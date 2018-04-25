إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

توقفت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية عند مجموعة من المواضيع من بينها تهنئة الرئيس الأرجنتيني لنظيره الباراغواياني بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للبلاد، و إعلان الرئيس البيروفي تقديم مبادرة تشريعية تقضي بالعودة إلى نظام الغرفتين بالبرلمان، و خيارات حزب العمال بعد سجن الرئيس الأسبق لولا في ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة بالبرازيل، و إطلاق حملة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالشيلي، و استعداد الحكومة الكولومبية لمواصلة الحوار مع حركة "جيش التحرير الوطني".

ففي الأرجنتين، اهتمت اليوميات بعدد من المواضيع في مقدمتها تهنئة الرئيس ماوريسيو ماكري لنظيره الباراغواياني بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للبلاد، و دعوة ماكري الأقاليم إلى إلى إلغاء الضرائب على الخدمات العمومية.

و هكذا، كتبت اليوميات أن رئيس الأرجنتين، ماكري، هنأ في اتصال هاتفي نظيره الباراغواياني، ماريو أبدو بينيتيس المحافظ، إثر انتخابه الأحد الماضي رئيسا جديدا للبلاد.

و أضافت أن ماكري كتب في حسابه على "تويتر" "لقد اتصلت للتو بماريو أبدو بينيتيس، الرئيس المنتخب للباراغواي، لتهنئته على فوزه، وآمل أن نتمكن من العمل سويا قريبا من أجل رفاهية شعبينا".

و ذكرت أن أبدو بينيتيس حصل على 44 ر46 بالمائة من الأصوات، مقابل 74 ر42 بالمائة لمنافسه الأبرز، الليبرالي إفراين أليغري.

و من جهتها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن الرئيس ماكري دعا الأقاليم و البلديات إلى إلغاء الضرائب على الخدمات العمومية، مبرزة أن هذه هي استراتيجية الحكومة "للمساهمة" في تكاليف الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز والماء.

و نقلت الصحيفة عن الرئيس قوله "أريد أن أطلب من المقاطعات إلغاء الضرائب التي تفرضها على الخدمات العمومية، بحيث تخفف من الأعباء على المحلات التجارية، و الشركات الصغرى و المتوسطة وعلى المستهلكين".

و في البيرو، خصصت اليوميات الحيز الأهم من صفحاتها للحديث عن إعلان الرئيس تقديم مبادرة تشريعية تقضي بالعودة إلى نظام الغرفتين بالبرلمان.

و هكذا، كتبت يومية "إكسبريسو" أن رئيس الجمهورية، مارتين فيزكارا، أعلن أنه سيقدم مبادرة سياسية تتعلق أساسا بالعودة إلى نظام الغرفتين بالبرلمان، مبرزة أن الرئيس اعتبر هذه التغييرات ضرورية لتوفير شروط الحكامة الجيدة.

و نقلت اليومية عن فيزكارا قوله "سنقترح بعض الإصلاحات السياسية على الكونغرس، و هناك مشكلة سياسية أساسية تولد هذا الافتقار إلى الحكامة الجيدة و لذا يجب أن نبذل جهدا لتصحيحها".

و أشار الرئيس، تضيف الصحيفة، إلى أن الوقت قد حان لتقدم الحكومة بطريقة مسؤولة إلى الكونغرس مبادرة تشريعية حول العودة إلى نظام الغرفتين لتدارسها.

و علاقة بالموضوع، أوردت يومية "إل كوميرسيو" أن الناطقين باسم حزب "بيروفيين من أجل التغيير"، خيلبرت فيوليتا، وحزب "الحركة الشعبية"، فيكتور غارسيا بيلاوندي، أيدا عودة البرلمان إلى نظام الغرفتين الذي كان معمولا به حتى سنة 1992.

و أضافت أن فيوليتا رحب بمبادرة الرئيس مؤكدا أن وجود مجلسي النواب و الشيوخ سيمكن من مراقبة أفضل لمشاريع القوانين، مشيرا إلى أن العودة إلى هذا النظام لا يعني المزيد من التكاليف للدولة إذا أعيد تنظيم العدد الحالي لأعضاء الكونغرس.

و أبرزت أن هذا الرأي يشاطره بيلاوندي الذي يقترح أنه للوصول إلى مجلس الشيوخ يحتاج البرلماني مثلا 40 سنة، و لمجلس النواب 25 سنة، مضيفة أن الناطق باسم "الحركة الشعبية" اعتبر أن "هذا يجعل الأشخاص الذين يصلون إلى الغرفة العليا أكثر نضجا، وبالتالي يمكنهم العمل بشكل مثالي (...) وتصحيح الأخطاء التي ترتكبها الغرفة الوحيدة في بعض الأحيان وليس هناك طريقة لتداركها".

