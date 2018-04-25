جولة في مضامين صحف شرق أوروبا الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة شرق أوروبا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها الاحتجاجات التي عرفتها هنغاريا للمطالبة ب"صون الديموقراطية وإعمال مقتضيات الدستور "، والانتقادات الموجهة للحكومة اليونانية بسبب عجزها إخراج البلاد من الأزمة، وتطورات الأوضاع في أرمينيا، وموقف تركيا من الانتقادات الغربية للانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها ، والنقاش الدائر بالنمسا حول اعتماد الحد الأدنى للأجور الموحد في البلاد.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فبوليتيسي" أن الاحتجاجات ،التي عرفتها هنغاريا قبل أيام ،والتي قادتها المعارضة للمطالبة ب"صون الديموقراطية وإعمال مقتضيات الدستور "، تأتي "بعد أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية وفوز الحزب الحاكم ،الذي يقوده فيكتور أوربان بأغلبية بينة ،ما يطرح علامة استفهام حول دواعي التظاهر وخلفياته والدعم الذي يتلقاه المتظاهرون من الخارج".

وأضافت أن "المعارضة الهنغارية مطالبة بالإقرار بالهزيمة ،واحترام صوت الناخبين الذين رجحوا كفة التحالف الحاكم ،عوض تعليل هزيمتها بأمور واهية "،مبرزة أن "الاعتراف بالهزيمة ونتائج الاقتراع هو الذي يعكس الممارسة الديموقراطية الحقيقية" .

ورأت صحيفة "ناش دجيينيك" أن "الدعم ،الذي تتلقاه المعارضة في هنغاريا ،هو الذي يزيد من تأجيج الوضع السياسي في البلاد ،في وقت كان حريا ببعض العواصم الأوروبية المدعمة للمعارضة والمناهضة للطرح السياسي للائتلاف الحاكم ، احترام رأي الناخبين ،الذين اختاروا عن طواعية الأحزاب التي يرون أنها تدافع عن مصالحهم وتتجاوب مع أفكارهم" .

وقالت الصحيفة إن "اتهام الأغلبية في هنغاريا بخرق القانون ومقتضيات الدستور وتزوير الانتخابات غير مبرر ولا يقوم على أساس قانوني ومنطقي ،وبالتالي من واجب بعض دول الاتحاد الأوروبي أن تدعم الديموقراطية الناشئة في هنغاريا ومؤسساتها الديموقراطية ،عوض تقويض مسعاها لتثبيت بناء صرح ديموقراطي متين ،دون التدخل في شأن يبقى من صلاحيات الحكومة ومؤسساتها الرسمية" .

وكتبت صحيفة "أونيط" أن تظاهر عشرات الآلاف من أنصار المعارضة "لا يعني أن غالبية الشعب الهنغاري مع طرح المعارضة ،وإنما يعني أن فئة صغيرة تابعة لأحزاب المعارضة تحاول تصريف فشلها في الانتخابات التشريعية الأخيرة ،بناء على حجج لم يثبت أنها صحيحة ".

واعتبرت الصحيفة أن "نشطاء بعض المنظمات غير الحكومية ،التي شاركت في الاحتجاجات ،تدافع عن مصالحها الخاصة وليس عن مصالح البلاد ،بعد أن سعت الحكومة الى تقنين الدعم المالي الخارجي للجمعيات وفرض ضوابطه القانونية "،مبرزة أن "القوانين تسن لتفرض على الجميع ،ولا يمكن نعتها بأنها موجهة ضد أحد وتستثنى منها جمعيات دون أخرى" . (يتبع)

وفي اليونان، تناولت الصحف الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب عجزها إخراج البلاد من الأزمة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ودخولها في مواجهات داخلية مع المعارضة والمؤسسات ،وكتبت (كاثيمنيري) ”يبدو السيناريو الأكثر احتمالا فيما يتعلق بالتطورات السياسية المحلية هو أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس سيختار انتخابات مبكرة ، على أساس أنه سوف يتجنب التكلفة السياسية للتخفيضات الجديدة في المعاشات ،المتفق عليها مع المانحين ابتداء عام 2019 بدلا من عام 2020“.

وأضافت أن تسيبراس سيركز على خطاب أن البلد خرج من الأزمة وبدأ مسار النمو وأصبحت البطالة في تراجع ،لكن في الواقع فسياسة التقشف والتخفيضات في المعاشات والرفع من الضرائب ستتواصل سنتي 2019 و2020 ،كما سيتواصل إشراف المانحين على كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ،التي تم التوقيع عليها من قبل حكومة تسيبراس.

وكتبت صحيفة (تو فيما) اليونانية أن ”الحوار والنقد والديمقراطية لا مكان لها في الحمض النووي لحزب سيريزا الحاكم .. ومنذ أن كانوا في المعارضة لم يكونوا قادرين على تقبل الانتقادات والآراء المختلفة والنقاش“.

وأضافت الصحيفة ”كانت السيطرة على وسائل الإعلام وما زالت هي رغبة السيد تسيبراس وشركائه. إنهم يواصلون المحاولة بكل أنواع المكائد المظلمة والتهديدات بإخضاع وسائل الإعلام والتلاعب بالناشرين والصحفيين. يتم استهداف أولئك الذين لا يمتثلون لمطالبهم كأعداء للأمة“.

ومضت قائلة ”إنهم يزرعون الاستقطاب والانقسام ، والافتراء دون خجل ، ويقوضون المؤسسات، لأن هذا كل ما يعرفون فعله بشكل جيد. ولا يمكنهم إقناع أي أحد، لأنهم خسروا منذ فترة طويلة آخر ذرة أخلاقية مزعومة كانوا يدعونها من أجل الاستيلاء على السلطة“.

