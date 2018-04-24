بوعشرين يمثل أمام محكمتين في يوم واحد

هسبريس- عبد الإله شبل

قضى دفاع الطرف المدني في ملف توفيق بوعشرين، ناشر "أخبار اليوم" المتابع بتهم من بينها الاتجار بالبشر، أزيد من أربع ساعات في مرافعته وهو يقوم بالتعقيب على الدفوعات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهم والنيابة العامة.

وشهدت الجلسة المطولة، التي استمرت منذ الثالثة من زوال يوم الاثنين إلى حدود التاسعة ليلا، تقدم المحامي الحسني كروط بمرافعة مطولة، دون أن يتمكن من إنهائها، وسيواصلها يوم الأربعاء.

واضطر القاضي بوشعيب فارح إلى تأجيل الجلسة بعدما التمس توفيق بوعشرين ذلك، بالنظر إلى شعوره بالإعياء، خاصة أنه مثل أمام القاضي بالمحكمة الابتدائية صباح اليوم نفسه بناء على دعوى كان قد تقدم بها ضده مولاي أحمد الشرعي، المدير العام لمجموعة "الأحداث المغربية".

ولم يستسغ دفاع الصحافي توفيق بوعشرين منح الكلمة يوم الأربعاء إلى المحامي عن الطرف المدني لمواصلة مرافعته؛ على أن يمنحه وقتا بعدها للرد على النيابة العامة، قبل المرور إلى الموضوع.

وأكد القاضي بوشعيب فارح أن الجلسة المقبلة سيكون الملف فيها جاهزا للمناقشة، وذلك بعد استكمال مرحلة الدفوعات الشكلية والتعقيب عليها.

وخلال الجلسة، شن المحامي محمد الحسني كروط، عن الطرف المدني، هجوما على نقيب المحامين السابق عبد اللطيف بوعشرين، الذي ينوب عن ناشر "أخبار اليوم"، إذ اعتبر أن القانون الذي استشهد به دفاع المتهم "تم إلغاؤه"، في إشارة إلى قانون الصحافة والنشر الذي تم تغييره.

ولم يلتزم دفاع المتهم بما أمر به القاضي، وكذا بالرسالة التي وجهها النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين إلى زملائه إثر إحداثهم الفوضى في جلسات سابقة، إذ كان في كل مرة يقاطع زميله كروط، معتبرا أنه يمارس "الحلقة" بمرافعته.

ورد المحامي المذكور على زملائه من الطرف الآخر: "هل هذه الحلقة علمية أم فكاهية؟"، ليجيبه أحدهم "علمية"، ما اعتبره "شهادة زور"، لأنهم "يقصدون شيئا آخر".

وشدد المحامي محمد الحسني كروط على أن الأقراص المدمجة الموجودة بالملف تثبت حالة التلبس، التي نفاها دفاع المتهم، مشيرا إلى أن عرض مضامينها سيبين الحقيقة كاملة في هذا الملف.