عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- حزب الاستقلال على صفيح ساخن اليوم. رغم مرور ستة أشهر على إبعاد حميد شباط من قيادة حزب الاستقلال وانتخاب نزار بركة أمينا عاما في أكتوبر الماضي، إلا أن أوضاع حزب علال الفاسي تزداد تدهورا بسبب الاصطفافات والصراعات السياسية. والحزب لم ينتخب رئيسا لمجلس لوطني رغم مرور مدة على عقد آخر مؤتمر، وهو مقبل اليوم السبت على عقد مجلسه الوطني على إيقاع صراعات طاحنة. وجناح حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح يدعم ترشيح رحال مكاوي لرئاسة المجلس الوطني، فيما يريد نزار بركة أن يتولى هذا المنصب نور الدين مضيان، وهناك ترشيحات أخرى لكل من كريم غلاب وياسمينة بادو وعبد الإله البوزيدي.

- مراكز الاستثمار تخرج من جبة وزارة الداخلية. تحول جديد ستعرفه وضعية مراكز الاستثمار، بعدما قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس، خطة إصلاحها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر مشاورات موسعة. وأبرز تحول يتمثل في أن هذه المراكز ستبتعد عن وزارة الداخلية، بحيث ستصبح مؤسسات عمومية ذات استقلال إداري ومالي، رغم أن الداخلية قد تبقى الجهة الوصية عليها. ولجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ستتكلف بقيادة مشروع إصلاح هذه المراكز وتتبع تنفيذه.

* المساء:

- العدوي تحقق في اتهامات بالفساد وجهتها مستشارة إلى رئيسها. تحل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مطلع الأسبوع المقبل، بمجلس مدينة سيدي قاسم للتحقيق في مجموعة من الملفات والصفقات التي كانت موضوع شكايات وجهت ضد رئيس البلدية من طرف مستشارة جماعية تنتمي إلى الأغلبية المسيرة للمدينة. وتوقفت المستشارة، في شكاياتها، عند الغياب التام لرئيس المجلس البلدي عن تدبير الشأن العام، والعشوائية في التسيير الإداري لشؤون الجماعة، وشبهات في الصفقات العمومية والتسيير غير المحكم في الميزانية، إلى جانب اتخاذ قرارات انفرادية.

- النقابات ترفض رفع الأجور ب300 درهم وخلافات بين المركزيات و"الباطرونا". فشلت الحكومة في إقناع المركزيات النقابية بالعرض الذي قدمته لتحسين دخل موظفي القطاع العام، خاصة في ما يتعلق بإقرار زيادة جزئية في حدود 300 درهم للمرتبين في السلالم الدنيا، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات غير كاف، وطالبت بالرفع من قيمة الزيادة على أن تكون عامة وتشمل جميع الموظفين. و"الباطرونا" ربطت تحسين دخل الأجراء بقبول النقابات "للمرونة" في التشغيل.

* الأحداث المغربية :

- 92 مليارا لجبر الضرر. صرفت الحكومة الدفعة الأولى المتعلقة بتسوية ملفات جبر الضرر لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم. وفي هذا السياق، تم أداء رسوم التحفيظ لفائدة 13 حالة تهم المستفيدين من شقق السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم للواحدة، وتسوية 42 حالة إدماج في مرحلة تحويل الاعتمادات المتعلقة بها، وتحويل المبالغ المقررة لفائدة الضحايا حسب الدفعات الواردة من مجلس الحكومة المنعقد في 21 دجنبر 2017، والتي تبلغ حوالي 42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا. وتأتي هذه الدفعة الأولى ضمن تخصيص الحكومة لما يزيد عن 92 مليار سنتيم كتعويضات إجمالية لجبر الضرر الفردي ل19 ألف ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم.

- الحكومة تضع شروط صارمة على استيراد النفايات. صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة. ويهدف هذا المرسوم إلى تحدید شروط وكیفیات استیراد النفایات وتصدیرها وعبورها، وكذا تسلیم رخص استیراد النفایات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدیر الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.

