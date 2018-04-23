عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين:

* أخبار اليوم:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تم رصد غلاف مالي يصل إلى 15 مليار درهم لتمويل 225 مشروعا قيد الإنجاز بجهة مراكش أسفي، فضلا عن إمكانية إنجاز 105 مشاريع أخرى مقترحة، في إطار تفاعل الحكومة مع احتياجات ساكنة الجهة، وهي المشاريع التي أوضح، خلال اللقاء التواصلي الذي نظم صباح أول أمس السبت بمراكش، بأنها في طور المناقشة في أفق إبرام اتفاقيات إنجازها في إطار البرامج المقررة سنتي 2018 و2019، مشيرا إلى أنه تم إحداث لجنة لتتبع البرامج والمشاريع المتعلقة بالانتظارات المرتبطة بمجالات التشغيل والصحة والتعليم والفلاحة والثقافة والصناعة التقليدية.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بشكل طفيف ب 0,1 في المئة في مارس 2018، مقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2018، أن هذا التغير نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

* المساء:

- الاستقلال يلتحق رسميا بالمعارضة، وعين نزار بركة على حكومة 2021. وجه المجلس الوطني لحزب الاستقلال ضربة موجعة إلى حزب العدالة والتنمية، بعد سنة ونصف من المساندة النقدية لحكومة سعد الدين العثماني. وقرر برلمان الحزب رسميا الاصطفاف في المعارضة، إلى جانب الأصالة والمعاصرة، في خطوة ربطها نزار بركة، الأمين العام "للميزان"، بما تعرفه الحكومة من بطء وتيرة الاستجابة لمطالب المغاربة، واكتفاء الفريق الحكومي بتدبير إكراهات اليومي وإعلان النوايا.

- أمهل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزراءه مدة سنة لإنجاز والوفاء بالمشاريع، التي وعدوا بها برلمانيين ومنتخبين ومسؤولي المؤسسات والقطاعات بجهة مراكش أسفي. وبدا العثماني أول أمس خلال لقاء تواصلي عقده رفقة وزاري مع المسؤولين والمنتخبين والمستثمرين وفعاليات المجتمع المدني حول الشأن التنموي بجهة مراكش أسفي صارما في قطعه لوعد المحاسبة، والتتبع والتعامل بجدية مع الملفات والقضايا والانشغالات، التي يطرحها البرلمانيون ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومسؤولو عدد من القطاعات والمؤسسات، وعيا منه بأهمية جهة مراكش أسفي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعمقها التاريخي والثقافي العالمي.

* الأحداث المغربية :

- دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إلى بلورة نموذج جديد للتنمية "يعزز العدالة الاجتماعية والترابية". وقال السيد بنعبد الله، خلال لقاء تواصلي مع ساكنة تنغير " إن هذا النموذج التنموي الجديد سيساهم بشكل ملحوظ في التخفيف من الفوارق بين مختلف جهات المملكة ويضمن التوزيع العادل لثمار النمو. كما دعا إلى اعطاء "نفس ديمقراطي جديد"، ودفعة جديدة للعملية الديمقراطية لتلبية احتياجات المواطنين"، مشيرا الى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أحزابا سياسية قوية وذات مصداقية"، وكذا "مؤسسات قوية على جميع المستويات ".

- بياطرة المجازر مستاؤون من ظروف العمل. أثارت المتابعة القضائية في حق الأطباء البياطرة من طرف النيابة العامة بمدينة المحمدية، والاعتداء المتكرر على الطبيبات البيطريات بالمجازر البلدية لمدينة مكناس، استياء كبيرا في صفوف العاملين بالمجازر، وتوجيه دعوتهم للوزارة الوصية والسلطات الإقليمية إلى سن إجراءات قانونية وجسدية حقيقية تحمي البياطرة بمجازر اللحوم، خصوصا تلك غير المعتمدة على المستوى الصحي بالجهة.

* العلم:

- المجلس الوطني لحزب الاستقلال. نزار بركة يدعو كافة الفرقاء السياسيين والمؤسسات التمثيلية والقوى الحية إلى التعجيل بتشكيل الجبهة السياسية للدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد. وسجل أن هناك هدرا غير مفهوم لزمن الإصلاح وتلكؤا في استعمال منظومة الإصلاح. وفي المجال الاقتصاي، قال الأمين العام لحزب الاستقلال "إننا سنحتاج إلى فائض كبير من حسن النية أو السذاجة لكي نسلم بأن الاقتصاد الوطني بمعدل النمو الحالي والتوقعي يمكن أن يخلق 1.2 مليون منصب شغل".

