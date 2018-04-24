عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء:

* أخبار اليوم:

- بشرى سارة تنتظر الزوجات المهملات أو اللواتي يعجز أزواجهن عن دفع النفقة المستحقة لهن ولأبنائهن. فقد أنهت وزارة العدل بتنسيق مع وزارة المالية تحضير مسودة مشروع مرسوم جديد يغير المرسوم الخاص بشروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. وأبرز المستجدات تتمثل في رفع السقف المالي الذي يمكن للأسرة الواحدة الاستفادة منه من 1050 درهما حاليا إلى 1400 درهم بالنسبة إلى الزوجة وأبنائها.

- كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين بمكناس، أن الإنتاج المتوقع للحبوب يقدر ب 98,2 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2017- 2018 ، أي بزيادة 3 بالمئة مقارنة مع الموسم الفارط. وأبرز السيد أخنوش، خلال افتتاح أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة، أنه من المتوقع أن يتوزع إنتاج الحبوب بين 48.1 مليون قنطار من القمح اللين، و22.8 مليون قنطار من القمح الصلب، و27 مليون قنطار من الشعير.

* المساء:

- بطاقة تعريف وطنية جديدة ابتداء من 2019. أفادت مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستشرع في إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني ابتداء من سنة 2019، وهي نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية، وتوفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

- مشاريع بالمليارات ومناصب عليا تفجر حرب الاختصاصات بين وزراء وكتاب الدولة. عادت حرب الاختصاصات بين بعض الوزراء وكتاب الدولة لتتفجر من جديد داخل الفريق الحكومي بسبب الخلاف القائم حول تدبير بعض الملفات المرتبطة بإنجاز مشاريع تستوجب التوقيع على صفقات بمليارات الدراهم، إلى جانب الصراع المرتبط بالتعيين في المناصب العليا. وحديث عن وزراء قزموا صلاحيات كتاب الدولة للاستفراد بتدبير الملفات الكبرى.

* الأحداث المغربية :

- دائرة التنافس على قيادة حزب "السنبلة" تتسع .. أوزين ومبديع ينافسان حصاد. بالتوازي مع التحضيرات الجارية داخل الحركة الشعبية لعقد مؤتمرها ال13، وفي ظل ارتفاع حظوظ وزير التربية الوطنية السابق، لقيادة حزب "السنبلة" محل امحند العنصر، ظهرت أسماء جديدة تعتزم خوض غمار المنافسة إلى جانب محمد حصاد. وأكد السعيد أمسكان، القيادي بالحزب، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن أوزين ومبديع عبرا عن رغبتهما في الترشح للأمانة العامة، قبل أن يفصح أنه يحبذ أن يكون هناك توافق على شخص معين حفاظا على لحمة الحزب، وذلك في إشارة ضمنية إلى محمد حصاد، الذي تقلد عدة مناصب حكومية.

- أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بقبول الاستقالة التي سبق أن تقدم بها عضو مجلس النواب علي قيوح من مهامه كنائب برلماني عن حزب الاستقلال، بسبب حالته الصحية التي لا تسمح له بكثرة التنقلات والمواظبة على حضور جلسات البرلمان، لتحل محله ابنته زينب قيوح، التي حلت ثانية في ترتيب اللائحة خلال الانتخابات البرلمانية 2016 بدائرة تارودانت الجنوبية. فيما رفضت المحكمة طعن القيادي مرشح الأصالة والمعاصرة ببرشيد، صلاح الدين شنكيط، في فوز مرشح حزب الاستقلال بمقعد برلماني عن الإقليم، خلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في سابع دجنبر 2017.

* العلم:

- أظهرت نتائج البحث الدائم حل الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن 83.4 في المئة من الأسر المغربية تتوقع ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية خلال ال12 شهرا المقبلة. وكشفت النتائج أن معدل الأسر التي تنتظر انخفاض الأسعار بلغ 0.5 في المئة، فيما استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 82.9 نقطة عوض ناقص 79.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 77.7 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

- المجلس الوطني لحزب الاستقلال .. أبرز نزار بركة أن انتقال حزب الاستقلال إلى المعارضة استند إلى تقييم موضوعي ونزيه، مؤكدا أن الحزب سيقوم بمعارضة استقلالية وطنية. من جانب آخر، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال، على أنه من غير المقبول حصر النموذج التنموي المطلوب في برنامج قطاعي، ولا في مجرد تدابير، بل إنه تصور عام وشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. على صعيد آخر، أكد بركة أنه لا بديل عن قيام اتحاد مغاربي قوي لمواجهة التحديات التي تجابه المنطقة.