* العلم:

- تم يوم الخميس بواشنطن التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات النجاعة الطاقية وتطوير المبادلات التجارية وتمويل حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك في إطار الدورة الرابعة للمنتدى التجاري (الولايات المتحدة - المغرب). ويروم هذا المنتدى، المنظم من قبل سفارة المملكة المغربية بواشنطن بشراكة مع مركز الأعمال الأمريكي الإفريقي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، تعزيز الروابط التجارية بين البلدين من خلال استكشاف الفرص التجارية العديدة التي تتيحها المملكة والشركات المغربية الحاضرة بقوة في القارة الإفريقية.

- رخص جديدة للتنقيب عن البترول والغاز. يواصل المغرب مجهوداته، منذ سنوات، في مجال النقيب عن الهيدروكاروبورات، حيث أشرت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على تراخيص جديدة للبحث عن البترول والغاز في المناطق التي تسجل مؤشرات إيجابية، وفقا للتوقعات المستقبلية التي تجريها الشركات المتخصصة.

* بيان اليوم:

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعيين مجموعة من المسؤولين على رأس مؤسسات عمومية.

- حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بأزيد من 52 عمالة وإقليما، مدعومين بوكلاء الملك للتواصل مع المنتخبين حول المحاسبة والشفافية. وهي اللقاءات التواصلية التي نظمتها المجالس الجهوية للحسابات لفائدة رؤساء الجماعات الترابية ومديري المصالح في عمالات وأقاليم المملكة، وحضرها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومسؤولي المؤسسات العمومية بالجهات. واستهدفت هذه اللقاءات التواصلية التعريف بالمجالس الجهوية للحسابات، من حيث الطبيعة والمهام والاختصاصات والمساطر المتبعة من طرفها للتدقيق في ميزانيات الجماعات.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أشار تقرير أوروبي جديد إلى تورط البوليساريو في أعمال إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، تم إعداده هذه المرة بتمويل من المفوضية الأوروبية، ويؤكد تواطؤ الانفصاليين مع المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة. وحسب دراسة ل(بروجيكت سيفت)، وهو مشروع بحثي دولي يجري تحقيقات حول ولوج الإرهابيين للتجارة غير الشرعية للأسلحة النارية، والذي نشره المعهد الفلاماني للسلام، فإن منطقة الساحل والصحراء شهدت أحداثا عنيفة تورطت فيها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وجبهة البوليساريو، وأنصار الدين خلال الفترة ما بين 2010 – 2016. وأشار التقرير إلى أن التواطؤ بين البوليساريو والمجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، شجعته الأوضاع في ليبيا، ووجود فجوات على مستوى الحدود وعدم قدرة السلطات المركزية لبعض بلدان المنطقة على مراقبة أراضيها الشاسعة.

- أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، يوم الخميس في لاس بالماس، الإصلاحات الرئيسية التي يقوم بها المغرب لتشجيع الاستثمار والتزامه بمواكبة جهود التنمية في إفريقيا. وأكدت السيدة الدرهم، التي تمثل المغرب في المنتدى الدولي للتنمية الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، الذي نظم في "كازا إفريقيا"، بمشاركة ممثلين عن عدة بلدان إفريقية، عزم المغرب، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على دعم جميع المبادرات لفائدة تنمية الاستثمار والتجارة في إفريقيا، بروح من المشاركة في التنمية وتقاسم الرخاء.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن بروتوكول الشراكة الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد البحري يجب أن يراعي المصالح العليا للمملكة، غير القابلة للتفاوض، وبالخصوص وحدته الترابية. وأوضح السيد بوريطة، خلال اجتماع بين المغرب والاتحاد الأوروبي خصص لإطلاق المباحثات من أجل تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل، أن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب ليست موضوعا للتفاوض أو للمساومة.

- دعا المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، في ختام أشغاله بمدريد، إلى التفكير في بناء نموذج جديد للتعاون الاقتصادي بين البلدين يستحضر التحديات والإمكانيات التي تتيحها المعطيات الجديدة على الصعيد الجهوي والدولي. وثمن البيان الختامي لهذا المنتدى تطور العلاقات التجارية بين البلدين والتي تضاعفت وتيرتها خلال السنوات الست الأخيرة، حيث أصبحت إسبانيا اعتبارا من سنة 2014 الشريك التجاري والطاقي الأول للمغرب، وأصبح المغرب ثاني سوق لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

* لوماتان:

- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم.