- هذه أسباب اختفاء الأنسولين بالدار البيضاء. فسر عدد من الأطباء المختصين اختفاء دواء مرض السكري الأنسولين بسوء الحكامة في التدبر والتسيير، وأن هذه المادة الأساسية للمصابين بداء السكري متوفرة، وأن الجماعة تقتني العدد الكافي الخاص بالمرضى، كما أن المستشفيات هي الاخرى تقتني كمية من هذه المادة.

* بيان اليوم:

- كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بمراكش، حصيلة إسهام الحكومة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انخرطت بشكل كبير في مرحلة ما بعد اشتغال هذه الهيئة، في التفاعل مع المؤسسة الوطنية المكلفة بالمتابعة، وكانت طرفا في العديد من اتفاقيات الشراكة في هذا المجال. وأكد الرميد، خلال ندوة دولية حول "مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب"، أن هذا الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الضرر لضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، حيث بلغ عدد المستفيدين 19919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب981 مليونا و865 ألفا و128.80 درهما.

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن حجم مساهمة الوزارة في مختلف المشاريع المبرمجة التي توجد في طور الإنجاز بجهة مراكش- آسفي يقدر ب8ر2 مليار درهم. وأضاف في تصريح للصحافة، عقب ترؤسه اجتماع عمل مع المصالح التابعة للوزارة بجهة مراكش-آسفي، الذي يندرج في إطار المواكبة المستمرة لبرنامج عمل الوزارة على الصعيد الجهوي، أنه من بين هذه المشاريع هناك مشروع التأهيل الحضري لحي الملاح بالمدينة العتيقة، الذي يندرج في إطار مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017، والذي تبلغ كلفته 194 مليون درهم بتمويل كلي من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اتفاقية شراكة تروم النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين لدى المغاربة المقيمين بالخارج. وتندرج هذه الاتفاقية في اطار تفعيل المقتضيات الدستورية التي تعتبر الأمازيغية لغة رسمية للمملكة الى جانب اللغة العربية، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة ورافدا من روافد الثقافة المغربية.

- تنطلق اليوم الاثنين بمكناس النسخة العاشرة للمناظرة الوطنية للفلاحة، التي ستناقش موضوع "الشباب، المحرك والمستفيد الرئيسي من التنمية الفلاحية". وأضحت هذه المناظرة، التي تنظم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات منذ سنة 2008، حدثا مرجعيا في القطاع الفلاحي على المستويين الوطني والدولي، حيث تتيح تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، وإبراز التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الفلاحة المغربية.

* رسالة الأمة:

- أجرى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، مباحثات بالدار البيضاء مع وفد ياباني لتطوير التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان، حيث تم التأكيد على الأهمية الكبرى التي طبعت الزيارة الملكية سنة 2005 إلى اليابان، وكذا الجهود المتواصلة لصاحب الجلالة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمغرب والنهوض بها. وأبدى الجانب الياباني، بهذه المناسبة، رغبته في خلق جسور التعاون بين البلدين، لاسيما في المجال السياحي والصناعة التقليدية ومجالاتها.

- أشاد التقرير الجديد الي أصدرته الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 بالجهود التي قام بها المغرب في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا تعزيز المسار الديمقراطي، مؤكدا من جديد "مصداقية" الانتخابات التشريعية، التي جرت بالمملكة في أكتوبر 2016، والتي "لم تشبها أي خروقات ممنهجة".

* لوماتان:

- ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الأحد بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة الـ 45 لجائزة الحسن الثاني والدورة الـ 24 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للغولف، اللتين نظمتا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 16 إلى 22 أبريل الجاري. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين والفائزات، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى للفائز بالدورة الـ45 لجائزة الحسن الثاني، الفرنسي ألكسندر ليفي، وكأس للا مريم للفائزة بالدورة الـ 24 السويدية جيني هاكلاند.

- التجاري وفا بنك يتعبأ لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأعلنت المجموعة، برسم هذا العام، عن سجل قياسي من القروض الجديدة بلغت قيمتها 26 مليار درهم. ويخدم هذا الالتزام أهداف بنك المغرب، التي اتفق بشأنها مع المجموعة المهنية للبنوك في المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإنعاش القروض البنكية. ومن المقرر أن يجتمع الشركاء الثلاثة، قبل شهر رمضان، لمواصلة النقاش بشأن ولوج المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى هذه التمويلات.

