هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بـ"تمرد" نقابة التعليم الثانوية على الاتحاد العام للشغل في تونس و النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودخول نقابتي الأطباء العامين والأخصائيين بموريتانيا في المرحلة الثانية من إضرابهما عن العمل.

ففي تونس تطرقت صحيفة "المغرب" إلى التطورات الجديدة لأزمة التعليم الثانوي بعدما وصفته ب"تمرد" الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة) على الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية) في أعقاب قرار الهيئة الإدارية للاتحاد دعوة المدرسين إلى استئناف العمل.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتمرد على الهيئة الإدارية للاتحاد"، أن الأمر يتعلق ب"تحد صارخ" لقرار المركزية النقابية التي دعت إلى استئناف العمل، مضيفة قولها "الواضح أننا اليوم أمام أزمة هامة داخل منظمة حشاد (الاتحاد العام التونسي للشغل)، إذ لأول مرة يتمرد قطاع بمثل هذه الأهمية على قرارات المركزية النقابية".

وتحدثت الصحيفة عن وجود "جناح شعبوي" داخل اتحاد الشغل "قرر هذه المرة الدخول في مواجهة مع المركزية النقابية، لأنه يراها لينة أكثر اللازم في التعامل مع السلطة التنفيذية"، مضيفة أن الأمر يتعلق ب"تحد جديد للقيادة النقابية، فهي ليست إزاء حالة انفلات فردي بل أمام قرار جماعي وفي قطاع حيوي بعدم الانصياع". واعتبرت أن "الصراع بصدد بلوغ مستوى اللاعودة".

وتحت عنوان "العصيان"، كتبت صحيفة "الصحافة اليوم" في افتتاحيتها، أن "الجميع تفاجأ بعصيان غير مسبوق من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل القاضي باستئناف الدروس... في انتظار نتائج التفاوض مع الحكومة".

واعتبرت الصحيفة أن قرار امتناع الأساتذة عن تسليم نقط التلاميذ وإيقاف الدروس هو "أسوأ أزمة راهنة يمر بها المجتمع التونسي الحريص على تعليم أبنائه"، مضيفة أن هذه الأزمة "تسببت في خلق مناخ من عدم الثقة ومن النفور من الاتحاد" التونسي للشغل.

وبعد أن سجلت الصحيفة أنه "لا يمكن القبول بأن تدمر المطلبية المفرطة مستقبل آلاف التلاميذ"، أكدت أن "قيادة الاتحاد توجد اليوم أمام تحد جديد هو حل الخلافات الداخلية التي أفرزتها أزمة التعليم، ووضع كل إطار نقابي داخل الاتحاد في حجمه الطبيعي ومنعه من التغول".

ورأت صحيفة "الشروق" من جهتها، أن رفض الجامعة العامة للتعليم الثانوي الالتزام بقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل "قد يعمق الأزمة التي يبدو أنها ستتواصل في ظل التمسك بقرار الامتناع عن تسليم نقط التلاميذ"، مشيرة إلى أن المركزية النقابية قد تضطر إلى اتخاذ قرارات وفقا لما يقتضيه قانون المنظمة.

ولاحظت الصحيفة أن جلسة التفاوض بين الحكومة وجامعة التعليم الثانوي لم تنعقد أمس بعد أن رفض الأساتذة قرار الهيئة الإدارية الداعي إلى استئناف الدروس، وإلغاء الامتناع عن تسليم نقط التلاميذ، مسجلة أن ممثلي النقابات الجهوية للتعليم الثانوي قرروا من جهتهم العودة إلى التدريس ومواصلة الامتناع عن تسليم النقط.

وأوردت صحيفتا "الصباح" و"لابريس"، من جهتهما أن الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اعتبر أن الخلاف الحاصل داخل الاتحاد العام للشغل "ليس جريمة وأنها منظمة ديمقراطية عريقة وأن اختلاف وجهات النظر وارد".

وأضافت الصحيفتان أن اليعقوبي أكد أن "من يعتقد أن الخلاف قد يتطور ليصبح حالة تضر بالمركزية النقابية هو واهم"، مشددا على أن "نقابة التعليم الثانوي هي جزء وركيزة من ركائز الاتحاد العام للشغل".

