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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: طلبات "الإخوان" تكسر العزلة السياسية لبنكيران

رصيف الصحافة: طلبات "الإخوان" تكسر العزلة السياسية لبنكيران

رصيف الصحافة: طلبات "الإخوان" تكسر العزلة السياسية لبنكيران
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:00

نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "أخبار اليوم"، التي أوردت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، استجاب لطلبات ملحة كي يحضر بعض المؤتمرات، ويكسر عزلته.

ويستعد بنكيران لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للشبيبة يوم الأحد المقبل، وبعدها سيحضر يوم 6 ماي بطنجة لتأطير الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للحزب بعاصمة البوغاز، وبعد ذلك سيكون حاضرا في 13 ماي بسلا في المؤتمر الإقليمي للحزب.

وفق الجريدة ذاتها فإن مجلس الأمن الدولي سيصوت على قراره السنوي الجديد الخاص بملف الصحراء يوم 25 أبريل الجاري. المشروع الذي توافقت حوله الدول المشكلة لما يعرف بأصدقاء الصحراء، والذي أعدت الولايات المتحدة الأمريكية مسودته الأولية، يأخذ بعين الاعتبار المطالب المغربية الأخيرة، والخاصة بإيقاف تحركات جبهة البوليساريو في منطقة تيفاريتي وبير لحلو، ويطالب الجزائر بالإسهام في إيجاد حل لهذا النزاع.

"المساء" كتبت أن آلاف المغاربة من مستخدمي تطبيق "كريم" الخاص بالنقل وقعوا ضحايا لهجوم إلكتروني، إذ تعرضت معطياتهم الشخصية، بما فيها الحسابات البنكية ومواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وبطائق الائتمان لعملية قرصنة؛ في حين أعلنت الشركة أنها وقعت ضحية اختراق غير مصرح به، طال نظام تخزين معطيات زبنائها.

وأفادت الصحيفة بأن تهما ثقيلة تلاحق مستشارين محسوبين على اليسار الاشتراكي الموحد، رفقة ثلاثة ناشطين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شاركوا في احتجاجات أوطاط الحاج على خلفية وفاة ضحية حادثة سير، نتيجة ما وصف بالإهمال الطبي.

وأشارت الجريدة إلى أن المتهمين مثلوا أمام المحكمة الابتدائية بعد مرور على أربعة أشهر على الاحتجاجات، إذ تم اتهماهم بتهم وصفت بـ"الثقيلة"، تتعلق بتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وتحريض عدة أشخاص على ارتكاب جنحة أو جناية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم.

منحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمعتقل إلياس حاجي، الناشط في حراك الريف، المسجون بعكاشة، رخصة لحضور تشييع جثمان والده الذي توفي صباح الاثنين الماضي، تقول "المساء"، مردفة بأنه تم نقل حاجي إلى الحسيمة للمشاركة في جنازة والده قبل إرجاعه إلى سجن عكاشة من جديد لمواصلة أطوار محاكمته رفقة باقي معتقلي الحسيمة.

أما "الأحداث المغربية" فذكرت أن دواء يتسبب في تشوهات الأجنة، وأن مختبرات "مافار" تحدد شروط استعمال دواء "كوراكني"، وتحذر من مضاعفته.

ووفق الخبر ذاته فإنه يمنع استعمال الدواء المذكور من قبل الحوامل أو النساء المقبلات على الحمل، أو النساء في سن الخصوبة، إذ يشترط التأكد من سلبية اختبار الحمل قبل وصف الدواء والبدء في استعماله.

ومع انطلاق العد العكسي لإصدار قرار جديد حول ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، نقرأ في "الأحداث المغربية" أن حربا خفية بدأت داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، خاصة بعد الصفعة التي تلقتها جبهة البوليساريو ومن يساند أطروحتها الانفصالية وإدانة مسودة القرار الأممي الجديد لتحركاتها شرق الجدار الأمني المغربي.

وإلى جريدة "العلم"، التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئافية الرباط قسم جرائم الأموال أجلت ملف المخدرات المتابع فيه 45 متهما، من ضمنهم أمنيون، بعد أن قررت الهيئة القضائية ضم ملف متهم جديد كان معتقلا بأكادير على ذمة قضية أخرى.

وجاء في الورقية الإخبارية ذاتها أن مشروع قرار تقدمت به واشنطن دعا أطراف النزاع في قضية الصحراء المغربية إلى استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول من الجميع.