* بيان اليوم:

- قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، إن السياسة الحضرية التي اعتمدها المغرب لإنشاء مدن مستدامة وشاملة تتطلب مقاربة تكفل التكامل والالتقائية بين جميع الفاعلين المعنيين المنخرطين في هذا الجهد. وأكد السيد الفاسي الفهري، في تصريح صحفي عقب لقائه بوفد من فريق عمل المدينة المستدامة لمنظمة (ميديف إنترناسيونال)، أن نجاح هذه السياسة رهين بسد الخصاص والنقص المسجلين في بعض المجالات من أجل إنشاء مدن شاملة ومستدامة من خلال مقاربة تضمن التكامل والالتقائية بين الفاعلين المعنيين.

- أجرى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مباحثات بمدريد مع زعماء مجموعة من الأحزاب السياسية الإسبانية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي – الإسباني. وشدد السيد المالكي، بهذه المناسبة، على أن ما يجمع المغرب وإسبانيا من علاقات استثنائية من حيث التاريخ والجغرافية والثقافة والمشترك بين المجتمعين، ينبغي أن ينعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين الطرفين. ودعا السيد المالكي الأحزب السياسية إلى استثمار الفرص الكبيرة للتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- انطلقت فعاليات الدورة ال13 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس بمشاركة 1400 عارض من 70 دولة. ويترقب الملتقى هذه السنة، والذي أصبح موعدا دوليا لا محيد عنه، 850 ألف زائر، كما سيعرف مشاركة هولندا كضيف شرف. وسيتخلل الملتقى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، 33 ندوة علمية حول مختلف مستجدات القطاعات الزراعية والصناعات الفلاحية. ويرتقب أن تعرف دورة هذه السنة توقيع 22 اتفاقية تعاون، مع توزيع 29 جائزة لمكافأة أفضل المنتجين في المجالات الزراعية وتربية الماشية على الصعيد الوطني.

- أفادت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن قطاع السياحة عرف انتعاشا مهما خلال هذا الفصل من السنة، إذ ارتفع عدد السياح الاجانب المسجلين بالمراكز الحدودية ب 24 في المئة في الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الاسواق المصدرة للسياح عرفت ارتفاعا ملحوظا، على الخصوص السوق الألمانية بنسبة زائد 39 في المئة، وإسبانيا ب26 في المئة، وفرنسا ب24 في المئة، والمملكة المتحدة ب15 في المئة.

* رسالة الأمة:

- ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم الأحد بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة الـ 45 لجائزة الحسن الثاني والدورة الـ 24 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للغولف، اللتين نظمتا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 16 إلى 22 أبريل الجاري. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين والفائزات، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى للفائز بالدورة الـ 45 لجائزة الحسن الثاني، الفرنسي ألكسندر ليفي، وكأس للا مريم للفائزة بالدورة الـ 24 السويدية جيني هاكلاند.

- بحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يوم الأحد بإفران، مع وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، ستيفان ترافيت، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي. وقال الوزير الفرنسي، في تصريح للصحافة، إن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب يشكل "أكبر تظاهرة أفريقية من نوعها"، مبرزا في نفس الصدد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين. وأردف أن هذه التظاهرة تعد فرصة لتعزيز أواصر التعاون بين المغرب وفرنسا وتسليط الضوء على خبرات المملكة في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن فرنسا تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب، وأن البلدين تربطهما علاقات تجارية مهمة خصوصا في المجال الفلاحي ويتقاسمان تجاربهما وخبراتهما في ميدان التكوين والبحث الزراعي.

* آخر ساعة :

- تتواصل أسعار المواد الاستهلاكية في الارتفاع، بعدما كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2018، وذلك بسبب تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأشارت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي سجل ارتفاعا ب0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2018 وب 1 في المئة بالمقارنة مع مارس 2017.

- نظمت كل من حركة "التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة" و"تنسيقية الموظفين المجازين بالجماعات غير المدمجين في السالم الإدارية الملائمة" اعتصاما إنذاريا يومي الخميس والجمعة الماضيين أمام مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. وطالب المحتجون بترقيتهم بناء على الشهادات الحاصلين عليها، وتعديل المادة 3 من مرسوم منظومة ترقي الموظف العمومي، وإدماجهم في المباريات الداخلية في القطاعات المنتمين إليها.

* ليكونوميست :

- خمس إلى ست ضرائب محلية مقابل 17 حاليا .. الضرائب المحلية قد تشهد تغييرا. تعتزم المديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، إطلاق العملية. وسيكون المشروع الأول لهذا المسلسل جاهزا بحلول نهاية العام، في انتظار استكمال إنجاز دراسات الأثر. ويتمحور هذا الإصلاح حول فكرة مركزية تتمثل في التبسيط والنجاعة. وبهذا، سينخفض عدد الضرائب المحلية من 17 حاليا إلى 6 أو 5 ضرائب.

