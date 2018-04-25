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نقابيو "ميدي1 تيفي" يشجبون تجميد الحوار
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 07:08
دعا المكتب النقابي لمهنيي "ميدي 1 تي في" إلى "استمرار التعبئة، والمضي في طريق اكتساب الحقوق عبر النضال الجاد والمسؤول الذي تحركه الغيرة الجماعية على المؤسسة، وتحسين ظروف العمل فيها مهنيا واجتماعيا".
كما حذر المكتب النقابي، في بلاغ توصلت به هسبريس، من أن الشكل الاحتجاجي الإنذاري "ما هو إلا خطوة أولى نحو مزيد من الأشكال الاحتجاجية، ما لم تتحمل إدارة المؤسسة مسؤولياتها في تجميد الحوار الاجتماعي"، محملا إياها مسؤولية "تهديد السلم الاجتماعي داخل القناة".
كما عبّر المكتب النقابي ذاته عن إشادته بـ"الانخراط الجاد والمسؤول لمهنيي القناة في هذا الشكل الاحتجاجي الحضاري والراقي".