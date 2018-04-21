عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت ببلدان أوروبا الغربية عددا من المواضيع المتفرقة على رأسها تطور العلاقات بين الكوريتين والزيارة المرتقبة للرئيس اميانويل ماكرون للولايات المتحدة الامريكية، وانتخاب قيادة جديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني غدا الاحد، وأزمة تشكيل الحكومة الإيطالية.

ففي بلجيكا، نشرت جريدة (ليكو) حوارا مع وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديديي رايندرز، بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها إلى نيويورك رفقة العاهل البلجيكي وعقيلته من أجل الدفاع عن طلب بلجيكا الحصول على مقعد بمجلس الأمن.

وقال ريندرز " في هذه المعركة ، نبذل كل جهودنا " مؤكدا أن بلجيكا التي تتنافس مع كل من ألمانيا وإسرائيل " لا تعطي وعودا لا يمكن الوفاء بها ".

وتوقفت (لوسوار) عند تطور العلاقات بين الكوريتين بعد إقامة " هاتف أحمر " بين حكومتي البلدين في أفق القمة التاريخية التي ستنعقد في 27 أبريل المقبل، وهي الثالثة من نوعها بين البلدين منذ نهاية الحرب سنة 1953.

وأوضحت الجريدة أن فتح هذا الخط الذي يربط الاتصال بين مقر الرئاسة بكوريا الجنوبية بمكتب ببيونغ يونغ للجنة شؤون الدولة بكوريا الشمالية والتي يرأسها كيم جونغ آن، يأتي قبل قمة الجمعة والتي ستتمحور حول التخلي عن النووي بشبه الجزيرة، على الرغم من أن هذه الصيغة تضم في الواقع انسحابا للقوات الأمريكية من كوريا الجنوبية ونهاية الحماية الأمريكية لهذا البلد.

أما (لاليبر بلجيك) فقد اهتمت بالأزمة السياسية في إيطاليا، حيث لا زالت رئيسة مجلس الشيوخ إيليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي تجد صعوبة في التوصل إلى أغلبية بعد مرور خمسين يوما عن الانتخابات.

وكتبت الجريدة أن اللجوء إلى استعمال حق الفيتو يعرقل اللعبة السياسية في إيطاليا ".

وفي فرنسا اهتمت الصحف بالزيارة المرتقبة للرئيس اميانويل ماكرون للولايات المتحدة الامريكية الاسبوع المقبل، والتعبئة الاجتماعية التي تعرفها عدة قطاعات. وكتبت صحيفة (ليبراسيون) انه على الرغم من اختلافهما من حيث الاسلوب، يظهر ترامب وماكرون تقاربا كبيرا، مضيفة ان العلاقات بين الرجلين توصف من قبل الايليزي بانها مرنة وودية.

وذكرت الصحيفة ان هناك نوعا من اخوة السلاح بين ترامب وماكرون، والتي تم نسجها عقب المصافحة التاريخية في 25 ماي 2017 على هامش قمة الناتو.

من جهتها قالت صحيفة (لوموند) ان الوضع على الجبهة الاجتماعية يبدو محاصرا بين الحكومة التي تظهر صرامتها ،ومنظمات الاجراء المعبأة على مستوى عدد من النزاعات، مشيرة الى انه بدعوة من الكنفدرالية العامة للشغل و(سوليدير) تظاهر نحو 120 الف اجير في مختلف انحاء فرنسا بحسب وزارة الداخلية من اجل ادانة سياسة الحكومة.

وتحت عنوان "مبعثرة : الحركة الاجتماعية تبحث عن طريقها" اكدت الصحيفة انه اذا كانت النزاعات كثيرة، فان يوم 19 ابريل لم يؤدي الى تراجع الغضب.

