رصيف الصحافة: طلبات "الإخوان" تكسر العزلة السياسية لبنكيران

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "أخبار اليوم"، التي أوردت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، استجاب لطلبات ملحة كي يحضر بعض المؤتمرات، ويكسر عزلته.

ويستعد بنكيران لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للشبيبة يوم الأحد المقبل، وبعدها سيحضر يوم 6 ماي بطنجة لتأطير الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للحزب بعاصمة البوغاز، وبعد ذلك سيكون حاضرا في 13 ماي بسلا في المؤتمر الإقليمي للحزب.

وفق الجريدة ذاتها فإن مجلس الأمن الدولي سيصوت على قراره السنوي الجديد الخاص بملف الصحراء يوم 25 أبريل الجاري. المشروع الذي توافقت حوله الدول المشكلة لما يعرف بأصدقاء الصحراء، والذي أعدت الولايات المتحدة الأمريكية مسودته الأولية، يأخذ بعين الاعتبار المطالب المغربية الأخيرة، والخاصة بإيقاف تحركات جبهة البوليساريو في منطقة تيفاريتي وبير لحلو، ويطالب الجزائر بالإسهام في إيجاد حل لهذا النزاع.

"المساء" كتبت أن آلاف المغاربة من مستخدمي تطبيق "كريم" الخاص بالنقل وقعوا ضحايا لهجوم إلكتروني، إذ تعرضت معطياتهم الشخصية، بما فيها الحسابات البنكية ومواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وبطائق الائتمان لعملية قرصنة؛ في حين أعلنت الشركة أنها وقعت ضحية اختراق غير مصرح به، طال نظام تخزين معطيات زبنائها.

وأفادت الصحيفة بأن تهما ثقيلة تلاحق مستشارين محسوبين على اليسار الاشتراكي الموحد، رفقة ثلاثة ناشطين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شاركوا في احتجاجات أوطاط الحاج على خلفية وفاة ضحية حادثة سير، نتيجة ما وصف بالإهمال الطبي.

وأشارت الجريدة إلى أن المتهمين مثلوا أمام المحكمة الابتدائية بعد مرور على أربعة أشهر على الاحتجاجات، إذ تم اتهماهم بتهم وصفت بـ"الثقيلة"، تتعلق بتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وتحريض عدة أشخاص على ارتكاب جنحة أو جناية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم.

منحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمعتقل إلياس حاجي، الناشط في حراك الريف، المسجون بعكاشة، رخصة لحضور تشييع جثمان والده الذي توفي صباح الاثنين الماضي، تقول "المساء"، مردفة بأنه تم نقل حاجي إلى الحسيمة للمشاركة في جنازة والده قبل إرجاعه إلى سجن عكاشة من جديد لمواصلة أطوار محاكمته رفقة باقي معتقلي الحسيمة.

أما "الأحداث المغربية" فذكرت أن دواء يتسبب في تشوهات الأجنة، وأن مختبرات "مافار" تحدد شروط استعمال دواء "كوراكني"، وتحذر من مضاعفته.

ووفق الخبر ذاته فإنه يمنع استعمال الدواء المذكور من قبل الحوامل أو النساء المقبلات على الحمل، أو النساء في سن الخصوبة، إذ يشترط التأكد من سلبية اختبار الحمل قبل وصف الدواء والبدء في استعماله.

ومع انطلاق العد العكسي لإصدار قرار جديد حول ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، نقرأ في "الأحداث المغربية" أن حربا خفية بدأت داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، خاصة بعد الصفعة التي تلقتها جبهة البوليساريو ومن يساند أطروحتها الانفصالية وإدانة مسودة القرار الأممي الجديد لتحركاتها شرق الجدار الأمني المغربي.

وإلى جريدة "العلم"، التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئافية الرباط قسم جرائم الأموال أجلت ملف المخدرات المتابع فيه 45 متهما، من ضمنهم أمنيون، بعد أن قررت الهيئة القضائية ضم ملف متهم جديد كان معتقلا بأكادير على ذمة قضية أخرى.

وجاء في الورقية الإخبارية ذاتها أن مشروع قرار تقدمت به واشنطن دعا أطراف النزاع في قضية الصحراء المغربية إلى استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول من الجميع.

وفي السياق ذاته قال الخبير في الشؤون الإفريقية الموساوي العجلاوي إن مشروع القرار هذا يعكس توافق الخمسة الكبار بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسبانيا، باعتبارها عضوا في "أصدقاء الصحراء"، موضحا أنه مشروع قرار يقترب نسبيا من الطرح المغربي.