وتساءلت صحيفة "لوتون"، من جهتها، عما يحدث داخل الاتحاد العام التونسي للشغل في الوقت الذي تمردت فيه نقابة التعليم الثانوي على المركزية النقابية، معتبرة أن الأمر يتعلق "بسابقة" في تاريخ هذه الأخيرة.

وقالت إنه في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الأزمة تسير نحو الحل اتخذت نقابة التعليم الثانوي قرار مواصلة الامتناع عن تسليم نقط التلاميذ، مشيرة إلى أنه إزاء هذا الوضع قرر المكتب التنفيذي للمركزية النقابية عقد اجتماع عاجل اليوم، وتحدثت عن وجود حالة من "التمزق".

وفي الجزائر، خصصت الصحف تعاليقها للنزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي ولردود فعل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين على تصريحات المفوضة الأوربية في التجارة، سيسيليا مالستروم، التي وصفت الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية للتقليص من فاتورة الواردات، بأنها "غير مطابقة لاتفاق التبادل الحر".

وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن الحكومة الجزائرية لم تتحرك بصفتها كجهاز تنفيذ إزاء الانتقادات الأوروبية للتعليق المؤقت لاستيراد مئات المواد، مسجلة أن رد فعلها عبرت عنه ، في الحقيقة، بطريقة غير رسمية، من خلال تكليف منظمات تابعة لها، وبالخصوص منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، اللذان أطلاقا بشكل مشترك صرخات قوية.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "ارتباك" أن سفير فرنسا بالجزائر الذي أطلق العنان لتعاليق حول حالات تتعلق بطلبات جزائرية للتأشيرة واستعمالاتها، ووجه برد فعل سريع، وعنيف على وجه الخصوص، من طرف المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، الذي اعتبر تصريحات الدبلوماسي الفرنسي ب"غير المقبولة".

وتساءل صاحب الافتتاحية لماذا لم يتم الرد على الأصوات الرسمية الأوروبية التي آخذت الحكومة الجزائرية على عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية (اتفاق الشراكة) عندما اتخذت إجراءات في قطاع التجارة الخارجية؟ معتبرا أن صمت الحكومة يعكس حالة ارتباك، معللا ذلك بكون الجهاز التنفيذي أحس بالتضايق، ذلك أنه وحتى إذا لم يكن هناك أي شيء يمنعه من اللجوء على الإجراءات التي اتخذتها، فإن الاتفاق المبرم مع الأوروبيين يجبره، في المقابل، على التشاور المسبق.

من جهتهما، لاحظت صحيفتا (الفجر) و(الحياة) أن الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين ردوا بشكل علني على ما اعتبروه "انذارا" مبطنا. وقالت المركزية النقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات، اللذان عبرا عن انشغالهما، إنه "بالنظر إلى الظرفية التي يمكن أن تخلف عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، يبدو لنا أنه كان حريا بشركائنا أن يدعموا جهود الجزائر بما أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها من شأنها أن تعزز انجازاتها الاقتصادية، وبالتالي تكثيف حجم تعاونها الدولي".

وأضافتا بنبرة معتدلة أن "هذه الإجراءات الحمائية لا تدعو إلى التشكيك في إرادة الجزائر لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين، والذين يعد الاتحاد الأوروبي واحدا منهم".

من جانبها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه في خضم هذه الصرخات، فإن الحكومة التي لزمت الصمت بشكل مثير للاستغراب، يبدو أنها مرتبكة، بما أنه لا الوزير الأول ولا أي وزير آخر رأوا أن هناك جدوى من التحرك، أو على الأقل تقديم توضيحات، قائلة إن ذلك يدعو إلى الاعتقاد بأنها فوضت المنظمات التابعة لها للقيام بذلك أو لأولئك الذين يدورون في فلكها، موضحة أنه ليس من المستغرب أن تدخل أحزاب سياسية على الخط وتضم أصواتها لردود الفعل هذه.

بدورها، كتبت صحيفة (الوطن) أن المدير العام في التجارة بالمفوضية الأوربية، إغناسيو غارسيا بيرسيرو، سيصل غدا الخميس إلى الجزائر من أجل إجراء محادثات حول هذا الموضوع مع السلطات الجزائرية، مسجلة أن هذه الزيارة تأتي بعد ردود فعل الجزائريين الساخطة، على إثر تصريحات المفوضة الأوروبية في التجارة حول قرار التقليص من الواردات الذي اتخذته الجزائر.

