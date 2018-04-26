عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- سجلت حصيلة المرحلين المغاربة بشكل طوعي خلال هذه السنة ارتفاعا قياسيا في وتيرتها، حسب السلطات الألمانية. وأفاد مصدر مطلع بأن برنامج ترحيل المهاجرين المغاربة، غير المتوفرة فيهم شروط اللجوء، أسفر عن ترحيل عشرات المغاربة خلال الشهور الأخيرة، وذلك بعد اتفاق جرى بين الرباط وبرلين لتخفيف ضغط المهاجرين على ألمانيا. وفي انتظار أرقام سنة 2018، رحلت ألمانيا خلال سنة 2017 حوالي 200 مغربي مقابل 113 فقط سنة 2016. وتتحمل الحكومة الألمانية تكاليف السفر، كما يحصل المرحلون على مبلغ يتراوح ما بين 250 و500 يورو.

- قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن المواطن أصبح بإمكانه تقديم الشكايات إلى السلطات الحكومية بالصوت والصورة، وذلك عبر المنصة الرقمية "شكايتي.ما"، مؤكدا أنه من حق المواطن تصوير شريط فيديو لإثبات اختلالات معينة في إدارة عمومية إذا تطلب الأمر ذلك. وشدد الوزير، في كلمة خلال حفل توقيع اتفاق شراكة بين وزارته ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن الرقمنة هي الأفق الأرحب لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وأحسن رافعة لتحقيق انتظارات المواطنين.

* المساء:

- أياما قليلة قبل شهر رمضان، رفعت السلطات الصحية، ممثلة في مكتب السلامة الصحية والمصالح الأمنية، من وتيرة مراقبتها لجودة المواد الغذائية التي من المقرر أن تعرض خلال شهر رمضان. وأوضحت مصادر أمنية أنه تم توقيف صاحب مستودع وجدت لديه كميات مهمة من الشاي قدرت ب257 طنا، من بينها 45 طنا معبأة داخل علب منتهية الصلاحية. وسيتم إخضاع الكمية الباقية للتحاليل والخبرات الضرورية لتحديد مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

- المطالبة بتحديد سعر مرجعي وطني كحد أقصى لاستغلال الملك العمومي. مايزال مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني يتحركون ويربطون اتصالات مع بعض الفرق السياسية على مستوى البرلمان، من أجل حل المشاكل التي يعانيها القطاع، والتي يؤكدون أنها تشكل ضربة قوية لهذا القطاع. وأفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأنه تم ربط الاتصال مع العديد من الفرق البرلمانية من أجل الدفع نحو تعديل بعض القوانين التي تتعلق بالمقاهي وتعطي صلاحيات كبيرة إلى المجالس المنتخبة، مضيفا أن الجمعية تقترح احتساب رسم المشروبات على قيمة الأرباح وليس على رقم المعاملات، وتحديد السعر ما بين 2 و5 بالمئة من الأرباح.

* الأحداث المغربية :

- قطاع الأدوية .. استثمارات غامضة. كشفت مصادر خاصة أن مديرية الأدوية، إحدى أهم مديريات وزارة الصحة، تكيل بمكيالين بخصوص استيراد الأدوية، بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية مفضلة في هذا السياق ثلاث شركات أجنبية، والتي تتمتع بحماية "خاصة" داخل سوق الأدوية بالمغرب.

- السكن الاجتماعي .. برامج عاجزة. كشفت خلاصات دراسة تتعلق بتقييم برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المخفضة (140 ألف رهم) تركز هذين النموذجين السكنيين بجهات بعينها تحتضن كبريات حواضر المغرب. وأبرزت الدراسة أن البرامج الإسكانية المتصلة بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة ماتزال ضعيفة النتائج من حيث تحقيقها للهدف المنشود، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 22.1 بالمئة إلى غاية 2017. وفي المقابل، حقق برنامج السكن الاجتماعي نسبة 122.8 بالمئة من هدفه إلى غاية 2017.

* العلم:

- من يتهرب من أداء الضرائب ؟ تساؤل تم توجيهه زوال الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين إلى وزير المالية بشأن ملف التملص والتهرب والغش الضريبي، والذي صاحبه استفسار آخر حول تدابير الحكومة للحد من هذه الظاهرة، وماهو حجم الأموال المعنية بالتهرب ؟. وأقر محمد بوسعيد بأن الحكومة واعية بهذه الخطورة وأنه يتم في لجنتي المالية بالبرلمان بحث المبادرات لتخفيف الضغط الضريبي وتحفيز الملزمين، مضيفا أن مديرية الضرائب تنجز 100 بالمئة من عملياتها بواسطة التعامل الرقمي، ويساهم هذا في تحليل المعطيات لاستهداف منابع الغش الضريبي ووضع خريطة للمخاطر بناء على المعطيات المتبادلة بين مديرية الضرائب وباقي الإدارات، حيث تتطلب محاصرة الغش جرأة ونفسا.