- المالية العامة. بعد الارتفاع الذي سجلته سنة 2017 والبداية الجيدة خلال سنة 2018، تراجعت الإيرادات العادية بنسبة 2.6 بالمئة إلى 59.21 مليار درهم مع متم مارس الماضي، عندما انخفضت النفقات العادية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 55.059 مليار درهم. ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الاستثمار بنسبة 11.5 بالمئة إلى 19.2 مليار. وبهذا، يصل عجز الخزينة إلى 6.3 مليار، مقابل 5.56 مليار مع نهاية مارس 2017.

* البيان:

- أعلن يوم الخميس بالأمم المتحدة أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) ترفض الاجتماع بمسؤولي البوليساريو خارج الرابوني، بالجزائر، حيث تعقد مثل هذه الاجتماعات دوما. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، "منذ وصوله في أواخر دجنبر 2017، فضل الممثل الخاص للأمين العام، كولين ستيوارت ، التقيد بالممارسة التي جرى بها العمل منذ أمد طويل، والمتمثلة في عقد مثل هذه الاجتماعات في الرابوني بالجزائر". ورفض الممثل الخاص للأمين العام الانتقال إلى بير لحلو، كما طلبت ذلك قيادة الجبهة.

- في خضم الانتقادات منذ التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ستخضع المراكز الجهوية للاستثمار لإصلاح جذري. وقد قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لصاحب الجلالة رؤيته للإصلاح، على هامش مجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس الخميس. وتروم خارطة الطريق المقترحة إعادة هيكلة عميقة لهذه المراكز.

* لوبينيون:

- 74 بالمئة من المغاربة المقيمين في الخارج يفكرون في العودة إلى المغرب للإسهام في تنمية البلاد، وفق ا لدراسة أنجزها "روكريت.كوم) حول هجرة الكفاءات المغاربة، والتي تم إجراؤها لدى 1882 شخصا حاصلين على البكالوريا زائد 3 فما فوق، 78 بالمئة منهم يقيمون في المغرب. وحسب الدراسة، فإن المغاربة استقروا في الخارج بشكل رئيسي من أجل تطوير مشوارهم المهني (51 بالمئة)، والاستفادة من فرص أفضل للشغل (45 بالمئة)، ورواتب أفضل.

- بلغ عدد السجناء في المغرب خلال سنة 2017، وفقا لإدارة السجون، 80 ألف نزيل. وتصل المساحة المخصصة لإيواء كل سجين 1.86 متر مربع، في حين كانت في حدود 1.59 متر مع نهاية سنة 2012. كما أن الولوج إلى العلاجات الطبية داخل السجون بلغ معدل طبيب واحد ل820 سجينا، وطبيب أسنان لـ1381 سجين، وممرض لـ162 و6 تشخيصات لكل سجين، في حين بلغ معدل الوفاة 2 في المئة سنويا، وفقا لإحصائيات إدارة السجون.

* ليبيراسيون:

- أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب بحاجة اليوم إلى إعداد نموذج تنموي يعزز قوى الإنتاج الوطنية، ويدعم القدرة الشرائية لتعزيز السوق المحلية. وشدد السيد لشكر، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه حزب الوردة، على أهمية وضع نموذج يفتح آفاقا جديدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة للولوج إلى مصادر التمويل، مؤكدا على ضرورة معالجة الاختلالات التي يشهدها القطاع الصحي، من خلال إحداث نظام شامل للمساعدة الطبية يرتكز على الإنصاف والعدالة المجالية.

- أكد المشاركون في ندوة دولية بمراكش أن الطب الشرعي بالمغرب مدعو الى رفع التحديات المرتبطة بالتكوين وتعزيز القدرات. وأضافوا خلال هذا اللقاء، المنظم في إطار برنامج التعاون بين النيابة العامة والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أن الطب الشرعي بالمغرب يعاني من نقص على مستوى التنسيق بين الممارسين لهذا التخصص، الذي لازال مجالا حديثا بالمملكة.