و علاقة بالموضوع، أفادت يومية "البيرو 21" أن روزا بارترا، عن حزب "القوة الشعبية" كشفت أن حزبها لم يتخذ بعد موقفا بشأن نظام الغرفتين.

و في البرازيل، سلطت اليوميات الضوء بالخصوص على خيارات حزب العمال بعد سجن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، و حادثة السير التي أودت بحياة ستة أشخاص بولاية ميناس جيرايس.

و هكذا كتب يومية "أوغلوبو" أنه بعد ستة عشر يوما من سجن الرئيس السابق لولا، الذي بدأ يقضي حكما بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة و شهرا واحدا في السجن بتهمة الفساد و تبييض الأموال، خلص حزب العمال إلى أن مبادرة "لولا حر" لم تحقق النتائج المرجوة.

و أضافت أن لولا كان يعتقد "قبل تسليم نفسه إلى الشرطة" أن النضال من أجل إطلاق سراحه سيحشد الحشود، وأن مبادرة "لولا حر" ستكون قوية بما فيه الكفاية للضغط على العدالة لإطلاق سراحه"، مشيرة إلى أن "التعبئة كانت ضعيفة ".

و بحسب الصحيفة، فقد أصبح من الملح أن يغير الحزب مرشحه للانتخابات الرئاسية قبل فوات الأوان.

و من جهتها، أفادت يومية "جورنال دو برازيل" أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون في حادثة سير نتيجة اصطدام بين شاحنة صغيرة، و حافلة وشاحنة بالقرب من مدينة غوفيرنادور فالاداريس بولاية ميناس جيرايس.

و أشارت، نقلا عن الشرطة الفيدرالية للطرق، إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم سائق شاحنة، كان على ما يبدو في حالة سكر، بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس التي اصطدمت بدورها بحافلة، مما أسفر عن مقتل ستة ركاب على الفور.

و في الشيلي، توقفت الصحف عند عدد من المواضيع في جملتها إطلاق حملة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالبلد الجنوب أمريكي، والاحتجاجات ضد نظام التقاعد الحالي، الذي يديره صندوق المعاشات.

و هكذا، أفادت يومية "إل ميركوريو" أن الشيلي أطلقت حملة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.

و أضافت أن انطلاقة عملية تسوية وضعية الأجانب في الشيلي أعطيت، في سانتياغو، من قبل الرئيس سباستيان بينيرا بهدف السماح لنحو 300 ألف مهاجر غير شرعي من الحصول على وثائق الإقامة بشكل قانوني في البلاد.

و من جهتها، كتبت يومية "لا ناسيون" أن حوالي عشرة آلاف شخص نظموا، الأحد الماضي في سانتياغو، احتجاجات للتنديد بالنظام الحالي للتقاعد، الذي يديره صندوق المعاشات، و الذي يدفع للمستفيدين معاشات شهرية تقدر ب 350 دولار.

و ذكرت أن صندوق المعاشات تم إحداثه سنة 1981 في ظل ديكتاتورية أوغستو بينوشي (1973-1990) كنظام رائد يتقاضى من خلاله المتقاعدين معاشا يعادل 70 بالمائة من آخر راتب توصلوا به، بينما في الواقع فالنسبة التي يحصلون عليها أقل.

و في كولومبيا، استأثر اهتمام الصحف باستعداد الحكومة مواصلة الحوار مع حركة "جيش التحرير الوطني"، ورد فعل حاكم نارينيو على توصية للسفارة الأمريكية تحث فيها المواطنين الأمريكيين على عدم زيارة هذه الجهة.

و هكذا، توقفت يومية "إل باييس" عند تصريحات الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي أكد من جديد إرادة حكومته للحفاظ على الحوار مع حركة "جيش التحرير الوطني"، و ذلك بعد قرار الإكوادور رفض الاستمرار في استضافة المفاوضات و ضمان محادثات السلام بين الجانبين.

و أضافت أن الرئيس سانتوس أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع "بلومبرغ تي في"، و أشار خلالها إلى أن حكومته تفكر في البلد الذي يمكن أن يستضيف الحوار.

و من جهتها، سلطت يومية "إل اتييمبو" الضوء على ردود فعل حاكم نارينيو، كاميلو روميرو غاليانو، على توصية السفارة الأمريكية التي دعت المواطنين الأمريكيين إلى عدم زيارة هذه الجهة الواقعة جنوب غرب كولومبيا لأسباب أمنية.

و أضافت أن حاكم الجهة أعرب عن رفضه لهذه التوصية، و أشار إلى أن "نارينيو تحتاج إلى دعم دولي" خاصة من الإدارة الأمريكية لمواجهة مشكلة تهريب المخدرات.