- محاربة الفساد في المغرب هو موضوع مداخلة نايلة التازي، نائبة رئيسة ومستشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال الاجتماع السنوي للشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. واستعرضت السيدة التازي التجربة المغربية والاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

* البيان:

- أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن بلاده مهتمة بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. وأوضح المسؤول الهولندي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، خلال ندوة صحفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري مهمة جدا بالنسبة لبلده، بما أن الصيادين الهولنديين نشيطون في المياه المغربية، وأعرب عن أمله في أن تنتهي المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "بسرعة وأن تسفر عن نتائج جيدة".

- أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يوم الأحد بإفران، محادثات مع وزيرة تربية الماشية والصيد بمالي، السيدة كاني رقية ماغيراغا، همت سبل تعزيز التعاون الثنائي. وقالت السيدة ماغيراغا التي تشارك في أشغال الدورة ال13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المقرر تنظيمها ما بين 23 و29 أبريل الجاري بمكناس، إن زيارتها للمغرب تعكس متانة روابط الصداقة والأخوة القائمة بين المغرب ومالي.

* لوبينيون:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 6.3 مليار درهم نهاية مارس 2018، مقابل 5.5 مليار درهم نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر مارس 2018، أن المداخيل العادية انخفضت بـ 2.6 في المئة إلى 59,2 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، في حين أن نفقات الميزانية العامة سجلت انخفاضا بنسبة ب9,7 إلى 79,7 مليار درهم.

- أعلنت وزارة الثقافة والاتصال أنها شرعت في تفعيل البرنامجين المتعلقين بجرد التراث الحساني غير المادي، وتأهيل الموسيقى الحسانية، وذلك في إطار مخطط عملها الرامي إلى النهوض بالمشهد الثقافي على المستوى الوطني، وتفعيلا لمقتضيات المكون الثقافي في عقد برنامج وإنجاز برامج التنمية المتعلق بالجهات الجنوبية الثلاثة للمملكة. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنها شرعت، على مستوى البرنامج الأول، في جرد وتوثيق وتطوير البحث العلمي المرتبط بمختلف المتون الشفهية التي أنتجها اللسان الحساني، وهي موزعة بين التعبيرات النثرية (الأمثال، والألغاز، والحكايات) والإبداعات الشفوية التقليدية "لغن" وذلك من خلال جمع أعمال مختلف اللجن المشرفة على هذا البرنامج في إصدار (مجلد) تضعه وزارة الثقافة رهن إشارة الباحثين والمؤسسات العلمية.

* ليبيراسيون:

- يعقد المفاوضون المغاربة والأوروبيون، منذ الأسبوع الماضي، اجتماعات لتجديد اتفاق الصيد البحري، الذي سينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، نقلا عن مصادر أوروبية، أن هذه المفاوضات سجلت "بعض التقدم". ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه الجولة الأولى ستنتهي اليوم الثلاثاء. ولكن إذا سجلت هذه المفاوضات "تقدما أكبر في المجالين السياسي والتقني، فقد يتم تمديدها لبضعة أيام. أما إذا لم يكن هناك شيء يذكر، فسيتم عقد جولة جديدة من المفاوضات في بروكسيل".

- يمثل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يطفئ هذه السنة شمعته الثالثة عشرة، واجهة حقيقية للقطاع الفلاحي، المساهم الرئيسي في نمو الاقتصاد الوطني. وأضحى هذا الملتقى، الذي يضطلع بدور هام على مستوى التواصل والتبادل والعرض، موعدا سنويا هاما للمهنيين وللعموم أيضا. ويعود النجاح الذي حققه المعرض منذ 13 سنة إلى ما يقدمه من جديد على الصعيد العالمي في مجالي الفلاحة والصناعة الغذائية.

* لوماتان:

- رصدت الحكومة أزيد من 981 مليون درهم لتعويض 19 ألفا و919 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. تم الإعلان عن هذه الأرقام في أواخر الأسبوع الماضي من قبل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي أكد في مداخلة، خلال ندوة دولية حول تقييم مسلسل الإنصاف والمصالحة، انعقدت بمراكش، أن التعويضات المادية شملت جميع الملفات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الحكومة.

- سنة جيدة لاتصالات المغرب مع بداية هذه السنة. فقد حقق هذا الفاعل في مجال الاتصالات، خلال الربع الأول من سنة 2018، رقم معاملات بقمة 8.99 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 5.6 في المئة في غضون سنة.