وفي السياق ذاته قال الخبير في الشؤون الإفريقية الموساوي العجلاوي إن مشروع القرار هذا يعكس توافق الخمسة الكبار بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسبانيا، باعتبارها عضوا في "أصدقاء الصحراء"، موضحا أنه مشروع قرار يقترب نسبيا من الطرح المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سانسوس الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:33
منحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمعتقل إلياس حاجي، الناشط في حراك الريف، المسجون بعكاشة، رخصة لحضور تشييع جثمان والده الذي توفي صباح الاثنين الماضي، تقول "المساء"، مردفة بأنه تم نقل حاجي إلى الحسيمة للمشاركة في جنازة والده قبل إرجاعه إلى سجن عكاشة من جديد لمواصلة أطوار محاكمته رفقة باقي معتقلي الحسيمة.
أما عليوة، فقد نهب الملايير و دخل السجن و منذ خروجه لتشييع جنازة أمه مازال حرا طليقا منذ سنين، كي تفهموا شعبي العزيز أن السجن هو فقط لكم أنتم القطيع، أما خدام الأعتاب الساجدون الراكعون مقبلوا الأيادي و الأرجل ،فهم فوق القانون ..
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42
2 - حمو رايبي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:33
نعرف ان الاخوان اخوان وأن لا أساس ولامكان للعزلة إن كانت الأخوة لله لا للكراسي والمناصب .... على أي حال إلى حين فك العزلة على كبيرهم ابن كيران الدي تحالف مع الميزان وأتقلنا بالشفوي الله يداوي الي دلك الحين عواشركم مبروكة.
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10
3 - مغربي مسموم الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:38
السيد بنكيران افرغ جعبته ولم يعد لديه ما يقنع به سوى الكذب والضحك على الدقون . وهنا اذكر ان اعفاءه جاء من لدن اعلى سلطة في البلاد وبالتالي فهذا القرار هو بمثابة اعدامه سياسيا اما بالنسبة للشعب فقد اكتشف منذ زمان سريرة هذا الشخص الذي ظن ان بامكانه ان يكذب باستمرار ذون ان ينكشف امره وان يراوغ من لهم ذراية بالسياسة والتسيير منذ عقود من الزمن.
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5
4 - مغربي من أستراليا الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:40
Le meilleur ministre marocain depuis l’indépendance sur tous les niveaux est Mr Benkirane
par son honnêteté , son franc parler, son efficacité , sa transparence , sa popularité auprès des marocains , son charisme , la fluidité de sa communication, son rapprochement du peuple marocain, sa vision politique et réaliste , son intelligence , son niveau académique , son leadership . Dites moi un ministre comme lui ayant toutes ces qualités
Très dommage qu’on l’a mis à côté
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-20
5 - لحسن الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:51
بن كيران تم إبعاده بطريقة مهينة، لذلك يجب عليه أن لا ينبطح للتماسيح والعفريت، وأن يقاوم الى آخر الرمق.
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-6
6 - مواطن الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:05
يجب القطع مع هذا النوع شعبوية محفوفة بالمخاطر السياسية ومغامرة ذات انواع كثبرة من التفاهات سوف تظهر اشياء اخرى سببها هذا النوع من السياسيين .......
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7
7 - العسري يزيد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:12
بكل صراحه بنكران خلق الفتنه والبلبله واتباعه وتبيعاته قلوبهم مملؤه بالحقد ولكراهيه المغرب رجع 20سنه لورا بسبب السياسة لنثقاميه التسلطيه الدي نهجه حزب ظلام خلا كروش لحرام وتعدى على حقوق لبسطاء حذف لمقاصه وغير طريق ملايره لجيبه وجيب لوزرا ولبرلمان وكبار لمسؤلين داخليه جزاتو ب 9مليارسنتم هذيه زيادات في ثمن لغزوال 4دراهم لتر لوطوروت10دراهم كل 70كلم كهرماء ودعائر اشطره خوصصة لمستشفيات تعليم هلكو لمغاربا بالغلاء في كل شئ بلوكا لوظائف ولمشاريع هدى لاتباعه وتبيعاته وبيادقه الوظائف تعينات دواوين وظائف سريه بالبرلمان وجمعات وباجره مضاعفه من ضهر شعب اتباعه يطلقون اشعات على شركات وطنيه لنه تنتمي لاخنوش ولم يدركو عوقبه ان اغلقت ابوابه سيتشرد ملاين العائلات الاجرام لبطاله تطاول على الدين وزوجات كارثه عضمى حلت بالوطن بنكرانوحزب ظلام شتت الله شملهم امين يارب العالمين
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5
8 - محمد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:18
الله ياخد فيك الحق ابنكيران ضيعت شباب المغرب باصلاحاتك ما عندها لا رأس و لارجل هالتعاقد هالتقاعد هالتقشف
ها ربي كريم عرفت التبورد على المستظعفين هاهما مسحوا بك ارموك بحال شرويك الى مزبلة التاريخ
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6
9 - عامل الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:20
لمادا.لم.يستدعوه.لفاتح.ماي.ليبكي.
على.انجزاته.في.تفقير.المغاربة.
سنحتاج.الى.دموعه.وقد.يكون.هو.القاءد.الاول.
في.العالم.الدي.لم.يعطي.لطبقة.العاملة.
شيء.ويءتي.يوم.فاتح.ماي.ليبكي.في.المنصة
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0
10 - متتبع الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:36
بنكيران نعم الرجل أحسن رئيس حكومة في المغرب،أراد الاصلاح للبلاد فتمت عرقلته من طرف الاحزاب الآخر ى حتي لا تزداد شعبيثه،انته الكلام.
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-7
11 - الخلعة الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:41
لا شك أن الأحزاب الإصتناعية الكرطونية، بدأت ترتعد من ضهور بن كيران من جديد، لأن الرجل أقوى من المال والتحكم.
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-2
12 - عبد الحق الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:46
بنكيران انتهى ....انتهى...وحسابه مع الله سيكون عسيرا بسبب قطعه لارزاق ضحايا محضر20يوليوز الذين دمر مستقبلهم وشردهم وفكك أسرهم ثم وظف ابنته برزقهم وهي اليوم تأكل الحرام لأن اجرتها حق من حقوق ضحايا محضر 20يوليوز الذين يعانون. سيكون حساب بنكيران وابنته عظيما عند الله في الدنيا والاخرة.
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6
13 - يعقوب الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:48
انا اقول لبعض المعلقين بأن حكومه العثماني اضعف بكثير من حكومه بنكيران ومازال بنكيران كان جريء و تحدث عن البلوكاج الدي تسبب له فيه من سماهم بالتماسيح والعفاريت وبعض المقربين من جهات نافذه ولكن بعض الناس ماكانوش فاهمين هادشي..خلاصه القول فاللي كيحكم في المغرب هم حكومه الظل والقصر... الله يجيب اللي يفهمنا.....
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