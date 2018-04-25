قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة في أمريكا الشمالية، أساسا، بزيارة الرئيس الفرنسي للولايات المتحدة ، وعملية الدهس بواسطة شاحنة في تورونتو، وتصاعد جرائم القتل في المكسيك،و مكافحة المخدرات في بنما.

وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس دونالد ترامب سيتعرض لضغوط متزايدة من القادة الفرنسيين والألمان خلال هذا الأسبوع لإقناعه بعدم التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي بدأ زيارة دولة لواشنطن، سيسعى الى تسخير علاقاته الجيدة مع الرئيس الأمريكي لإقناعه بالابقاء على الاتفاق مع إيران.

وأفادت الصحيفة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستحل بدروها الجمعة المقبل بواشنطن حاملة الرسالة نفسها الى الادارة الامريكية.

صحيفة (واشنطن بوست) تطرقت الى الوضع في قطاع غزة ، مشيرة الى الاشتباكات الدامية التي شهدها القطاع منذ شهر وحالة "البؤس الاقتصادي" والصعوبات المعيشية التي يعاني منها السكان.

وكتبت الصحيفة أن سكان غزة يكافحون من أجل ضمان لقمة العيش، مضيفة أن الأرقام تظهر أن الشباب غير القادرين على تمويل زيجاتهم أو الحفاظ على منازلهم الخاصة يضطرون الى تأجيل الزواج ، في حين يفيد مسؤولو قطاع الصحة بأن حالات الانتحار التي لم يكن القطاع يعرفها ، أضحت في ازدياد.

وذكرت الصحيفة أن معدل البطالة في غزة يناهز 50 بالمائة ، في حين أن 68 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاطلون عن العمل مسجلة أن اقتصاد القطاع تعطل بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل لأزيد من عقد من الزمان.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أنفسهم بدؤوا يدقون ناقوس الخطر في الأشهر الأخيرة ، محذرين من أن الأزمة الإنسانية يمكن أن تؤدي إلى انفجار العنف.

في كندا، ذكرت صحيفة "لا برس" أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح الاثنين بعد أن دهست شاحنة عددا من المارة على رصيف في وسط مدينة تورنتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد شرطة تورونتو مارك سوندرز كشف النقاب عن اسم المشتبه به في الهجوم ، أليك ميناسيان ، البالغ من العمر 25 عاما والمنحدر من ريتشموند هيلز شمال تورنتو، مضيفا أن المشتبه فيه أقدم على هذا الفعل بشكل "معتمد" ودون أن يفصح عن دوافع ارتكاب هذه الجريمة.

من جانبها ، كتبت ( لودروا) أن وزير الأمن العام الفدرالي، رالف جودال ، قال إنه لا يتوفر على معلومات "في الوقت الراهن" تستدعي رفع مستوى التهديد الإرهابي على خلفية هذا الحادث.

ونقلت الصحيفة عن جودال قوله، إن هذه الأحداث المأساوية لاصلة لها "وفقا للمعلومات المتوفرة حاليا " بالأمن القومي.

في المكسيك، اهتمت صحيفة (ال سول دي مكسيكو) بحادث مقتل الطلاب الثلاثة الذين فقدوا منذ أكثر من شهر ، مشيرة إلى أن الشبان الثلاثة تعرضوا للقتل في ولاية خاليسكو ، شمال غرب المكسيك من قبل مجرمين اعتقدوا أنهم أعضاء في عصابة منافسة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فضائي قوله، إن الضحايا اختطفوا على الأقل من قبل ستة أشخاص في مدينة تونالا بعد أن تعطلت سيارتهم ، مضيفا أن شخصين اعتقلا في اطار التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية.

صحيفة (لا خورنادا) ذكرت أن وزير الداخلية المكسيكي أعلن أن السلطات اعتقلت مرتكب جريمة القتل التي راح ضحيتها أحد الصحفيين المرموقين المتخصصين في قضايا عصابات الاتجار بالمخدرات.

وذكرت الصحيفة أن الصحافي ، البالغ من العمر 50 عاما ، قتل يوم 15 ماي 2017 في وضح النهار بالقرب من مكتبه في مسقط رأسه بكولياكان (شمال غرب المكسيك) ، في ولاية سينالوا التي تعد معقلا لاحدى عصابات الاتجار بالمخدرات.

في بنما، ذكرت صحيفة "إل سيغلو" أن مصالح الأمن البنمية تمكنت، خلال عمليات مختلفة في مناطق متفرقة من البلاد تمت منذ مطلع السنة الجارية، من حجز حوالي 1ر8 طن من المخدرات، لاسيما من الكوكايين والماريخوانا، بزيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت اليومية، استنادا إلى معطيات لوزارة الأمن، إلى أن آخر هذه العمليات تمت خلال نهاية الأسبوع المنصرم ومكنت من ضبط حوالي 5ر1 طن من المخدرات، بينها نحو 3ر1 طن بمنطقة "تشيبو''، على بعد حوالي 60 كلم شرق العاصمة، و218 كلغ على متن قارب قرب الحدود مع كولومبيا.

من جانبها، توقفت صحيفة "بنمااميريكا" عند تكلفة الإضراب الذي يشنه مستخدمو قطاع البناء منذ الأربعاء الماضي بالنسبة للناتج الداخلي الخام للبلاد، والتي تصل حسب فاعلي القطاع إلى حوالي 30 مليون دولار يوميا، موضحة أن الإضراب، وفضلا عن التسبب في التأخر في إنجاز المشاريع، يضر بالالتزامات المالية للشركات المشرفة على عدد من مشاريع البناء الكبرى بالبلاد.

وذكرت اليومية أن المفاوضات الجارية منذ أشهر بين الغرفة البنمية للبناء، الهيئة الممثلة لمقاولات القطاع، وممثلي العاملين تروم التوصل إلى اتفاق جماعي يمتد حتى سنة 2022 ويمكن من تحسين أجور العاملين، مشيرة إلى ان هؤلاء يطالبون برفع رواتبهم بنسبة 40 في المائة في غضون أربع سنوات، وهو ما ترفضه الغرفة التي تقترح بالمقابل نسبة 5 في المائة.

واشارت اليومية إلى أن قطاع البناء ببنما سجل تراجعا خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من النمو الاقتصادي المتواصل منذ سنوات، وهو ما أفضى إلى انخفاض مبيعات الشقق العام الماضي بنسبة 19 في المائة.