وفي تركيا ،انتقدت صحيفة (ديلي صباح) الغرب الذي يحاول بالفعل تشويه الانتخابات التركية السابقة لأوانها ليونيو المقبل ،ردا على تصريحات أميركية جاء فيها أن هناك خشية من أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية "ستشوبها مخالفات حيث أنها ستجري في ظل نظام حالة الطوارئ".

وأضافت الصحيفة المؤيدة للحكومة "في أوروبا تحظر هولندا والنمسا أي حملة انتخابية للسياسيين الأتراك من الشتات الذين يعيشون في البلدين ،الأمر كله يرجع إلى حقيقة أن القادة الغربيين يرون بوضوح أن الانتخابات الديمقراطية في تركيا ستنتج إدارة أردوغانية أخرى وهم لا يريدون تحمل ذلك“.

صحيفة (ستار) ذكرت من جانبها ”إنها نفس الزعامات والإدارات ،التي حشدت جبهتها بنشاط ضد الإصلاح الدستوري في تركيا للعام 2017 المنشئ للنظام الرئاسي. وستفعل مجددا كل شيء مرة أخرى للتدخل في حملة الانتخابات التركية وبالتالي في الشؤون الداخلية لتركيا“.

وقالت الصحيفة ”يرى هؤلاء القادة "بكل وضوح" أن انتخاب أردوغان كأول رئيس ذي سلطة تنفيذية واسعة هو "قدر" ،فالمعارضة في حالة فوضى تامة وهي ضعيفة. لذلك لن يكون لها أي تأثير في هذه الانتخابات" لهذا السبب، "يختارون طرق وضع العراقل أمام أردوغان في سياق حرب استنزاف".

وفي روسيا ، توقفت صحيفة (إزفيستيا) عند تطورات الوضع في أرمينيا، وكتبت أن رئيس الوزراء، سيرج ساركيسيان، استقال الاثنين من منصبه بعد أسبوع واحد فقط من تعيينه من قبل برلمان البلاد في 23 أبريل الجاري، عقب تنظيم مسيرات ومظاهرات بجميع أنحاء البلاد ضد قرار تعيينه.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من التطورات الأخيرة، فإن العلاقات الاقتصادية بين أرمينيا وروسيا ستظل متينة، وذلك بالنظر إلى العلاقات الراسخة والقوية التي تجمع بين البلدين ، حيث تعتبر موسكو أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين ليريفان.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي فاليري ميرونوف أنه "لا يتوقع أن يكون لاستقالة رئيس الوزراء الأرميني سيرج ساركيسيان تأثير كبير على العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأرمينيا"، مضيفا أنه يتعين على الجانبين "الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها والرفع من مستوى التبادل التجارى بينهما".

صحيفة (إر بي سي) ذكرت من جهتها أن الهيئة الفدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام وسعت حصارها المفروض على الموارد المستخدمة من قبل خدمة التراسل (تيليغرام) بالبلاد لتشمل محرك البحث العالي (غوغل).

وأضافت الصحيفة أن الخبراء يعتقدون أن "السيناريو الأسوأ قد يتمثل في دفع محرك (غوغل) إلى توقيف خدماته بروسيا بشكل نهائي"، مشيرة إلى أن مستخدمي الأنترنيت بالبلاد يجدون في الأيام الأخيرة صعوبات كبيرة في الولوج إلى مختلف الخدمات التي يوفرها محرك (غوغل) وكذا موقع (جيمايل) ، حيث وردت العديد من الشكايات، بهذا الخصوص، لاسيما من مدن موسكو وسان بطرسبورغ وكازان إيجيفسك وكراسنويارسك.

ونقلت الصحيفة عن الهيئة الفدرالية الروسية قولها، في بيان رسمي، إن شركة (غوغل) "لم تف بالتزاماتها وانتهكت حكم المحكمة من خلال الاستمرار في السماح لشركة (تيليغرام) باستخدام محركها على الأراضي الروسية".

وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) أن الحكومة الفيدرالية دعت الحكام الإقليميين للنمسا إلى تقديم مقترحاتهم، بحلول شهر يونيو، بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور الموحد في البلاد.

وقالت الصحيفة إن المستشار الفيدرالي سيباستيان كورتز (حزب المحافظين) أعلن الثلاثاء عن هذا الإصلاح، مشيرة إلى أن ردود فعل حكام الولايات تباينت، حيث رحب البعض بالمشروع ،كما هو الشأن بالنسبة لحكام ولايتي النمسا السفلى و سالزبورغ ، فيما اعترض آخرون على هذا المقترح كحاكم ولاية بوغنلاند المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

من جانبها، أفادت صحيفة (دير ستاندار) أن المستشار الفيدرالي سيباستيان كورتز أكد الثلاثاء أن الحكومة لا تعتزم إجراء إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، كما سبق الإعلان عن ذلك في برنامج الائتلاف الحكومي الذي يضم اليمين واليمين المتطرف، مبررا هذا القرار بفعالية إجراءات الإصلاح التي قامت بها الحكومة السابقة التي كان يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ونقلت الصحيفة عنه قوله إن الرفع من سن التقاعد ،الذي يبلغ حاليا 65 عاما بالنسبة للرجال و 60 عاما بالنسبة للنساء، لا يزال مدرجا في جدول الأعمال، مشيرة إلى أن المبادرة ،التي أطلقت سنة 2014 بهدف إحداث 66 ألف منصب شغل لفائدة كبار السن البالغين 50 سنة فما فوق، ستتواصل خلال ولاية الحكومة الحالية.