واهتمت الصحف الالمانية بانتخاب قيادة جديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني غدا الاحد، حيث كتبت صحيفة "لاندس تسايتونغ" أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مثقل بعبء من الهواجس: تصنيفات رديئة في استطلاعات الرأي ،وتوترات داخلية ، وحساسية اتجاه الائتلاف الكبير، وبالتالي فان أندريا نالس ستتسلم إرثا صعبا عندما يتم انتخابها كرئيسة جديدة للحزب غدا الاحد.

وأضافت اليومية أن المهمة تصبح أكثر صعوبة لتبديد الشكوك حول قدراتها، مشيرة الى أن "ثلاث سنوات ونصف تفصل عن الانتخابات التشريعية المقبلة لكن الوقت ينفذ من الحزب. ومن البداية الجديدة ،يبدو الحزب بعيدا عن روح التفاؤل. لقد فوت الكثير من الفرص".

من جانبها، أشارت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الى ان نالس تريد قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لاخراجه من "واد عميق" بنبرة جديدة وتوجه واضح، معتبرة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ذلك"شرفا بالنسبة لها" .

ونقلت الصحيفة عن نالس التي من المنتظر أن تصبح أول امرأة في القيادة منذ ما يقرب من 155 عاما من تاريخ الحزب قولها للوكالة "أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك ، ويمكنني أن أفعل شيئا جيدا بتعاون مع الآخرين."

أما صحيفة "فولك شتيمه" فترى ان زمن نالس ك"آلة قتالية في الجناح اليساري" قد ولى، فقد اصبحت اليوم، السياسية الداعمة للدولة أساسا، والتي لا تستبعد الفشل الخطابي بين الحين والآخر.

وأكدت الصحيفة ان الطريق الى القمة لن يكون سلسا، بسبب آثار زلزال الحزب خلال تشكيل الحكومة، حيث تمت التضحية بدون رحمة أولا بسيغمار غابرييل ، ثم مارتن شولتس، مما يجعل من ترشح منافسة نالز سيمون لانغ أمرا لا يطاق.

وفي إيطاليا ، اهتمت الصحف بقرار الرئيس الإيطالي "التمهل" حتى يوم الاثنين القادم في مساعي تشكيل حكومة جديدة.

وكتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن إخفاق رئيسة مجلس الشيوخ ماريا كازيللاتي، أمس الجمعة في التوفيق بين تحالف اليمين وحركة خمس نجوم، دفع رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلا إلى إعلان قراره بـ"التمهل" إلى غاية بعد غد الاثنين في مساعي تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت اليومية عن بيان لأمين عام قصر (الكويرينالى) الجمهوري في بيان إن ماتاريللا قرر التمهل حتى يوم الاثنين المقبل للتدبر واتخاذ الخطوة القادمة على ضوء نتائج المشاورات التي أجراها مع رئيسة مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أن كازيللاتي عرضت أمس على ماتاريلا نتائج المشاورات التي أجرتها مع ممثلي تحالف اليمين وحركة خمس نجوم لاستكشاف فرص إيجاد توافق لتحقيق أغلبية برلمانية تسمح بتشكيل حكومة ائتلافية بينهما.

وكتبت صحيفة (لاريبو بليكا) أنه في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة مجلس الشيوخ عن فشلها في المهمة التي كلفا به رئيس الجمهورية، أغلق حزب فورتسا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني أمس الجمعة الباب أمام اي فرص تشكيل ائتلاف حكومي، معتبرا أن خمس نجوم "خطرا محدقا بإيطاليا".

واعتبرا ان هذه التطورات تؤشر على عدم قرب انفراج أزمة تشكيل حكومة جديدة بعد مرور شهر ونصف الشهر على الانتخابات التشريعية.

من جانبها، ذكرت "لاستامبا" أن محكمة إيطالية أدانت مارشيلو ديل أوتري وهو سناتور سابق وصديق مقرب من سيلفيو برلسكوني من أجل التواطئ مع عصابات المافيا ، ما يضعف حظوظ التوصل الاتفاق تشكيل الحكومة.