ولاحظت الصحيفة أنه لم يصدر لحد الآن أي رد فعل رسمي يفند تناقض المفوضة الأوروبية التي تطرقت في مداخلة لها أمام النواب الفرنسيين إلى "تبادل رسائل ومحادثات" مع الطرف الجزائري.

وفي موريتانيا، تطرقت الصحف إلى دخول نقابتي الأطباء العامين والأخصائيين في المرحلة الثانية من إضرابهما عن العمل، اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، وذلك للمطالبة، على الخصوص، بتحسين ظروف العمل وتجهيز المستشفيات. وأوضحت أن المرحلة الثانية من إضراب الأطباء تتمثل في التوقف عن العمل لمدة 3 أيام في بحر الأسبوع الجاري، على أن يعودوا لاستئناف الإضراب نهاية الأسبوع المقبل كمرحلة أخيرة، قبل الدخول في إضراب مفتوح مطلع الأسبوع الموالي.

وأشارت إلى أن الأطباء نظموا وقفة احتجاجية في باحة مركز الاستطباب الوطني بالعاصمة نواكشوط، عبروا خلالها عن تضررهم من استمرار الوضع الحالي في ظل ما اعتبروه فشلا للقطاع الصحي في البلاد.

ونقلت الصحف عن نقيب الأطباء الأخصائيين، محمد الأمين ولد الداهية، قوله إن الأطباء لم يتلقوا أي اتصال رسمي رغم دخولهم في المرحلة الثانية من الإضراب.

وأضافت أن ولد الداهية أكد، في كلمة خلال هذه الوقفة التي نظمتها نقابتا الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين الموريتانيين، أمس، أن تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم لن يزيدهم إلا إصرارا على مواصلة الإضراب حتى تحقيق جميع المطالب، مشيرا أنهم لن يقبلوا الزيادة في تعرفة الاستشارات الطبية على المرضى.

كما نقلت عن نقيب الأطباء العامين، عبدالله ولد السعيد، قوله إن هذه الوقفة جاءت بهدف الضغط لتحقيق المطالب، مشيرا إلى أنه تم بالتزامن مع وقفة نواكشوط تنظيم وقفات مماثلة في مستشفيات مدن الداخل.

وتابعت أن ولد السعيد أكد أن الإضراب حقق نجاحا تجاوز نسبة 95 في المائة في عموم مستشفيات موريتانيا، وأنهم سيظلون يطالبون بتحسين وإصلاح القطاع الصحي في البلاد وأن أساليب وزارة الصحة في تفرقة الجسم الطبي لم تعدد ممكنة وفق تعبيره لأن جيل الأطباء الحالي يرفض تلك الأساليب.

وتابعت، في السياق نفسه، أن أطباء العاصمة الاقتصادية نواذيبو دخلوا بدورهم، صباح أمس، في إضراب عن العمل، وذلك على غرار نظرائهم في عموم التراب الوطني.

وكتبت أن هؤلاء الأطباء نظموا وقفة احتجاجية داخل المستشفى، حاملين الشارات الحمراء للتعبير عن خوضهم الإضراب.

ونقلت عن مندوب الأطر الطبية في المستشفى الجهوي بمدينة نواذيبو، المختار ولد أمه، قوله إن الإضراب شل العمل بالمستشفى، حيث تجاوزت نسبة المشاركة فيه 90 في المائة، مما تسبب في إلغاء 400 استشارة طبية، مشيرا إلى أنه تم استثناء كل من الحالات المستعجلة وغسيل الكلي أو المرضى الذين كانت لديهم مواعيد مسبقة.

وأضافت أن ولد أمه أكد أن الإضراب يأتي للمطالبة بتحسين ظروف عمال قطاع الصحة والتكفل ببعض الحالات، خصوصا المستعجلة منها، وتجهيز المستشفيات لكي تكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية، معربا عن أمله في التفاتة رسمية من أجل تلبية هذه المطالب، منبها إلى أن الأطباء مستعدين لأي مقترح يقدم لهم، لكنهم لم يجدوا من يصغي لمطالبهم.

وذكرت الصحف بأن الأطباء كانوا قد خاضوا المرحلة الأولى من الإضراب الأسبوع الماضي، والتي استمرت يومين، واكبتها السلطات بالإعلان عن تنظيم مسابقة لتشغيل 140 من الأطباء الأخصائيين.