عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء:

* أخبار اليوم:

- تقرير المحروقات محاصر. لم تتوصل لجنة المالية بعد إلى اتفاق لبرمجة مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، رغم أن التقرير مودع لديها منذ مدة. واللجنة منقسمة بين من يريد الإسراع في عرض التقرير الذي يسلط الضوء على ارتفاع الأسعار، ومدى وجود منافسة في السوق، وبين من يطالب بتأجيل الموضوع، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات حديثا، حيث وصل سعر الغازوال إلى ما يقارب 10 دراهم في العاصمة. وكانت خلافات نشبت بين أعضاء اللجنة بسبب تضمن التقرير انتقادات لشركات المحروقات، التي ضاعفت أرباحها بعد تحرير الأسعار، مستفيدة من غياب المراقبة.

- المكتب الشريف للفوسفاط يقترض 5 ملايير درهم لتمويل مخططه الاستثماري. أعطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أمس الثلاثاء تأشيرتها بالموافقة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل إصدار قرض سندي في السوق المالية الوطنية. وحددت قيمة القرض في 5 ملايير درهم مقسمة على خمس حصص، سيتم إدراج واحدة منها في بورصة البيضاء. وتمتد فترة الاكتتاب من 2 إلى 4 ماي 2018.

* المساء:

- آلاف المغاربة من مستخدمي تطبيق "كريم" ضحايا هجوم إلكتروني. تعرضت المعطيات الشخصية لآلاف المغاربة، الذين سيتخدمون تطبيق "كريم" للنقل الذكي بما فيها الحسابات البنكية ومواقع التواصل والبريد الإلكتروني وبطائق الإئتمان، لعملية قرصنة، حيث أعلنت الشركة أول أمس أنها وقعت ضحية عملية اختراق غير مصرح به، طال نظام تخزين معطيات زبنائها. وعلى الرغم من أن الشركة، التي يوجد مقرها بدبي، لم تصرح بعدد الضحايا الذين وصل المخترقون لبياناتهم، إلا أن مواقع إماراتية كشفت أن الأمر يتعلق بوقوع 14 مليون مستخدم و558 ألفا و800 سائق، من أصل 20 مليون مستخدم للشركة، في 14 دولة، ضحايا لهذا الهجوم في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا.

- "البيجيدي" يطالب بالكشف عن حقيقة تخصيص 150 مليارا لمحاربة الفساد. فجرت الميزانية الضخمة التي اعتمدتها الحكومة لمحاربة الفساد، تساؤلات فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول الغاية من تخصيص مليار ونصف مليار درهم لتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية، حيث شدد النائب البرلماني عبد الله بوانو على ضرورة أن تقدم الحكومة توضيحات للمغاربة عن كيف ستحارب الفساد بهذه الميزانية الكبيرة.

* الأحداث المغربية :

- حرب الطريق السيار .. كاميرات وسياجات. كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، عن وصفة الحكومة لحماية أرواح مستعملي الطرق السيارة بالمغرب، بعد توالي الاعتداءات التي أفضت مؤخرا إلى إزهاق روح سيدة كانت تستقل سيارة خفيفة. وقال السيد اعمارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، ردا على سؤال حول موضوع "الاعتداءات المتكررة بالطرق السيارة"، إن هناك "مشروعا للقيام بتسييج جميع القناطر التي تطل على الطرق السيارة"، موضحا أنه سيتم البدء بمجموعة من المناطق التي تسمى ذات الخطورة الكبيرة، كما سيتم تثبيت كاميرات مراقبة لرصد الأشخاص الذين يقومون بمثل هاته الأفعال.

- عزيز أخنوش: استثمارات المخطط الأخضر بلغت 105 ملايير درهم. أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مخطط المغرب الأخضر الذي انطلق سنة 2008 ساهم في النهوض بالفلاحة وخلق استثمارات مهمة، خاصة على مستوى إحداث فرص الشغل للشباب. وعبر السيد أخنوش، خلال افتتاح المناظرة العاشرة للفلاحة بمكناس، أن هذا المخطط مكن من خلق منظومة فلاحية متكاملة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار السنوي الفلاحي تضاعف بشكل ملحوظ منذ سنة 2008 ليصل إلى 105 ملايير درهم.