* ليكونوميست:

- الأوراش تتواصل بالمركب المينائي طنجة المتوسط. تستعد هذه المنصة لإطلاق عملية توسعة جديدة تمتد ل50 هكتارا ستساهم في مضاعفة العرض الحالي. وستساهم أيضا هذه التوسعة في تلبية الطلبات الجديدة المستقبلية في مجال المنشآت.

- دينامية الاستثمار تتعزز. فقد سجلت واردات سلع التجهيز ارتفاعا خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 12.4 في المئة، لتصل إلى 30.5 مليار درهم وتمثل 26 في المئة من إجمالي المشتريات الخارجية، محتلة بذلك المركز الأول.

* أوجوردوي لوماروك:

- علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أنه تم إيداع ضابط شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية، تحت تدبير الحراسة النظرية للبحث معه حول الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبديد أشياء محجوزة على ذمة بحث قضائي. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنها تنتظر انتهاء البحث القضائي المجرى في هذه القضية، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات الإدارية، واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور.

- قال عبدالحق العربي، مستشار رئيس الحكومة في الشؤون الاجتماعية، إن الحكومة تريد الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بالمستويات الدنيا فقط. وأشار في حديث مع الصحيفة إلى أن الحكومة طلبت من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بذل جهد بشأن نقطتين رئيسيتين؛ تتعلقان بالزيادة في المساهمات وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور.

* البيان:

- أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الموسم الفلاحي "يسير بشكل جيد" بفضل التساقطات المطرية والثلجية الهامة التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة. وأوضحت الوزارة أن المعدل التراكمي للتساقطات المطرية على الصعيد الوطني بلغ 367,7 ملم إلى غاية 16 أبريل 2018، بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة مع المعدل العادي (316,7 ملم).

- دحض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء نظم بنادي الصحافة الأمريكي في واشنطن، الأباطيل المضللة والمقولات الزائفة التي يروجها خصوم المغرب حول حقيقة النزاع في الصحراء المغربية مستندا الى أدلة وحقائق تاريخية دامغة لا تقبل التأويل. وأوضح الوزير في عرض خلال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة المغربية الأمريكية في موضوع "تداعيات الاخبار الزائفة"، كيف أن الاخبار الزائفة تؤدي الى بناء مواقف غير سليمة تحول دون الوصول الى حل العديد من القضايا المطروحة ومنها قضية الصحراء المغربية، موردا أمثلة حية لتصريحات و مقولات زائفة تضلل أو تحول دون الوصول الى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

* لوبينيون:

- بلغ عجز الميزانية، في نهاية فبراير 2018، 10.1 ملايين درهم، مقابل 9.7 مليار في العام السابق. ويعود هذا النمو إلى الارتفاع المسجل في الإيرادات العادية بقيمة 2.6 مليار درهم (+ 8.6 بالمئة)، ونمو النفقات الإجمالية ب2.9 مليار (+7.5). وتعزى الزيادة في الإيرادات العادية، التي تصل إلى 32.2 مليار درهم، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية، فضلا عن الإيرادات غير الضريبية.

- اختتمت لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، اجتماعاتها برسم جولة أبريل 2018، وذلك في جو تطبعه "روح المسؤولية والجدية والإرادة الصادقة لإنجاح هذه المحطة من قبل جميع الأطراف"، وفق ما أكدته وزارة الشغل والإدماج المهني. وذكر بلاغ للوزارة أن لجنة القطاع الخاص عقدت، ابتداء من 13 مارس الماضي وإلى غاية 20 أبريل الجاري، 12 اجتماعا بمقر الوزارة برئاسة وزير الشغل والادماج المهني وبحضور ممثلين عن كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض القطاعات الحكومية المعنية. وخصصت اجتماعاتها لتدارس مجمل القضايا والنقط الواردة عليها من اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، إضافة إلى بعض النقط التي تمت إضافتها من قبل أعضاء اللجنة أثناء النقاشات.

* ليبيراسيون:

- أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل ببوروندي، فيليكس مبوزيرينيكا، أن التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة الإدارة العمومية نموذج يحتذى في إفريقيا. وأشاد الوزير البوروندي، خلال مباحثات أجراها مع الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، بالأوراش التي أطلقتها المملكة لتحديث الإدارة العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين. وأعرب مبوزيرينيكا عن رغبة بوروندي في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.