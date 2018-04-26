قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تركز اهتمام الصحف الصادرة في أمريكا الشمالية،على الخصوص، حول الصعوبات التي يواجهها مرشح الرئيس ترامب على رأس إدارة المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي، وإعادة التفاوض بشأن اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة ، والوضع الامني في المكسيك، والاحتجاجات في نيكاراغوا.

وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مرشح الرئيس دونالد ترامب لقيادة إدارة المحاربين القدامى بالجيش الأمريكي قوبلت باعتراض من قبل الديمقراطيين حتى قبل موعد جلسة الاستماع إليه بالكونغرس الأمريكي.

ووفقا للصحيفة، فإن روني إل جاكسون متهم بالتساهل مع "بيئة عمل عدائية" والسماح بتقديم وصفات أدوية بشكل مفرط عندما كان طبيبا رئيسيا في البيت الأبيض.

من جانبها، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن دفاع البيت الأبيض المستميت عن تعيين روني في هذا المنصب، يأتي ساعات فقط بعد تصريح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي بأن مرشحه فكر في الانسحاب بسبب العداء الذي يواجهه من الديمقراطيين في الكونغرس.

وذكرت في هذا السياق أنه تم تأجيل جلسة الاستماع الى روني بعد أن أعرب المنتخبون الديمقراطيون والجمهوريون عن مخاوفهم بشأن مزاعم تتعلق بسوء سلوك مرشح ترامب في الماضي.

في كندا، كتبت ( لابريس) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يمكن التوصل "في أقرب وقت" الى صيغة جديدة لاتفاقية اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية الكندي كريسوليا فريلاند وممثلو المكسيك والولايات المتحدة لبدء ثلاثة أيام من المحادثات المكثفة في واشنطن.

وأوردت الصحيفة أن فريلاند سافرت إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات الثنائية والثلاثية بشأن تجديد الاتفاقية، مشيرة الى ان الجولة الجديدة من المحادثات ستستمر حتى الخميس.

من جانبها، اهتمت (لو جورنال دو مونتريال) برد فعل المحافظين على تعامل الحكومة الليبرالية بقيادة جوستين ترودو مع التدفقات المتزايدة للمهاجرين عبر الحدود خاصة خلال فترة الصيف، موردة أنهم طالبوا الحكومة بتقديم "مخطط لإدارة الازمة"، وهو الامر الذي اعتبره الليبراليون "إذكاء للمخاوف والتفرقة".

وأفادت الصحيفة أن حزب المحافظين قدم في مجلس العموم مذكرة يطالب فيها الحكومة الفدرالية بتمكين المصالح العاملة على مستوى الحدود بالوسائل التي تيسر قيامهم بمهامهم.

في المكسيك، ذكرت (لا خورنادا) أنه تم إلقاء القبض على المشتبه فيه بقتل الصحفي المكسيكي خافيير فالديز، الذي قتل العام الماضي في ولاية سينالوا، على خلفية إنجازه تحقيقا حول شبكات الاتجار بالمخدرات.

من جهتها، اهتمت صحيفة (إل سول دي مكسيكو) بمصادقة المكسيك على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، مشيرة الى أن مجلس الشيوخ أقر هذه الاتفاقية بأغلبية كبيرة.

في بنما، توقفت صحيفة "بنما أميريكا" عند إعلان حزب التغيير الديمقراطي المعارض عن تحديد 12 غشت المقبل كموعد لإجراء الانتخابات التمهيدية الخاصة بالحزب لاختيار مرشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بالبلاد في ماي من السنة القادمة، مشيرة إلى أن الحزب سيجري أيضا استحقاقات الداخلية في 30 شتنبر الموالي لاختيار مرشحي الحزب لمناصب النواب والعمداء وكذا النواب ببرلمان أمريكا اللاتينية، البارلاتينو.

وأوضحت الصحيفة أن "التغيير الديمقراطي" يعد ثالث حزب يعلن عن تحديد مواعيد انتخاباته التمهيدية لاختيار مرشحه للرئاسيات ومرشحيه لمناصب النواب والعمداء نواب البارلاتينو، بعد كل من "الحزب البنمي" الحاكم، و"حزب التحالف"، الذي تأسس قبل أشهر.

من جهتها، ذكرت يومية "لابرينسا" أن 20 من الرؤساء السابقين بالمنطقة وقعوا الثلاثاء بيانا مشتركا يدعو إلى وقف أعمال العنف في نيكارغوا التي تخللت الاحتجاجات التي تعرفها البلاد منذ أسبوع ضد إصلاح نظام الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن البيان المشترك دعا إلى "وقف قمع المتظاهرين وسحب القوات الأمنية والمجموعات المسلحة واحترام حرية التظاهرة والتعبير والصحافة"، مضيفة أن الاحتجاجات التي انطلقت الأسبوع الماضي خلفت حتى الآن ما لا يقل عن 30 قتيلا، بينهم صحافي وعناصر من الشرطة، فضلا عن العشرات ن الجرحى.

من جهتها، تطرقت صحيفة ''لاإستريا" لدخول قرار تعليق الرحلات الجوية بين بنما وفنزويلا حيز التنفيذ، والذي تم اتخاده الأسبوع الماضي بسبب الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين.