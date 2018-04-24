قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

استأثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية، وسباق الانتخابات الرئاسية في المكسيك، وجهود حماية البيئة في كندا، باهتمام الصحف الصادرة اليوم الاثنين بأمريكا الشمالية.

وكتبت صحيفة (دو هيل) أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من أجل التوصل إلى اتفاق بنزع السلاح النووي، يمكن أن تنطوي على تحديات غير متوقعة لإدارة ترامب، مشيرة إلى أنه من الصعب معرفة طبيعة التنازلات التي ستطلبها بوينغ يانغ من الولايات المتحدة الأمريكية لقاء وضع حد لهذا الصراع الذي عمر لعقود.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاختراق الدبلوماسي، الذي يحل محل التلويح باستخدام "الزر الأحمر" من قبل المسؤولين الامريكيين والكورييين الشماليين، في إشارة الى استخدام ترسانتهما الصاروخية النووية، من الواضح أنه محل ترحيب، حتى وإن كان يثير في هذه المرحلة، أسئلة أكثر مما يقدم إجابات.

من جهتها،سجلت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه في الوقت الذي خفت فيه حدة الازمة الكورية الشمالية ويجري التحضير للاجتماعات بين كيم جونغ أون وقادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تم استبعاد الصين من المسلسل الجاري.

و كتبت الصحيفة أن العديد من المحللين الصينيين يذهبون إلى القول إن المحادثات المرتقبة ستسمح لكوريا الشمالية، ليس فقط، بالتقارب مع غريميها السابقين منذ الحرب الكورية ، ولكن أيضا تقليص اعتمادها على الصين في مجالي التجارة والأمن.

من جانبها، أفادت (واشنطن بوست) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم رفع العقوبات الاقتصادية التي تستهدف النظام الكوري الشمالي مالم يشرع هذا الاخير في التخلص من برنامجه النووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس"لن يقدم أي تنازلات مهمة ، مثل رفع العقوبات، حتى تفكك كوريا الشمالية برنامجها النووي".

في كندا، كتبت (لابريس) أن المتحدث باسم حزب المحافظين، بيير بويلييفر، طالب هذا الأسبوع بإجبار الحكومة على الكشف عن مبلغ الفاتورة الواجب دفعها من قبل الكنديين عندما تصل قيمة ضريبة الكربون إلى 50 دولارا للطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن بويليفر كشف أنه على اطلاع بكون الحكومة تتوفر على هذه المعلومات ، بعدما حصل بموجب قانون الوصول إلى المعلومات ، على مذكرة من وزارة المالية تشير إلى وجود تقرير عن العواقب المحتملة لضريبة الكربون ، استنادا إلى بيانات استهلاك الأسر.

من جانبها، كتبت صحيفة ( لو جورنال دو كيبيك) أن وزيرة البيئة وتغير المناخ كاثرين ماكينا، أطلقت الأحد استشارة حول إعادة تثمين مادة البلاستيك بمناسبة يوم الأرض.

في المكسيك، اهتمت (لاخورنادا) بالمناظرة التلفزيونية الأولى التي جرت الأحد بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية ، مشيرة إلى أنها شكلت فرصة لخصوم المرشح اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يحظى بأعلى نسبة في نوايا التصويت، لتقليص الفارق الذي يفصله عنهم.

صحيفة ( إل سول دي ميكسيكو)ن ذكرت أن المرشحين عبروا عن ارتياحهم للنقاش الذي ساد خلال هذه المناظرة التلفزيونية، مشيرة الى أن المرشح الاوفر حظا، وفقا لاستطلاعات الرأي، تفادى "ضربات" المرشحين الأربعة الآخرين.

في بنما، توقفت صحيفة "لابرينسا" عند إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف على مشروع سككي ضخم يربط بين مدينتي بنما وتشيريكي، ستتولى التنسيق مع الهيئات الصينية المشاركة في المشروع في كل ما يرتبط بإعداد ومتابعة إنجاز الأخير، مشيرة إلى أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارات الرئاسة، والخارجية، والاقتصاد والمالية، والسكنى وإعداد التراب، والأشغال العمومية والبيئة، على الخصوص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع السككي يمتد على طول 450 كلم وتصل تكلفته حوالي 5ر5 مليار دولار ستدفعها بنما في مدة تتراوح بين عشرون وثلاثون سنة.

وأضافت ان المشروع جاء عقب زيارة الرئيس البنمي، خوان كارلوس فاريلا، للصين في نونبر الماضي، والتي توجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي شملت تمويل البلد الآسيوي لدراسة جدوى لبناء الخط السككي، في إطار مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين، والتي تهدف إلى خلق شبكات للتجارة والبنى التحتية تربط بين آسيا بأوروبا وإفريقيا، على الخصوص.

من جهتها، تطرقت يومية "لاإستريا" لقرار رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، الأحد، التخلي عن إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل والذي أدى الى مظاهرات أودت بحياة ما لا يقل عن 27 شخصا خلال خمسة أيام، بينهم صحافي وشرطي، والعديد من الجرحى.

وذكرت الصحيفة أن هذه الاحتجاجات، التي توصف بالأعنف من نوعها منذ تولي الرئيس أورتيغا السلطة قبل 11 عاما، اندلعت الأربعاء الماضي في عدد كبير من مدن البلاد رفضا لتعديلات تروم الرفع من مساهمات العمال وخفض المعاشات.