- شهد عدد السياح الوافدين على مدينة أكادير خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 71ر19 في المئة، حيث وصل عدد الوافدين على هذه الوجهة من مختلف الجنسيات 87 ألفا و208 من السياح، مقابل 72 ألفا و851 سائحا في الفترة نفسها من سنة 2017. واستنادا للمعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـسوس ماسة، فإن السياح الذين حلوا بمدينة الانبعاث قادمين من مختلف المدن المغربية يأتون في المقدمة بمجموع 21 ألفا و585 سائحا، مسجلين بذلك ارتفاعا طفيفا بمعدل 86ر1 في المئة، مقارنة مع مارس 2017، الذي بلغ فيه عدد الوافدين 21 ألفا و191 سائحا.

* بيان اليوم:

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، أن السياسات المتواترة في الإسكان ساهمت بشكل ملموس في تقليص عجز السكن من 1،2 مليون وحدة سنة 2002 إلى حوالي 400 ألف وحدة سنة 2017. وأوضح السيد الفاسي الفهري، خلال لقاء خصص لتقديم نتائج دراسة تتعلق ب"تقييم برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140 ألف درهم، أن مختلف عمليات السكن الاجتماعي على مستوى جهات المملكة مكنت من تحسين ملموس لشروط السكن لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود.

- قال وزير الصحة، أناس الدكالي، إن وزارة الصحة تتكفل بأزيد من 770 ألف مريض بداء السكري في مرافق الرعاية الصحية الأساسية التابعة للوزارة. وأوضح السيد الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "المنحى الذي دخلته منظومة الصحة بالمغرب"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن 60 في المئة من المرضى يستفيدون من خدمة نظام راميد، وأزيد من 380 ألفا منهم يتلقون العلاج بالأنسولين، مشيرا إلى أن عدد مرضى السكري الذين تلقوا العلاج على مستوى المؤسسات الصحية الأولية تضاعف ثلاث مرات من سنة 2005 إلى سنة 2017، حيث انتقل من 226 ألفا إلى 770 ألفا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- عقد اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لبلورة خارطة طريق تهم تموقعه داخل الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ومؤسسات دولية أخرى. وقال السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريح للصحافة، إن "هذا الاجتماع يهدف إلى وضع خارطة طريق لتعزيز موقع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا داخل المؤسسات الدولية وتوسيع المجلس أمام أعضاء جدد"، مضيفا أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة لبحث سبل إحداث شبكة بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأعضاء في الاتحاد بهدف تعزيز تبادل الخبرات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مستوى ثقة الأسر، الذي يهم تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتها المالية وفرص اقتناء السلع المستدامة، عرف تحسنا، بانتقاله إلى 87,3 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2018، عوض 78,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

* رسالة الأمة:

- قاطنو السكن الاجتماعي غير راضين عن مساكنهم .. و70 بالمئة من المنازل متمركزة في ثلاث جهات. كشفت دراسة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول برنامج السكن الاجتماعي (250.000 درهم) وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المخفضة (140.000 درهم)، أن "63 بالمئة من الذين اقتنوا منازل في السكن الاجتماعي غير راضون بشكل متوسط عن نوعية هذه المساكن، فيما 26 بالمئة غير راضون عنها، بينما اعتبرها 11 بالمئة فقط جيدة.

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن عدد الملفات المنفذة بمجموع محاكم المملكة بلغ 368 ألفا و856 سنة 2017. وأوضح السيد أوجار، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول "تنفيذ الأحكام القضائية"، أنه بناء على هذه الأرقام والمعطيات فإن عدد الملفات المنفذة تجاوز عدد الملفات المسجلة ب25 ألفا و623 ملفا، مبرزا أن الأمر يتعلق بمؤشر إيجابي يدل على انخفاض المخلف عن السنوات الماضية. وذكر أن نسبة الملفات المنفذة بالمحاكم الابتدائية خلال سنة 2017 بلغت 106.03 في المئة، حيث بلغ عددها 235 ألفا و181 ملفا، وأن نسبة تنفيذ الملفات المعروضة على المحاكم الإدارية بلغت 111.14 في المئة (وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة خلال هذه السنة، والتي قدرت بثلاثة ملايير و72 مليونا و845 ألفا و449 درهما).

* لوماتان :

- أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة، أن فيتنام أعربت عن ترحيبها بخطة العمل التي تبناها المغرب للحصول على وضع شريك للحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وأشارت السيدة بوستة، في تصريح للصحافة عقب اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة الفيتنامية المغربية والدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين البلدين التي ترأستها، رفقة نائب وزير خارجية فييتنام السيد فو هونغ نام، أن المغرب جدد التعبير، خلال الاجتماعين، عن إرادته في الحصول على وضع شريك للحوار القطاعي لدى الآسيان، مبرزة أن كلا البلدين يتميزان بدينامية خاصة على مستوى محيطهما الاقليمي والقاري، وأنه من البديهي إبراز دورهما الريادي على المستويين الثنائي والاقليمي.