* العلم:

- سجلت حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة ارتفاعا بنسبة 69 ر17 بالمئة خلال شهر مارس المنصرم مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2017 . وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، استقبل أزيد من 40 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، أي ما يعادل 790 ألفا و5 مسافرين خلال الشهر الماضي، مقابل 716 ألفا و667 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (زائد 23ر10 بالمائة).

- أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الإنتاج المتوقع للحبوب يقدر ب 98,2 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2017- 2018، أي بزيادة 3 بالمئة مقارنة مع الموسم الفارط. وأبرز السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة، أنه بالنسبة للسلاسل الإنتاجية الأخرى، مقارنة مع معدل الثلاث سنوات الأخيرة، تم تسجيل زيادة بنسبة 37 في المئة في إنتاج الحوامض، و38 في المئة في إنتاج الزيتون، و40 في المئة في إنتاج الفواكه الحمراء.

* بيان اليوم:

- أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه أطلق، ابتداء من أمس الثلاثاء، عربات نوم أحادية جديدة على متن القطارات الليلية الرابطة بين وجدة والرباط والدارالبيضاء. وأفاد بلاغ للمكتب بأن هذه العربات التي تندرج في إطار مواصلة مجهوداته الرامية لتعزيز وتحسين جودة خدماته المقدمة للزبناء، صممت على شكل "غرف فندقية" متنقلة تتوفر على التجهيزات اللازمة لمنح المسافر مزيدا من الراحة حتى ينعم بنوم هادئ ويتمكن صباحا من استغلال يومه سواء للعمل أو للترفيه.

- تم أول أمس الاثنين بالجامعة الدولية للرباط توشيح كل من إدريس الكراوي الأستاذ الجامعي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد برادة الرئيس المدير العام السابق لمجموعة (سابريس) والخبير في المجال الإعلامي، ومحمد مؤدب رئيس الجامعة الدولية للرباط، بالميدالية الذهبية للتضامن الفرنسي، وهو أعلى وسام تمنحه هذه المنظمة. وقد سلم الميداليات الرئيس الدولي للتضامن الدولي، دوني فضة، بمناسبة ندوة نظمت حول موضوع "الفرنكوفونية في المغرب .. الثقافة والاتصال والمعرفة المشتركة في خدمة التنمية البشرية"، بحضور شخصيات بارزة وباحثين جامعيين وطلاب معهد الدراسات السياسية التابع للجامعة الدولية للرباط.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن اتفاق الصخيرات الموقع بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين. وأوضح السيد بوريطة، في لقاء صحافي عقد عقب المباحثات التي جمعته مع رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح، أن الاتفاق الذي أثمرته مفاوضات الصخيرات، يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين، كما يشكل إطارا سياسيا لمرحلة انتقالية تمكن ليبيا من المرور نحو إحداث مؤسسات شرعية وقوية.

- دعا المشاركون خلال لقاء نظم بمكناس تحت شعار "اتفاق فلاحي جديد لشباب العالم القروي" المنظم في إطار المناظرة العاشرة للفلاحة، إلى بلورة ميثاق فلاحي جديد لحل معضلة البطالة في أفريقيا. وشدد المشاركون خلال هذا اللقاء الوزاري، على ضرورة خلق الظروف المناسبة لتيسير ولوج العمل للعشرة ملايين افريقي الذين يلجون سنويا إلى سوق العمل، من خلال إطلاق مخططات وطنية للاستثمار وتحفيزات تمكن من تشجيع الأعمال الزراعية التجارية.

