواصلة عنتريته، ليعتدي على زميلة صحافية، حيث أصيبت على مستوى الأنف وسقطت مغميا عليها، تبين فيما بعد إثر خضوعها للفحص أنها أصيبت بكسر.

واحتج الصحافيون بالقرب من القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة، رافعين شعارات تندد بالوضع والاعتداء الهمجي من لدن المحامي المذكور، لتتدخل العناصر الأمنية.

وتدخل النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين، الذي حاول تهدئة الوضع بين المحامين والصحافيين، قبل أن يتدخل نائب الوكيل العام للملك، حيث جرى عقد لقاء بين الصحافيين والنقيب الذي توعد بإيجاد صيغة للاعتذار للصحافيين؛ إلا أن الهيئة التي ينتمي إليها لم تتقدم بعد بأي اعتذار، وهو ما زاد غضب ممثلي وسائل الإعلام.