- تتواصل إلى غاية 29 أبريل الجاري في المدينة الإسماعيلية فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يتمحور حول اللوجيستيك والأسواق الفلاحية. وأوضح مندوب المعرض، جواد الشامي، أن التوفر على لوجيستيك قوي يوفر فرصا للتصدير، ويسمح بالوصول إلى أسواق جديدة لم تكن في السابق مفتوحة أمام المنتجات المغربية.

* ليكونوميست :

- أصبح بإمكان الشركات المتواجدة بالمناطق الحرة بيع بعض منتجاتها في السوق المحلية، بما قدره 15 بالمئة من مبيعاتها. وقد تم اعتماد هذا التدبير من قبل الحكومة.

- يعتزم المغرب فرض ضريبة على عمليات الإيجار عبر الأنترنت، في إشارة إلى أنشطة موقعي " إير بي إن بي" و"بوكينغ" اللذين يتيحان للأشخاص تأجير أماكن للسكن. وهكذا، قرر وزير السياحة إطلاق هذه العملية بهدف مراقبة التدفقات البشرية، وتمكين الدولة من نمط عمل فعال يستجيب للإكراهات الوطنية.

* أوجوردوي لوماروك:

- أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم اختيار المغرب رسميا لاحتضان دورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب عملية طويلة لتقييم الترشيحات المقدمة من قبل 13 بلدا. وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاختيار، الثاني بالنسبة للقارة الإفريقية منذ 1973، يتزامن مع الذكرى 60 لانضمام المملكة لهاتين المؤسستين في 25 أبريل 1958 ويأتي ليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.

- تمكنت عناصر فرقة الهيئة الحضرية العاملة بالمحطة الطرقية بطنجة، من حجز 4340 قرصا مخدرا خلال عمليتين منفصلتين تدخلان في إطار جهود ولاية أمن طنجة لمحاربة ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية. وأفاد مصدر أمني بأن الموقوفين، خلال هاتين العمليتين، أحيلا على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معهما حول ملابسات هذين القضيتين تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

* البيان :

- انطلقت أمس الأربعاء بالرباط أشغال المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت شعار "من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي". ويندرج هذا اللقاء، الذي يقام على مدى يومين بتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، في إطار تنزيل برنامج عمل الرابطة، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر المنعقد بالمغرب يومي 20 و21 شتنبر الماضي، والمتضمن لمواضيع متعددة تهم المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وبناء السلام. ويروم هذا المنتدى إغناء النقاش والحوار والتشاور البرلماني الإفريقي العربي حول القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية والراهنية في المنطقتين الإفريقية والعربية.

- سجلت المنتوجات المغربية حضورا قويا بالمعرض الأوروبي للمأكولات البحرية (سيفود إكسبو غلوبل) الذي فتح أبوابه يوم الثلاثاء ببروكسيل، والذي يشكل موعدا دوليا لا محيد عنه بالنسبة لمهنيي القطاع. وتشارك حوالي 40 مقاولة وطنية في هذا الحدث البارز، غالبيتها من المناطق الجنوبية للمملكة، تحت إشراف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ووزارة الفلاحة والصيد البحري.

* لوبينيون:

- صنف المغرب، ضمن قائمة من 135 دولة ، في المرتبة 43 عالميا والثالثة إفريقيا من قبل "دو غالوب 2017 غلوبل لاو آند أوردر"، وهو أحدث تقرير صدر سنة 2017 عن السلامة والأمن العامين. وكانت النتيجة التي حصلت عليها المملكة هي 83. وقد تم إنجاز هذا التصنيف استنادا للمؤشر الذي يقيم الشعور بأمن الأشخاص وتجربتهم الشخصية في مجال الجريمة وتطبق القانون.

- يعود قرار حزب الاستقلال الاصطفاف في معارضة سياسية استقلالية لاعتبارات دقيقة ومقنعة. وأكد أعضاء المجلس الوطني لحزب "الميزان"، الذين صوتوا بالإجماع لصالح هذا القرار، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لم يعد يسمح للمرء بالتأخر، لاسيما وأن المواطنين يفقدون كل يوم الثقة في قدرة هذه الحكومة على استكمال الإصلاحات العاجلة، وضمان شروط التغيير وتسريع وتيرة النمو.

* ليبيراسيون:

- وقعت جهة طنجة - تطوان - الحسيمة والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء بطنجة، على اتفاقية إطار للشراكة في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير علاقات التعاون بين الطرفين لضمان التدبير الحديث للموارد البشرية، ودعم الإدارة الالكترونية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات والاستقبال.

- أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القوية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن مخطط المغرب الأخضر، الذي يطفئ هذه السنة شمعته العاشرة، مكن من تحقيق نسبة نمو في حدود 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي إلى 125 مليار درهم ما بين سنتي 2008 و2018. كما مكن هذا المخطط، القطاع الفلاحي، من إحداث خلال الفترة 2008-2018 أزيد من 250 ألف منصب، 50 بالمئة منها ما بين 2016 و2017.