* رسالة الأمة:

- البنك الدولي .. المغرب يتصدر شمال إفريقيا والثالث عربيا في تحويلات المهاجرين. حل المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في ما يتعلق بحجم تحويلات المهاجرين. وكشف التقرير، الذي جاء تحت عنوان "موجز الهجرة والتنمية"، أن المغرب استقبل خلال سنة 2017 ما يناهز 7.5 ملايير دولار كتحويلات من مواطنيه المقيمين في الخارج، مما بوأه المرتبة الثالثة على الصعيد العربي وراء كل من مصر، التي احتلت المركز الأول (20 مليار دولار)، متبوعة بلبنان في المرتبة الثانية بحجم تحويلات تقدر ب8 ملايير دولار، ومتقدما على الأردن، التي جاءت في المرتبة الرابعة عربيا بتحويلات تقدر ب4.4 ملايير دولار.

- أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مكن من تعزيز وتقوية التدابير المقترحة في ما يخص تدعيم حقوق الإنسان. وأشار السيد الرميد، في كلمة خلال لقاء تواصلي حول موضوع: "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ"، إلى أن عملية التحيين هذه شملت أربعة محاور جديدة همت الحكامة الأمنية، ومكافحة الإفلات من العقاب، والمقاولة وحقوق الإنسان، وحقوق الشباب. وأضاف أن ذلك مكن من انتقال عدد التدابير من 215 في الصيغة الأصلية إلى 430 في الصيغة الحالية، مبرزا أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورفع ومعالجة النواقص من خلال السعي إلى مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها.

* آخر ساعة :

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أن المغرب له وعي بالتحولات الكبيرة في مجال تدبير الهجرة. وأوضح السيد بنعتيق، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "الاستراتيجية الجديدة للهجرة بالمغرب"، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب تبنى منذ سنة 2013 بشكل واع سياسة جديدة للهجرة، موضحا أن هذه السياسة انطلقت من اعتبارات متعددة، من ضمنها أن المغرب لم يعد فقط بلدا للعبور بل بلدا للإقامة، وبالتالي فإن الأمر تطلب وضع هذه السياسة لمنح إمكانيات للأشخاص الذين قرروا العيش داخل المغرب وتمكينهم من الشروط القانونية وشروط اندماج جيد.

- الصناعة التقليدية ترفع مداخيل السياحة إلى حوالي 16 مليار درهم. أبرزت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن الصناعة التقليدية تمكنت من الرفع من الموارد السياحية بالعملة الصعبة بما قيمته 15,8 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وأضافت أن قطاع السياحة عرف انتعاشا مهما خلال هذا الفصل من السنة، إذ ارتفع عدد السياح الاجانب المسجلين بالمراكز الحدودية ب24 في المئة في الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017.

* لوماتان:

- تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتشريف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بزيارة ملكية ميمونة، يومه الثلاثاء 24 أبريل 2018. وتأتي هذه الزيارة الملكية في إطار العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما لأطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقديرا من جلالته للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين.

- ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الثلاثاء بصهريج السواني بمكناس، افتتاح الدورة الـ13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2018)، المنظمة من 24 إلى 29 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتعرف الدورة الـ13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة حول موضوع "اللوجيستيك والأسواق الفلاحية"، مشاركة 1400 عارض من 70 بلدا. واختارت التظاهرة الكبيرة موضوعا لها "اللوجيستيك والأسواق الفلاحية"، الذي يعد في صلب رهانات الفلاحة المستدامة.

* ليكونوميست :

- في المستوى الإعدادي، ربع التلاميذ يعيدون السنة. وهو معدل ضخم. كما يتم تسجيل أكبر عدد من الراسبين بالإعدادي. والسبب يكمن في ظروف التمدرس التي تدهورت بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة.

- تم نشر النظام الجديد للشركات التي تواجه صعوبات الاثنين الماضي في الجريدة الرسمية. وسيتم تقديمه اليوم من قبل وزارة العدل. وأوضح محمد الحارثي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن "هذا الإصلاح سيساهم في تقدم المغرب في تصنيف ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. كما أنه يحمل العديد من المستجدات". وتابع أن من بين أهم ما جاء به هذا الإصلاح إدماج خطة لحماية المقاولات في وضعية صعبة.

* أوجوردوي لوماروك:

- تفاقم عجز الميزانية. وقد اتسعت الهوة بمقدار 1.2 مليار درهم بين مارس 2017 ومارس 2018. وسجلت الخزينة، خلال الشهر الثالث من العام الجاري، عجزا قدره 6.3 مليار درهم مقابل 5.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

* البيان:

- أكدت وزيرة الفلاحة والصيد والتغذية والبيئة الإسبانية، ايزابيل غارسيا تيجيرينا، أن المغرب بصدد كسب رهانه في المجال الفلاحي. وأوضحت المسؤولة الإسبانية، في تصريح صحفي عقب مباحثات أجرتها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أن الإنجازات التي حققها المغرب في المجال الفلاحي تمثل "نجاحا حقيقيا".

- أبرز رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، خالد المشري، دور المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في تهييء الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الأطراف الليبية. وأكد السيد المشري، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أن "اتفاق الصخيرات" أنهى مرحلة من الصراع الدامي، وأن المملكة المغربية عملت على تجاوز الصعاب التي واجهت ليبيا، خاصة وأن المغرب كان دائما أرضا للم الشمل والحوار والسلام.

* لوبينيون:

- أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن النظام المالي المغربي يضطلع بدور هام على مستوى النمو الاقتصادي، ويتموقع ضمن مصاف أولى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأوضح السيد بوعزة، في افتتاح الدورة الثالثة للأيام الدولية الماكرو اقتصادية والمالية، التي ينظمها، على مدى يومين بالرباط، بنك المغرب وجامعة القاضي عياض بمراكش ومركز العلوم الاقتصادية ذا بيرنولي" التابع لجامعة بال السويسرية، تحت شعار "المالية في خدمة النمو"، أن النظام المالي المغربي استحق هذه المكانة بفضل السياسات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية على مدى العقود الأخيرة.

- ينخرط المغرب بحزم في مسلسل للدمقرطة، مع جعل مشاركة الشباب استراتيجية مركزية. وإذا كان الشباب يمثلون ثلث سكان المغرب، فإن جهود الدمقرطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأهمية الديمغرافية للشباب. وما فتئ صاحب جلالة الملك محمد السادس يجدد التأكيد على أنه من خلال ضمان مشاركة حقيقية وفعلية للشباب يمكننا تطوير رؤية منسجمة وواضحة ومتوافق بشأنها من أجل مستقبل أفضل للشباب. رؤية ترتكز على تصور إيجابي، يعتبر الشباب ثروة ومؤهلا وليس مصدرا للمشاكل.

* ليبيراسيون:

- التقى السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، السيد إيفغيني كويفاشف حاكم جهة سفيردلوفسك الروسية، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار الترويج لملف ترشيح عاصمة المنطقة إيكاتيرينبورغ لاحتضان المعرض العالمي 2025 (وورلد أيكسبو 2025). وأكد السيد إيفغيني كويفاشف، خلال هذا اللقاء أن زيارته للمملكة تعبير عن الاهتمام بإقامة تعاون بين جهة سفيردلوفسك والمملكة المغربية في جميع المجالات بما فيها العلاقات البرلمانية.

- انطلقت بمعهد ثربانتيس بالرباط فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع اللغة الاسبانية، الذي ينظم من 23 إلى 27 أبريل الجاري، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة المغربية والهيئات الدبلوماسية للدول الناطقة بالإسبانية. ويحتضن أنشطة هذا الأسبوع، إضافة إلى معهد ثيربانتس، كل من جامعة محمد الخامس والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وذلك بمشاركة متخصصين مغاربة وأجانب. وأكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن المغرب بذل جهودا منذ الاستقلال في نشر اللغة الاسبانية بالمناطق التي لا يتحدث بها أبناؤها، مضيفا أن لغة ثربانتيس "تستحق وضعا أفضل داخل المنظومة التعليمية بالمغرب".